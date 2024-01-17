布林肯談台灣大選，重申確保台海和平、現狀不變，美專家：台海短期穩定、長期變數多
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身在法國的ASPI中國分析中心外交政策資深研究員陸克（Philippe Le Corre）說，總統蔡英文執政初期不被看好，事實證明維護台海現狀做得很好，但從諾魯斷交可見，賴清德不易延續蔡總統路線。立法院之後將有政黨結盟，也可能讓北京有直接或間接影響台灣的機會。
布林肯談台灣大選，重申確保台海和平、現狀不變
（中央社）美國國務卿布林肯表示，美國與全球各國關切台海和平穩定、不改變現狀，並以和平方式解決分歧。他也認為，中國近年來採取的對台措施，其實與中國利益背道而馳。
目前正在瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）的布林肯（Antony Blinken）接受美國《CNBC》新聞網訪問談到台灣大選時重申，美國祝賀台灣總統當選人，也祝賀台灣人民充滿活力的民主，不僅為區域也為全世界樹立榜樣。
對於兩岸關係，美國和全球許多國家都強烈關注一件事，亦即和平、穩定、不改變現狀、和平解決分歧。全球每天有50%的貿易經過台灣海峽，台灣製造的半導體正以各種可以想像的方式為世界提供動力。如果這種情況以任何方式中斷或擾亂，對每個人都不利。
在被問及中國外交部認為布林肯對台灣大選的祝賀是「向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤的訊號」，並表達堅決反對立場的看法時，布林肯表示，他在台灣大選前一天在華府與中共中央對外聯絡部長劉建超會晤，清楚表達美方在台灣與中國的立場。美國長期以來奉行一個中國政策，這項政策不會改變，也堅決維持現狀、維護和平與穩定。
布林肯指出，「中國要自己決定要做什麼、不做什麼」，但中國近年來所採取的作法，實際上與中國利益背道而馳。試圖透過經濟、軍事、外交施壓、孤立台灣，反而會使那些不是他們打壓對象的人對中國更加反感。
對於美國總統拜登（Joe Biden）以「不支持台灣獨立」回應台灣大選結果，布林肯強調，這一直是美國政策，這項政策確保美國能盡最大努力維持和平穩定，確保現狀不被破壞，從而對世界各地的每個人帶來影響。
賴清德勝選，美專家：台海短期穩定、長期變數多
（中央社）但若雲等美國智庫專家預期，民進黨總統候選人賴清德勝選，北京除持續對台施壓外選擇有限；然而為穩定美中關係，中方短期不會有大動作，長期則面臨川普是否重返白宮等變數。
賴清德13日以逾40%得票率當選總統，民進黨打破1996年台灣實施總統直選以來沒有政黨能連贏超過2次的「8年魔咒」。新一屆立法院沒有任何政黨席次過半，國民黨以52席躍居國會第一大黨，民進黨執政將面對國會「朝小野大」局面。
美國智庫亞洲協會（Asia Society）轄下亞洲社會政策研究所（ASPI）16日舉辦視訊研討會，邀請身在紐約、台北、歐洲等地的專家解讀台灣大選結果及影響。
ASPI執行主任但若雲（Rorry Daniels）說，賴清德勝選感言強調維護台海和平，依照中華民國憲政體制維持現狀，是在就職前訴求穩健的重要訊息。北京則要處理內部經濟困局，也不想讓台灣成為美國總統大選焦點，因而對台灣大選結果反應淡定。
南太平洋島國諾魯15日宣布與中華民國斷交，與中華人民共和國恢復邦交，被視為是北京持續且加強對台施壓的舉措。
身在紐約的但若雲說，北京無法和有台獨黨綱的民進黨合作，把自己逼到死角，處理兩岸關係時除在政治、軍事、經濟面施壓外選擇有限。誘使相對小的開發中國家諾魯改變外交承認，是影響最輕的選擇。
長期而言，但若雲擔心，未來幾年一旦賴清德自認再怎樣都無法滿足北京，他管控黨內台獨基本教義派的能力，及北京是否認定他的教育、經濟政策在推動兩岸永久分裂，將成為更重要的決定因素。此時雙方都在主觀解讀對方作為，兩岸關係將更不穩定。
她說：「我對2024年沒有重大危機抱持審慎樂觀，但長期來說，部分趨勢的惡化將危害台海和平穩定。」
ASPI中國分析中心（CCA）台灣事務資深研究員高喜明（Simona Grano）呼應但若雲表示，北京在兩岸關係上框限自己，很難跳脫。但中共總書記習近平仍想穩定美中關係，短期會避免對台做出過激行為，持續觀望前美國總統川普是否勝選，因為這攸關美國對全球其他地方的承諾。
身在瑞士的高喜明說，北京不斷壓迫台灣，企圖影響選民，反而強化台灣保護實際獨立的渴望。中華民國、台灣原本是壁壘分明的民族主義派別，結果合流，與中國漸行漸遠，北京未來必須面對如此趨勢，這某種程度是北京一手造成的。
身在台北的華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）訪問研究員宋文笛認為，台灣大選結果可能促使北京調整對台作為。
他說，這次民進黨勝選差距縮小且失去國會多數，北京如認為加強施力，足以讓未來4年的台灣選舉翻盤，就可能持續對台施壓；北京如自認即使極力防止，民進黨仍連3次贏得總統大選，也許會調整對台工作對象。賴清德受民進黨內提倡台灣主體意識的派系信任，將是與北京合作更強力的談判對象，且不會受太大的國內反彈。
