iPhone銷量開年大跌3成，中國官網罕見大降價；蘋果首度超車三星，2023年手機出貨量奪冠
我們想讓你知道的是
中國消費市場持續不振，中國媒體走訪發現，除了蘋果，三星、榮耀、OPPO等品牌也有各自的新春降價促銷政策，主要集中於新款手機的降價和耳機等手機配件贈送。唯獨華為門市工作人員表示，華為手機目前暫無促銷計畫。報導引述資深電信行業分析師馬繼華指出，蘋果公司最近面臨巨大壓力：銷量下滑，折疊手機缺位，智慧家居和智慧汽車領域缺席，外界充滿了對蘋果的質疑。
蘋果中國罕見大降價，iPhone銷量開年大跌3成
（中央社）2024年第一週，iPhone手機在中國銷量大跌30%。繼多個平台管道降價促銷，蘋果中國官網15日罕見推出「迎新春限時優惠」活動，單件產品最高可省人民幣800元（約新台幣3536元）。
綜合《第一財經》、《中國商報》等陸媒報導，華爾街投資銀行傑富瑞（Jefferies）分析師在一份報告中指出，蘋果在中國市場遭遇重創，iPhone銷量在2024年第一週就出現了斷崖式下跌，較去年同期暴跌30%。
繼多個網購平台管道降價促銷，蘋果公司中國官網15日也罕見上線了活動預告，包括手機、電腦、平板等多種類型產品均將參加「迎新春限時優惠」活動。其中，iPhone手機最高可省500元；MacBook Air筆電最高可省800元。每位顧客每個產品類別限購兩件。
消息一出，話題「蘋果官網罕見大降價」登上微博熱搜榜第一，引發中國網友熱議。
中國消費市場持續不振，中國媒體走訪發現，除了蘋果，三星、榮耀、OPPO等品牌也有各自的新春降價促銷政策，主要集中於新款手機的降價和耳機等手機配件贈送。唯獨華為門市工作人員表示，華為手機目前暫無促銷計畫。
報導引述資深電信行業分析師馬繼華指出，蘋果公司最近面臨巨大壓力：銷量下滑，折疊手機缺位，智慧家居和智慧汽車領域缺席，外界充滿了對蘋果的質疑。在市場上，蘋果面臨更為嚴峻激烈的競爭局面，華為5G手機重啟對蘋果的銷售構成壓力，因此其產品不得不降價。
iPhone 15系列手機開賣後，蘋果銷量的下降趨勢不斷被凸顯。
傑富瑞分析師認為，iPhone銷量在2024年第一週暴跌30%，主要來自中國本土競爭對手的激烈競爭，尤其是華為的強勢反撲。
傑富瑞報告稱，儘管包括iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max在內的多款iPhone機型在主要中國電商平台進行大幅降價，促銷力度空前，但仍未能阻止其銷量的斷崖式下跌。
傑富瑞分析師預測，2024年蘋果將繼續面臨來自中國本土競爭對手的較大壓力。蘋果的出貨量將繼續出現兩位數的下降，而華為的市占率將繼續擴大。預計華為2024年的全球智慧手機出貨量將達到約6400萬支，遠高於2023年估計的不到3500萬支。
蘋果首度超車三星，2023年手機出貨量奪冠
（中央社）研調機構IDC統計指出，2023年全球智慧型手機出貨量年減3.2%，儘管蘋果在中國面臨越來越多的監管挑戰，及來自華為的新競爭，蘋果仍以20.1%的市占率，創歷史新高，出貨量2.34億支，首次超越三星成為年度品牌第一。
根據IDC最新全球手機季度追蹤報告統計，2023年全球智慧型手機市場出貨量11.7億支，年減3.2%，但市場復甦動能正在迅速發展。
觀察2023年各手機品牌出貨量與市占率排名，蘋果2023年出貨量2.34億支，年增3.7%，市占率20.1%，首度超車三星，坐上出貨量第一寶座，三星出貨量2.26億支、市占率19.4%，下滑13.6%。
第3名為小米，出貨量1.45億支，市占率12.5%，年減4.7%。OPPO第4名，出貨量1.03億支，市占率8.8%，年減9.9%。傳音第5名，出貨量9490萬支，市占率8.1%，一口氣年增30.8%。
IDC指出，三星長年盤踞全球智慧型手機出貨量榜首，上一次有三星之外的品牌拿下第一寶座是2010年，2023年蘋果首度超車登頂，市占率創歷史新高，打破三星12年蟬聯榜首局面。
但IDC指出，去年全球出貨量是10年新最低，主要受年初總體經濟挑戰和庫存增加的影響，但下半年成長，也鞏固市場對2024年復甦的預期；2023年第4季全球智慧機出貨量年成長8.5%，出貨量3.261億支，年增7.3%。
