以色列：加薩南部激烈戰事將結束，戰後將由巴勒斯坦人統治；哈瑪斯宣告兩人質死訊
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聯合國表示，以哈衝突超過3個月，已造成約85％的加薩人口顛沛流離，庇護所擠滿人潮，缺乏足夠的糧食、水、燃料和醫療照護。以色列正因加薩人道危機和愈來愈多平民死傷而面臨沉重的國際壓力。哈瑪斯治下的衛生部表示，14日晚間到15日清晨的轟炸奪走60條性命。
以色列國防部長：戰後將由巴勒斯坦人統治加薩
（中央社）以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）15日說，巴勒斯坦人將在以哈戰爭結束後統治加薩走廊（Gaza Strip）。
《法新社》報導，葛朗特在記者會上說：「巴勒斯坦人生活在加薩，因此巴勒斯坦人將統治它。未來的加薩政府必須出自加薩走廊。」
「戰爭結束時，加薩不會再構成軍事威脅。哈瑪斯（Hamas）將無法統治加薩走廊和發揮軍事力量的作用。」
他說，未來的政府將是一個「平民替代方案」；但他堅持，以色列軍隊將擁有用來保護以色列公民的「行動自由」。
哈瑪斯去（2023）年10月7日襲擊以色列，《法新社》根據以色列最新數據統計，這起攻擊事件導致以色列約1140人死亡，其中大部分是平民。以色列展開報復性攻擊，根據加薩衛生部表示，已經在加薩造成2萬4000多人死亡，其中大多數是婦女和兒童。
以色列：加薩南部戰事激烈階段即將結束
以色列15日說，在加薩走廊南部打擊巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」的戰爭「激烈」階段「很快」就會結束。聯合國秘書長古特瑞斯同時再度要求「立即人道停火」。
哈瑪斯去年10月突襲以色列，殺害約1140人，並擄走約250名人質，引燃以色列與哈瑪斯的戰爭。哈瑪斯在一支影片中宣布兩名以色列人質死亡，以方則譴責影片是「殘暴利用無辜人質」。
以色列矢言殲滅哈瑪斯，展開不間斷的軍事行動；哈瑪斯治下的衛生部表示，至少已有2萬4100名加薩人喪命，多數是婦孺。
以色列軍方聲稱哈瑪斯在加薩走廊北部的軍事結構已瓦解，隨後數週都在加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）和拉法（Rafah）強化行動和轟炸。
《法新社》報導，以色列國防部長葛朗特15日在記者會上說，加薩南部過去大約3個月的「激烈調動階段…很快就會結束」。
他說，加薩北部已經達到這一階段，以色列陸軍也證實派到加薩的4個師之一15日已完成撤離。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）先前說，戰事還要持續數月，內閣隨後批准2024年預算修正案，納入額外的550億謝克爾（約新台幣4585億元）以滿足戰爭經費。
聯合國表示，以哈衝突超過3個月，已造成約85％的加薩人口顛沛流離，庇護所擠滿人潮，缺乏足夠的糧食、水、燃料和醫療照護。
以色列正因加薩人道危機和愈來愈多平民死傷而面臨沉重的國際壓力。哈瑪斯治下的衛生部表示，14日晚間到15日清晨的轟炸奪走60條性命。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）15日再次呼籲加薩人道停火，「以確保充足援助能送到有需要的地方、協助人質獲釋、阻止戰火擴大」。
哈瑪斯宣告兩人質死訊，以色列控殘忍利用受害者
巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」15日釋出新影片，宣布兩名2023年10月7日被擄到加薩的以色列人質死訊；以色列指責哈瑪斯此舉是「殘忍利用無辜人質」。
