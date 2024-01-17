消除剝削與勞動力失衡，馬來西亞將重新審查引入移工協議

《路透社》、《星報》及《馬來郵報》報導，馬來西亞將審查與15個勞工來源國的雙邊協議，以解決導致大量移工失業的剝削行為以及勞動力失衡問題。

據報導，自2023年以來，來自孟加拉和尼泊爾的移工抵達馬來西亞後陷入了困境，他們被告知合約中所保障的工作崗位已被取消。

來自印尼、孟加拉和尼泊爾的工人佔馬來西亞移民勞動力的70%以上，其餘外國勞動力則來自印度、越南、巴基斯坦和泰國等國家。

同時，馬來西亞的工作環境也令人擔憂，許多移工表示，他們在工作後沒有拿到任何工資。近年來，數家公司因使用剝削勞動力而面臨美國禁令。

[LANGSUNG] Ikuti secara langsung sidang media Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Menteri Sumber Manusia, Steven Sim selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Pekerja Asing.#AWANInews https://t.co/yTYt9m85xl — Astro AWANI (@501Awani) January 16, 2024

週二（16日）晚間，內政部長拿督斯里賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）與人力資源部長沈志強（Steven Sim）在聯合記者會上表示，該國勞動力在整個經濟領域的分佈不均，因此需要審查與勞工來源國的雙邊協議，並說明馬來西亞農業和種植園領域的工人仍然短缺，而其他行業則已超出配額。

賽夫丁在會上表示：「我們將重新審視協議，考慮各種因素，包括費用、成本、合約條件、衛生等。」他也補充，政府將允許跨部門轉移工人配額。因核准的移工招聘已滿足用工需求，馬來西亞自2023年3月17日起凍結了移工名額。

賽夫丁指出，未來會解除對移工的凍結名額，而當配額凍結解除後，僱用外國工人的流程將縮短一半。賽夫丁解釋，目前整個招募過程從配額申請開始，總共可能需要29個月又13天，但解除凍結配額後，處理時間將所短至15個月又23天，且原本需要30天的繳交付徵費和發放臨時工作許可證的時間將縮短至15天。然而，當局尚未給出解除凍結配額的明確時間。

此外，賽夫丁指出，為順迎應移工來源國大使館的要求，當局將從今年重啟遣返逾期逗留移工的程序，內政部將與人力資源部將在一月底提交相關報告書給內閣。

賽夫丁稱在2022年，當時官方允許將逾期居留的外籍工人遣返回國，但自2023年團結政府上台後，遣返移工的政策就停止了。

針對移工剝削問題，馬來西亞人力資源部長沈志強則表示，當局已對五家涉及僱用數百名移工的公司完成調查，這些公司招聘的移工大多在抵達馬來西亞後，才發現自己沒有工作。

沈志強說，即使他們沒有工作，僱用這些移工的雇主也必須向他們支付工資；他也補充，違反法律的公司和個人將被禁止僱用移工。

沈志強表示，已有751名孟加拉移工向勞工部提起訴訟，要求索取拖欠的工資，涉及總額220萬令吉（約新台幣1473萬元）。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