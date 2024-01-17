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2024/01/17,
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消除剝削與勞動力失衡，馬來西亞將重新審查引入移工協議

消除剝削與勞動力失衡，馬來西亞將重新審查引入移工協議
位於馬來西亞宿舍的孟加拉移工（示意圖）。Photo Credit:GettyImages

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馬來西亞將檢討與15個移工來源國的雙邊協議，以應對剝削和勞動力失衡問題。自2023年以來，來自孟加拉和尼泊爾的移工在馬來西亞遇到合約取消和未支付工資的困境。此外，已有751名孟加拉移工提起訴訟，向雇主索償220萬令吉。

路透社》、《星報》及《馬來郵報》報導，馬來西亞將審查與15個勞工來源國的雙邊協議，以解決導致大量移工失業的剝削行為以及勞動力失衡問題。

據報導，自2023年以來，來自孟加拉和尼泊爾的移工抵達馬來西亞後陷入了困境，他們被告知合約中所保障的工作崗位已被取消。

來自印尼、孟加拉和尼泊爾的工人佔馬來西亞移民勞動力的70%以上，其餘外國勞動力則來自印度、越南、巴基斯坦和泰國等國家。

同時，馬來西亞的工作環境也令人擔憂，許多移工表示，他們在工作後沒有拿到任何工資。近年來，數家公司因使用剝削勞動力而面臨美國禁令。

週二（16日）晚間，內政部長拿督斯里賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）與人力資源部長沈志強（Steven Sim）在聯合記者會上表示，該國勞動力在整個經濟領域的分佈不均，因此需要審查與勞工來源國的雙邊協議，並說明馬來西亞農業和種植園領域的工人仍然短缺，而其他行業則已超出配額。

賽夫丁在會上表示：「我們將重新審視協議，考慮各種因素，包括費用、成本、合約條件、衛生等。」他也補充，政府將允許跨部門轉移工人配額。因核准的移工招聘已滿足用工需求，馬來西亞自2023年3月17日起凍結了移工名額。

賽夫丁指出，未來會解除對移工的凍結名額，而當配額凍結解除後，僱用外國工人的流程將縮短一半。賽夫丁解釋，目前整個招募過程從配額申請開始，總共可能需要29個月又13天，但解除凍結配額後，處理時間將所短至15個月又23天，且原本需要30天的繳交付徵費和發放臨時工作許可證的時間將縮短至15天。然而，當局尚未給出解除凍結配額的明確時間。

此外，賽夫丁指出，為順迎應移工來源國大使館的要求，當局將從今年重啟遣返逾期逗留移工的程序，內政部將與人力資源部將在一月底提交相關報告書給內閣。

賽夫丁稱在2022年，當時官方允許將逾期居留的外籍工人遣返回國，但自2023年團結政府上台後，遣返移工的政策就停止了。

針對移工剝削問題，馬來西亞人力資源部長沈志強則表示，當局已對五家涉及僱用數百名移工的公司完成調查，這些公司招聘的移工大多在抵達馬來西亞後，才發現自己沒有工作。

沈志強說，即使他們沒有工作，僱用這些移工的雇主也必須向他們支付工資；他也補充，違反法律的公司和個人將被禁止僱用移工。

沈志強表示，已有751名孟加拉移工向勞工部提起訴訟，要求索取拖欠的工資，涉及總額220萬令吉（約新台幣1473萬元）。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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