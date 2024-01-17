開票日倒數 倒數
0
23
11
50

搶先看候選人
2024/01/17,
政治

藍綠白國會皆未過半、小黨全軍覆沒，未來環境議題將由誰來推動？

藍綠白國會皆未過半、小黨全軍覆沒，未來環境議題將由誰來推動？
Photo Credit: 環境資訊中心 / 李蘇竣

我們想讓你知道的是

比起蔡政府全面執政，法案可以快速推動，如今三黨較勁，預期未來民間團體的溝通遊說將更為重要和有力，而新國會還有很多法案要突破，除此之外，核三廠今年7月就開始有機組停機除役，而在野黨主張延役，很有可能在國會新會期中作為操作工具，預期國會將展開新一波對核電的論戰。

環境資訊中心記者 李蘇竣、陳昭宏、袁慧妍報導

2024年總統立委選舉順利落幕，雖然民進黨候選人賴清德高票當選，但國會情勢卻與蔡政府的全面執政截然不同。本屆立委選舉民進黨只取得51席、民眾黨8席，國民黨共有52席，成為國會最大黨，三黨席次皆未過半的情況下，各陣營如何取得共識將大幅度影響法案推動進展。

除此之外，三黨以外的小黨全數落敗，也讓民間擔憂少數意見的表達空間受到縮限。

國會三黨不過半，仰賴民間遊說凝聚共識

2024年第11屆立法委員選舉13日晚揭曉，國會三黨不過半，不分區立委藍綠各拿13席，民眾黨拿八席，時代力量等小黨全部沒辦法取得席次。區域立委部分，國民黨險贏民進黨一席，藍39席，綠38席。綜觀選舉結果，國民黨可望奪回國會最大黨，獲得52席，民進黨則拿下51席。台灣民眾黨雖未有區域立委候選人獲選，卻也以22%政黨得票率，拿下八席不分區立委，影響決策越來越關鍵。

賴清德與副手蕭美琴晚間召開國際記者會時表示，民進黨沒有維持過半席次，代表努力不夠。未來的施政，各黨派有共識的議題，優先處理；還沒有共識也沒有急迫性的，擱置爭議、持續溝通。

面對國會席次「大換血」，台灣氣候行動網絡總監趙家緯表示，比起蔡政府全面執政，法案可以快速推動，如今三黨較勁，預期未來民間團體的溝通遊說將更為重要和有力。

趙家緯認為，新國會還有很多法案要突破，如《能源管理法》修法將有助落實賴提出的「深度節能」政見，民進黨席次雖然沒過半，但還是有引導政策進程的能力，應主動提出修法建議。

除此之外，趙家緯還提到，核三廠今年7月就開始有機組停機除役，而在野黨主張延役，很有可能在國會新會期中作為操作工具，預期國會將展開新一波對核電的論戰。

a0kpxugcs0nhy14iw6iglirishsdok
Photo Credit: 關鍵評論網

民眾黨以外小黨團滅，不分區、區域立委皆未奪下任何席次

此次小黨全軍覆沒，上次選舉中，政黨票得票率7.75%，拿下三席不分區立委席次的時代力量，此次僅獲得2.57%的得票率，未能獲得任何席次。兩名區域立委候選人邱顯智及王婉諭敗選，不分區第二名的王寶萱也沒選上。照時代力量原本安排，王寶萱當選會接下前主席陳椒華，負責推動環境議題，主責國土計畫、漁電及農電共生等能源轉型爭議。

時代力量黨主席王婉諭晚間在選後記者會上表示，面對敗選，時力決策委員會將集體總辭負責，擇期辦理改選，並由王婉諭代理主席，直到新任決策委員選出為止。「改革的路上或許孤單，但我們會用盡力氣繼續前行。」

其餘小黨如小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨等，政黨得票率皆未滿1%。曾於上次大選獲3.15%得票率，拿下一席區域立委的台灣基進黨，此次政黨得票率也未滿1%，代表參選區域立委的吳欣岱亦未能選上。

53460308727_a8e76240e6_b
Photo Credit: 環境資訊中心

誰將在國會守護環境？

桃園市第一選區由國民黨籍市議員當選，牛煦庭年僅33歲，首戰就擊敗民進黨現任立委鄭運鵬。他曾在中選會的公辦電視政見發表會上主張，反對火力電廠擴建、中油煉油廠轉型，全面加嚴空污法規、爭取溪流水質改善等。

至於國民黨的13席不分區名單，則沒有環境相關議題的立委。

在民進黨不分區名單中主攻環保議題，位列第四的洪申翰成功當選，這次民進黨取得13席不分區立委。洪過去曾擔任綠色公民行動聯盟副秘書長，立委任內推動《氣候法》修法、《礦業法》改革，並協助催生環境部、農業部。

