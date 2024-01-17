舞統台灣？寧夏夜市「科目三」舞蹈大賽惹議，抖音歌曲滲透校園如何影響孩童發展與年輕世代？
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台北市寧夏夜市觀光協會在Facebook粉絲團宣佈，將於本月25日晚舉辦一場「科目三舞蹈比賽」，這則貼文迅速引起廣泛討論，許多網友紛紛標記朋友參加，20組參賽名額及備取名額速被搶光。然而也有一些網友對此提出質疑，認為「科目三」是抖音爆紅的舞蹈，不太適合拿來當作比賽曲目而引發議論。
1月15日台北市寧夏夜市觀光協會在Facebook專頁宣布，將於本月25日晚舉辦「科目三舞蹈比賽」，將由學生和協會成員組成的評審團進行評選，考慮因素包括人數、造型和吸引力等。獲勝者將有機會獲得令人驚豔的獎品，包括一張巨大的悠遊卡和新台幣5000元的悠遊付儲值金。
此外，亞軍和季軍也將分別獲得3000元和2000元的儲值金，而所有參賽者更有機會贏得200元的參加獎。
這則貼文迅速引起廣泛討論，許多網友紛紛標記朋友參加，20組參賽名額及備取名額速被搶光。
然而，也有一些網友對此提出質疑，認為「科目三」是抖音爆紅的舞蹈，不太適合拿來當作比賽曲目，甚至超過4200人對貼文按下「怒」的表情。
主辦單位回應：抓緊流行趨勢，促進文化交流
對於這些正負兩極的評論，寧夏夜市觀光協會表示尊重各種意見，也表示未來將考慮舉辦更能宣傳台灣在地廟口文化的活動。
寧夏夜市觀光協會總幹事黃大昌則在回應時表示，此次活動的初衷，僅是為了增添夜市的熱鬧氛圍，並且抓住時下流行趨勢。
他進一步強調，由於預算有限，活動規模僅為一小時，真正的焦點還是在於悠遊付獎品。針對一些網友的激烈反應，他表示夜市歡迎所有顧客，並強調活動並不帶有政治色彩。
寧夏夜市觀光協會理事長林定國也在接受電話訪問時解釋，此次選擇「科目三」是因為這一舞蹈在中國掀起了風潮，希望通過此活動吸引更多民眾的目光，並且這個活動也受到了熱烈的歡迎。
「科目三」由來是什麼？為何突然爆紅？
究竟，這首掀起模仿熱潮的「科目三」到底是什麼？
深入了解其由來，我們發現這個詞源自中國廣西，與中國的機車駕照考試流程有關。
首先，在中國若想考取機車駕照，和台灣汽車駕照的考試過程相似，需要通過三個階段的考試：理論考試（科目一）、場地駕駛（科目二）以及道路駕駛（科目三）。
而廣西人則運用這三個科目，衍生出了自己獨特的「科目三」：
「廣西人的一生中，會經歷三場考試，科目一『唱山歌』，科目二『嗦米粉』（吃米粉），科目三『跳舞』。」
隨後，有廣西人以「魔性舞蹈」取代當地的婚鬧習俗，在網絡上爆紅，使得「科目三：跳舞」進一步演變為形容「誇張、魔性舞蹈」的代名詞。
2023年，一位抖音創作者「神不在邯鄲」分享了他改良版的科目三舞步，並以〈一笑江湖〉的音樂，搭配奇異的舞蹈動作而瞬間爆紅，使「科目三」成為抖音上的熱門舞蹈之一。
「科目三」引發風潮也造成亂象
「科目三」的爆紅儼然成為新的流量密碼，引領著一波模仿潮流。不僅有眾多網紅藝人跟風舞蹈，這股風潮也早已深入台灣校園。
嘉義縣民雄國小去年的校慶活動中，家長會與近百名小朋友一同熱情演繹這首熱門曲目。在短短的兩分鐘內，大家隨著音樂振奮地手舞足蹈，許多在場的家長，也用手機拍攝錄影，足以驚見「科目三」在年輕世代的有多麽受到歡迎。
而在這波風潮下，中國知名連鎖火鍋業者海底撈更要求員工學習「科目三」的舞蹈，以娛樂造訪店內的消費者。然而，這也引發了一些爭議。
在中國江蘇淮安的一間海底撈分店，曾發生一名客人慶生點了「科目三」舞蹈助興，卻遭到另一桌客人抱怨音樂太吵，雙方隨即發生口角，最終演變成肢體衝突，需警方介入協調。這起事件也導致部分海底撈分店開始禁止演出這首歌曲，成為這波熱潮中的意外插曲。
抖音歌曲滲透校園，恐影響孩童藝術鑑賞力
而近年抖音歌曲在台灣明顯越發受到歡迎，也為一些家長帶來困擾。
網紅「宅女小紅」就曾在Facebook發文抱怨小兒子一直在唱抖音神曲〈黑桃A〉，讓她感到相當困擾，她對於為何幼稚園要播放這樣的歌曲給小孩跳舞感到疑惑。
令她意外的是，即便是讀小學的長子回來後也提到，在體育課上他們竟然也跳了這首歌，讓她感到非常無奈。
宅女小紅的發文引起了許多家長的共鳴，他們認為在學校使用中國歌曲進行教學不是最大問題，更嚴重的是〈黑桃A〉這樣歌詞不僅超齡且低俗的歌曲，不應只因為具有強烈節奏感且旋律簡單，就拿來作為教學歌曲，教育機構應該挑選更有創造力和藝術性質的歌曲。
而宅女小紅並非唯一一位對這現象感到困擾的人，過去也曾有網友在Dcard平台上抱怨，指出一些幼稚園老師放〈恐龍扛郎〉、〈我沒K〉、〈求佛〉等節奏感強烈但歌詞內容空泛、不適合孩童的歌曲進行律動教學，讓家長對孩童從小就受到低俗文化洗腦感到擔憂。
我們也觀察到，許多在抖音爆紅的歌曲，其共同特點在於旋律簡單、容易使人琅琅上口，但歌詞卻欠缺深刻的涵義，多以諧音或追求「洗腦感」而創作。
這樣的歌曲就如同炸雞薯條等速食，雖然容易讓人愉悅，卻缺乏營養價值。若過於頻繁地接觸這種僅具娛樂性而缺乏文化內涵的內容，可能導致對藝術美感的理解下降。
台灣現行教育對藝術美感的重視已經相對不足，若讓這類歌曲大量充斥在社會中，實在難以期望年輕一代能夠培養出獨特的藝術品味，與具有深度的文化鑑賞能力。
抖音恐使閱聽能力變質
去年11月，《台灣事實查核中心》專訪了資深媒體人黃哲斌，討論了抖音對年輕一代的影響。
黃哲斌指出，抖音的短片通常具有高度娛樂性，能夠刺激腦內多巴胺的生成。
當大腦尚未完全發育的孩童在短時間內觀看這些極富娛樂性的內容時，由於過度頻繁地接受多巴胺刺激，可能導致他們未來難以專注與思考。
而精神科醫師楊聰財在接受《三立新聞》訪問時曾指出，學童的額葉理性相對較弱，因此更容易表現出衝動失控的特質。像是抖音這種短暫的刺激訊息，很可能會對他們產生負面影響，使孩童更容易衝動並失控。
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
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SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。