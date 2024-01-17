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2024/01/17,
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資策會發布美國消費性電子展5大趨勢觀察，電動車導入生成式AI應用受矚目

資策會發布美國消費性電子展5大趨勢觀察，電動車導入生成式AI應用受矚目
2024消費性電子展（CES）1月9日至12日在拉斯維加斯登場，全球參展商緊扣最熱門科技各顯神通。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年1月9日

我們想讓你知道的是

資策會產業情報研究所（MIC）16日發布新聞稿表示，1月19日將舉辦美國消費性電子展（CES）2024智慧科技共融新未來研討會，提供研究團隊美國展場帶回來的產業情報。

（中央社）資策會16日發布2024 CES的5大趨勢觀察，福斯汽車宣示成為首家量產車大規模標配ChatGPT的整車廠，資策會MIC預期，未來整車廠會透過限制性的方式訓練生成式AI，讓電動車座艙應用更直覺化。

資策會產業情報研究所（MIC）16日發布新聞稿表示，1月19日將舉辦美國消費性電子展（CES）2024智慧科技共融新未來研討會，提供研究團隊美國展場帶回來的產業情報。

資策會MIC總結5大趨勢，第1，AI PC超越傳統PC，成為人們提升自我的重要夥伴。AI為CES 2024各產品展示與論壇關注焦點，其中AI PC最受到矚目，並鎖定可用於在離線執行生成式AI功能的PC裝置。

資策會MIC產業分析師陳奕伶分析，新款個人電腦不僅具備強大的人工智慧技術，提供優越的音訊調節效果、增強通話及視訊效果等進階助理功能，並搭配高畫質的OLED螢幕，將使得AI PC超越傳統個人電腦所能提供的價值，在工作、娛樂、學習等面向扮演更重要角色，成為使用者提升自我的重要夥伴。

第2，生成式AI讓電動車座艙應用更直覺化與生活化。資策會MIC指出，生成式AI為電動車發展帶來革新，CES 2024中，福斯汽車（Volkswagen）宣示成為首家量產車大規模標配ChatGPT的整車廠，而賓士（Mercedes-Benz）也發表CLA Class概念車，可主動提供建議，比傳統汽車語音助手更直覺化與生活化。

資策會MIC資深產業分析師何心宇表示，眾多整車廠以測試為名，引入生成式AI上車，而生成式AI對於車內語音人機介面的直覺化具有高度價值，然而，對駕駛來說，有意義且具安全考量的語音協助才是關鍵，將促使整車廠「有範圍、限制性」的訓練生成式AI。

第3，電動車產業由概念行銷，轉向務實技術應用。何心宇分析，資通訊晶片廠商巨擘持續以高運算、高整合、內建AI的技術，切入電動車下世代新興運算架構中，切入成效比預期快呈現，將帶動資通訊軟硬體與汽車連結。

第4，生成式AI為數位健康帶來創新與自動化的元素。資策會MIC表示，解析CES 2024數位健康領域應用發展，AI已從概念到實用，甚至是生成式AI的創造，特別在飲食管理、心靈健康、睡眠管理、高齡照護等領域皆有進展。

第5，ESG帶動具節能優勢ePaper、反射式LCD新應用商機。資策會MIC指出，有多家廠商因應ESG對顯示器能耗限制的要求，推出ePaper與反射式LCD新技術與應用，甚至搭配再生能源技術，應用在醫療、零售、交通等場域。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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