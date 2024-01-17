2024印尼大選：總統候選人阿尼斯廣受K-pop粉絲歡迎，力求重塑民主政治

綜合《美聯社》及《美國之音》報導，前雅加達省長、總統候選人阿尼斯表示，印尼的民主正在衰退，他也承諾將做出改變，使其重回正軌。

阿尼斯告訴《美聯社》，當民調第一的候選人普拉伯沃選擇現任總統佐科威的兒子吉伯朗作為競選搭檔時，人們對現任政府和機構的中立性產生了擔憂

2023年10月，由佐科威姐夫領導的憲法法院調整了選舉資格的40歲年齡標準，允許36歲的吉伯朗參選副總統，引發了人們對裙帶關係和庇護政治回歸的擔憂，而這種政治是前總統蘇哈托長達數十年統治的特徵。

此外，這項裁決也被視為佐科威對普拉伯沃的暗地支持，以尋求其政治遺產的延續。

阿尼斯表示，自1998年獨裁者蘇哈托倒台以來，印尼選舉中就不存在中立性議題。

「這意味著信任度下降、意味著我們的民主品質正在下降，以及許多法律規則正在被扭曲。」阿尼斯說。

然而，選舉與民主協會（Perludem）執行董事蒂蒂·安格萊尼（Titi Anggraini）認為，腐敗、買票以及議會中缺乏反對派代表權也是導致印尼民主衰落的原因之一。

安格萊尼說：「這個問題不太可能在近期內得到解決，可能需要對當前的選舉制度、政黨法規、公共資金和嚴格的執法進行改革。」

擁有2.4億人口的印尼即將在2月14日迎來總統大選，此次的候選人除阿尼斯，還有國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）、甘查爾（Ganjar Pranowo）。近期的民調顯示，阿尼斯和甘查爾在最近的民調中並駕齊驅，位居第二，此前阿尼斯幾個月來一直排名第三。據媒體報道，阿尼斯在兩場電視辯論中的機智表現吸引了許多選民。

《時代報》則報導，阿尼斯吸引了許多國內K-POP粉絲的支持者，這些支持者仿效追星文化表達對阿尼斯的支持，這些粉絲自稱為「Humanies」，並替阿尼斯設立韓國偶像風格的社群平台、設置應援看板等。

Semangatt humanies ❤️



Pak Anies Deserve Better pic.twitter.com/nOPWVsIlhc — Peachunicorn (@Peachunicorn7) January 16, 2024

《印尼之音》指出，自阿尼斯在社群平台Tik Tok上進行了多次直播後，成功吸引了Z世代的注意，一名X帳戶（@HyoJinHo）表示，因為阿尼斯如同韓國偶像，經常開直播，因其獲得「Park Ahn Nice」（朴阿尼斯）的暱稱，該帳戶也表示，這是 在總統大選之前提升民主精神的一種方式。

除了韓國名字外，網友們還製作了典型的韓國偶像的應援物，例如印有阿尼斯面孔的小卡、杯架和扇子。此外， 網友還創建了一個名為@aniesbubble的X帳戶，其帳戶是按照K-Pop偶像粉絲群風格所製作，並記錄了阿尼斯在競選期間的活動。

Saat di Yogyakarta, kami mampir ke Posko Bakorsi Pakualaman untuk AMIN. Semangat kami seperti terisi terus setiap bertemu dengan para relawan yang memiliki semangat perubahan seperti mereka. Kami juga ikut menandatangani Pakta Integritas Tim 100 Bakorsi. Semoga, perjuangan untuk… pic.twitter.com/7jzCETBN6E — Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) January 14, 2024

經濟、民主、外交政策

《美國之音》指出，如果主要競爭者（可能是普拉伯沃）在2月14日未能獲得多數票，阿尼斯獲勝的最大希望在於在選舉中獲得第二名，迫使選舉進入第二輪，並吸引甘查爾的支持者。

阿尼斯表示，他將繼續專注於實施自己的旗艦計劃，以確保總統選舉順利進行，他也承諾如果當選，將創造經濟成長和就業機會，其中包含對超級富豪課徵更高的稅，並激勵再生能源投資、遏制通貨膨脹。

阿尼斯說：「我想認真地對經濟進行變革，使印尼在繁榮方面更加平等，此外，我希望印尼的民主回歸真正的民主，人們不再害怕表達意見、不再進行自我審查；在媒體上，批評政府的行為視不再被視為犯罪。」

阿尼斯也表示，印尼應該在全球範圍內更加積極主動，外交政策應從成本效益轉向更基於價值（value-based）的方法。他也指出，佐科威的外交政策依循經濟導向的方針，透過吸引貿易和投資，尋求打入所謂的非傳統市場。

「印尼必須重新成為國際外交中的決定性參與者，而不僅僅是旁觀者，我們必須積極確定方向。」阿尼斯說，並強調：「總統應該成為印尼在全球舞台上外交的總司令。」

此外，阿尼斯因反對佐科威的遷都計畫，過去被視為佐科威的政敵。在被問及他的立場可能會影響投資者對新首都計畫的情緒時，阿尼斯表示執政者應該更積極建設基礎設施，並補充：「我們計劃在印尼各地建造 40 個升級城市，而不是建造新城市。」

Photo Credit: 中央社 印尼7日舉行第3場總統大選辯論，主要聚焦外交、地緣政治及國安議題，3名候選人甘查爾（Ganjar Pranowo）（舞台中）、阿尼斯（Anies Baswedan）（右）及普拉伯沃（Prabowo Subianto）（左）針對南海及國防議題脣槍舌戰。

穆斯林的認同政治

阿尼斯擁有北伊利諾伊大學公共政策博士學位，曾任教育部長、大學校長和傅爾布萊特（Fulbright）學者，因其學術背景和演講而廣受讚譽。

儘管阿尼斯擁護溫和的伊斯蘭教，但他因與激進派的伊斯蘭組織友好而受到批評，引發了身份政治的擔憂。

印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，但它在官方上是世俗的，並擁有相當大的基督教、印度教、佛教和其他宗教社群。

阿尼斯則回應，在擔任人口超過1000萬人的雅加達省長期間，他協助放寬了建造所有宗教禮拜場所的許可要求。

「如果人們願意接受開放的態度並根據事實評估，我會很高興；但如果他們不願意，我不能強迫他們這樣做。」阿尼斯說。

阿尼斯的競選搭檔是穆海明（Muhaimin Iskandar），他是印尼最大伊斯蘭政黨的領導人，該政黨也與該國最大的溫和派穆斯林團體「烏拉瑪聯合會」（Nahdlatul Ulama）有所聯繫。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所的客座研究員馬德·蘇普里亞特瑪（Made Supriatma）表示，保守派和進步派伊斯蘭政黨的支持都對阿尼斯的民調有所幫助，但如果其他少數宗教團體仍不買單，可能會降低他勝選的機會。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