身在法國的ASPI中國分析中心外交政策資深研究員陸克（Philippe Le Corre）說，總統蔡英文執政初期不被看好，事實證明維護台海現狀做得很好，但從諾魯斷交可見，賴清德不易延續蔡總統路線。立法院之後將有政黨結盟，也可能讓北京有直接或間接影響台灣的機會。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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CES 2024馳諾瓦科技推出MCS商用電動車超高功率快充設備
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美國最大國際消費性電子展（CES 2024）盛大開展，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術「MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）」。
美國最大國際消費性電子展（CES 2024）於美國時間1月9日盛大開展，近年CES作為電動車產業鏈業者展演最新科技的重要舞台，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，於CES 2024展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術，MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）。馳諾瓦科技MCS水冷充電設備將應用在即將通過安規認證、備配6把充電槍的新品DZ480，透過兩組DZ480並聯可提供高達960kW的雙倍輸出功率，為目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，對應未來商用重型車輛、電動船舶等充電需求情境，引領電動車（EV）充電技術革新與發展。
得益於與車廠、充電站運營商（CPOs），住宅、停車場、加油站以及重型車隊等多方面的豐富合作經驗，馳諾瓦科技在競爭激烈的全球市場中建立穩固的商業基礎，目標在2024年達到50%營收成長，馳諾瓦科技總公司發言人林飛宏指出：「馳諾瓦科技除了持續研發前瞻性的充電技術，提供業界最快速的充電設備系統服務外，也順應NACS北美充電標準需求，致力完善電動車充電基礎設施，成功打入北美電動車（EV）市場，成為各界夥伴合作首選，也為夥伴打造設計、生產、驗證到服務的一條龍模式，並透過車輛與技術整合，實現最佳的充電效率。」
馳諾瓦科技MCS商用電動車快充系統 全球最高功率商用單一直流快充連接器
看準城市公共運輸系統、企業商用電動重型車隊大規模電動化的客戶需求持續成長，馳諾瓦科技首度於CES 2024亮相MCS（百萬瓦充電系統）超高功率充電解決方案，滿足商用電動車在長途行駛、商用重型車輛、以及電動船舶等需要大量且快速的充電需求。MCS系統採用直流電，可提供高達3.84百萬瓦、1,250伏特及最高3,000安培輸出，超出既有CCS水冷規格500安培的6倍，是目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，與CCS1、CCS2、NACS、GBT、CHAdeMO多種充電標準兼容，同時符合OCPP 2.0、DIN70121和ISO 15118國際標準。馳諾瓦科技亦針對不同商業車隊客戶的需求進行系統模組化設計，可在未來進行電力擴充升級，MCS系統同時擁有先進的遠程診斷功能，提供更即時和準確的故障排除。
單體式480kW極速充電設備同步展出，引領EV快充市場革新
Level 2家用、商用交流慢充電設備AW48、AX80滿足多元充電需求
除了亮相最新MCS系統，馳諾瓦科技同步於CES 2024展出單體式480kW極速充電設備DQ480、暢銷機種DD360等多款快速充電設備產品，及AW48、AX80兩款慢充機種，滿足從家用到車廠、充電站營運商等海內外合作夥伴在不同商用場域情境應用的全方位需求。
DQ480為全球首款整合電源櫃與充電系統設計的單體式480kW極速充電設備，搭配可自由排列的一櫃四槍與客製冷卻系統，高速輸出500安培電流，提供4輛車同時充電，適合有快速充電需求但存在既有用地受限的商業車隊、加油站、商業中心與購物中心等都會型停車場域。DQ480設計貼近使用者需求，迴旋式槍線管理系統讓車主在充電槍拉取與回彈更輕鬆省力，加速營運商充電設備車輛迴轉與使用效率外，亦可針對客戶需求搭配7吋、21.5吋與32吋三選二的客製化螢幕組合作為廣告曝光版位，創造多樣營收來源，促進異業合作結盟機會。
在家用、商用大樓等交流充電樁的需求上，馳諾瓦科技則展示AW48智能住宅充電設備，滿足住宅家用、商辦大樓等需要OCPP和雙向支援的充電需求； AX80則針對商用車隊和公共充電而設計，同時符合CTEP/NTEP標準。
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