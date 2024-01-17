藍綠白國會皆未過半、小黨全軍覆沒，未來環境議題將由誰來推動？

環境資訊中心記者 李蘇竣、陳昭宏、袁慧妍報導

2024年總統立委選舉順利落幕，雖然民進黨候選人賴清德高票當選，但國會情勢卻與蔡政府的全面執政截然不同。本屆立委選舉民進黨只取得51席、民眾黨8席，國民黨共有52席，成為國會最大黨，三黨席次皆未過半的情況下，各陣營如何取得共識將大幅度影響法案推動進展。

除此之外，三黨以外的小黨全數落敗，也讓民間擔憂少數意見的表達空間受到縮限。

國會三黨不過半，仰賴民間遊說凝聚共識

2024年第11屆立法委員選舉13日晚揭曉，國會三黨不過半，不分區立委藍綠各拿13席，民眾黨拿八席，時代力量等小黨全部沒辦法取得席次。區域立委部分，國民黨險贏民進黨一席，藍39席，綠38席。綜觀選舉結果，國民黨可望奪回國會最大黨，獲得52席，民進黨則拿下51席。台灣民眾黨雖未有區域立委候選人獲選，卻也以22%政黨得票率，拿下八席不分區立委，影響決策越來越關鍵。

賴清德與副手蕭美琴晚間召開國際記者會時表示，民進黨沒有維持過半席次，代表努力不夠。未來的施政，各黨派有共識的議題，優先處理；還沒有共識也沒有急迫性的，擱置爭議、持續溝通。

面對國會席次「大換血」，台灣氣候行動網絡總監趙家緯表示，比起蔡政府全面執政，法案可以快速推動，如今三黨較勁，預期未來民間團體的溝通遊說將更為重要和有力。

趙家緯認為，新國會還有很多法案要突破，如《能源管理法》修法將有助落實賴提出的「深度節能」政見，民進黨席次雖然沒過半，但還是有引導政策進程的能力，應主動提出修法建議。

除此之外，趙家緯還提到，核三廠今年7月就開始有機組停機除役，而在野黨主張延役，很有可能在國會新會期中作為操作工具，預期國會將展開新一波對核電的論戰。

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民眾黨以外小黨團滅，不分區、區域立委皆未奪下任何席次

此次小黨全軍覆沒，上次選舉中，政黨票得票率7.75%，拿下三席不分區立委席次的時代力量，此次僅獲得2.57%的得票率，未能獲得任何席次。兩名區域立委候選人邱顯智及王婉諭敗選，不分區第二名的王寶萱也沒選上。照時代力量原本安排，王寶萱當選會接下前主席陳椒華，負責推動環境議題，主責國土計畫、漁電及農電共生等能源轉型爭議。

時代力量黨主席王婉諭晚間在選後記者會上表示，面對敗選，時力決策委員會將集體總辭負責，擇期辦理改選，並由王婉諭代理主席，直到新任決策委員選出為止。「改革的路上或許孤單，但我們會用盡力氣繼續前行。」

其餘小黨如小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨等，政黨得票率皆未滿1%。曾於上次大選獲3.15%得票率，拿下一席區域立委的台灣基進黨，此次政黨得票率也未滿1%，代表參選區域立委的吳欣岱亦未能選上。

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誰將在國會守護環境？

桃園市第一選區由國民黨籍市議員當選，牛煦庭年僅33歲，首戰就擊敗民進黨現任立委鄭運鵬。他曾在中選會的公辦電視政見發表會上主張，反對火力電廠擴建、中油煉油廠轉型，全面加嚴空污法規、爭取溪流水質改善等。

至於國民黨的13席不分區名單，則沒有環境相關議題的立委。

在民進黨不分區名單中主攻環保議題，位列第四的洪申翰成功當選，這次民進黨取得13席不分區立委。洪過去曾擔任綠色公民行動聯盟副秘書長，立委任內推動《氣候法》修法、《礦業法》改革，並協助催生環境部、農業部。

他多次在廢棄物、減碳、空污等議題上質詢環境部，在2022年踢爆市面上有超過10萬噸違法紙容器流竄，讓當時的環保署追回4000萬以上回收基金；2023年指金門的人工湖計畫破壞歐亞水獺棲地，使金門縣府暫緩開發，暫時保留野生動物生活環境。

被譽為「民進黨最後良心」的林淑芬，六度連任新北市第二選區立委，拿到11萬多票，大贏對手民眾黨李有宜的8萬多票。林淑芬多次參與環境修法，相關議題都可以見到他的身影。2020年她曾提案凍結台東焚化廠重啟預算補助，質疑一個完工10幾年都沒有營運的焚化廠，是否真有重啟必要，也批評新竹縣新建焚化爐案，中央只想蓋焚化爐，違反垃圾減量政策。

2022年礦業法修法重啟，民進黨兌現修法承諾，林淑芬監督到最後一刻。2023年她與民間團體合開記者會，針對各縣市以賞金獵捕綠鬣蜥的出奇招行為，批評中央未針對移除外來種的手段進行規範，還揭發市售育嬰地墊塑化劑超標等。

賴瑞隆在2022年與同黨立委率先提出海洋保育法草案並付委審查。逾期多年的「海洋三法」只過一法，懸缺的海洋保育法，政院版草案至今仍未提出。

王醒之：落選卻也勝選，吳音寧、蔡培慧成遺珠之憾

反對四接天然氣接收站、曾發起護海公投的基隆市無黨籍立委候選人王醒之，13日晚間在臉書上發表選後感言。他表示，雖然敗選，但他不僅是近30年以無黨籍參選人票數最高，並且在暖暖區的得票數超過藍綠兩黨對手，獲得最高得票率37.45%。雖然「落選」，卻也是「勝選」了。

彰化第三選區民進黨候選人吳音寧，今晚也發表落選感言。吳音寧以43.18%得票率不敵對手國民黨候選人謝衣鳯的53.75%得票率。據聯合報報導，吳音寧在競選總部外表示，短短時間對抗「大鯨魚、金權政治」能有這樣成績，相信對手陣營已經「驚到」。大家已經在正確的路上，他會和民眾一直走下去。

深深一鞠躬，​​民進黨候選人蔡培慧宣布連任失敗。他表示，選舉過程中，感受到大家深深寄望自己改變南投；這次敗選，希望未來不管是誰做事，都要不分黨派為南投打拚，「南投值得更好」，自己未來則會回到「蔡教授」的身分持續努力。

Photo Credit: 中央社 2024年立委選舉民進黨立委候選人蔡培慧