網上不停流傳作票影片和訊息，中選會：已彙整相關事證，移送檢警司法機構查辦

（中央社）中選會今（17）日說，總統大選後，網路上仍不斷散布選務作票的不實影音、訊息，誣指中選會作票或刻意汙衊選務人員，已彙整相關事證，並將選務造謠案件移送檢警司法機關查辦、究責。

中央選舉委員會透過新聞稿表示，總統、立委選舉投票結束後，網路上仍有人不斷散布選務作票的不實影音或不實訊息，誣指中選會作票或是刻意汙衊選務人員，進而造成社會對立與紛擾。

中選會說，類似情形都有民眾提出檢舉，也請民眾勿散布選務作票謠言；15日舉行記者會後，已將民眾提供相關事證與中選會所掌握的事證予以彙整，今天已行文到台灣高等檢察署、內政部警政署刑事警察局與法務部調查局等檢警司法機關，轉由各權責機關依法查辦。

中選會指出，選舉已落幕，全國各地投開票所都有不同政黨推薦的監察人員在場監督，開票時也有公眾監督，即使有極少數個案的投開票所選務人員，未依選務規定作業，也不可能有網路造謠所指的違法作票情事；如果民眾發現仍有選務造謠者相關事證，可交由檢警司法機關究責。

中選會說，捏造及散布、傳遞不實訊息者，是要負起法律責任的；也請民眾一起抵制選務造謠，共同捍衛民主。

中選會17日針對選務造一事行文至臺灣高等檢察署｜Photo Credit: 中央選舉委員會

中選會17日針對選務造一事行文至內政部警政署刑事警察局｜Photo Credit: 中央選舉委員會

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