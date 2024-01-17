資策會發布美國消費性電子展5大趨勢觀察，電動車導入生成式AI應用受矚目
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資策會產業情報研究所（MIC）16日發布新聞稿表示，1月19日將舉辦美國消費性電子展（CES）2024智慧科技共融新未來研討會，提供研究團隊美國展場帶回來的產業情報。
（中央社）資策會16日發布2024 CES的5大趨勢觀察，福斯汽車宣示成為首家量產車大規模標配ChatGPT的整車廠，資策會MIC預期，未來整車廠會透過限制性的方式訓練生成式AI，讓電動車座艙應用更直覺化。
資策會產業情報研究所（MIC）16日發布新聞稿表示，1月19日將舉辦美國消費性電子展（CES）2024智慧科技共融新未來研討會，提供研究團隊美國展場帶回來的產業情報。
資策會MIC總結5大趨勢，第1，AI PC超越傳統PC，成為人們提升自我的重要夥伴。AI為CES 2024各產品展示與論壇關注焦點，其中AI PC最受到矚目，並鎖定可用於在離線執行生成式AI功能的PC裝置。
資策會MIC產業分析師陳奕伶分析，新款個人電腦不僅具備強大的人工智慧技術，提供優越的音訊調節效果、增強通話及視訊效果等進階助理功能，並搭配高畫質的OLED螢幕，將使得AI PC超越傳統個人電腦所能提供的價值，在工作、娛樂、學習等面向扮演更重要角色，成為使用者提升自我的重要夥伴。
第2，生成式AI讓電動車座艙應用更直覺化與生活化。資策會MIC指出，生成式AI為電動車發展帶來革新，CES 2024中，福斯汽車（Volkswagen）宣示成為首家量產車大規模標配ChatGPT的整車廠，而賓士（Mercedes-Benz）也發表CLA Class概念車，可主動提供建議，比傳統汽車語音助手更直覺化與生活化。
資策會MIC資深產業分析師何心宇表示，眾多整車廠以測試為名，引入生成式AI上車，而生成式AI對於車內語音人機介面的直覺化具有高度價值，然而，對駕駛來說，有意義且具安全考量的語音協助才是關鍵，將促使整車廠「有範圍、限制性」的訓練生成式AI。
第3，電動車產業由概念行銷，轉向務實技術應用。何心宇分析，資通訊晶片廠商巨擘持續以高運算、高整合、內建AI的技術，切入電動車下世代新興運算架構中，切入成效比預期快呈現，將帶動資通訊軟硬體與汽車連結。
第4，生成式AI為數位健康帶來創新與自動化的元素。資策會MIC表示，解析CES 2024數位健康領域應用發展，AI已從概念到實用，甚至是生成式AI的創造，特別在飲食管理、心靈健康、睡眠管理、高齡照護等領域皆有進展。
第5，ESG帶動具節能優勢ePaper、反射式LCD新應用商機。資策會MIC指出，有多家廠商因應ESG對顯示器能耗限制的要求，推出ePaper與反射式LCD新技術與應用，甚至搭配再生能源技術，應用在醫療、零售、交通等場域。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
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SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。