新冠疫情升溫！桃園、高雄機場、小三通港埠即日起提供出入境旅客免費領取快篩試劑

國內新冠疫情仍持續升溫中，因應近期全球新冠疫情皆處於高點，而且農曆春節將近，為保障民眾健康，疾管署宣布，出入境家用快篩試劑提供處，除原先桃園國際機場外，今（2024）年1月17日起，金門小三通港埠（水頭碼頭）、高雄高雄國際機場也將定點定時提供家用快篩試劑予旅客自由領取。

全球COVID-19陽性率處高點，國內疫情亦升溫

根據疾管署資料顯示，全球COVID-19陽性率仍處高點，東南亞及日、韓等亞太國家陽性率持續上升，部分國家如美國、日本、泰國、西班牙及義大利等國病例數也呈上升趨勢。

而國內疫情也處於上升趨勢，疾管署1月16日公布，上週（1月9日至15日）新增538例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週（1月2日至8日）新增515例上升。

另上週新增55例死亡病例，較前一週新增48例上升。其中有名較年輕死亡個案為中部40多歲女性，疾管署防疫醫師林詠青表示，這名個案本身有糖尿病、免疫系統疾病、腎臟疾病等潛在疾病，且未接種XBB疫苗，在11月下旬出現咳嗽有痰等症狀，3天後開始有發燒、呼吸困難等情形。

該個案前往急診就醫，醫師發現有嚴重低血氧的情形，經過COVID-19抗原檢驗確認感染，且胸部X光顯示已有雙側肺炎的狀況，因此收住加護病房治療，雖然住院期間病況一度好轉，但又併發急性腎衰竭、肺水腫、細菌性肺炎等，治療後病況未改善，不幸於1月上旬因新冠肺炎感染合併呼吸衰竭病逝。

不只桃機可領家用快篩，再增2處定時定點免費領取

新冠疫情雖然相較過去已有趨緩，但重症、死亡風險持續，民眾不可輕忽。尤其春節將近，南來北往人潮多，疾管署預估春節前、後新冠疫情將迎來2波高峰。而民眾亦多在此時出國遊玩，若身邊備妥家用快篩試劑，有疑似新冠症狀時進行快篩，也有助於及早診斷、治療，減少重症、死亡風險。

圖片來源：衛福部疾病管制署

自今年1月3日起疾管署於桃園國際機場提供COVID-19家用快篩試劑予入出境旅客自由領取，截至今年1月15日，旅客領取試劑數量已達30.1萬人次。疾管署發言人羅一鈞表示，由於民眾反應不錯，加上國際疫情仍在升溫，盤點機場、港口檢疫量能後，決定1月17日起再增加以下2地點提供領取：

金門小三通港埠（水頭碼頭）：每日上午9時30分至晚間6時30分

高雄小港國際機場：每日上午8時至晚間10時30分

此項措施並非強迫領取，而是自由領取，每人可領取1盒（依現貨盒裝數量約4或5劑）。羅一鈞表示，此措施預計會執行到2月底，在春節後會再視疫情狀況決定是否要再延長或結束。

圖片來源：衛福部疾病管制署

本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此

原標：新冠疫情升溫 不只桃機！1／17起出入境免費快篩試劑「這2處」也可領

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：丁肇九