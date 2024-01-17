黃捷加入民進黨湧言會：將專注推動進步議題，王定宇：讓年輕世代有更好舞台

黃捷加入民進黨湧言會，王定宇：讓年輕世代有更好舞台

（中央社）民進黨湧言會召集人、立委王定宇16日晚間透過臉書表示，去（2023）年臨時披掛上陣參選高雄市第6選區立委並成功當選的黃捷，正式加入湧言會。

黃捷在2018年以時代力量在高雄市當選市議員，2020年8月宣布退出時代力量，當年也遭到時任高雄市長韓國瑜支持者發起罷免，但在民進黨相挺下，2021年罷免投票未過。黃捷在2022年以無黨籍成功連任市議員，2023年8月在高雄市長陳其邁引薦下加入民進黨。

去年10月，民進黨原高雄市第6選區的立委趙天麟捲入婚外情爭議並辭去立委，黃捷臨危受命跨區參選，並在這次立委選舉挑戰成功。

民進黨內派系湧言會16日舉行決策會議，確認黃捷的加入。

湧言會召集人王定宇表示，大選過後，黃捷看到湧言會在高雄的團結，也看到趙天麟跟所有湧言議員無私的奉獻跟輔選，黃捷覺得這個團體很可愛，也很溫暖，所以選擇加入湧言會。

王定宇表示，對湧言會來說，有這種新生代的人才，網路聲量這麼高，又是剛當選的立委選擇加入湧言會，竭誠表示歡迎，也透過決策會議確認。一切都是為了高雄，為了台灣，希望讓年輕世代有更好的舞台去發揮。

黃捷加入湧言會：將專注推動進步議題

民進黨湧言會召集人王定宇、成員趙天麟16日在臉書公開湧言會成員與黃捷的合照，宣布黃捷加入湧言會。黃捷16日晚間表示，湧言會決策會議已通過，未來她會專注在進步議題的推動。

高雄市立委當選人黃捷16日晚間透過文字向《中央社》記者回應表示，「謝謝大家的關心，一直以來有陳其邁市長支持我，湧言會也有好朋友，我與這個世代的夥伴也交情深厚，任何決定我都經過與夥伴的討論，以及陳其邁市長的支持，今日湧言決策會議也已通過。」

黃捷也強調，更重要的是，未來面臨三黨不過半，少數政府更需要合作，她會更專注在她對進步議題的推動，這也是她對選民的承諾。

王定宇、趙天麟今天在臉書（Facebook）發布黃捷與湧言會成員合照，王定宇寫道「歡迎黃捷加入我們這個大家庭！」，趙天麟也發文「黃捷加油，新國會加油」。

趙天麟16日晚間接受《中央社》記者電訪表示，自己在黃捷當選當天，就有向黃捷提出邀請，並獲同意，16日在台北召開湧言會決策會議，會議中正式通過黃捷入會。

王定宇接受媒體訪問表示，黃捷在立委選舉時看到湧言會在高雄的團結，及趙天麟跟湧言會議員無私的奉獻跟輔選，讓她感到溫暖，所以選擇加入湧言會。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航