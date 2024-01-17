疾管署：高端疫苗均價840元砍價成功，合約保密5年非特例，諾華H1N1疫苗7年才解密

疾管署：高端保密5年非特例，諾華H1N1疫苗7年才解密

（中央社）高端COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗合約昨（16）日提前公開，疾管署強調，高端保密條款期限5年並非特例，2009年國民黨執政時，政府向諾華採購H1N1新型流感疫苗，保密期長達7年。

2024總統選戰落幕，但高端COVID-19疫苗採購合約爭議持續，高端公司昨日舉行董事會，同意授權公布，衛生福利部疾病管制署下午公開多達58頁的合約文件，保密期限是自合約簽署日起滿5年後解除的保密條款正式公諸於世，而非謠傳的30年。

衛生福利部疾病管制署長莊人祥表示，疾管署與高端、聯亞的COVID-19疫苗採購契約，皆於2021年5月28日簽署，內容參照行政院公共工程會的財物採購契約範本；但這個範本契約保密條款不足，未納入商業保密條款，因此在議約過程中，雙方口頭約定應恪守保密義務，同年7月19日補增保密合約書。

莊人祥說，設有保密期限的合約並非針對高端、聯亞等國產疫苗廠商，輝瑞BNT、莫德納同樣有簽訂，保密期限更不是因COVID-19疫情而生的特殊待遇，歷任政府在疫情緊急狀況時期採購疫苗，皆採取同樣契約規範設計，保密期甚至更久，向諾華公司採購H1N1新型流感疫苗合約就是最典型案例。

近15年前，H1N1新型流感疫情肆虐，2009年10月簽訂的諾華公司H1N1新型流感疫苗採購合約，正值總統馬英九執政時期，時任衛生署長是楊志良，當時500萬劑的諾華H1N1新型流感疫苗，在台灣同樣沒有藥證，採取專案進口模式，諾華合約保密條款長達7年。

莊人祥表示，過去與高端一共交涉3次，都是希望對方同意公開合約；疾管署副署長羅一鈞補充說明，2022年11月3日第1次發文高端，徵詢是否同意公開緊急採購合約內容，同年11月22日第2次詢問同樣內容，前2次皆未回函，最後一次就是今年1月8日，高端昨日下午來函回應。

高端表示，近期針對合約是否應提前解密一事，再次成為輿論話題，有眾多股東來電或來信，支持或反對提前解密。參酌律師法律意見書、並經董事會討論後，捍衛公司形象並保障股東權益，董事會回應疾管署提前解密提議，決議同意提前解除合約保密限制。

高端疫苗價格遭質疑，疾管署：均價840元、砍價成功

（中央社）疾管署昨日提前公布高端COVID-19疫苗採購合約，500萬劑金額新台幣40億3000萬元，署長莊人祥解釋，當初每劑700元是在資訊不明確下預估，高端出價950元，議價後均價840元。

從2022年九合一大選到2024總統選舉期間，政府與高端公司的COVID-19疫苗採購合約一再成為攻防焦點，隨著總統大選在13日落幕，保密條款及疫苗價格等相關爭議仍受關注。

高端疫苗合約昨日提前公開，衛生福利部疾病管制署召開記者會，針對外界質疑為何高端疫苗採購單價新台幣810、881元，高於預算所編列的700元，莊人祥說明，規劃採購初期各項資訊都不是很明確，僅能以預估價格編列預算。

莊人祥解釋，700元是2020年11月編列採購預算時，以115億元、採購國內外疫苗總共1500萬劑估算，且不含冷鏈運送及其他作業費用。

後續在2021年2月至5月間進行議價，莊人祥說，一開始高端喊出每劑單價950元，並只願意配送20個點，疾管署極力爭取權益，讓配送點增加到200個，價格也協商到單劑量每劑881元、多劑量每劑810元，連冷藏冷鏈、預防接種受害救濟基金徵收金都包含在內。

他說，向其他國際大廠採購的COVID-19疫苗，如輝瑞BNT、莫德納等，冷藏冷鏈的費用都是另外計算。

莊人祥另外提到，2021年採購國產COVID-19疫苗時，國際疫苗獲緊急使用授權（EUA）核准者，多為mRNA或腺病毒載體疫苗，與國內廠商所採的蛋白質次單元疫苗不同，並沒有同種類疫苗採購價可參考。又每種疫苗開發基礎不同，成本計價也不同，加上國際疫苗大量生產，國內疫苗廠產能規模小，故難以互相比較。

根據疾管署簽約執行的高端疫苗採購合約，合約總價金為40億3000萬元（含稅），單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為881元（含稅）；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格810元（含稅）；另贈送20萬劑以多劑型包裝供應。

莊人祥指出，當時多數疫苗都沒有完成完整臨床試驗，基於扶植國內廠商提升疫苗研發及生產能力，若是廠商盡最大努力而無法履約，已付價金不退還，履約保證金可返還。第1、2期總計給付價金8億600萬。

至於保證金部分，莊人祥說，依政府採購法辦理緊急採購作業，如無特殊需要，免收保證金，但為敦促廠商履約，並且保障機關權益，有要求高端在簽約後的次日30日內繳納契約金額5%的履約保證金，即2億150萬元，由於高端有取得EUA，沒有使用到該條款。

在疾管署臨時記者會中，莊人祥也說明，依據與高端公司所簽訂的採購契約與保密合約，雙方均必須對契約內容予以保密，這是比照國際商業慣例。原約定保密期限是至合約簽署日後5年，昨日是雙方皆同意提前公開。

Medigen COVID-19 vaccine 高端COVID-19疫苗合約公開 from 中 央社

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航