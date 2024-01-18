白宮清楚賴清德不怎麼好駕馭，於是萌生美中「共管台灣」的念頭？

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

台灣總統選舉結束後，拜登（Joe Biden）表態不支持台獨，白宮第二天派了兩位前高官訪台。與此同時，台灣邦交國諾魯宣佈和台斷交，轉而承認北京。美中的這些動作讓國際觀察家討論，鑑於賴清德成為台灣總統後對兩岸關係帶來的不確定性，美中是否會形成新的共管台灣的共識。

台灣政黨輪替後，美中曾有一次合作共管台灣，那是在陳水扁任內。由於陳水扁打出一邊一國旗號，給兩岸關係帶來動蕩，而當時的小布希（George W. Bush）政府忙於反恐需要中國大陸的配合和支持，把陳水扁看做「麻煩製造者」，美中遂有了在台灣問題上進行合作共管的共識。對陳水扁，美國採取了某種可稱之為羞怒的做法，如刻意矮化陳水扁過境美國的接待規格等。

在兩國聯手壓制下，陳水扁的台灣獨立衝動最後不了了之。

陳水扁之後的馬英九和蔡英文，在兩岸問題上路線相對穩健和務實。馬雖然提出「不獨不統不武」的「三不」主張，但也承認「九二共識」，兩岸關係在馬時期有很大改善。蔡接任總統後，不承認「九二共識」，並在後期喊出「中華民國台灣」，在去中化上做了一連串事情。

雖然她也表示依照中華民國憲法和兩岸關係條例來處理兩岸事務，但北京已不信任她，兩岸官方往來中斷，並因裴洛西（Nancy Pelosi）的訪台舉行了有史以來最大的圍台軍演，打破了海峽中線現狀。而對美國來講，由於和中國的關係性質變了，由以前的接觸為主改為競爭／對抗為主，台灣被用作遏制中國的工具，所以在蔡英文沒有對中國大陸採取過於冒進的策略情況下，華盛頓也就不可能和北京聯手管束台灣。

「務實的台獨工作者」

賴清德的狀況又有很大不同。和蔡英文出身國民黨再轉向民進黨，擁抱台獨不同，賴清德是原汁原味的本土台獨，早年自稱「務實的台獨工作者」，大陸和台灣內部部分藍營人士，送給他一個「台獨金孫」綽號，這表明賴的台獨意識形態來得比蔡更強。

去（2023）年訪美前，他在接受訪問時說他當選總統的使命就是進入白宮，惹得拜登政府不高興，要他澄清。本次總統選舉，賴在登記參選時表態，不走一中老路，不認同統一幻想，在政見會上直言中華民國是災難，在選勝感言中再稱中華民國台灣，正在走向正確的道路，等等。

儘管他表示將依照「中華民國的憲政體制」，不卑不亢維持現狀，強調維持台海和平穩定是其重要使命，在對等尊嚴的前提下和大陸開展交流，但是普遍認為，賴能否自我約束，蔡規賴隨，不在台獨路上走得過激過遠，美中對此其實是沒有太大把握的。

北京自不必論，沒有有效影響台灣的工具和手段。從國台辦對賴清德在選舉之前和選舉期間的點名批判，將賴蕭配稱為「獨上加獨」，「雙獨組合」，以及批賴清德的新局是兩岸風高浪急的危局，賴之路就是台獨絕路等來看，對賴完全沒有信任。賴對北京當然也不信任。自習近平將國安法運用於香港，破壞香港的「一國兩制」，台灣就失去了對北京的信任。

習近平對台提「九二共識」、「一國兩制」台灣方案，即便他心理真的許諾台灣比香港更高的自治，可有了香港的前車之鑑，台灣是無論如何都不會再信的。而賴的台獨理念與立場，更不可能允許他認可和接受北京的「九二共識」，美國也不願意他接受。在這一點上，白宮和賴清德倒是態度一致。兩岸的互不信任，在主權和政治上的互相排斥，本來讓北京對統一就有一種無從下手的焦慮感，賴的當選只會進一步刺激北京的焦慮感。

北京的安排

如此看來，北京在賴當選後肯定要採取措施以示威嚇，否則選前對賴的重話批判不但會淪為笑柄，而且可能讓賴瞧不起習，認為習不過是紙老虎，反誘發他在台獨路上更冒進。北京的威嚇除了繼續對賴文攻，也會根據形勢變化加強軍事恫嚇；同時在經濟和外交上加大施壓力度。

中國商務部已經在台灣選舉前，以台灣對大陸構成貿易壁壘為由，廢除了ECFA早收清單的部分產品零關稅，並表示下一步會廢除更多產品的零關稅。對於北京從經濟上懲罰台灣，外界都不懷疑，問題是一步到位廢除早收清單的全部產品，甚至廢除ECFA本身，還是一步一步來。

外交部分，諾魯已和台灣斷交，這當然是北京事先安排，下一步觀察台灣的邦交國還會有誰和台斷交。在台灣現有十多個邦交國中，不排除還有想和北京建交的。北京從外交和國際上打壓台灣不只限於挖台邦交國牆角，更重要的是繼續封殺台灣參與以主權國家之名才能參與的國際組織，同時對西方給予台灣的道義和政治支持，加強反制。

軍事上，目前認為解放軍短期不太可能採取類似於圍島軍演那種規模和強度的軍事手段，除非賴清德在正式上台執政前的幾個月說出一些讓北京聽來非常不爽的過頭話。但是，還是不排除在520前後，解放軍會進行一定規模和強度的針對台灣的實戰軍演，以警告賴在上台後不要輕舉妄動或有大的政策轉向。

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相對北京，華盛頓則有太多的影響和管束台灣的工具和手段。但對北京採取的上述施壓台灣舉措，只要不太過分，華盛頓可能不會有太強的回應，因為這樣很可能加劇美中對抗，對拜登而言，俄烏戰爭和以哈戰爭讓美國和西方牽扯了太多精力，絕不能在美國選舉年又在東亞開闢一個和中國軍事衝突的新戰場。