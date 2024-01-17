淋上現磨花生醬的印尼國民沙拉「加多加多」，不愛蔬菜者也保證會愛上

兒時我不愛吃青菜，尤其痛恨炒青菜！

青菜之於我，除高麗菜、大白菜味甜軟嫩，多數青菜又苦又澀又有草味，而且纖維粗易卡喉嚨。每每吃到炒青菜就頭痛、想吐。餐盤只要出現「炒青菜」，吃飯便成苦差事，還要不斷聽大人碎念「不要挑食」，簡直就像在地獄。

不過，即便平時我不愛吃菜，也有例外的時候，一旦媽媽、阿姨、舅媽煮「加多加多」蔬菜沙拉，很快就盤底朝天。

加多加多是印尼國民沙拉，印尼文為「Gado-gado」──什錦混料食物。加多加多與仁當巴東牛肉（Rendang Padang）、梭多（Soto）、沙嗲（Sate）、炒飯（Nasi Goreng）並列為印尼五大國菜。西方人將加多加多稱作「Indonesia Salad」（印尼沙拉）。

一般認為加多加多源自雅加達（Jakarta），約莫1940-1950年代，在印尼流行以甘邦葛羅盟（Gambang Kromong）曲風的歌曲〈Gado-Gado Jakarta〉（加多加多雅加達），歌詞開頭描述：「加多加多來自雅加達，深受百姓喜愛，一包加多加多約5元印尼幣……」據老一輩人說，因為這首歌，使加多加多廣為人知，並遠播至印尼各地。

關於這道料理的形成，有幾種說法，其一源自葡萄牙語「Gadu」，意思是「混料食物」，最早由居住於雅加達北岸督古村（Kampung Tugu）的葡萄牙後裔研發而成。

另一則是，17世紀中爪馬塔蘭蘇丹王國（Sultanate of Mataram）軍隊進攻當時由荷蘭東印度公司佔領統治的巴達維亞（Batavia）城，由於軍糧用盡，軍隊成員就地取材，食用野菜淋上搗碎的花生醬果腹。因無主食，純吃菜，爪哇人稱作「Gadho」，久而久之成為料理名稱。