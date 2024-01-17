賴清德宣布退出「新潮流」，民進黨各派系立委皆肯定「總統是國家資產」

（中央社）新潮流辦公室總幹事段宜康今（17）日發出聲明表示，和總統當選人賴清德討論之後一致同意，總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任，在黨內更是團結的象徵。基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。

民進黨賴蕭配當選，520就職，賴清德今天也正式退出民進黨新潮流。

對於賴清德是否主動退出新潮流，段宜康接受媒體訪問時表示，這個是選前大家就開始談的，沒有誰主動不主動問題，他認為賴清德擔任總統，不再是新潮流成員，對國家也比較好。

新潮流辦公室今天中午發出聲明表示，和總統當選人賴清德討論之後一致同意，總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任，在黨內更是團結的象徵。基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。

民進黨各派系立委都同意：「總統是國家資產」

新潮流辦公室今天發出新聞稿，宣布民進黨總統當選人賴清德不再是新潮流一員，民進黨各派系立委均表達肯定。立委表示，總統是國家資產，不是屬於單一政黨或派系，更表示賴清德是為了要替國家做事，全力支持這樣的做法。

民進黨新潮流系立委郭國文表示，賴清德作為未來的國家元首，不應該被定位為單一政黨或派系；因此，站在國家的高度，賴清德做出這個決定是對職務的尊重，也具有團結黨內的意義。

民進黨湧言會召集人立委王定宇說，這是正面的事情，對政局是正向的作法。賴清德作為全民總統，要為全民服務，不是為一黨一派服務。至於是否對未來朝野合作帶來好的發展，也只能期待。

民進黨新潮流系立委鍾佳濱說，總統這個職位原本就應該超脫黨派，前立法院長蘇嘉全、立法院長游錫堃、監察院長陳菊就任後，也都退出政黨運作。因此，賴清德與新潮流協議，達成離開新潮流系的共識，對國家絕對是好事。

民進黨新潮流系立委賴瑞隆說，總統是國家資產，不只屬於單一政黨或派系，賴清德未來雖然不再是新潮流的成員，但只要是肯做事、會做事的總統，相信民進黨內立委一樣會全力支持。

民進黨英系立委蔡易餘指出，賴清德對外宣示，未來施政用人唯才，不會侷限於單一政黨及派系，展現更寬闊的態度，對外呈現正面的整體形象。

至於新潮流這份聲明，與選戰期間新潮流系不斷被攻擊是否有關？鍾佳濱與賴瑞隆都認為，選舉都已經過去了，不需要這樣解讀。

民進黨蘇系立委張宏陸說，總統超脫派系絕對是好事，這也表示賴清德是為了要替國家做事，全力支持這樣的做法。

張宏陸說，雖然賴清德離開新潮流系，但並不會影響黨內支持的力道，只要政績做好，一定全力支持。他說，支持賴清德做一個全民總統，而不只是民進黨、也不只是一個派系的總統。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