網上不停流傳作票影片和訊息，中選會：已彙整相關事證，移送檢警司法機構查辦
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中央選舉委員會17日透過新聞稿表示，總統、立委選舉投票結束後，網路上仍有人不斷散布選務作票的不實影音或不實訊息，誣指中選會作票或是刻意汙衊選務人員，進而造成社會對立與紛擾。中選會表示，已彙整相關事證，並將選務造謠案件移送檢警司法機關查辦、究責。
（中央社）中選會今（17）日說，總統大選後，網路上仍不斷散布選務作票的不實影音、訊息，誣指中選會作票或刻意汙衊選務人員，已彙整相關事證，並將選務造謠案件移送檢警司法機關查辦、究責。
中央選舉委員會透過新聞稿表示，總統、立委選舉投票結束後，網路上仍有人不斷散布選務作票的不實影音或不實訊息，誣指中選會作票或是刻意汙衊選務人員，進而造成社會對立與紛擾。
中選會說，類似情形都有民眾提出檢舉，也請民眾勿散布選務作票謠言；15日舉行記者會後，已將民眾提供相關事證與中選會所掌握的事證予以彙整，今天已行文到台灣高等檢察署、內政部警政署刑事警察局與法務部調查局等檢警司法機關，轉由各權責機關依法查辦。
中選會指出，選舉已落幕，全國各地投開票所都有不同政黨推薦的監察人員在場監督，開票時也有公眾監督，即使有極少數個案的投開票所選務人員，未依選務規定作業，也不可能有網路造謠所指的違法作票情事；如果民眾發現仍有選務造謠者相關事證，可交由檢警司法機關究責。
中選會說，捏造及散布、傳遞不實訊息者，是要負起法律責任的；也請民眾一起抵制選務造謠，共同捍衛民主。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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