IDC全球研究總監波博（Nabila Popal）表示，因新興市場的快速成長，傳音和小米等低階Android廠商在2023年下半年出現強勁成長，但最大的贏家顯然是蘋果。
波博指出，儘管蘋果在中國面臨越來越多的監管挑戰，以及來自華為的新競爭，仍成為前3名中，唯一每年正成長的企業，且首度奪得年度銷量第一的寶座。
波博認為，蘋果的成功歸功於高階手機的成長趨勢，在積極的舊換新等優惠推動下，高階手機目前占據超過20%的市占率。
IDC表示，蘋果是三星排名下降的原因之一，但整個Android領域本身正在多元化發展，華為捲土重來，並在中國迅速取得進展，OnePlus、榮耀、Google等品牌都在低階市場推出具競爭力的設備，摺疊式手機和關於手機AI功能的討論也越來越多。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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最新民調》英美仍是國人留學夢幻首選！超過6成民眾挑選留學顧問關鍵是：能為個人量身打造專屬的留學計畫
我們想讓你知道的是
在出國留學申請的這一條競爭路上，第一道關卡往往就是找不到正確訊息，加上資料準備時間短，單靠自己幾乎是不可能的任務，與其單打獨鬥，靠自己慢慢摸索，不如與「Crimson Education 紅序國際教育」一起搭上通往夢想的特快車吧。
哈佛大學、麻省理工學院、牛津大學⋯這些首屈一指的世界名校，你知道他們各自的特色與入學必備條件分別是什麼嗎？該如何評估自身優勢擬定最適合自己的升學策略？或者，從這些名校畢業之後能夠有什麼工作機會呢？
留學的第1道關卡：時間有限，但需要很多準備
每一所國外大學所需的申請條件都不一樣，無論是SAT/ACT、托福、雅思…等，要在短時間內搞清楚需要哪些留學文件與國外大學申請的時間，甚至要在同時間準備升學考試、課外活動和國際競賽、撰寫申請作文、替自己精準打造升學規劃…這幾乎是所有申請者的切身之痛——時間有限，不是所有人都擁有充裕時間面對繁瑣的準備過程。
即使是千里馬，也需要伯樂提攜與支持，才不會浪費了獨有的天份，單靠自己只會走更多冤枉路。倘若，你有機會站上巨人的肩膀看世界，這一條成就自己、探索國外的留學路，是否就不再是充滿荊棘的天堂路，而是一班通往夢想的特快車呢？
地點、準備時間與加分項：留學申請者最在意的3件事
對此，TNLR（關鍵議題研究中心）針對留學需求與取向進行市場調查，調查中發現，民眾對於「申請學校的所在地」有明顯偏好，台灣網民出國留學首選是美國（38.5%），接著則是加拿大（15.3%）及英國（12.8%），顯見英美仍是國人留學夢幻所選。
其次是「申請留學的準備時間」，若是申請全球前50名大學，將近9成以上網民認為需耗時6個月以上，甚至過半數認為至少需要1年以上時間準備。同樣的，根據Crimson Education 紅序國際教育過往協助學生的結果，參與Crimson升學輔導超過4年以上的學生，比起接受1年輔導的學生，申請上常春藤名校的機率高出4倍。此外，接受Crimson輔導的學生更比其他學生有平均高出4.5倍的錄取率申請上英美頂尖名校，換句話說，提早開始準備、選擇合適的顧問公司，更能夠有效的提升其錄取常春藤名校、美國排名前20大學的機率。
最後，則是有超過9成的民眾認為，「課外活動和領導經歷」對於留學申請非常重要，這源自於國外大學對於課業成績以外，個人的經驗與能力的看重，如何透過打造「個人品牌」，讓面試官能快速了解數字面外的表現與特色就更為重要。
由調查結果可以了解到，如何在時間內準備好完善的申請資料，對有意留學者來說是至關重要的事，因此許多申請者進而會尋求留學顧問公司的協助，但顧問公司百百間，該如何挑選才對呢？
世界最權威的英美澳升學領導者Crimson Education紅序國際教育協助申請者打造專屬計畫
無獨有偶，留學國家、準備時間、課外活動和領導經歷，這3個關鍵點都是「Crimson Education 紅序國際教育」的擅長優勢。
