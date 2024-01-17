2024印尼大選：總統候選人阿尼斯廣受K-pop粉絲歡迎，力求重塑民主政治
我們想讓你知道的是
印尼前雅加達省長、總統候選人阿尼斯表示印尼民主正在衰退，並承諾改變現狀。在經濟、外交政策方面，阿尼斯承諾實施改革，提倡經濟平等、積極參與全球外交。此外，阿尼斯獲國內K-POP粉絲和廣泛支持，力求挑戰現行政治格局。
綜合《美聯社》及《美國之音》報導，前雅加達省長、總統候選人阿尼斯表示，印尼的民主正在衰退，他也承諾將做出改變，使其重回正軌。
阿尼斯告訴《美聯社》，當民調第一的候選人普拉伯沃選擇現任總統佐科威的兒子吉伯朗作為競選搭檔時，人們對現任政府和機構的中立性產生了擔憂
2023年10月，由佐科威姐夫領導的憲法法院調整了選舉資格的40歲年齡標準，允許36歲的吉伯朗參選副總統，引發了人們對裙帶關係和庇護政治回歸的擔憂，而這種政治是前總統蘇哈托長達數十年統治的特徵。
此外，這項裁決也被視為佐科威對普拉伯沃的暗地支持，以尋求其政治遺產的延續。
阿尼斯表示，自1998年獨裁者蘇哈托倒台以來，印尼選舉中就不存在中立性議題。
「這意味著信任度下降、意味著我們的民主品質正在下降，以及許多法律規則正在被扭曲。」阿尼斯說。
然而，選舉與民主協會（Perludem）執行董事蒂蒂·安格萊尼（Titi Anggraini）認為，腐敗、買票以及議會中缺乏反對派代表權也是導致印尼民主衰落的原因之一。
安格萊尼說：「這個問題不太可能在近期內得到解決，可能需要對當前的選舉制度、政黨法規、公共資金和嚴格的執法進行改革。」
擁有2.4億人口的印尼即將在2月14日迎來總統大選，此次的候選人除阿尼斯，還有國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）、甘查爾（Ganjar Pranowo）。近期的民調顯示，阿尼斯和甘查爾在最近的民調中並駕齊驅，位居第二，此前阿尼斯幾個月來一直排名第三。據媒體報道，阿尼斯在兩場電視辯論中的機智表現吸引了許多選民。
《時代報》則報導，阿尼斯吸引了許多國內K-POP粉絲的支持者，這些支持者仿效追星文化表達對阿尼斯的支持，這些粉絲自稱為「Humanies」，並替阿尼斯設立韓國偶像風格的社群平台、設置應援看板等。
《印尼之音》指出，自阿尼斯在社群平台Tik Tok上進行了多次直播後，成功吸引了Z世代的注意，一名X帳戶（@HyoJinHo）表示，因為阿尼斯如同韓國偶像，經常開直播，因其獲得「Park Ahn Nice」（朴阿尼斯）的暱稱，該帳戶也表示，這是在總統大選之前提升民主精神的一種方式。
除了韓國名字外，網友們還製作了典型的韓國偶像的應援物，例如印有阿尼斯面孔的小卡、杯架和扇子。此外，網友還創建了一個名為@aniesbubble的X帳戶，其帳戶是按照K-Pop偶像粉絲群風格所製作，並記錄了阿尼斯在競選期間的活動。
經濟、民主、外交政策
《美國之音》指出，如果主要競爭者（可能是普拉伯沃）在2月14日未能獲得多數票，阿尼斯獲勝的最大希望在於在選舉中獲得第二名，迫使選舉進入第二輪，並吸引甘查爾的支持者。
阿尼斯表示，他將繼續專注於實施自己的旗艦計劃，以確保總統選舉順利進行，他也承諾如果當選，將創造經濟成長和就業機會，其中包含對超級富豪課徵更高的稅，並激勵再生能源投資、遏制通貨膨脹。
阿尼斯說：「我想認真地對經濟進行變革，使印尼在繁榮方面更加平等，此外，我希望印尼的民主回歸真正的民主，人們不再害怕表達意見、不再進行自我審查；在媒體上，批評政府的行為視不再被視為犯罪。」
阿尼斯也表示，印尼應該在全球範圍內更加積極主動，外交政策應從成本效益轉向更基於價值（value-based）的方法。他也指出，佐科威的外交政策依循經濟導向的方針，透過吸引貿易和投資，尋求打入所謂的非傳統市場。
「印尼必須重新成為國際外交中的決定性參與者，而不僅僅是旁觀者，我們必須積極確定方向。」阿尼斯說，並強調：「總統應該成為印尼在全球舞台上外交的總司令。」
此外，阿尼斯因反對佐科威的遷都計畫，過去被視為佐科威的政敵。在被問及他的立場可能會影響投資者對新首都計畫的情緒時，阿尼斯表示執政者應該更積極建設基礎設施，並補充：「我們計劃在印尼各地建造 40 個升級城市，而不是建造新城市。」
穆斯林的認同政治
阿尼斯擁有北伊利諾伊大學公共政策博士學位，曾任教育部長、大學校長和傅爾布萊特（Fulbright）學者，因其學術背景和演講而廣受讚譽。
儘管阿尼斯擁護溫和的伊斯蘭教，但他因與激進派的伊斯蘭組織友好而受到批評，引發了身份政治的擔憂。
印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，但它在官方上是世俗的，並擁有相當大的基督教、印度教、佛教和其他宗教社群。
阿尼斯則回應，在擔任人口超過1000萬人的雅加達省長期間，他協助放寬了建造所有宗教禮拜場所的許可要求。
「如果人們願意接受開放的態度並根據事實評估，我會很高興；但如果他們不願意，我不能強迫他們這樣做。」阿尼斯說。
阿尼斯的競選搭檔是穆海明（Muhaimin Iskandar），他是印尼最大伊斯蘭政黨的領導人，該政黨也與該國最大的溫和派穆斯林團體「烏拉瑪聯合會」（Nahdlatul Ulama）有所聯繫。
新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所的客座研究員馬德·蘇普里亞特瑪（Made Supriatma）表示，保守派和進步派伊斯蘭政黨的支持都對阿尼斯的民調有所幫助，但如果其他少數宗教團體仍不買單，可能會降低他勝選的機會。
新聞來源
- Presidential hopeful Baswedan says Indonesia’s democracy is declining and pledges change（美聯社）
- Indonesia Presidential Hopeful Promises Change, End of Patronage Politics（美國之音）
- Anies Baswedan's Videotron by K-Poppers Taken Down（印尼時代報）
- Anies Baswedan Suddenly Becomes A K-Pop Idol Because Of Live TikTok（印尼之音）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
我們想讓你知道的是
自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。