新冠疫情升溫！桃園、高雄機場、小三通港埠即日起提供出入境旅客免費領取快篩試劑
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自今年1月3日起疾管署於桃園國際機場提供COVID-19家用快篩試劑予入出境旅客自由領取，截至今年1月15日，旅客領取試劑數量已達30.1萬人次。
國內新冠疫情仍持續升溫中，因應近期全球新冠疫情皆處於高點，而且農曆春節將近，為保障民眾健康，疾管署宣布，出入境家用快篩試劑提供處，除原先桃園國際機場外，今（2024）年1月17日起，金門小三通港埠（水頭碼頭）、高雄高雄國際機場也將定點定時提供家用快篩試劑予旅客自由領取。
全球COVID-19陽性率處高點，國內疫情亦升溫
根據疾管署資料顯示，全球COVID-19陽性率仍處高點，東南亞及日、韓等亞太國家陽性率持續上升，部分國家如美國、日本、泰國、西班牙及義大利等國病例數也呈上升趨勢。
而國內疫情也處於上升趨勢，疾管署1月16日公布，上週（1月9日至15日）新增538例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週（1月2日至8日）新增515例上升。
另上週新增55例死亡病例，較前一週新增48例上升。其中有名較年輕死亡個案為中部40多歲女性，疾管署防疫醫師林詠青表示，這名個案本身有糖尿病、免疫系統疾病、腎臟疾病等潛在疾病，且未接種XBB疫苗，在11月下旬出現咳嗽有痰等症狀，3天後開始有發燒、呼吸困難等情形。
該個案前往急診就醫，醫師發現有嚴重低血氧的情形，經過COVID-19抗原檢驗確認感染，且胸部X光顯示已有雙側肺炎的狀況，因此收住加護病房治療，雖然住院期間病況一度好轉，但又併發急性腎衰竭、肺水腫、細菌性肺炎等，治療後病況未改善，不幸於1月上旬因新冠肺炎感染合併呼吸衰竭病逝。
不只桃機可領家用快篩，再增2處定時定點免費領取
新冠疫情雖然相較過去已有趨緩，但重症、死亡風險持續，民眾不可輕忽。尤其春節將近，南來北往人潮多，疾管署預估春節前、後新冠疫情將迎來2波高峰。而民眾亦多在此時出國遊玩，若身邊備妥家用快篩試劑，有疑似新冠症狀時進行快篩，也有助於及早診斷、治療，減少重症、死亡風險。
自今年1月3日起疾管署於桃園國際機場提供COVID-19家用快篩試劑予入出境旅客自由領取，截至今年1月15日，旅客領取試劑數量已達30.1萬人次。疾管署發言人羅一鈞表示，由於民眾反應不錯，加上國際疫情仍在升溫，盤點機場、港口檢疫量能後，決定1月17日起再增加以下2地點提供領取：
- 金門小三通港埠（水頭碼頭）：每日上午9時30分至晚間6時30分
- 高雄小港國際機場：每日上午8時至晚間10時30分
此項措施並非強迫領取，而是自由領取，每人可領取1盒（依現貨盒裝數量約4或5劑）。羅一鈞表示，此措施預計會執行到2月底，在春節後會再視疫情狀況決定是否要再延長或結束。
本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標：新冠疫情升溫 不只桃機！1／17起出入境免費快篩試劑「這2處」也可領
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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CES 2024馳諾瓦科技推出MCS商用電動車超高功率快充設備
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美國最大國際消費性電子展（CES 2024）盛大開展，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術「MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）」。