Crimson的足跡超過20個國家，全球遍布28個辦公室，旗下有2,400位策略師、升學導師以及家教，由畢業於美國常春藤聯盟大學與英國頂尖名校的優秀教師組成師資。這群強大的跨國支援，不僅擁有豐富面對世界各地學生的教學經驗，還包括超過30位前英美頂尖大學招生審核官，學生可從他們身上得到難能可貴的第一手資訊。Crimson還有獨家開發的APP 「Crimson App」，協助管理留學時程、觀看過往學生成功案例與作文資料，透過平台可與Crimson校友及導師交流，並搭配獨家開發的評分機制「Pathfinder」能根據學生的準備進度預估落點學校。
其次，Crimson的「Rise超前學習方案」更是獨步全球，專為11至14歲學生設計前輔導項目，包含興趣開發、學術鑽研、課外活動、軟技能培養，協助學生提前與世界菁英接軌，確保擁有個性化、有效的成長計劃，將學生引導到夢想學校。
即使錯過中小學，Crimson也能協助申請寄宿英美菁英高中，如菲利普斯學院（Phillips Academy）、菲利普斯艾希特學院（Phillips Exeter Academy）、喬特羅斯瑪麗中學（Choate Rosemary Hall）等，這些學校都以學生高錄取率進入美國常春藤和其他頂尖大學而聞名，Crimson專家將與學生長期合作，長期培養學生的申請資格。
而美國大學強調全面人格發展，也從前述的調查結果中顯現，個人品牌的打造與準備是格外重要的。Crimson更有專門的課外活動還有國際競賽的導師，正好能協助台灣學生補足此項弱點，至今Crimson已經協助超過20,000名學生獲得來自牛津、劍橋、史丹佛、普林斯頓等英美名校的錄取通知。
對此，TNLR也向Crimson會員進行調查，結果顯示有6成的會員在各項服務中，最肯定Crimson為他們「量身打造屬於自己的升學規畫藍圖」服務。尤其是在課外活動的掌握、跨國資源、個人規劃的建立，更針對每一位申請者提供「多對一」的升學團隊，依照學生需求配有3至5名的專業指導老師，並按個人目標擬定獨特升學策略。同時，Crimson還提供免費留學講座、模擬測驗、電子書、落點分析…等各種充分資源。
好比是，Crimson的「Indigo Research高中生學術研究計畫」協助學生進行一項獨立研究論文，並獲得國外博士和頂尖大學教職人員的指導，學生不僅能在特定領域完成小型獨立研究項目，也能夠尋找潛在的出版商、獲取專利；又或是「Crimson Youth Pioneers計畫」以促進聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）為基礎，根據學生自己選擇感興趣的目標，在導師指導下進行規劃與執行，完成創新型的課外活動專案，最終項目也有機會獲得聯合國認可。
雖然沒有任何「必勝秘訣」能保證錄取頂尖學校，但Crimson的學生懂得如何透過正確策略和步驟提高錄取機率，同步也讓準備的過程更有效率。根據統計，利用過Crimson的學生進入頂尖大學的機率，相較一般申請者多了整整4.5倍。
Crimson核心初衷：提供卓越個人化留學諮詢，實現每個人的留學夢想
為什麼Crimson那麼懂留學生申請學校的痛點？或許是因為Crimson的執行長傑米・比登（Jamie Beaton）本身就是最好的「過來人」。
十多年前，比登除了透過自己的努力外，他的家人也在教育方面的給予大量資源，包括從小學階段開始就讓比登接受超過10位家教老師的輔導，最後因此成功獲得全球包含哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛、牛津等，錄取率不到6%的25所頂尖大學錄取通知。
正也是如此，讓比登萌生創立Crimson的念頭，他理解到，升學準備唯有越早開始，才越能取得巨大優勢。只要有辦法在升學過程中獲得越多精確資源，未來就能擁有更多選擇和機會。這也成為Crimson的核心理念——以提供卓越的個人化留學諮詢，致力讓每位學生都有機會進入頂尖大學，實現就讀名校的目標。
比登利用過往經驗協助同樣懷有留學夢的學生，「Crimson的服務就像自行車賽中的主車群，與你一同破風騎行。每經過一道重要關卡，都會有優異的隊友在前頭領導你、鼓勵你並支持你持續前進。」比登說。若你也正在尋找申請學校的夥伴，不妨搭上「Crimson特快車」，讓專業的留學顧問與你一起朝著夢想前進！
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