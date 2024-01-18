白宮清楚賴清德不怎麼好駕馭，於是萌生美中「共管台灣」的念頭？
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賴清德勝選。在時評人鄧聿文看來，給中美關係出了一道新的難題。因為賴能否自我約束，不在台獨路上走得過激過遠，美中對此其實是沒有太大把握的。
文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）
台灣總統選舉結束後，拜登（Joe Biden）表態不支持台獨，白宮第二天派了兩位前高官訪台。與此同時，台灣邦交國諾魯宣佈和台斷交，轉而承認北京。美中的這些動作讓國際觀察家討論，鑑於賴清德成為台灣總統後對兩岸關係帶來的不確定性，美中是否會形成新的共管台灣的共識。
台灣政黨輪替後，美中曾有一次合作共管台灣，那是在陳水扁任內。由於陳水扁打出一邊一國旗號，給兩岸關係帶來動蕩，而當時的小布希（George W. Bush）政府忙於反恐需要中國大陸的配合和支持，把陳水扁看做「麻煩製造者」，美中遂有了在台灣問題上進行合作共管的共識。對陳水扁，美國採取了某種可稱之為羞怒的做法，如刻意矮化陳水扁過境美國的接待規格等。
在兩國聯手壓制下，陳水扁的台灣獨立衝動最後不了了之。
陳水扁之後的馬英九和蔡英文，在兩岸問題上路線相對穩健和務實。馬雖然提出「不獨不統不武」的「三不」主張，但也承認「九二共識」，兩岸關係在馬時期有很大改善。蔡接任總統後，不承認「九二共識」，並在後期喊出「中華民國台灣」，在去中化上做了一連串事情。
雖然她也表示依照中華民國憲法和兩岸關係條例來處理兩岸事務，但北京已不信任她，兩岸官方往來中斷，並因裴洛西（Nancy Pelosi）的訪台舉行了有史以來最大的圍台軍演，打破了海峽中線現狀。而對美國來講，由於和中國的關係性質變了，由以前的接觸為主改為競爭／對抗為主，台灣被用作遏制中國的工具，所以在蔡英文沒有對中國大陸採取過於冒進的策略情況下，華盛頓也就不可能和北京聯手管束台灣。
「務實的台獨工作者」
賴清德的狀況又有很大不同。和蔡英文出身國民黨再轉向民進黨，擁抱台獨不同，賴清德是原汁原味的本土台獨，早年自稱「務實的台獨工作者」，大陸和台灣內部部分藍營人士，送給他一個「台獨金孫」綽號，這表明賴的台獨意識形態來得比蔡更強。
去（2023）年訪美前，他在接受訪問時說他當選總統的使命就是進入白宮，惹得拜登政府不高興，要他澄清。本次總統選舉，賴在登記參選時表態，不走一中老路，不認同統一幻想，在政見會上直言中華民國是災難，在選勝感言中再稱中華民國台灣，正在走向正確的道路，等等。
儘管他表示將依照「中華民國的憲政體制」，不卑不亢維持現狀，強調維持台海和平穩定是其重要使命，在對等尊嚴的前提下和大陸開展交流，但是普遍認為，賴能否自我約束，蔡規賴隨，不在台獨路上走得過激過遠，美中對此其實是沒有太大把握的。
北京自不必論，沒有有效影響台灣的工具和手段。從國台辦對賴清德在選舉之前和選舉期間的點名批判，將賴蕭配稱為「獨上加獨」，「雙獨組合」，以及批賴清德的新局是兩岸風高浪急的危局，賴之路就是台獨絕路等來看，對賴完全沒有信任。賴對北京當然也不信任。自習近平將國安法運用於香港，破壞香港的「一國兩制」，台灣就失去了對北京的信任。
習近平對台提「九二共識」、「一國兩制」台灣方案，即便他心理真的許諾台灣比香港更高的自治，可有了香港的前車之鑑，台灣是無論如何都不會再信的。而賴的台獨理念與立場，更不可能允許他認可和接受北京的「九二共識」，美國也不願意他接受。在這一點上，白宮和賴清德倒是態度一致。兩岸的互不信任，在主權和政治上的互相排斥，本來讓北京對統一就有一種無從下手的焦慮感，賴的當選只會進一步刺激北京的焦慮感。
北京的安排
如此看來，北京在賴當選後肯定要採取措施以示威嚇，否則選前對賴的重話批判不但會淪為笑柄，而且可能讓賴瞧不起習，認為習不過是紙老虎，反誘發他在台獨路上更冒進。北京的威嚇除了繼續對賴文攻，也會根據形勢變化加強軍事恫嚇；同時在經濟和外交上加大施壓力度。
中國商務部已經在台灣選舉前，以台灣對大陸構成貿易壁壘為由，廢除了ECFA早收清單的部分產品零關稅，並表示下一步會廢除更多產品的零關稅。對於北京從經濟上懲罰台灣，外界都不懷疑，問題是一步到位廢除早收清單的全部產品，甚至廢除ECFA本身，還是一步一步來。
外交部分，諾魯已和台灣斷交，這當然是北京事先安排，下一步觀察台灣的邦交國還會有誰和台斷交。在台灣現有十多個邦交國中，不排除還有想和北京建交的。北京從外交和國際上打壓台灣不只限於挖台邦交國牆角，更重要的是繼續封殺台灣參與以主權國家之名才能參與的國際組織，同時對西方給予台灣的道義和政治支持，加強反制。
軍事上，目前認為解放軍短期不太可能採取類似於圍島軍演那種規模和強度的軍事手段，除非賴清德在正式上台執政前的幾個月說出一些讓北京聽來非常不爽的過頭話。但是，還是不排除在520前後，解放軍會進行一定規模和強度的針對台灣的實戰軍演，以警告賴在上台後不要輕舉妄動或有大的政策轉向。
相對北京，華盛頓則有太多的影響和管束台灣的工具和手段。但對北京採取的上述施壓台灣舉措，只要不太過分，華盛頓可能不會有太強的回應，因為這樣很可能加劇美中對抗，對拜登而言，俄烏戰爭和以哈戰爭讓美國和西方牽扯了太多精力，絕不能在美國選舉年又在東亞開闢一個和中國軍事衝突的新戰場。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。