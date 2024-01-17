開票日倒數 倒數
0
23
11
50

搶先看候選人
2024/01/17,
科學

中國內蒙古出土「白雲釔鋇礦」，全球首次發現氟碳酸鹽重稀土新礦物

中國內蒙古出土「白雲釔鋇礦」，全球首次發現氟碳酸鹽重稀土新礦物
圖取自內蒙古科技廳網頁kjt.nmg.gov.cn

我們想讓你知道的是

李獻華表示，白雲鄂博是個寶藏，比人們想像得更富有，新礦物發現對白雲鄂博礦床成因研究至為關鍵，更豐富白雲鄂博礦物資料庫，為未來深入研究白雲鄂博礦形成過程和元素富集機制，提供絕佳參考方法。據悉，自1959年以來，白雲鄂博共發現18種新礦物，約占中國發現新礦物總數的10%，也是中國發現新礦物最多的礦床。

（中央社）內蒙古科技廳獲悉，在包頭白雲鄂博發現一種全新結構重稀土新礦物－白雲釔鋇礦，這也是世界上首次發現的氟碳酸鹽重稀土新礦物。

《中國科技日報》15日報導，國家自然科學基金委重大研究計畫「戰略性關鍵金屬超常富集成礦動力學」集成項目2023年度進展報告會近期閉幕，會中宣布上述研究成果。

報導說，這是中國科學院院士李獻華主持的「白雲鄂博超大型REE-Nb礦床的時空演化與資源量」重要創新成果之一，由中國地質大學（北京）、包鋼集團和中國科學院地質與地球物理研究所合作完成。

這項發現同時獲得國際礦物學協會—新礦物命名及分類委員會全票批准通過，批准號IMA 2023-084。

據了解，白雲釔鋇礦發現於白雲鄂博深部岩芯礦，是一種化學成分組成全新、晶體結構全新的新礦物，含有釔、鏑、釓、鉺、鎦等重稀土元素。

李獻華表示：「白雲釔鋇礦是一種全新結構和全新成分的新礦物，也是世界上首次發現的氟碳酸鹽重稀土新礦物。」

白雲鄂博礦床中，重稀土元素的蘊藏和儲存及資源前景是個重要的科學議題，也是對礦區重稀土礦藏的重大突破，同時也提供礦物學證據和新的認識。

自2022年以來，白雲鄂博每年發現一種新礦物的速度，不斷刷新各界對自然界礦物多樣性的認知。

李獻華表示，白雲鄂博是個寶藏，比人們想像得更富有，新礦物發現對白雲鄂博礦床成因研究至為關鍵，更豐富白雲鄂博礦物資料庫，為未來深入研究白雲鄂博礦形成過程和元素富集機制，提供絕佳參考方法。

據悉，自1959年以來，白雲鄂博共發現18種新礦物，約占中國發現新礦物總數的10%，也是中國發現新礦物最多的礦床。

1207x600_wmkn_513436406897_0
內蒙古科技廳指出，在包頭白雲鄂博發現一種全新結構重稀土新礦物白雲釔鋇礦。（圖取自內蒙古科技廳網頁kjt.nmg.gov.cn）

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。