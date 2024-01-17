以色列：加薩南部激烈戰事將結束，戰後將由巴勒斯坦人統治；哈瑪斯宣告兩人質死訊

以色列國防部長：戰後將由巴勒斯坦人統治加薩

（中央社）以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）15日說，巴勒斯坦人將在以哈戰爭結束後統治加薩走廊（Gaza Strip）。

《法新社》報導，葛朗特在記者會上說：「巴勒斯坦人生活在加薩，因此巴勒斯坦人將統治它。未來的加薩政府必須出自加薩走廊。」

「戰爭結束時，加薩不會再構成軍事威脅。哈瑪斯（Hamas）將無法統治加薩走廊和發揮軍事力量的作用。」

他說，未來的政府將是一個「平民替代方案」；但他堅持，以色列軍隊將擁有用來保護以色列公民的「行動自由」。

哈瑪斯去（2023）年10月7日襲擊以色列，《法新社》根據以色列最新數據統計，這起攻擊事件導致以色列約1140人死亡，其中大部分是平民。以色列展開報復性攻擊，根據加薩衛生部表示，已經在加薩造成2萬4000多人死亡，其中大多數是婦女和兒童。

以色列：加薩南部戰事激烈階段即將結束

以色列15日說，在加薩走廊南部打擊巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」的戰爭「激烈」階段「很快」就會結束。聯合國秘書長古特瑞斯同時再度要求「立即人道停火」。

哈瑪斯去年10月突襲以色列，殺害約1140人，並擄走約250名人質，引燃以色列與哈瑪斯的戰爭。哈瑪斯在一支影片中宣布兩名以色列人質死亡，以方則譴責影片是「殘暴利用無辜人質」。

以色列矢言殲滅哈瑪斯，展開不間斷的軍事行動；哈瑪斯治下的衛生部表示，至少已有2萬4100名加薩人喪命，多數是婦孺。

以色列軍方聲稱哈瑪斯在加薩走廊北部的軍事結構已瓦解，隨後數週都在加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）和拉法（Rafah）強化行動和轟炸。

《法新社》報導，以色列國防部長葛朗特15日在記者會上說，加薩南部過去大約3個月的「激烈調動階段…很快就會結束」。

他說，加薩北部已經達到這一階段，以色列陸軍也證實派到加薩的4個師之一15日已完成撤離。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）先前說，戰事還要持續數月，內閣隨後批准2024年預算修正案，納入額外的550億謝克爾（約新台幣4585億元）以滿足戰爭經費。

聯合國表示，以哈衝突超過3個月，已造成約85％的加薩人口顛沛流離，庇護所擠滿人潮，缺乏足夠的糧食、水、燃料和醫療照護。

以色列正因加薩人道危機和愈來愈多平民死傷而面臨沉重的國際壓力。哈瑪斯治下的衛生部表示，14日晚間到15日清晨的轟炸奪走60條性命。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）15日再次呼籲加薩人道停火，「以確保充足援助能送到有需要的地方、協助人質獲釋、阻止戰火擴大」。

哈瑪斯宣告兩人質死訊，以色列控殘忍利用受害者

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」15日釋出新影片，宣布兩名2023年10月7日被擄到加薩的以色列人質死訊；以色列指責哈瑪斯此舉是「殘忍利用無辜人質」。

綜合《法新社》與《路透社》報導，影片顯示，26歲的女性人質阿加瑪尼（Noa Argamani）在脅迫下說，兩名和她一起被囚禁的男性已遭殺害。目前不清楚影片是何時拍攝。

哈瑪斯昨天公布另一段影片，內容是阿加瑪尼和兩名活著的人質。

媒體普遍報導影片中的兩名人質分別是53歲的沙拉比（Yossi Sharabi）和38歲的斯維爾斯基（Itay Svirsky），與15日影片中提到遇害的是同樣兩人。

哈瑪斯的武裝部門「艾茲丁・卡薩姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）在與15日影片一起發布的聲明中說，兩名男子是在「猶太復國主義（Zionist）軍隊的轟炸」中喪生。

以色列軍方稱哈瑪斯發布這段影片是「殘忍地利用無辜人質」。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）駁斥哈瑪斯關於斯維爾斯基等人質是被以色列部隊殺害的說法。他說：「這是哈瑪斯的謊言。」

哈加里告訴記者：「關押他們的建築物不是（以軍針對的）目標，也沒有被我們的部隊攻擊。」但他補充說，「我們知道我們擊中了他們被關押地點附近的目標」，目前正在調查。

哈加里說，軍方正「檢視哈瑪斯散布的照片與我們掌握的其他資訊」。

哈瑪斯2023年10月7日對以色列發起史無前例的襲擊，挾持約250名人質；以色列官員說，仍有132人被扣留在加薩，其中至少25人據信已經遇害。

以色列軍方上月坦承軍人誤殺3名人質，當時以為他們構成威脅。

艾茲丁・卡薩姆旅發言人烏貝達（Abu Obeida）昨天說，許多人質可能已於近期喪命。他說：「敵方的領導階層和軍隊須負全責。」

15日的影片發布後不久，以色列國防部長葛朗特在記者會上表示，哈瑪斯正在對人質家屬施加「心理壓力」。

他說，以色列軍方正協助這些家庭，讓他們瞭解最新進度。

他還說：「哈瑪斯受到以色列國防軍（IDF）的沉重打擊…（他們）剩下的，就是藉由對（人質）家屬的心理虐待行為，觸動以色列社會的敏感神經。」

葛朗特排除加薩停火的可能性，並重申，帶人質回家的唯一方法就是繼續施加「軍事壓力」，否則「沒人會和我們談」，也「無法達成任何協議」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航