葉偉信《茱麗葉與梁山伯》：吳君如演得最好看的一齣戲，小人物的愛情故事
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葉偉信嶄露頭角那幾年，正值香港電影及社會的低谷。香港經濟因亞洲金融風暴大受打擊，自殺者眾。那邊廂杜琪峰和韋家輝的「銀河映像」拍出一連串灰暗的黑色電影。葉偉信的恐怖喜劇《生化壽屍》（1998）本來熱鬧地又驚又笑，最後也陡然轉入絕望的結局。
最近有一個導演葉偉信的回顧展，放映他二十多年來執導的電影。他在商業上最成功的當然是《葉問》系列，有些cult片迷則念念不忘《生化壽屍》，但我個人最喜歡的，卻是愛情電影《茱麗葉與梁山伯》。
記得電影上映時我唸中七，正在準備A-lelve考試，卻常偷懶去看電影。《茱麗葉與梁山伯》這一齣，我忘了是自己蹺課溜去看，還是跟那很喜歡吳鎮宇的朋友去看。我去看這片的除了因為葉偉信，也想看看吳君如拍文藝愛情片是怎樣的。那幾年是吳君如的轉型期，已經憑《古惑仔之洪興十三妹情義篇》（1998）成為香港電影金像奬影后，尚未回歸《金雞》（2002）那種喜劇。現在回看，《茱麗葉與梁山伯》仍然是吳君如演得最好看的一齣，因為她在戲裡夠內斂，比早年的「大笑姑婆」和後來的「流淚母親」角色更細緻地演繹到人物的內在情感。
《茱麗葉與梁山伯》是兩個小人物相知相惜的故事。基層古惑仔佐敦（吳鎮宇）和酒樓知客Judy（吳君如）都是孤獨的人。佐敦早年被家人疏離，後來家人更遇意外全部身亡。Judy則是個曾患乳癌的離婚婦人，只有爺爺一個親人。把他們拉在一起的，除了「同是天涯淪落人」的情感，還有對重新找回一個家的渴望。機緣巧合之下，佐敦和Judy一起替黑幫頭目新界安（任達華）照顧初生的兒子，享受了替代的、短暫的家庭之樂。
家庭是葉偉信電影的常見主題，從《迴轉壽屍》（1997）的「最後晚餐」段落，到《葉問》（2007）把一代宗師描寫為住家男人都可見。在人生際遇與社會環境都逆境重重之時，家庭似乎是最後的避難所。然而有些人親緣淺薄，恐怕便陷入困境。
葉偉信嶄露頭角那幾年，正值香港電影及社會的低谷。香港經濟因亞洲金融風暴大受打擊，自殺者眾。那邊廂杜琪峰和韋家輝的「銀河映像」拍出一連串灰暗的黑色電影。葉偉信的恐怖喜劇《生化壽屍》（1998）本來熱鬧地又驚又笑，最後也陡然轉入絕望的結局。
《茱麗葉與梁山伯》的片名已暗示這個愛情故事難有大團圓結局。佐敦對著新界安一夥，陷入沒完沒了的債務，十萬之後又十萬。雖然劇情簡介多把新界安寫為反派，但佐敦因為照顧新界安兒子（也是家庭因素）變為合作關係。細看之下，真正的反派可說是新界安的手下肥彭（林雪）。本來佐敦託好友林嘉華（劉以達）把鈔票還給新界安，卻被小混混劫去。林嘉華痛打那班小混混，怎料都是肥彭手下，又被「屈」一筆賠款。雖然劇本沒有明言，但林嘉華被打劫，也可能是肥彭的佈局？肥彭是電影的最大贏家。
佐敦和Judy是對方最後的盼望。Judy的爺爺去世，是佐敦阻止她自殺，讓雙方重燃組成家庭的希望。但佐敦作為一個古惑仔，最後還是無法回家。這一段採用了超現實的手法：佐敦的肉身躺在血泊中，靈魂卻帶著鑰匙回去。煮好飯守候的茱迪只有午夜夢迴的時刻跟佐敦重逢。電影結局是模棱兩可的：一開場茱迪跟士多婆婆買汽水的戲，在最後接上了一小段。那麼結局這一幕發生在事後，還是事前？汽水在電影中的意味也是模棱兩可的，既是茱迪爺爺最愛的、代表希望的飲品，也是凶器。若佐敦是茱迪生命的最後希望，她會否因絕望而再次自殺？大概導演不想結局太灰暗，留下了一個有盼望的開放性結局。
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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