藍委指高端合約疑點多，促衛福部講清楚；簽約與EUA時間遭疑，薛瑞元：不然要看良辰吉日嗎？
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薛瑞元再次說明，當時包括莫德納、輝瑞BNT、AZ，所有COVID-19疫苗都是採用預採購，且採購時間點都是僅通過第二期臨床試驗，第三期臨床試驗都還在做。而會用預採購，是因高端要製造疫苗，若沒有預採購無法先行備料，而當時針筒、疫苗原料等市場上都非常競爭搶貨，若沒有預採購，恐怕無法供應疫苗。
高端採購合約公開，藍委指疑點多促衛福部講清楚
（中央社）高端COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗採購合約昨（16）日公開，國民黨立委王鴻薇等人今（17）日表示，合約疑點仍多，也沒告訴大家決策過程、誰決定、誰拍板、誰負責，許多問題仍待衛生福利部講清楚。
疾病管制署接獲高端疫苗生物製劑股份有限公司來函通知，該公司經董事會決議，同意提前公開COVID-19疫苗採購合約，因此於昨日下午公布該項採購合約。
高端合約原約定保密期限5年，但為昭公信，提前公開，疾管署重申政府採購疫苗均依法辦理。不過，多名國民黨立委今日在立法院接受媒體聯訪時仍存質疑。
王鴻薇說，高端疫苗採購合約昨日公布後，還是有幾個疑點。其中，包括為什麼不在選前公布，一定要拖到選後公布，這樣時間的選擇，是不是刻意。
她指出，其次，要求合約保密的是高端公司或政府要求，從合約資訊無法看出。
王鴻薇表示，另個疑點是合約竟然提到，合約簽署前和簽署後都要保密，但令人質疑合約簽署前要保密，是要保密什麼，為什麼有這必要在合約簽署前要保密。
她指出，疑點還有針對法院如果要調閱資料時，還要通知當事人，還要通知高端，而且要儘量縮小範圍，儘量隱藏相關的資料；行政部門與高端公司簽署的合約，為什麼要在合約裡再去簽署一個限縮法院調閱資料的權力，這在過去前所未見。
國民黨立委洪孟楷表示，高端採購合約公開後，很多事情還是沒有辦法說明清楚；人民更想了解決策過程、誰決定、誰拍板、誰負責，有必要再說明清楚。
此外，對於政府澄清指所謂COVID-19疫苗採購合約「封存30年」是別有用心的抹黑，國民黨立委謝衣鳯說，現在高端採購合約解密了，才知道高端合約原約定保密期限5年，那麼為什麼政府當初不說清楚，當初執政黨也是民進黨，也可以要求高端公司召開董事會，為什麼當初不做，現在才來說那是被誤解。
高端合約公布，蔣萬安：打開另個潘朵拉盒子
《中央社》報導，蔣萬安今日出席台北市政府警察局卸新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，會前接受媒體聯訪時被問及高端疫苗合約公開。
蔣萬安說，合約公開不代表拆彈完成，是打開另一個潘朵拉的盒子，若經得起檢驗，為何不在大選前就公開；而很多人質疑簽約後、履約前，還沒取得製造許可跟公開審查，就急著定價，又簽保密條款，都會讓民眾有黑箱疑慮，中央要清楚說明。
王必勝：蔣萬安任立委時看過高端合約，先為造謠道歉
（中央社）衛福部疾管署昨日公開高端合約，台北市長蔣萬安指這是打開另外一個潘朵拉的盒子再度提出多項質疑。衛福部次長王必勝指出，蔣萬安評論合約前，要先為造謠封存30年道歉。
蔣萬安今日出席台北市政府警察局卸新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，會前接受媒體聯訪時表示，高端疫苗採購合約公開不代表拆彈完成，是打開另一個潘朵拉的盒子，若經得起檢驗，為何不在大選前就公開；而很多人質疑簽約後、履約前，還沒取得製造許可跟公開審查，就急著定價，又簽保密條款，都會讓民眾有黑箱疑慮，中央要清楚說明。
王必勝隨後迅速在臉書貼文點名蔣萬安，在評論高端COVID-19疫苗合約前，是否要為造謠封存30年道歉。蔣萬安在擔任台北市長之前，作為立法委員時，在立法院高端疫苗審查時，擔任衛環委員會召委，「調閱時這個保密5年可沒有遮蔽。」
王必勝接受媒體聯訪時說，已經確認過蔣萬安當時調閱的資料是沒有遮蔽的，換句話說，蔣萬安擔任立委時看過原始合約，明知保密條款為期5年，過去卻一直造謠封存30年，甚至是朗朗上口、一直講，已是造謠到無極限。如今事實公諸於世，「要不要先道歉再來評論。」
立法院2021年下半年成立疫苗相關調閱小組，由當時的衛環委員會15名委員組成，由時任民進黨立委莊競程及國民黨立委蔣萬安擔任召集人，衛福部同年11月將相關資料整理成冊送到立法院調閱，最後有8名立委調閱過。
藍委質疑高端通過EUA當天改合約，食藥署：不會主動通知廠商結果
（中央社）高端COVID-19疫苗合約昨日公開，但國民黨立委賴士葆質疑為何通過EUA當天就重新簽訂更嚴格的合約。食藥署長吳秀梅今日說，審查結果不會主動告知廠商，疾管署也有與會。
2024總統選戰落幕，但高端COVID-19疫苗採購合約爭議持續，高端公司昨日舉行董事會，同意授權公布，衛生福利部疾病管制署下午公開多達58頁的合約文件。
賴士葆在臉書貼文質疑，2021年7月19日通過緊急使用授權（EUA）當天就立刻改合約，重新訂了更嚴格的保密合約，仔細看真是太詭異。
對此，衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅今日出席活動後接受媒體聯訪回應指出，保密條款所有合約都有，甲乙兩方也就是買方與賣方之間合意制，「大家說好的」。
吳秀梅強調，台灣買了這麼多疫苗都是如此，且專家會議是在7月18日召開，會後不會主動通知廠商結論，但廠商可來詢問通過與否，隔天發布新聞稿除說明開會時間，包括整個疫苗審核情形都有寫，一切都按照行政程序走。
此外，吳秀梅解釋，疾管署最清楚整個傳染病疫情是否符合緊急公共衛生事件，食藥署則是針對產品進行審查，因專家會議是衛福部內部會議，疾管署也派人出席，主要說明是否屬於藥事法第48條之2所謂的「因應緊急公共衛生情事之需要」，符合才會進行後續審查。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。