立院正副院長傳出「韓昌配」，黃國昌：毫無興趣，只想強力監督行政部門

立法院正副院長「韓昌配」？黃國昌：毫無興趣

（中央社）立法院正副院長選舉。民眾黨拋出國會改革4承諾作為合作條件，也傳出國民黨有意推「韓昌配（韓國瑜、黃國昌）」與民眾黨合作。民眾黨不分區立委當選人黃國昌今（17）日說，對立法院正副院長毫無興趣。

黃國昌在臉書表示，他之前已強調「改革比位置重要」，儘管如此，還是無法阻止各種政治放話與臆測，模糊問題的焦點。

黃國昌表示，他想做的是推動改革法案與強力監督行政部門，對於立法院正副院長毫無興趣，退一萬步言，是否與任何政黨合作，也應該是黨的整體決策及布局，不應被窄化為個人的問題。

對於外傳的正副院長人選組合，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰說，民進黨在選後的態度很明確，對於新國會下的朝野關係，民進黨很願意用協商、對話來尋求共識，也理解並尊重在野黨這階段出招與主張。

洪申翰表示，現在不用做太多揣測，包括誰跟誰配，現在相關討論都沒有進入到這個階段，民進黨會把原則跟底線先確認好，再來討論有關立法院長選舉，民進黨會做什麼樣的行動和選擇。

此外，中廣前董事長趙少康日前回應媒體詢問表示，台灣民眾黨主席柯文哲跟新潮流合作，等於選前選後說法不一，會自毀前程。柯文哲今天回應，民進黨是一個部落政治，而新潮流只是最大的一支部落，不要把民進黨跟新潮流劃上等號，兩個還是不一樣。

洪申翰表示，立法院長選舉在民主社會是一個象徵意義很高的事情，不意外柯文哲常常一日數變，但要提醒的是，院長改選是一件慎重的事情，說法常常變來變去，不是一個成熟政黨會有的態度，希望在野黨先凝聚共識，這才是朝野間大家尋求共識的基礎。

民眾黨8席立委誰領軍？黨內人士：黃國昌、黃珊珊擔任母雞

民眾黨總統候選人柯文哲敗選，但民眾黨不分區立委獲8個席次，黨內人士認為，作為未來國會的關鍵少數，不分區領頭的黃珊珊與黃國昌，未來將是黨團要角，除研擬黨團議事攻防，更將扛起2026地方大選的母雞重擔。

第11屆立法委員選舉結果出爐，民進黨在立法院113席中拿下51席，國民黨奪下52席、台灣民眾黨在不分區獲得8席，呈現「三黨不過半」局面；其中民眾黨不分區領頭的柯文哲競選總幹事黃珊珊、前立委黃國昌，外界評估未來「雙黃」角色吃重。

民眾黨人士指出，藍白合11月底破局後，柯文哲的支持度一度下探至2成以下，最後能急起直追，其中一個原因就是黃國昌加入柯團隊，成為選戰後期的助燃劑，且黃國昌在全台各地拚命宣講、輔選親力親為，更替民眾黨開創新一波聲量。

民眾黨人士表示，黃國昌相當尊敬柯文哲，許多事情都會與柯文哲討論後才定調，但柯文哲是行政首長性格，不熟悉立法過程及議事規則；而黃國昌曾擔任第9屆立委、具有4年國會經驗，比其他不分區立委當選人更資深，將倚重黃國昌來統籌立法院事務。

至於曾擔任台北市副市長與競選總幹事的黃珊珊，與柯文哲向來合作無間，民眾黨人士指出，儘管總統大選敗選後傳出有人要「找戰犯」，但黃珊珊與柯文哲的默契不會改變，進入立法院後將持續耕耘議題、累積能量。

民眾黨人士分析，2026九合一大選，藍綠均有執政縣市首長屆滿兩任，身為不分區領頭的黃珊珊、黃國昌，投入參選六都首長機會高，其餘不分區當選人也可轉戰小型的省轄市、或投入已連任屆滿的縣市長選戰，屆時「雙黃」將會是民眾黨的選戰母雞。

至於民眾黨主席是否可能交棒，柯文哲13日在敗選後記者會坦言，他一請辭、這個黨就會四分五裂，暫時還需要工作一陣子，但會認真培養接班人。此說法也引發外界好奇，「雙黃」未來在黨內的權力地位與角色。

民眾黨人士指出，黃國昌加入民眾黨前，曾與柯文哲對談，會談記錄提到黨務運作完全由柯文哲決定，黃國昌不介入黨務，而黃珊珊近期也因藍白合破局，遭部分黨內人士質疑；因此，黨主席工作還是得先由柯文哲一肩扛起。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