綜合《法新社》與《路透社》報導，影片顯示，26歲的女性人質阿加瑪尼（Noa Argamani）在脅迫下說，兩名和她一起被囚禁的男性已遭殺害。目前不清楚影片是何時拍攝。
哈瑪斯昨天公布另一段影片，內容是阿加瑪尼和兩名活著的人質。
媒體普遍報導影片中的兩名人質分別是53歲的沙拉比（Yossi Sharabi）和38歲的斯維爾斯基（Itay Svirsky），與15日影片中提到遇害的是同樣兩人。
哈瑪斯的武裝部門「艾茲丁・卡薩姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）在與15日影片一起發布的聲明中說，兩名男子是在「猶太復國主義（Zionist）軍隊的轟炸」中喪生。
以色列軍方稱哈瑪斯發布這段影片是「殘忍地利用無辜人質」。
以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）駁斥哈瑪斯關於斯維爾斯基等人質是被以色列部隊殺害的說法。他說：「這是哈瑪斯的謊言。」
哈加里告訴記者：「關押他們的建築物不是（以軍針對的）目標，也沒有被我們的部隊攻擊。」但他補充說，「我們知道我們擊中了他們被關押地點附近的目標」，目前正在調查。
哈加里說，軍方正「檢視哈瑪斯散布的照片與我們掌握的其他資訊」。
哈瑪斯2023年10月7日對以色列發起史無前例的襲擊，挾持約250名人質；以色列官員說，仍有132人被扣留在加薩，其中至少25人據信已經遇害。
以色列軍方上月坦承軍人誤殺3名人質，當時以為他們構成威脅。
艾茲丁・卡薩姆旅發言人烏貝達（Abu Obeida）昨天說，許多人質可能已於近期喪命。他說：「敵方的領導階層和軍隊須負全責。」
15日的影片發布後不久，以色列國防部長葛朗特在記者會上表示，哈瑪斯正在對人質家屬施加「心理壓力」。
他說，以色列軍方正協助這些家庭，讓他們瞭解最新進度。
他還說：「哈瑪斯受到以色列國防軍（IDF）的沉重打擊…（他們）剩下的，就是藉由對（人質）家屬的心理虐待行為，觸動以色列社會的敏感神經。」
葛朗特排除加薩停火的可能性，並重申，帶人質回家的唯一方法就是繼續施加「軍事壓力」，否則「沒人會和我們談」，也「無法達成任何協議」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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2024展開AI手機新紀元！三星首款AI手機Galaxy S24系列究竟有哪些能耐？
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隨著人工智慧技術不斷發展，2024年預期將會成為「AI手機」大行其道的開端，相關功能和應用將更為廣泛，並大幅地改變人們使用智慧型手機的習慣，而三星即將發表「史上最AI的手機」，又有哪些厲害之處？
毫無疑問，AI人工智慧絕對是近一兩年科技界的「顯學」，尤其今年生成式AI更是有著極為躍進式的發展，包括可以透過自然語言對話、下達指令的聊天機器人，以及可以透過文字敘述、生成各類型影像創作的圖像生成式AI，都有非常多元的服務應用在生活之中。
隨著2024年的到來，市場也預測AI人工智慧下一個爆發性發展的場域，將會是大家所熟悉的「智慧型手機」，像是三星將在台灣時間1/18凌晨2:00發表的新旗艦機Galaxy S24系列，傳言將會成為首款深度整合人工智慧的「AI手機」，這款跨世代的產品會帶來哪些革新，又將怎麼影響我們使用手機的方式？在接下來的文章中將為大家帶來詳細解析！
AI將帶來智慧型手機的新一波革新
