Tobii推出UX Explore雲端平台，使基於眼動追蹤的移動端UX研究更具擴展性

Tobii最新產品UX Explore，賦予使用者體驗（UX）研究者發揮眼動追蹤的優勢，僅需使用智慧型手機即可測量使用者的注意力。這個新的軟體平台採用深度學習的眼動追蹤演算法，允許遠程進行研究，以在使用者自然環境中進行觀察。

移動應用程序是傳遞軟體的主要方法，截至2022年下載量超過2550億次[1]，每年新增數百萬個應用程序[2]。Tobii UX Explore 對於尋求在設計過程的早期階段以成本效益方式獲得眼動追蹤UX研究的設計師和開發人員而言，是一個革命性的產品。這使他們能夠在設計過程的早期階段，改善應用程序的可用性，提供更高的客戶價值。

Ali Farokhian, VP of Enterprise表示：「在我們的以行動裝置為主的經濟體系中，提供高質量的應用程序對公司滿足客戶期望至關重要。基於眼動追蹤的使用者洞察是深入了解可用性的最強大工具之一。但歷史上，這些工具主要僅限於經濟實力雄厚的組織。然而，透過UX Explore，我們使其變得更易於訪問和擴展。我們相信客戶也將認識到我們的新產品所帶來的價值，通過在研究完成後即時數據可視化來提高團隊的效率。」

Tobii UX Explore雲端平台透過提供第一人稱視角的訪問權，為UX社群提供快速且易於理解的使用者體驗洞察。它使研究人員能夠深入了解全球用戶行為和注意力，實現更迅速且智能的決策制定。透過精簡測試流程，這個移動平台的目標是節省時間和成本，確保資源得到有效利用。

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https://www.tobii.com/products/software/remote-testing-software/tobii-ux-explore

[1] 數據來源 Statista

[2] 數據來源 Data.AI State of Mobile 2022 report.

關於Tobii更多信息：www.tobii.com。

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