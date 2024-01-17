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蘋果Vision Pro主要供應商歌爾，將投資2.8億美元在越南設立子公司

蘋果Vision Pro主要供應商歌爾，將投資2.8億美元在越南設立子公司
蘋果Vision Pro。Photo Credit: GettyImages

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蘋果供應商歌爾（Goertek Inc.）本週一表示，最多將投資2.8億美元在越南設立全資子公司。蘋果及其合作夥伴正在中國以外的國家進行更多投資，越南便是其中之一，摩根大通分析師就預測，到2025 年，越南將有能力生產20%的iPad和Apple Watch、5%的MacBook和65%的AirPods。

蘋果供應商歌爾（Goertek Inc.）本週一表示，最多將投資2.8億美元（約新台幣88.5億元）在越南設立全資子公司，以符合越南「業務擴張和長期運營」的需求，也希望能利用當地資源加強公司整體競爭力。

歌爾是一間成立於2001年的中國公司，主要從事電聲裝置、光學元件、電子配件及相關產品的研發、生產及銷售，2008年在深圳證券交易所上市，而在近日歌爾向深圳證券交易所提交的文件中，表示公司在越南單位生產的產品，將包括AirPods、智慧手錶、虛擬實境、擴增實境等消費性電子產品。

歌爾過去曾為蘋果生產AirPods，現在也是Apple Vision Pro主要供應商之一，預計Vision Pro將會在今年2月初推出。

歌爾在2023年2月就表示會在越南新建工廠，地點是位於越南的北寧省據越南工商會稱，韓國企業如三星是該省的主要投資者，該省主要有電子產品、智慧型手機、半導體和精密機械製造設備的工廠。

據媒體報導，蘋果供應商正慢慢開始擺脫以中國為中心的生產，尤其中美貿易戰的影響，以及曾因新冠肺炎疫情而導致工廠關閉，影響蘋果的全球銷售成績，而越南便成為可避免任何潛在地緣政治衝突的重要據點之一。

《路透社》報導，截至2019年，中國一直是蘋果的主要供應商據點，佔有44%至47%。 2020年比例下降至41%，2021年下降至36%，同時越南的比例從2.2%上升至3.7%，而蘋果及其合作夥伴也正努力在中國以外的國家進行更多投資，越南便是其中之一，摩根大通分析師則預測，到2025 年，越南將有能力生產20%的iPad和Apple Watch、5%的MacBook和65%的AirPods。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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