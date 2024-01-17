台灣小提琴家黃薏蓉獲紐約愛樂終身職，通過魔鬼考核開心到整晚睡不著

（中央社）29歲台灣小提琴家黃薏蓉上週完成嚴格考核，拿到紐約愛樂團員終身職。黃薏蓉回想應考過程就是「如履薄冰」，「很多團員都說不用擔心，但事實上是一個小錯，就有可能讓我失去工作。」

黃薏蓉的最終考核是在紐約愛樂最後一場音樂會，黃薏蓉在音樂會結束後被叫進會議室，現場有著紐約愛樂音樂總監梵志登（Jaap van Zweden）及各聲部首席，當梵志登宣布：「恭喜妳成為紐約愛樂終身團員！」黃薏蓉說當下她還沒有反應過來，甚至覺得是在作夢，「回到家，整個晚上睡不著，非常開心。」

黃薏蓉今（17）日接受《中央社》專訪時表示，能成為紐約愛樂的終身團員是一個非常大的肯定，「票選的過程完全是由團員與音樂總監決定，對我來說是莫大的殊榮。」黃薏蓉說，試用期與終身職團員最大的不同就是未來紐約愛樂在選新的團員時，「身為終身職的一員，我就有行使選擇新團員的權利。」

除此之外，黃薏蓉說，成為終身職團員能票選樂團團員代表，「樂團的大方向是由樂團董事會及執行長決定，但成為樂團團員代表，就能為樂團貢獻自己的意見與想法。」

黃薏蓉1994年出生於桃園，師事小提琴家陳沁紅，後赴美國波士頓新英格蘭音樂院，紐約茱莉亞音樂學院碩士畢業。2022年暑假，黃薏蓉完成紐愛為期兩週的試用期，2022年9月正式入職紐約愛樂，成為小提琴聲部的新團員，2024年1月成為紐約愛樂終身職團員。

黃薏蓉表示，紐愛從試用期（probationary）開始，到拿到終身職，需要完成約17個月的排練及演出，在這過程中，每一週的排練都會跟不同的同事當譜伴（stand partners），共用譜架，「換句話說，每週都像是在考試。」

黃薏蓉說，要拿終身職需要約225場左右的音樂會評鑑，在拿終身職前，紐愛同事們會透過意見表給建議跟回饋，「我沒有權利懶散，沒有藉口準備不周。」黃薏蓉說，評分標準包含每週排練表現，跟同事相處是否融洽，對演出曲目是否熟悉等等，「每個同事都可以評分，對我是否通過終身職都擁有關鍵一票。」

黃薏蓉說，最艱難的是試用期尾聲有一週的演出，要坐在第二部小提琴首席的旁邊，由音樂總監擔任指揮，也是拿終身職的最終考核，「這個禮拜最具挑戰性，我坐在第一個譜架前，前面面對的正是音樂總監，後面的團員注視我的一舉一動，只要一點小錯，一點猶豫，都有可能會被認為是準備不夠。」

為了最後這週魔鬼考驗，黃薏蓉2023年聖誕節假期，留在紐約曼哈頓的公寓練琴，讀總譜，「別人在街上唱Jingle Bell，我在家裡高歌布拉姆斯〈第四號交響曲〉。」這些犧牲終究換來甜美果實。那個小時候拿著鉛筆盒與鉛筆，模仿拉小提琴的台灣習樂女生，一步步踏上前往紐約愛樂之路，終於，美夢成真。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航