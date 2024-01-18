【關鍵眼中盯】用「守護中華民國」驅動年輕人投票？迷信基本盤的國民黨，離重返執政越來越遠
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迷信「拿到基本盤就能贏」的國民黨，一次次於選前關鍵時刻將主訴求轉為迎合保守派，錯過吸引「對民進黨不滿的進步派」的機會，而這個國民黨操盤者似乎覺得不重要的群體，正在被民眾黨攻陷，繼續下去有天藍營會發現原本以為的鐵票，竟成為自己觸及的極限。
2024大選中，總統票部分賴侯柯三人分別得到558萬、467萬、369萬票，國民黨雖然守住總統票上的第二名，但向上沒有達成「下架民進黨」，往下立委席次無法過半未來得受制於民眾黨，猶如功敗垂成，完全稱不上是真正勝利。
選舉之後，代表國民黨參選副總統的趙少康受訪表示，他選前估算「如果這次侯友宜能拿到上次韓國瑜和宋楚瑜加起來的612萬票（韓國瑜的552萬與宋楚瑜的60萬），扣掉凋零去世的票也會有580萬票，就有機會當選。」
這樣的思維，或許可以為國民黨一路大喊中華民國、投票前大打廢死議題的戰術作解釋，當然，趙少康的如意算盤最後並沒有發生。
國民黨每次想抓基本盤，都會出現「驚喜」
這並非國民黨第一次誤信基本盤導致全盤皆輸。2018年柯文哲、丁守中、姚文智三人競逐的台北市長選舉就是一個最好例子。
當時網路上流傳一個范可欽發明的數學公式，表示過去三次選舉台北市平均投票人口145萬，2014年大環境下連勝文拿60萬算探底，而民進黨在最慘的紅衫軍時期都能拿下52萬票。
換句話說，全台北145萬減國民黨60萬等於85萬，這樣姚文智就算砍半只拿25萬票，柯文哲就分不到60萬票，丁守中就能當選。
或許就是那種「只要把60萬鐵票衝出來就能贏」的想法，過往立場相對中立持平的丁守中，在選前卻把主訴求和當時的護家團體緊緊綁住。開票結果，姚文智比范可欽預估的底還少拿5000票，但丁守中卻比連勝文少拿3.2萬票，最後柯文哲以3000多票勝出。
當年的反同婚，某方面就像今年的反廢死與中華民國，國民黨肖想用這樣的立場聲明吸引基本盤凝聚回歸，結果卻發現得票變得更少。
回顧過往三次選舉國民黨的得票：2016朱立倫381萬，2020韓國瑜552萬，2024侯友宜467萬，試問基本盤要怎麼算？國民黨應該要理解到，自己的支持者某方面來說才是會跑票、會不出門投票、會棄保的「中間選民」，早就不願意總是含淚投票。
用「守護中華民國」驅動年輕人投票？
其實從這次藍綠白三黨推出的選戰主訴求就能看出端倪，也能見到國民黨的隱憂。
必須要說，三黨相比之下民進黨「走對的路」訴求其實最空泛，畢竟每個人心中「對的路」定義都不同，背後意義更多是「維持現狀」，對手也不斷呼籲「如果你覺得過去八年很好，那就繼續投民進黨，如果你覺得不好那就下架他們」。
除此之外，本次選舉沒有「韓國瑜可能會變總統」這種巨大的恐懼動力，亡國感操作在八年執政包袱下也進退兩難。結果就是，相較蔡英文破紀錄的817萬票，這次賴清德直接流失了近260萬張，選前甚至還要靠「在路上」的蔡英文舉起賴清德的手，才真正鞏固了綠營基本盤。
對比之下，民眾黨給予的動力其實最明確：打破藍綠。當然許多人會說柯文哲沒有明確做法，或是中心思想擺盪等問題，但「打破藍綠」就是讓目標受眾有感覺、一聽就懂，而且願意為此走上街、淚滿顏的身體力行。
去脈絡的簡化形容，民眾黨支持者因柯文哲敗選而哭，因為他們失望「沒有辦法讓台灣超越藍綠」，若換作今天是賴清德敗選，支持者哭的理由或許會是「台灣沒有辦法繼續維持現狀」，聽起來力量就少得多了。
國民黨狀況和綠白相比則比較尷尬，選戰裡大部分時間，國民黨訴求基本上就是「下架民進黨」和「守護中華民國」。
這兩個目標確實很明確，對目標受眾也有絕對動力，只是「下架民進黨」在藍白合破局後，認同這個意念的人對要投侯還是柯無所適從，帶來分票的結果；至於國民黨相較民眾黨最顯著的「守護中華民國」特質差異，在這次選舉或許已被證明是個凋零的口號。
舉例來說，國民黨選前大推「集合吧」廣告，調性明顯是針對青年與中年，在影像中指出民進黨執政的缺失、呼籲大家回家投票，但其中一個版本的結尾卻說出邀請大家一起「守護中華民國」——不是說中華民國不重要，但這明顯錯估了青年心中議題的排序。
原本以為的鐵票，漸成自己觸及的極限
過往訴求年輕人回家投票的多是民進黨或柯文哲，國民黨想要在這一塊拓展市場雖然精神可嘉，但提出的主訊息卻與目標受眾脫節。
而在另一面，為了想要鞏固基本盤而做出的保守訴求，如同用行動把年輕人推走，因此不管廣告多新多潮，最後年輕選民只記得幾位立委候選人合開的反廢死記者會，還有苗博雅與羅智強助理在街上的辯論。
有趣的是，這些在小選區的人最後都開心當選，但他們口中的訴求卻在選民眼中灌注成為國民黨的形象，成為年輕選票憎恨國民黨的理由。
最麻煩的是，在國民黨一次一次於選前關鍵時刻，將主訴求轉為迎合保守派的內容，正錯過吸引「對民進黨不滿的進步派」的機會，而這個國民黨操盤者似乎覺得不重要的群體，正逐漸被民眾黨給奪去。
國民黨內並不乏有志的進步思維年輕人，但每次選戰膠著關鍵時刻卻總會又走回老路自造包袱，當哪天國民黨想通，一回首，或許會發現原本以為的鐵票，竟變成自己能觸及的極限，而且他們還在快速的凋零。
畢竟民進黨支持者基本上不會投給國民黨，「反綠勢力」無論如何也不會投給民進黨，當國民黨連這些人都無法掌握時，將不可能重返執政，其中得利的就是民眾黨與柯文哲。
民進黨喊了半輩子「國民黨不倒台灣不會好」，但真正讓國民黨倒的，或許是民眾黨。
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核稿編輯：翁世航
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91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
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