舞統台灣？寧夏夜市「科目三」舞蹈大賽惹議，抖音歌曲滲透校園如何影響孩童發展與年輕世代？

1月15日台北市寧夏夜市觀光協會在Facebook專頁宣布，將於本月25日晚舉辦「科目三舞蹈比賽」，將由學生和協會成員組成的評審團進行評選，考慮因素包括人數、造型和吸引力等。獲勝者將有機會獲得令人驚豔的獎品，包括一張巨大的悠遊卡和新台幣5000元的悠遊付儲值金。

此外，亞軍和季軍也將分別獲得3000元和2000元的儲值金，而所有參賽者更有機會贏得200元的參加獎。

這則貼文迅速引起廣泛討論，許多網友紛紛標記朋友參加，20組參賽名額及備取名額速被搶光。

然而，也有一些網友對此提出質疑，認為「科目三」是抖音爆紅的舞蹈，不太適合拿來當作比賽曲目，甚至超過4200人對貼文按下「怒」的表情。

主辦單位回應：抓緊流行趨勢，促進文化交流

對於這些正負兩極的評論，寧夏夜市觀光協會表示尊重各種意見，也表示未來將考慮舉辦更能宣傳台灣在地廟口文化的活動。

寧夏夜市觀光協會總幹事黃大昌則在回應時表示，此次活動的初衷，僅是為了增添夜市的熱鬧氛圍，並且抓住時下流行趨勢。

他進一步強調，由於預算有限，活動規模僅為一小時，真正的焦點還是在於悠遊付獎品。針對一些網友的激烈反應，他表示夜市歡迎所有顧客，並強調活動並不帶有政治色彩。

寧夏夜市觀光協會理事長林定國也在接受電話訪問時解釋，此次選擇「科目三」是因為這一舞蹈在中國掀起了風潮，希望通過此活動吸引更多民眾的目光，並且這個活動也受到了熱烈的歡迎。

「科目三」由來是什麼？為何突然爆紅？

究竟，這首掀起模仿熱潮的「科目三」到底是什麼？

深入了解其由來，我們發現這個詞源自中國廣西，與中國的機車駕照考試流程有關。

首先，在中國若想考取機車駕照，和台灣汽車駕照的考試過程相似，需要通過三個階段的考試：理論考試（科目一）、場地駕駛（科目二）以及道路駕駛（科目三）。

而廣西人則運用這三個科目，衍生出了自己獨特的「科目三」：

「廣西人的一生中，會經歷三場考試，科目一『唱山歌』，科目二『嗦米粉』（吃米粉），科目三『跳舞』。」

隨後，有廣西人以「魔性舞蹈」取代當地的婚鬧習俗，在網絡上爆紅，使得「科目三：跳舞」進一步演變為形容「誇張、魔性舞蹈」的代名詞。

2023年，一位抖音創作者「神不在邯鄲」分享了他改良版的科目三舞步，並以〈一笑江湖〉的音樂，搭配奇異的舞蹈動作而瞬間爆紅，使「科目三」成為抖音上的熱門舞蹈之一。

「科目三」引發風潮也造成亂象

「科目三」的爆紅儼然成為新的流量密碼，引領著一波模仿潮流。不僅有眾多網紅藝人跟風舞蹈，這股風潮也早已深入台灣校園。

嘉義縣民雄國小去年的校慶活動中，家長會與近百名小朋友一同熱情演繹這首熱門曲目。在短短的兩分鐘內，大家隨著音樂振奮地手舞足蹈，許多在場的家長，也用手機拍攝錄影，足以驚見「科目三」在年輕世代的有多麽受到歡迎。

而在這波風潮下，中國知名連鎖火鍋業者海底撈更要求員工學習「科目三」的舞蹈，以娛樂造訪店內的消費者。然而，這也引發了一些爭議。

在中國江蘇淮安的一間海底撈分店，曾發生一名客人慶生點了「科目三」舞蹈助興，卻遭到另一桌客人抱怨音樂太吵，雙方隨即發生口角，最終演變成肢體衝突，需警方介入協調。這起事件也導致部分海底撈分店開始禁止演出這首歌曲，成為這波熱潮中的意外插曲。

抖音歌曲滲透校園，恐影響孩童藝術鑑賞力

而近年抖音歌曲在台灣明顯越發受到歡迎，也為一些家長帶來困擾。

網紅「宅女小紅」就曾在Facebook發文抱怨小兒子一直在唱抖音神曲〈黑桃A〉，讓她感到相當困擾，她對於為何幼稚園要播放這樣的歌曲給小孩跳舞感到疑惑。

令她意外的是，即便是讀小學的長子回來後也提到，在體育課上他們竟然也跳了這首歌，讓她感到非常無奈。

宅女小紅的發文引起了許多家長的共鳴，他們認為在學校使用中國歌曲進行教學不是最大問題，更嚴重的是〈黑桃A〉這樣歌詞不僅超齡且低俗的歌曲，不應只因為具有強烈節奏感且旋律簡單，就拿來作為教學歌曲，教育機構應該挑選更有創造力和藝術性質的歌曲。

而宅女小紅並非唯一一位對這現象感到困擾的人，過去也曾有網友在Dcard平台上抱怨，指出一些幼稚園老師放〈恐龍扛郎〉、〈我沒K〉、〈求佛〉等節奏感強烈但歌詞內容空泛、不適合孩童的歌曲進行律動教學，讓家長對孩童從小就受到低俗文化洗腦感到擔憂。

我們也觀察到，許多在抖音爆紅的歌曲，其共同特點在於旋律簡單、容易使人琅琅上口，但歌詞卻欠缺深刻的涵義，多以諧音或追求「洗腦感」而創作。

這樣的歌曲就如同炸雞薯條等速食，雖然容易讓人愉悅，卻缺乏營養價值。若過於頻繁地接觸這種僅具娛樂性而缺乏文化內涵的內容，可能導致對藝術美感的理解下降。

台灣現行教育對藝術美感的重視已經相對不足，若讓這類歌曲大量充斥在社會中，實在難以期望年輕一代能夠培養出獨特的藝術品味，與具有深度的文化鑑賞能力。

抖音恐使閱聽能力變質

去年11月，《台灣事實查核中心》專訪了資深媒體人黃哲斌，討論了抖音對年輕一代的影響。

黃哲斌指出，抖音的短片通常具有高度娛樂性，能夠刺激腦內多巴胺的生成。

當大腦尚未完全發育的孩童在短時間內觀看這些極富娛樂性的內容時，由於過度頻繁地接受多巴胺刺激，可能導致他們未來難以專注與思考。

而精神科醫師楊聰財在接受《三立新聞》訪問時曾指出，學童的額葉理性相對較弱，因此更容易表現出衝動失控的特質。像是抖音這種短暫的刺激訊息，很可能會對他們產生負面影響，使孩童更容易衝動並失控。