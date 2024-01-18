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2024/01/18,
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別再錯怪味精！醫揭吃了口渴、頭痛的真凶是「中國餐廳症候群」

別再錯怪味精！醫揭吃了口渴、頭痛的真凶是「中國餐廳症候群」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

味精的攝取量引起不適的情況因人而異，每個人的敏感度不同。根據衛生組織的建議，每日的可接受攝取量為每公斤體重不超過0.6克。這意味著一個70公斤的成年人每天攝取不超過42克的味精是被視為安全的！

味精主要成分是麩胺酸鈉（monosodium glutamate，簡稱MSG），亦稱為谷氨酸鈉或麩酸鈉。然而，味精有害健康的惡名如此深植人心，究竟是真的還是有誤解？重症醫師黃軒分享味精的一些迷思和一些常見的錯誤觀念，還有正確使用味精的方法！

迷思一：只要不添加味精，就不會有MSG？

根據國際麩胺酸鈉資訊服務單位（IGIS） 研究，即使料理完全不添加味精，我們每天正常的飲食中大約會攝取到20克的麩胺酸鈉。因為麩胺酸鈉（MSG）是氨基酸的一種，是食物中的一個天然成分，不僅存在於味精中，還廣泛分布於許多食材中。所以「無味精的料理，也有麩胺酸鈉」，即使不主動添加味精，我們的飲食中仍然會攝取到這種天然的調味物質。這主要是因為許多食材，特別是肉類、奶製品、海鮮等，都含有一定量的麩胺酸鈉。

迷思二：味精，是不安全的？

科學研究顯示，在正確使用的情況下，味精是安全的。它被廣泛應用於烹飪中，提升食物的鮮味。在動物實驗中，只有在非常高劑量的麩胺酸鈉（MSG），才會引起急性中毒，但沒有顯著的慢性毒性、致畸胎性或基因毒性，而美國食品藥物管理局（U.S. FDA） 於1995年公佈食用正常消費量的味精對人體無害，而且無任何證據顯示食用味精和任何慢性疾病有關。

所以，食藥暑也是建議，在合適的攝取量下，味精並不對大多數人造成危害。事實上，它被認為是一種有效的食品添加劑，有助於提升風味。

迷思三：味精，常會引起頭痛

科學研究顯示，味精在正常使用下不會引起頭痛。所謂的「中餐頭痛症」或叫「中國餐廳症候群」（Chinese Restaurant Syndrome）、或叫「味精症候群」（MSG symptom complex），大多數是由於其他食物成分，而不是味精引起的。

目前還缺乏確鑿的科學證據，支持中國餐廳症候群的存在。有些人認為這可能是由於個體對某些成分的過敏或敏感引起的，但這並非所有人都會有的情況。

黃軒補充，中國餐廳症候群，是一種描述在中餐飲食中可能出現的一系列不適症狀的術語。通常與中國餐廳食物中的加入味精食品相關聯。症狀可能包括頭痛、頸部緊繃、胸悶、噁心等。2019年《食品科學與安全》（Food Science and Food Safety）期刊中，有一份科學文獻評論確認，將MSG與任何疾病關聯，目前這是沒有根據的。

正確使用味精的四個方法

  1. 量要適量：使用小量味精來提升食物風味，不要過量。
  2. 均勻撒播：味精應均勻分散在整個菜餚中，而不是集中在一處。
  3. 安全用量：在正常用量下，味精不會對大多數人產生危害。
  4. 過量風險：高劑量使用味精可能導致一些人出現不適，如頭痛或胸悶。因此，使用時要謹慎。

味精引起不適的攝取量因人而異

味精的攝取量引起不適的情況因人而異，每個人的敏感度不同。根據衛生組織的建議，每日的可接受攝取量（ADI）為每公斤體重不超過0.6克。這意味著一個70公斤的成年人每天攝取不超過42克的味精是被視為安全的。

黃軒強調，希望大家能夠更理性地看待味精，正確使用，享受美味的同時保持健康！記得保持飲食多樣化，享受美味的同時也追求營養均衡！

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此
原標：味精被冤枉好久！醫揭「吃了口渴、頭痛真相」超錯愕 肉類、奶製品裡也有

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九


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