他多次在廢棄物、減碳、空污等議題上質詢環境部，在2022年踢爆市面上有超過10萬噸違法紙容器流竄，讓當時的環保署追回4000萬以上回收基金；2023年指金門的人工湖計畫破壞歐亞水獺棲地，使金門縣府暫緩開發，暫時保留野生動物生活環境。

被譽為「民進黨最後良心」的林淑芬，六度連任新北市第二選區立委，拿到11萬多票，大贏對手民眾黨李有宜的8萬多票。林淑芬多次參與環境修法，相關議題都可以見到他的身影。2020年她曾提案凍結台東焚化廠重啟預算補助，質疑一個完工10幾年都沒有營運的焚化廠，是否真有重啟必要，也批評新竹縣新建焚化爐案，中央只想蓋焚化爐，違反垃圾減量政策。

2022年礦業法修法重啟，民進黨兌現修法承諾，林淑芬監督到最後一刻。2023年她與民間團體合開記者會，針對各縣市以賞金獵捕綠鬣蜥的出奇招行為，批評中央未針對移除外來種的手段進行規範，還揭發市售育嬰地墊塑化劑超標等。

賴瑞隆在2022年與同黨立委率先提出海洋保育法草案並付委審查。逾期多年的「海洋三法」只過一法，懸缺的海洋保育法，政院版草案至今仍未提出。

王醒之：落選卻也勝選，吳音寧、蔡培慧成遺珠之憾

反對四接天然氣接收站、曾發起護海公投的基隆市無黨籍立委候選人王醒之，13日晚間在臉書上發表選後感言。他表示，雖然敗選，但他不僅是近30年以無黨籍參選人票數最高，並且在暖暖區的得票數超過藍綠兩黨對手，獲得最高得票率37.45%。雖然「落選」，卻也是「勝選」了。

彰化第三選區民進黨候選人吳音寧，今晚也發表落選感言。吳音寧以43.18%得票率不敵對手國民黨候選人謝衣鳯的53.75%得票率。據聯合報報導，吳音寧在競選總部外表示，短短時間對抗「大鯨魚、金權政治」能有這樣成績，相信對手陣營已經「驚到」。大家已經在正確的路上，他會和民眾一直走下去。

深深一鞠躬，​​民進黨候選人蔡培慧宣布連任失敗。他表示，選舉過程中，感受到大家深深寄望自己改變南投；這次敗選，希望未來不管是誰做事，都要不分黨派為南投打拚，「南投值得更好」，自己未來則會回到「蔡教授」的身分持續努力。

蔡培慧邀集交通部等單位討論日月潭纜車規劃
Photo Credit: 中央社
2024年立委選舉民進黨立委候選人蔡培慧

區域立委回覆「環保團體共同訴求」候選人認同書情況

台灣環境保護聯盟曾於1月8日公布「2024總統副總統立委選舉『環保團體共同訴求』候選人認同書」填答結果，民進黨及民眾黨的總統、不分區立委候選人皆有回覆認同書，國民黨則只有四名區域立委候選人表態。

  • 唯四回應的國民黨立委候選人，有二勝選

勝選的兩位國民黨立委候選人為葉元之及呂玉玲，其中，葉元之全數認同環團訴求，呂玉玲則針對核四議題表態中立，分別是「支持撤銷核四計畫，核一、核二、核三廠不延役，落實『非核家園』目標」及「儘速廢止核四計畫，並提出妥善廠區處理規劃，包括重件碼頭等裝置之拆除，以維護當地沙灘及生態環境」。

  • 民進黨表態者有九位勝選，四位皆全數認同

在九位勝選的區域立委裡，李坤城、陳亭妃、李昆澤與賴瑞隆等四位皆全數認同訴求書內容。

  • 汽車燃料費議題，五位民進黨勝選立委持中立態度

針對「汽車燃料費改為『隨油』徵收，並進一步制定《能源稅條例》」剩下五位勝選的民進黨立委表態者皆給出「中立」的回覆，包括吳沛憶、郭國文、林宜瑾、邱志偉與陳俊宇。

  • 三位對限塑議題回覆中立

而在「積極推動限塑政策，限、禁用一次性塑膠製品或餐具、容器、包材、塑膠袋」方面，有三位民進黨立委做出「中立」答覆，分別是吳沛憶、林宜瑾、邱志偉。

「環保團體共同訴求」候選人認同書共分八個主題，30個項目，完整內容請看：所有填答候選人表格一覽2024總統副總統立法委員選舉_環保團體共同訴求_候選人認同書：回覆結果彙整（20240105）


“2024總統大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。