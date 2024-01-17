《路透社》：520前中國伺機而動，北京盼美國管好賴清德，否則就有理由可以介入
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宋文笛表示，早在大選前3週左右，北京就透過經濟制裁手段來對台施壓，結果並未奏效，因此北京「需要重新尋找方法，放大經濟制裁的效果，既要能傳達反對賴清德的訊息，又不能將台灣社會越推越遠 。」
（中央社）民進黨總統候選人賴清德當選總統後，中國的反應被認為相對溫和。分析人士認為，在5月20日賴清德正式就職前，中國將密切觀察美方反應並謹慎行事，但仍會伺機而動。
現在距離賴清德就職還有4個多月的時間。部分外交官和分析人士認為，北京無意打破近幾個月來意圖與華府修復雙邊關係的微妙平衡，且隨著今年11月美國總統大選的腳步日益逼近，兩黨候選人都會在外交政策上面臨巨大壓力，這導致局勢變得更加複雜。
《路透社》的分析認為，儘管北京可能持續向台北施壓、堅稱台灣是中國「神聖不可分割」的領土，並劃清「紅線」，但目前進一步收緊對台壓力的可能性不高。
中國前外交官、蘇州大學教授高志凱（Victor Gao）指出，「紅線已經劃明。中國不會開第一槍，但也絕不會允許台獨分子開完反和平的第一槍後，再開出第二槍。」
鑑於當前的敏感局勢，鮮少有中國分析人士和學者針對台灣大選公開發表評論，但一些國外人士發現，北京的態度明顯相當謹慎。
新加坡國立大學東亞研究所（East Asian Institute at the National University of Singapore）資深研究員祁冬濤表示，「中國現在的反應相對溫和，因為北京希望讓美國管好賴清德。如果美國沒辦法控制他，那麼中國就有理由可以介入。」
華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）駐台北研究員、澳洲國立大學政治學者宋文笛（Wen-Ti Sung）表示，諾魯與台灣斷交，並轉投中國懷抱，對北京來說是「唾手可得的成果」，中國官員現在可能正在研究為何國民黨會在總統大選中吞敗，但國民黨並未全盤皆輸，只要與民眾黨合作，仍可望在立法院取得多數優勢。
分析指出，針對台灣大選結果，如今中國面臨幾種不同的選擇。西方外交官員表示，中共中央軍事委員會可能已經接獲強化軍事施壓的多種建議選項，東部戰區司令部也在15日公布東海演習的影片，惟並未提及演習的詳細地點。
北京的另一個選項是經濟手段。中國可能設法脅迫兩岸現有的商業來往和貿易關係，也不排除會針對2010年「海峽兩岸經濟合作架構協議」（Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA）的惠台措施下手。北京也有能力嘗試對台灣基礎設施發動網路攻擊。
然而，宋文笛表示，早在大選前3週左右，北京就透過經濟制裁手段來對台施壓，結果並未奏效，因此北京「需要重新尋找方法，放大經濟制裁的效果，既要能傳達反對賴清德的訊息，又不能將台灣社會越推越遠 。」
在政治上，分析人士認為，北京也可以利用與台灣反對派個人及團體的關係來施加影響力。
截至目前，中國官媒對台灣大選結果的表態可謂相當低調。鷹派英文官媒「環球時報」或是經常評論台灣議題的央視相關部落格皆未發表任何相關評論。
《環球時報》前總編輯胡錫進13日在微博發文稱，如果（賴清德）上台後不加收斂，加大力道推動激進路線，他就「可能觸發戰爭，成為千古罪人」，不過上述文章稍後即遭刪除。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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