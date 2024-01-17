兩國外交爭執升級，馬爾地夫下最後通牒要求印度軍隊3月15日前撤出

馬爾地夫與印度的雙邊關係在最近幾週跌至低谷，而在馬律正式要求德里3月15日之前從該國撤軍之後，兩國關係進一步惡化。

週日（1月14日），在馬爾地夫首都馬律舉行的雙方高級別核心小組第一次會議上，馬爾地夫向印方傳達了這一要求。

「印度軍事人員不能留在馬爾地夫。這是本屆政府的政策。」總統穆罕默德・穆伊祖（Mohamed Muizzu）辦公室公共政策秘書阿卜杜拉・納齊姆・易卜拉欣（Abdulla Nazim Ibrahim）說。

目前，馬爾地夫有大約80名印度軍人。德里稱，他們駐紮在那裡是為了維護和操作兩架救援偵察直升機和一架幾年前捐贈的多尼爾（Dornier）飛機。

穆伊祖去年11月中旬就任馬爾地夫總統，從這個島國撤走印度軍事人員是他的競選承諾。其競選活動以「讓印度撤出」政策為中心，承諾將印度軍隊送回國並削弱德里的影響力。

週日，德里表示，兩國官員討論了「尋找相互可行的解決方案，以使為馬爾地夫人民提供人道主義援助和緊急醫療運送服務的印度航空平台能夠繼續運行」。

但印度外交部的聲明並未提及印度士兵從馬爾地夫撤出的時間表。

在馬爾地夫與印度官員會晤前一天，穆伊祖結束了對中國的國事訪問。他在中國會見了國家主席習近平和其他高級官員。北京和馬律同意將兩國關係提升為全面戰略合作伙伴關係。

在穆伊祖出訪之前，馬爾地夫三位副部長因在社群媒體上對印度總理莫迪（Narendra Modi）發表貶損性評論，導致兩國之間爆發了一場外交紛爭。在該事件引起軒然大波後，這三位副部長被停職。​

Photo Credit: Getty Images / BBC News 穆伊祖（右）最近在北京會見了中國國家主席習近平。

穆伊祖從北京回國後出席記者會時，向印度表達了反抗的態度。

他說，馬爾地夫將推動食品進口和海外醫療服務的多樣化，是為了減少該國對印度的依賴。

穆伊祖還宣布從土耳其進口食品、從歐洲和美國進口藥品的計劃，並表示符合國家醫保計劃條件的馬爾地夫人可前往迪拜和泰國接受治療。目前，大多數人會去印度和斯里蘭卡就醫。

「我們不是一個在別國後院的國家。我們是一個獨立的國家。」他補充說。

穆伊祖的結束語是：「我們也許很小，但這並不意味著你們可以欺負我們。」

這被視為對上述三位副部長涉及莫迪的有爭議言論在社群媒體上引發的大規模反彈的回應。上週，在印度社群媒體上，呼籲抵制馬爾地夫一直是熱門話題。

分析人士表示，這可能是穆伊祖上任以來發表的最強烈的言論，表明他的外交政策路線並非以印度為中心。

「如果馬律正在尋求通過外交途徑解決與德里之間的現有分歧，那麼總統公開發表這樣的言論，牽連馬爾地夫最親密的雙邊伙伴，也會適得其反。」馬爾地夫政治分析人士阿齊姆・查希爾（Azim Zahir）告訴BBC。

他說，這種言論「可能對印度與馬爾地夫的關係造成不可逆轉的損害」。

許多馬爾地夫人認為，穆伊祖減少對印度食品進口或藥品依賴的計劃並不現實。

「你可以從世界任何地方進口食品，包括土耳其。但這樣做經濟嗎？運輸成本將比從印度進口食品更貴。」民主黨高級領導人阿里・阿齊姆（Ali Azim）對BBC說道。

他補充說，穆伊祖試圖在3月即將舉行的議會選舉前，煽動「反印情緒」。

Photo Credit: BBC News 馬律民眾擔心與德里的爭端的後果。

馬爾地夫專家指出，穆伊祖之所以對德里採取強硬立場，因為他知道該國的伊斯蘭強硬派（包括極端保守的薩拉菲派）支持他的對印政策。

對德里來說，在最新爭端發生之際，印度政府的支持者一直在強調其「強有力的外交政策」，以及印度作為經濟和軍事大國的崛起。

不過，印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）對印馬持續的外交爭端做出了克制的回應。

「政治歸政治。我不能保證在每個國家、每一天，每個人都會支持我們或同意我們的觀點。」週日，他在印度城市那格浦爾的一個集會上說。

作為一個小島嶼國家，馬爾地夫的大部分糧食、基建和醫療保健都依賴其龐大的鄰國印度。

馬律的一些居民說，雖然他們擔憂德里對目前的外交爭端的回應，但他們也對印度在該國的「專橫存在」感到不滿。

政治分析者查希爾說：「我認為，如果印度方面不做出一些讓步，德里和馬律之間發生嚴重爭吵的風險會增加。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九