藍委指高端合約疑點多，促衛福部講清楚；簽約與EUA時間遭疑，薛瑞元：不然要看良辰吉日嗎？

高端採購合約公開，藍委指疑點多促衛福部講清楚

（中央社）高端COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗採購合約昨（16）日公開，國民黨立委王鴻薇等人今（17）日表示，合約疑點仍多，也沒告訴大家決策過程、誰決定、誰拍板、誰負責，許多問題仍待衛生福利部講清楚。

疾病管制署接獲高端疫苗生物製劑股份有限公司來函通知，該公司經董事會決議，同意提前公開COVID-19疫苗採購合約，因此於昨日下午公布該項採購合約。

高端合約原約定保密期限5年，但為昭公信，提前公開，疾管署重申政府採購疫苗均依法辦理。不過，多名國民黨立委今日在立法院接受媒體聯訪時仍存質疑。

王鴻薇說，高端疫苗採購合約昨日公布後，還是有幾個疑點。其中，包括為什麼不在選前公布，一定要拖到選後公布，這樣時間的選擇，是不是刻意。

她指出，其次，要求合約保密的是高端公司或政府要求，從合約資訊無法看出。

王鴻薇表示，另個疑點是合約竟然提到，合約簽署前和簽署後都要保密，但令人質疑合約簽署前要保密，是要保密什麼，為什麼有這必要在合約簽署前要保密。

她指出，疑點還有針對法院如果要調閱資料時，還要通知當事人，還要通知高端，而且要儘量縮小範圍，儘量隱藏相關的資料；行政部門與高端公司簽署的合約，為什麼要在合約裡再去簽署一個限縮法院調閱資料的權力，這在過去前所未見。

國民黨立委洪孟楷表示，高端採購合約公開後，很多事情還是沒有辦法說明清楚；人民更想了解決策過程、誰決定、誰拍板、誰負責，有必要再說明清楚。

此外，對於政府澄清指所謂COVID-19疫苗採購合約「封存30年」是別有用心的抹黑，國民黨立委謝衣鳯說，現在高端採購合約解密了，才知道高端合約原約定保密期限5年，那麼為什麼政府當初不說清楚，當初執政黨也是民進黨，也可以要求高端公司召開董事會，為什麼當初不做，現在才來說那是被誤解。

高端合約公布，蔣萬安：打開另個潘朵拉盒子

《中央社》報導，蔣萬安今日出席台北市政府警察局卸新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，會前接受媒體聯訪時被問及高端疫苗合約公開。

蔣萬安說，合約公開不代表拆彈完成，是打開另一個潘朵拉的盒子，若經得起檢驗，為何不在大選前就公開；而很多人質疑簽約後、履約前，還沒取得製造許可跟公開審查，就急著定價，又簽保密條款，都會讓民眾有黑箱疑慮，中央要清楚說明。

王必勝：蔣萬安任立委時看過高端合約，先為造謠道歉

（中央社）衛福部疾管署昨日公開高端合約，台北市長蔣萬安指這是打開另外一個潘朵拉的盒子再度提出多項質疑。衛福部次長王必勝指出，蔣萬安評論合約前，要先為造謠封存30年道歉。

蔣萬安今日出席台北市政府警察局卸新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，會前接受媒體聯訪時表示，高端疫苗採購合約公開不代表拆彈完成，是打開另一個潘朵拉的盒子，若經得起檢驗，為何不在大選前就公開；而很多人質疑簽約後、履約前，還沒取得製造許可跟公開審查，就急著定價，又簽保密條款，都會讓民眾有黑箱疑慮，中央要清楚說明。

王必勝隨後迅速在臉書貼文點名蔣萬安，在評論高端COVID-19疫苗合約前，是否要為造謠封存30年道歉。蔣萬安在擔任台北市長之前，作為立法委員時，在立法院高端疫苗審查時，擔任衛環委員會召委，「調閱時這個保密5年可沒有遮蔽。」

王必勝接受媒體聯訪時說，已經確認過蔣萬安當時調閱的資料是沒有遮蔽的，換句話說，蔣萬安擔任立委時看過原始合約，明知保密條款為期5年，過去卻一直造謠封存30年，甚至是朗朗上口、一直講，已是造謠到無極限。如今事實公諸於世，「要不要先道歉再來評論。」

立法院2021年下半年成立疫苗相關調閱小組，由當時的衛環委員會15名委員組成，由時任民進黨立委莊競程及國民黨立委蔣萬安擔任召集人，衛福部同年11月將相關資料整理成冊送到立法院調閱，最後有8名立委調閱過。

藍委質疑高端通過EUA當天改合約，食藥署：不會主動通知廠商結果

（中央社）高端COVID-19疫苗合約昨日公開，但國民黨立委賴士葆質疑為何通過EUA當天就重新簽訂更嚴格的合約。食藥署長吳秀梅今日說，審查結果不會主動告知廠商，疾管署也有與會。

2024總統選戰落幕，但高端COVID-19疫苗採購合約爭議持續，高端公司昨日舉行董事會，同意授權公布，衛生福利部疾病管制署下午公開多達58頁的合約文件。

賴士葆在臉書貼文質疑，2021年7月19日通過緊急使用授權（EUA）當天就立刻改合約，重新訂了更嚴格的保密合約，仔細看真是太詭異。

對此，衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅今日出席活動後接受媒體聯訪回應指出，保密條款所有合約都有，甲乙兩方也就是買方與賣方之間合意制，「大家說好的」。

吳秀梅強調，台灣買了這麼多疫苗都是如此，且專家會議是在7月18日召開，會後不會主動通知廠商結論，但廠商可來詢問通過與否，隔天發布新聞稿除說明開會時間，包括整個疫苗審核情形都有寫，一切都按照行政程序走。

此外，吳秀梅解釋，疾管署最清楚整個傳染病疫情是否符合緊急公共衛生事件，食藥署則是針對產品進行審查，因專家會議是衛福部內部會議，疾管署也派人出席，主要說明是否屬於藥事法第48條之2所謂的「因應緊急公共衛生情事之需要」，符合才會進行後續審查。