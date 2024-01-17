學測20日登場12萬人報名，5大應考提醒一次看，彭啟明：21及22日降溫顯著，都會區恐有11度低溫

學測20日登場12萬人報名，5大應考提醒一次看

（中央社）113學年學科能力測驗訂於1月20日至22日舉行，約12萬人報名，大考中心整理5大應考提醒，包括必帶應試有效證件正本、手機完全關機等，請考生留意。

大學入學考試中心將於1月20日至22日舉辦113學年學科能力測驗，報名人數總計12萬195人，是歷年第3低，僅高於111、112學年；學測第1天考數學A、自然，第2天考英文、國綜、國寫，第3天考數學B、社會。

考生可自由選考學測的考科，根據大考中心資料顯示，以英文選考人數最多（11萬9783人），其次是國文（11萬9729人）、數學B（9萬9041人）、社會（9萬5934人）、數學A（9萬830人）、自然（7萬8282人）。

大考中心整理5大應考提醒，包括帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一）、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、置於臨時置物區的行動電話應完全關機、考試開始鈴響起，於答題卷以正楷簽全名、考試結束鈴聲響畢，停止作答動作，提醒考生避免違規。

一般考生應試可自主戴口罩，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）篩檢陽性或確診的考生，外出與應試時請全程佩戴口罩，並至原編配的試場應試；若考生有發燒或呼吸道症狀，應試時建議佩戴口罩，若因持續咳嗽、擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答，將安排至備用試場應試。

大考中心表示，考量極端氣候造成各地區溫度變化不同，今年學測首度規劃開放試場冷氣，將參考交通部中央氣象署「鄉鎮市區」天氣預報溫度，若各考（分）區所在鄉鎮市區於考試當日上午或下午預報溫度達28度（含）以上，將於上午或下午開放試場冷氣，試場冷氣溫度以設定攝氏26至28度為原則。

大考中心整理學科能力測驗考生應考檢查表，包括考前準備、考試當日出門前、進試場前、進試場後、作答時等注意事項，提醒考生留意。（大考中心提供）中央社記者許秩維傳真 113年1月16日

大學入學考試中心整理5大應考提醒，包括帶應試有效證件正本、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、置於臨時置物區的行動電話應完全關機等，提醒學測考生避免違規。（大考中心提供）中央社記者許秩維傳真 113年1月16日

彭啟明：學測防冷空氣影響，21及22日降溫顯著

（中央社）氣象專家彭啟明16日表示，學測期間21、22日降溫顯著，提醒考生留意。氣象署表示，20日鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，持續影響至24日，各地寒冷，都會區恐有攝氏11度低溫。

113學年度「學科能力測驗」（學測）將在20至22日舉行。天氣風險公司總經理彭啟明16日在臉書（Facebook）表示，預測21、22日降溫顯著，23、24日是這波冷空氣最低點，有機會跌到10度以下寒流等級，相當有感，25至27日會顯著回溫。

彭啟明提醒，家有考生的家長要多留意情境的安排，考場上才能有好表現。

中央氣象署今天表示，預估19日午後鋒面接近，20日鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，持續降溫，最冷時間點預估會在23日深夜至24日清晨，都會區平地低溫約11度。

氣象署指出，20日中部以北、東半部地區有局部短暫雨；21至23日北部及東半部地區及中部山區有局部短暫雨。

氣象署提到，若氣溫與水氣配合，22日晚間至24日中部以北3000公尺以上高山地區不排除有路面結冰、結霜、下冰霰或降雪的機會；強烈大陸冷氣團預估25日減弱，氣溫逐漸回升。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