回顧2023年，科技圈中最為熱門的話題毫無疑問就是「AI人工智慧」，而且與過去AI只是一個「概念」不同，今年的「生成式AI」可說是絕大多數人「看得到，摸得到」的技術，其中以大型語言模型（LLM）為基礎的聊天機器人ChatGPT最引領風騷，無論是各類型問題的回答、文本內容生成、翻譯甚至是寫程式碼都無一不通，讓Google也不得不提前將自己的王牌「Google Bard」打出來。其他圖像式生成AI服務如Midjourney、DALL-E、Stable Diffusion、Bing Image Creator，以及Meta測試中的Imagine也都成為熱門話題。
也因為AI成為未來科技發展的趨勢，預料下一階段AI將會大舉發展的方向將會「從雲端走向本地端」，像是已經有了大型語言模型與圖像生成AI模型已經推出本地端電腦可以運行的版本，而未來行動裝置的硬體效能也朝向AI運算強化的方向發展，也讓智慧型手機成為AI技術整合的下一個目標。
其實早在多年前，AI人工智慧的技術就已經深入智慧型手機領域，像是三星很早就利用人工智慧協助相機拍攝的影像優化，包括拍攝多幀影像即時合成以獲得更明亮、更清晰的照片成品，以及能夠偵測相機拍攝畫面的主題、場景進行即時參數的調校…等。此外，也已有一些手機品牌整合了AI人工智慧，除了拍照之外，錄製影片也借重AI進行背景降噪，或是影像編輯器能夠去除多餘物件、變換天空或水面的樣式…等，讓影像編修更化繁為簡。
三星的「高斯計劃」
作為智慧型手機全球出貨量數一數二的品牌，三星電子自然也深知AI人工智慧對於智慧型手機發展的重要性，也因此在2023年11月於南韓舉行的三星開發者大會中，首度公開了自家的生成式AI模型「三星高斯（Samsung Gauss）」，這款模型也包括了語言、程式碼與圖像生成三個部份，試圖透過人工智慧的力量來改善手機用戶的使用體驗。
其中三星高斯語言模型可以透過簡單的提示指令協助用戶撰寫完整的電子郵件，總結報告文件重點，同時也能進行多語言的文件翻譯，進而提升工作效率；而三星高斯程式碼則是基於程式碼助手（Code.i）協助內部軟體開發流程優化，使開發者能快速進行程式碼的撰寫，並透過互動介面支援程式碼敘述與測試範生成，進一步縮短開發時程。另外三星高斯圖像生成則是一款影像輔助工具，可以輕鬆生成與編輯創意圖像，包括影像風格的更改為添加，也能將低解析度影像轉換為高解析度。
三星也表示高斯目前將用於提升三星內部員工的生產力，但不久就將拓展至各類三星產品的應用程式中，來提供嶄新的用戶體驗，而先前外媒也發現三星向歐盟、英國提交了「AI Smartphone」與「AI Phone」這些與「AI智慧型手機」相關的商標申請，因此可預期即將到來的旗艦機Galaxy S24系列將成為三星首款主打AI人工智慧的手機。
Galaxy S24可能帶來哪些AI應用？
在三星先前的Galaxy系列智慧型手機中，就已經導入了AI人工智慧的技術來優化應用功能，像是在Galaxy S10系列就為相機功能加入AI人工智慧技術，包括可以透過AI技術辨識物體、自動調校最佳拍攝效果的「場景智慧辨識」功能也持續不斷進化，像是在Galaxy S21系列開始就加入了「月亮拍攝模式」，可透過Space Zoom的超長變焦搭配「細節強化引擎」，以「多重影像疊合」技術合成25倍以上焦段的10多張影像，並利用「超解析度」技術去除雜訊、強化清晰度與細節，以拍攝出清晰的月亮照。此外，Galaxy S24系列也預計將會針對夜拍進行強化，同樣也利用AI 協助辨識畫面物件，進行主題與背景的分離，在低光下也能拍出更專業的肖象照。
當然，即將到來的Galaxy S24若是有了「三星高斯」AI人工智慧模型的加持，功能應用絕對不僅止於相機功能的應用，根據爆料者Benlt Bruhner Pro在推特上的貼文揭露，三星將隨著One UI 6.1的更新，為Galaxy S24系列打造獨家的AI人工智慧功能，其中有多個功能是專為影音、圖像優化的功能，同時也有類似ChatGPT的任務輔助聊天機器人功能，且功能可能比大家預期還要強大！
