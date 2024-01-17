iPhone銷量開年大跌3成，中國官網罕見大降價；蘋果首度超車三星，2023年手機出貨量奪冠

蘋果中國罕見大降價，iPhone銷量開年大跌3成

（中央社）2024年第一週，iPhone手機在中國銷量大跌30%。繼多個平台管道降價促銷，蘋果中國官網15日罕見推出「迎新春限時優惠」活動，單件產品最高可省人民幣800元（約新台幣3536元）。

綜合《第一財經》、《中國商報》等陸媒報導，華爾街投資銀行傑富瑞（Jefferies）分析師在一份報告中指出，蘋果在中國市場遭遇重創，iPhone銷量在2024年第一週就出現了斷崖式下跌，較去年同期暴跌30%。

繼多個網購平台管道降價促銷，蘋果公司中國官網15日也罕見上線了活動預告，包括手機、電腦、平板等多種類型產品均將參加「迎新春限時優惠」活動。其中，iPhone手機最高可省500元；MacBook Air筆電最高可省800元。每位顧客每個產品類別限購兩件。

消息一出，話題「蘋果官網罕見大降價」登上微博熱搜榜第一，引發中國網友熱議。

中國消費市場持續不振，中國媒體走訪發現，除了蘋果，三星、榮耀、OPPO等品牌也有各自的新春降價促銷政策，主要集中於新款手機的降價和耳機等手機配件贈送。唯獨華為門市工作人員表示，華為手機目前暫無促銷計畫。

報導引述資深電信行業分析師馬繼華指出，蘋果公司最近面臨巨大壓力：銷量下滑，折疊手機缺位，智慧家居和智慧汽車領域缺席，外界充滿了對蘋果的質疑。在市場上，蘋果面臨更為嚴峻激烈的競爭局面，華為5G手機重啟對蘋果的銷售構成壓力，因此其產品不得不降價。

iPhone 15系列手機開賣後，蘋果銷量的下降趨勢不斷被凸顯。

傑富瑞分析師認為，iPhone銷量在2024年第一週暴跌30%，主要來自中國本土競爭對手的激烈競爭，尤其是華為的強勢反撲。

傑富瑞報告稱，儘管包括iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max在內的多款iPhone機型在主要中國電商平台進行大幅降價，促銷力度空前，但仍未能阻止其銷量的斷崖式下跌。

傑富瑞分析師預測，2024年蘋果將繼續面臨來自中國本土競爭對手的較大壓力。蘋果的出貨量將繼續出現兩位數的下降，而華為的市占率將繼續擴大。預計華為2024年的全球智慧手機出貨量將達到約6400萬支，遠高於2023年估計的不到3500萬支。

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蘋果首度超車三星，2023年手機出貨量奪冠

（中央社）研調機構IDC統計指出，2023年全球智慧型手機出貨量年減3.2%，儘管蘋果在中國面臨越來越多的監管挑戰，及來自華為的新競爭，蘋果仍以20.1%的市占率，創歷史新高，出貨量2.34億支，首次超越三星成為年度品牌第一。

根據IDC最新全球手機季度追蹤報告統計，2023年全球智慧型手機市場出貨量11.7億支，年減3.2%，但市場復甦動能正在迅速發展。

觀察2023年各手機品牌出貨量與市占率排名，蘋果2023年出貨量2.34億支，年增3.7%，市占率20.1%，首度超車三星，坐上出貨量第一寶座，三星出貨量2.26億支、市占率19.4%，下滑13.6%。

第3名為小米，出貨量1.45億支，市占率12.5%，年減4.7%。OPPO第4名，出貨量1.03億支，市占率8.8%，年減9.9%。傳音第5名，出貨量9490萬支，市占率8.1%，一口氣年增30.8%。

IDC指出，三星長年盤踞全球智慧型手機出貨量榜首，上一次有三星之外的品牌拿下第一寶座是2010年，2023年蘋果首度超車登頂，市占率創歷史新高，打破三星12年蟬聯榜首局面。

但IDC指出，去年全球出貨量是10年新最低，主要受年初總體經濟挑戰和庫存增加的影響，但下半年成長，也鞏固市場對2024年復甦的預期；2023年第4季全球智慧機出貨量年成長8.5%，出貨量3.261億支，年增7.3%。

IDC全球研究總監波博（Nabila Popal）表示，因新興市場的快速成長，傳音和小米等低階Android廠商在2023年下半年出現強勁成長，但最大的贏家顯然是蘋果。

波博指出，儘管蘋果在中國面臨越來越多的監管挑戰，以及來自華為的新競爭，仍成為前3名中，唯一每年正成長的企業，且首度奪得年度銷量第一的寶座。

波博認為，蘋果的成功歸功於高階手機的成長趨勢，在積極的舊換新等優惠推動下，高階手機目前占據超過20%的市占率。

IDC表示，蘋果是三星排名下降的原因之一，但整個Android領域本身正在多元化發展，華為捲土重來，並在中國迅速取得進展，OnePlus、榮耀、Google等品牌都在低階市場推出具競爭力的設備，摺疊式手機和關於手機AI功能的討論也越來越多。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