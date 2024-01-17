葉門叛軍稱飛彈襲希臘貨輪，瞄準紅海美國船隻；伊朗疑供應青年運動飛彈零件，美軍中途攔截
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「青年運動」發言人阿莫爾（Nasruldeen Amer）告訴《半島電視台》（Al Jazeera），由於英國與美國上週對「青年運動」發動攻擊，英美兩國的船隻已成「正當的目標」。阿莫爾說：「不一定是要前往以色列的船，我們才能瞄準，是美國的船就夠了，美國正處於失去海上安全的邊緣。」
葉門青年運動揚言擴大紅海攻擊目標，稱瞄準美國船隻
（中央社）葉門叛軍「青年運動」（Houthi）一名要員15日表示，「青年運動」將擴大在紅海地區的目標，涵蓋美國船隻。
《路透社》報導，去年11月以來，「青年運動」在紅海地區對船隻的攻擊不但對企業造成影響，以哈戰爭的升級更令大國震驚。「青年運動」表示，其行動是為了聲援在加薩走廊（Gaza Strip）飽受以色列攻擊的巴勒斯坦人民。
「青年運動」發言人阿莫爾（Nasruldeen Amer）告訴《半島電視台》（Al Jazeera），由於英國與美國上週對「青年運動」發動攻擊，英美兩國的船隻已成「正當的目標」。
阿莫爾說：「不一定是要前往以色列的船，我們才能瞄準，是美國的船就夠了，美國正處於失去海上安全的邊緣。」
「青年運動」先前表示，他們只會針對以色列船隻或前往以色列的船隻。
美軍中央司令部（United States Central Command）表示，「青年運動」15日發射一枚反艦巡弋飛彈攻擊美國貨船「直布羅陀之鷹」（Gibraltar Eagle），但未造成人員傷亡或重大損壞。
葉門叛軍稱飛彈襲希臘貨輪，美軍發動新一波攻擊
葉門叛軍「青年運動」16日聲稱以飛彈擊中外海的一艘希臘貨輪。同時，兩名美國官員告訴《路透社》，美軍16日對青年運動發動新一波攻擊，擊中4枚反艦彈道飛彈，因為這些飛彈準備鎖定紅海地區的船隻發動攻擊。
《法新社》也引述一名要求匿名的美國官員的話報導，青年運動的這些飛彈對商船和美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅，「美國發動自衛攻擊」。這是美國不到一週內第3度對青年運動發動攻擊。
青年運動在聲明中說，貨輪「船員拒絕海軍呼籲，而且不理會海軍一再強烈的警示」，葉門叛軍於是「鎖定這艘船隻展開行動」。
英國海事安全公司安布雷（Ambrey）表示，一艘懸掛歐洲地中海小國「馬爾他（Malta）國旗的希臘散裝貨輪，在通過紅海南方水域往北行駛時，據報遭飛彈鎖定並擊中」。這艘貨輪是在葉門薩利夫港（Saleef）西北76海里處遇襲。
安布雷表示，這艘在加薩戰爭爆發後曾造訪以色列的貨輪，當時正航向蘇伊士運河（Suez Canal），但在事件發生後改變航向，前往港口。
希臘海洋事務部消息人士透露，這艘貨輪是Zografia號，上有24名船員，從越南航向以色列，Zografia「遭受有限的損壞，但仍可航行，繼續原本的航程」，船員無人受傷。
美軍中央司令部表示，青年運動15日發射一枚反艦巡弋飛彈攻擊美國貨輪「直布羅陀之鷹」（Gibraltar Eagle），但未造成人員傷亡或重大損壞。這艘懸掛馬紹爾群島國旗的美國貨輪在亞丁灣遭飛彈擊中。
青年運動一名要員15日表示，青年運動將擴大在紅海地區的目標，涵蓋美國船隻。
《路透社》報導，去年11月以來，青年運動在紅海地區對船隻的攻擊不但對企業造成影響，以哈戰爭的升級更令大國震驚。青年運動表示，其行動是為了聲援在加薩走廊飽受以色列攻擊的巴勒斯坦人民。
青年運動發言人阿莫爾（Nasruldeen Amer）告訴《半島電視台》，由於英國與美國上週對「青年運動」發動攻擊，英美兩國的船隻已成「正當的目標」。
阿莫爾說：「不一定是要前往以色列的船，我們才能瞄準，是美國的船就夠了，美國正處於失去海上安全的邊緣。」
「青年運動」先前表示，他們只會針對以色列船隻或前往以色列的船隻。
伊朗疑供應葉門叛軍飛彈零件，美軍中途攔截
美軍16日表示，已在阿拉伯海（Arabian Sea）扣押伊朗製造、預計供應給葉門叛軍「青年運動」的飛彈零件，這些零件當時正在船運途中。
《法新社》報導，這是伊朗撐腰的青年運動自去年開始攻擊行經紅海（Red Sea）商船以來，美軍首次採取這類行動。
美軍中央司令部透過聲明表示，自從青年運動2023年11月開始攻擊商船後，「這是首批遭扣押的致命性、由伊朗供應給青年運動的先進傳統武器」。
聲明也指出，美國海軍海豹部隊（US Navy SEALs）11日行動成功攔截「彈道飛彈及巡弋飛彈零組件」等武器。
新聞來源
延伸閱讀
- 《紐約時報》：葉門「青年運動」機動性高，美軍空襲後仍保有2/3攻擊能力
- 拜登下令空襲葉門報復青年運動遭疑違憲，美國憲法如何寫？是否違反戰爭權力法？
- 專家分析：紅海危機源於英國綏靖政策的失敗與短視
- 中國「反美至上」卻逐漸丟失該有的機會，只能在「紅海危機」當個旁觀者
- 紅海貨輪遭受葉門叛軍攻擊，為何引發油價上漲擔憂？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。