功能預測1：AI聊天機器人
擁有三星高斯的語言模型之後，預料Galaxy S24系最將會加入類似ChatGPT這可以用聊天問答方式協助用戶的聊天機器人，以協助執行簡單任務的處理、解答問題、處理方程式…等，可以視為Bixby助手的進階版。
功能預測2：通話內容摘要、即時翻譯
同樣是透過語言模型的協助，Galaxy S24系列可藉由AI聆聽通話內容，並協助從中摘要重要的內容，並提供建議後續的操作，例如將會議、活動標註至行事曆中，任務加註至待辦清單中…等，省去使用者手動操作的麻煩。
此外，透過AI也可以在通話中即時翻譯不同語言的內容，為使用者消除不同語系之間的語言隔閡，能更為順暢地進行即時溝通。
功能預測3：影像編輯器強化，AI生成影像邊界
影像編輯工具也是許多使用者不可或缺的工具，同時Galaxy S也有不少導入AI技術的功能，像是之前的物件橡皮擦、去除反光、自動去背…等優化功能，而預期Galaxy S24系列也將加入一些更新功能；此外，過去在使用影像編輯器時，經常會因為裁切、旋轉造成畫面出現空白處，Galaxy S24可能加入的AI生成功能可透過既有照片內容，以AI人工智慧生成邊界外的內容，有點類似Adobe的Firefly服務，在我們進行影像裁切、旋轉時若畫面有空白區塊，即可透過這個功能完整化。
功能預測4：AI生成桌布
對於希望能透過主畫面、鎖定螢幕圖像的更換來展現個人風格的使用者來說，Galaxy S24系列可能加入的「AI生成桌布」功能可以進一步為你獲得更豐富多元的選擇性，直接在佈景主題中以AI生成不同主題的桌布，並能完美地與三星One UI整合。
功能預測5：整理Samsung Notes中的筆記與文本
三星發展多年的筆記工具Samsung Notes是不少人做筆記的最愛，不過對於重度使用者來說，往往做完筆記之後還需要花費不少時間進行內容的整理、十分浪費時間，因此透過AI人工智慧「一鍵」整理Samsung Notes的筆記內容、將其轉換為有序的條列內容能夠節省使用者不少時間，也成為筆記重度使用者的救星。
功能預測6：改善電力續航與電池壽命
對於使用者來說，智慧型手機的功能強大，但卻也因為讓人極為仰賴這些功能的使用，往往導致手機電力續航的不足，而經年累月的使用也可能造成電池壽命的大幅衰退，而這也是各大手機品牌持續不斷努力優化的地方，而先前也有傳言指出Galaxy S24系列將會利用AI深度學習，根據用戶使用手機的習慣，主動進行系統效能的調校與優化，同時主動改進充電方式，進一步延長電池壽命。
結語
AI人工智慧技術並非科技界的新鮮事，但卻在近一兩年獲得令人驚訝的躍進發展，而其中主要原因也在於「大型語言模型」與「生成式 AI」技術所帶來貼近人們生活的實際體驗，讓每一個人都能「親身體驗」到AI科技對於我們的幫助。
而這股浪潮預料也將在2024年吹向智慧型手機這個人們再熟悉不過、同時也是不可或缺的重要工具上，而三星作為智慧型手機的領域品牌，自然也會聚焦於AI技術領域，同時就如過去三星一直強調「有意義的創新」這個核心理念，相信也將會為使用者帶來更貼近生活、更「有感」的應用方案。
三星將於台灣時間今年1月18日凌晨2:00舉行Galaxy S24系列發表會，作為三星2024年的第一款旗艦機，預期Galaxy S24系列也將為AI技術「落地」提供不同面向的重要舞台，為使用者帶來更多應用層面的可能性，讓過往的使用問題能被妥善解決，帶來更具效率的生活方式，同時也為未來帶來更多可能性，讓我們一起期待智慧型手機再度跨世代進化。
台灣時間1/18凌晨2:00一起關注三星發表會 看看AI超能力 >http://www.samsung.com/tw/unpacked