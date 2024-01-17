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TNL+ 2024/01/17,
政治

諾魯突襲式斷交台灣，趙少康竟附和中共「警告說」，毫不掩飾當特定政權的傳聲筒

諾魯突襲式斷交台灣，趙少康竟附和中共「警告說」，毫不掩飾當特定政權的傳聲筒
趙少康5日下午赴高科大演講，搶攻年輕選票。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

趙少康左一句「蔡總統的外交路線走不出去」，右一句「都是40%選民不理中共的警告」，完全就是在跟進中國政府對台灣選舉的評論，中共的挖角行動與「趙副總統參選人」的言論讓我們再次看清，國共這對「極權好兄弟」是如何肆無忌憚地在踐踏、藐視與傷害著台灣這個國家。

2024年台灣的總統大選結果才剛出爐，不到兩天後，中共就忍不住出手，操作在太平洋上的台灣友邦國家諾魯（Nauru）斷交，轉而和中國建交。手段之粗暴、針對性之明顯，大概沒有人看不出來。這應證了中共的「介選」不但始終存在，甚至在選後也不會放棄流氓政權的欺凌慣性。

而國民黨的反應依舊不讓人「意外」或「失望」，兩天前還是國民黨副總統參選人的趙少康，如今「回歸自由」後的首次公開發聲，便毫不掩飾甘當特定政權的「傳聲筒」慾望。

趙少康說，這代表「蔡總統的外交路線走不出去」，而且「中共一再警告台獨當選會有麻煩，卻有40%的選民聽信民進黨不予理會，全體國人只有一起承受」，甚至還加碼恐嚇「這只是開始，還會有更糟的，義和團最後的結果，希望不會落到我們身上」。

前一刻還在選副總統，後一刻立刻附和中共「警告說」

首先，所謂「中共警告台獨當選會有麻煩」的說法，不僅完全是在附和中共毫無正當性可言的論述，更是在幫極權政府一起威脅、恐嚇台灣人民。趙少康先生再怎麼對民主缺乏素養，也不該忘記「選舉就是台灣人自己的選擇」，到底關中共什麼事情？又憑什麼中共可以表達「我不喜歡誰、想要誰當選」的要求？而且國民黨居然還要把中共的話當作「聖旨」？

不管台灣選民投給誰當總統，中共都應該尊重台灣人民的選擇、尊重台灣的民主日常與政治制度，所謂「誰當選就會有麻煩」的言詞，是赤裸裸的恐嚇；而趙少康居然現在還在附和中共這種言論，完全沒有任何一點政治人物該有的格局，遑論是「國家元首級」了。

其次，趙先生把諾魯斷交，以及也連同往後所有可能的「後果」，通通歸咎於「40%選民不理會中共警告」的結果，更是邏輯錯亂、替中共威權耀武揚威又擦脂抹粉。賴清德與蕭美琴當選後，包含美、加、法、德、捷、澳、日、義、星等十多國與歐盟都對台灣表達祝賀；無論選舉結果如何，都是民主的展現。台灣人展現自己的自由意志，到底為什麼要承擔鄰國的「後果」？

國際民主陣營都在祝賀台灣，只有中共還在威脅台灣，「氣噗噗」地揚言文攻武嚇、操作外交挖角，這到底是誰的問題？明明挑起這一切的是中共，無理取鬧的也是中共，要花大錢去做「挖邦交國」這種損人又不利己行為的還是中共——到底趙先生與國民黨憑什麼不去罵中共，反而要回頭怪五百多萬的台灣人說「都是你們害的」？

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