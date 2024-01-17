疾管署：高端疫苗均價840元砍價成功，合約保密5年非特例，諾華H1N1疫苗7年才解密
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疾管署長莊人祥說，設有保密期限的合約並非針對高端、聯亞等國產疫苗廠商，輝瑞BNT、莫德納同樣有簽訂，保密期限更不是因COVID-19疫情而生的特殊待遇，歷任政府在疫情緊急狀況時期採購疫苗，皆採取同樣契約規範設計，保密期甚至更久，向諾華公司採購H1N1新型流感疫苗合約就是最典型案例。
疾管署：高端保密5年非特例，諾華H1N1疫苗7年才解密
（中央社）高端COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗合約昨（16）日提前公開，疾管署強調，高端保密條款期限5年並非特例，2009年國民黨執政時，政府向諾華採購H1N1新型流感疫苗，保密期長達7年。
2024總統選戰落幕，但高端COVID-19疫苗採購合約爭議持續，高端公司昨日舉行董事會，同意授權公布，衛生福利部疾病管制署下午公開多達58頁的合約文件，保密期限是自合約簽署日起滿5年後解除的保密條款正式公諸於世，而非謠傳的30年。
衛生福利部疾病管制署長莊人祥表示，疾管署與高端、聯亞的COVID-19疫苗採購契約，皆於2021年5月28日簽署，內容參照行政院公共工程會的財物採購契約範本；但這個範本契約保密條款不足，未納入商業保密條款，因此在議約過程中，雙方口頭約定應恪守保密義務，同年7月19日補增保密合約書。
莊人祥說，設有保密期限的合約並非針對高端、聯亞等國產疫苗廠商，輝瑞BNT、莫德納同樣有簽訂，保密期限更不是因COVID-19疫情而生的特殊待遇，歷任政府在疫情緊急狀況時期採購疫苗，皆採取同樣契約規範設計，保密期甚至更久，向諾華公司採購H1N1新型流感疫苗合約就是最典型案例。
近15年前，H1N1新型流感疫情肆虐，2009年10月簽訂的諾華公司H1N1新型流感疫苗採購合約，正值總統馬英九執政時期，時任衛生署長是楊志良，當時500萬劑的諾華H1N1新型流感疫苗，在台灣同樣沒有藥證，採取專案進口模式，諾華合約保密條款長達7年。
莊人祥表示，過去與高端一共交涉3次，都是希望對方同意公開合約；疾管署副署長羅一鈞補充說明，2022年11月3日第1次發文高端，徵詢是否同意公開緊急採購合約內容，同年11月22日第2次詢問同樣內容，前2次皆未回函，最後一次就是今年1月8日，高端昨日下午來函回應。
高端表示，近期針對合約是否應提前解密一事，再次成為輿論話題，有眾多股東來電或來信，支持或反對提前解密。參酌律師法律意見書、並經董事會討論後，捍衛公司形象並保障股東權益，董事會回應疾管署提前解密提議，決議同意提前解除合約保密限制。
高端疫苗價格遭質疑，疾管署：均價840元、砍價成功
（中央社）疾管署昨日提前公布高端COVID-19疫苗採購合約，500萬劑金額新台幣40億3000萬元，署長莊人祥解釋，當初每劑700元是在資訊不明確下預估，高端出價950元，議價後均價840元。
從2022年九合一大選到2024總統選舉期間，政府與高端公司的COVID-19疫苗採購合約一再成為攻防焦點，隨著總統大選在13日落幕，保密條款及疫苗價格等相關爭議仍受關注。
高端疫苗合約昨日提前公開，衛生福利部疾病管制署召開記者會，針對外界質疑為何高端疫苗採購單價新台幣810、881元，高於預算所編列的700元，莊人祥說明，規劃採購初期各項資訊都不是很明確，僅能以預估價格編列預算。
莊人祥解釋，700元是2020年11月編列採購預算時，以115億元、採購國內外疫苗總共1500萬劑估算，且不含冷鏈運送及其他作業費用。
後續在2021年2月至5月間進行議價，莊人祥說，一開始高端喊出每劑單價950元，並只願意配送20個點，疾管署極力爭取權益，讓配送點增加到200個，價格也協商到單劑量每劑881元、多劑量每劑810元，連冷藏冷鏈、預防接種受害救濟基金徵收金都包含在內。
他說，向其他國際大廠採購的COVID-19疫苗，如輝瑞BNT、莫德納等，冷藏冷鏈的費用都是另外計算。
莊人祥另外提到，2021年採購國產COVID-19疫苗時，國際疫苗獲緊急使用授權（EUA）核准者，多為mRNA或腺病毒載體疫苗，與國內廠商所採的蛋白質次單元疫苗不同，並沒有同種類疫苗採購價可參考。又每種疫苗開發基礎不同，成本計價也不同，加上國際疫苗大量生產，國內疫苗廠產能規模小，故難以互相比較。
根據疾管署簽約執行的高端疫苗採購合約，合約總價金為40億3000萬元（含稅），單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為881元（含稅）；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格810元（含稅）；另贈送20萬劑以多劑型包裝供應。
莊人祥指出，當時多數疫苗都沒有完成完整臨床試驗，基於扶植國內廠商提升疫苗研發及生產能力，若是廠商盡最大努力而無法履約，已付價金不退還，履約保證金可返還。第1、2期總計給付價金8億600萬。
至於保證金部分，莊人祥說，依政府採購法辦理緊急採購作業，如無特殊需要，免收保證金，但為敦促廠商履約，並且保障機關權益，有要求高端在簽約後的次日30日內繳納契約金額5%的履約保證金，即2億150萬元，由於高端有取得EUA，沒有使用到該條款。
在疾管署臨時記者會中，莊人祥也說明，依據與高端公司所簽訂的採購契約與保密合約，雙方均必須對契約內容予以保密，這是比照國際商業慣例。原約定保密期限是至合約簽署日後5年，昨日是雙方皆同意提前公開。
新聞來源
延伸閱讀
- 高端疫苗合約全文公開， 莊人祥：疫苗採購案已充分接受檢驗，無不可告人之事
- 陳時中：高端疫苗公文是保存非封存，合約保密期限5年；陳建仁：無不可公開事項，沒有要封存30年
- 藍營公布疑為高端董事會錄音檔，指控涉內線交易；高端委請律師提告，疾管署稱絕無不法
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。