美國最大國際消費性電子展（CES 2024）於美國時間1月9日盛大開展，近年CES作為電動車產業鏈業者展演最新科技的重要舞台，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，於CES 2024展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術，MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）。馳諾瓦科技MCS水冷充電設備將應用在即將通過安規認證、備配6把充電槍的新品DZ480，透過兩組DZ480並聯可提供高達960kW的雙倍輸出功率，為目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，對應未來商用重型車輛、電動船舶等充電需求情境，引領電動車（EV）充電技術革新與發展。
得益於與車廠、充電站運營商（CPOs），住宅、停車場、加油站以及重型車隊等多方面的豐富合作經驗，馳諾瓦科技在競爭激烈的全球市場中建立穩固的商業基礎，目標在2024年達到50%營收成長，馳諾瓦科技總公司發言人林飛宏指出：「馳諾瓦科技除了持續研發前瞻性的充電技術，提供業界最快速的充電設備系統服務外，也順應NACS北美充電標準需求，致力完善電動車充電基礎設施，成功打入北美電動車（EV）市場，成為各界夥伴合作首選，也為夥伴打造設計、生產、驗證到服務的一條龍模式，並透過車輛與技術整合，實現最佳的充電效率。」
馳諾瓦科技MCS商用電動車快充系統 全球最高功率商用單一直流快充連接器
看準城市公共運輸系統、企業商用電動重型車隊大規模電動化的客戶需求持續成長，馳諾瓦科技首度於CES 2024亮相MCS（百萬瓦充電系統）超高功率充電解決方案，滿足商用電動車在長途行駛、商用重型車輛、以及電動船舶等需要大量且快速的充電需求。MCS系統採用直流電，可提供高達3.84百萬瓦、1,250伏特及最高3,000安培輸出，超出既有CCS水冷規格500安培的6倍，是目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，與CCS1、CCS2、NACS、GBT、CHAdeMO多種充電標準兼容，同時符合OCPP 2.0、DIN70121和ISO 15118國際標準。馳諾瓦科技亦針對不同商業車隊客戶的需求進行系統模組化設計，可在未來進行電力擴充升級，MCS系統同時擁有先進的遠程診斷功能，提供更即時和準確的故障排除。
單體式480kW極速充電設備同步展出，引領EV快充市場革新
Level 2家用、商用交流慢充電設備AW48、AX80滿足多元充電需求
除了亮相最新MCS系統，馳諾瓦科技同步於CES 2024展出單體式480kW極速充電設備DQ480、暢銷機種DD360等多款快速充電設備產品，及AW48、AX80兩款慢充機種，滿足從家用到車廠、充電站營運商等海內外合作夥伴在不同商用場域情境應用的全方位需求。
DQ480為全球首款整合電源櫃與充電系統設計的單體式480kW極速充電設備，搭配可自由排列的一櫃四槍與客製冷卻系統，高速輸出500安培電流，提供4輛車同時充電，適合有快速充電需求但存在既有用地受限的商業車隊、加油站、商業中心與購物中心等都會型停車場域。DQ480設計貼近使用者需求，迴旋式槍線管理系統讓車主在充電槍拉取與回彈更輕鬆省力，加速營運商充電設備車輛迴轉與使用效率外，亦可針對客戶需求搭配7吋、21.5吋與32吋三選二的客製化螢幕組合作為廣告曝光版位，創造多樣營收來源，促進異業合作結盟機會。
在家用、商用大樓等交流充電樁的需求上，馳諾瓦科技則展示AW48智能住宅充電設備，滿足住宅家用、商辦大樓等需要OCPP和雙向支援的充電需求； AX80則針對商用車隊和公共充電而設計，同時符合CTEP/NTEP標準。
關於馳諾瓦科技
馳諾瓦科技股份有限公司為飛宏科技旗下子公司，致力為全球市場提供整合性電動載具充電解決方案，營業據點遍及歐洲、美國及亞洲。馳諾瓦科技累積多年豐富的ODM/OEM經驗，擁有專業知識、技術能力、高標準生產製造品質，為國際客戶設計適用於不同場域的高度客製化產品與服務。馳諾瓦科技所提出的充電解決方案，從超高功率快速充電一體樁、分體樁到大螢幕廣告樁，在全球已出貨超過60,000座充電樁。馳諾瓦科技所思考的是站在客戶和使用者的立場，發展全方位的充電解決方案，創造優良的使用者體驗來獲得更好的商業效率。馳諾瓦科技在乎與合作夥伴間的文化相容性，期待透過綠能減碳結合永續發展，引領全球綠色循環供應鏈，為股東、同仁、社會及環境帶來正向的社會創新價值。
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