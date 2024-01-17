諾魯突襲式斷交台灣，趙少康竟附和中共「警告說」，毫不掩飾當特定政權的傳聲筒
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趙少康左一句「蔡總統的外交路線走不出去」，右一句「都是40%選民不理中共的警告」，完全就是在跟進中國政府對台灣選舉的評論，中共的挖角行動與「趙副總統參選人」的言論讓我們再次看清，國共這對「極權好兄弟」是如何肆無忌憚地在踐踏、藐視與傷害著台灣這個國家。
2024年台灣的總統大選結果才剛出爐，不到兩天後，中共就忍不住出手，操作在太平洋上的台灣友邦國家諾魯（Nauru）斷交，轉而和中國建交。手段之粗暴、針對性之明顯，大概沒有人看不出來。這應證了中共的「介選」不但始終存在，甚至在選後也不會放棄流氓政權的欺凌慣性。
而國民黨的反應依舊不讓人「意外」或「失望」，兩天前還是國民黨副總統參選人的趙少康，如今「回歸自由」後的首次公開發聲，便毫不掩飾甘當特定政權的「傳聲筒」慾望。
趙少康說，這代表「蔡總統的外交路線走不出去」，而且「中共一再警告台獨當選會有麻煩，卻有40%的選民聽信民進黨不予理會，全體國人只有一起承受」，甚至還加碼恐嚇「這只是開始，還會有更糟的，義和團最後的結果，希望不會落到我們身上」。
前一刻還在選副總統，後一刻立刻附和中共「警告說」
首先，所謂「中共警告台獨當選會有麻煩」的說法，不僅完全是在附和中共毫無正當性可言的論述，更是在幫極權政府一起威脅、恐嚇台灣人民。趙少康先生再怎麼對民主缺乏素養，也不該忘記「選舉就是台灣人自己的選擇」，到底關中共什麼事情？又憑什麼中共可以表達「我不喜歡誰、想要誰當選」的要求？而且國民黨居然還要把中共的話當作「聖旨」？
不管台灣選民投給誰當總統，中共都應該尊重台灣人民的選擇、尊重台灣的民主日常與政治制度，所謂「誰當選就會有麻煩」的言詞，是赤裸裸的恐嚇；而趙少康居然現在還在附和中共這種言論，完全沒有任何一點政治人物該有的格局，遑論是「國家元首級」了。
其次，趙先生把諾魯斷交，以及也連同往後所有可能的「後果」，通通歸咎於「40%選民不理會中共警告」的結果，更是邏輯錯亂、替中共威權耀武揚威又擦脂抹粉。賴清德與蕭美琴當選後，包含美、加、法、德、捷、澳、日、義、星等十多國與歐盟都對台灣表達祝賀；無論選舉結果如何，都是民主的展現。台灣人展現自己的自由意志，到底為什麼要承擔鄰國的「後果」？
國際民主陣營都在祝賀台灣，只有中共還在威脅台灣，「氣噗噗」地揚言文攻武嚇、操作外交挖角，這到底是誰的問題？明明挑起這一切的是中共，無理取鬧的也是中共，要花大錢去做「挖邦交國」這種損人又不利己行為的還是中共——到底趙先生與國民黨憑什麼不去罵中共，反而要回頭怪五百多萬的台灣人說「都是你們害的」？
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運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
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「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯，深入聊聊運動家的精神與力量。
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「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯獻聲說法，兩人暢談了在運動競技上的堅定意志與一路走來的心路歷程，且讓我們稍稍一睹節目裡的精彩內容。
「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
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