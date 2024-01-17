挪威、丹麥暫停從台、菲、泰等國領養小孩，待疑似非法案件調查出爐，衛福部：未接獲違法通報

挪威暫停從台韓菲泰4國領養小孩，待疑似非法案件調查出爐

（中央社）挪威媒體當地時間16日報導，挪威暫停從菲律賓、泰國、台灣及韓國領養小孩，等待數起疑似非法案件的調查結果出爐。

《美聯社》報導，挪威兒童、青年及家庭事務局告訴世道報（VG），已從菲律賓、泰國或台灣分配到領養孩童的家庭將獲准完成後續程序，但必須先接受該機構的評估。

《世道報》指出，已獲准從韓國領養小孩的夫妻也可以繼續完成領養程序，即使尚未媒合到合適的孩子。

根據挪威國家統計數據，當地家庭領養的孩子主要來自韓國、台灣、泰國、菲律賓及哥倫比亞。

挪威兒童、青年及家庭事務局局長尼爾森（Hege Nilssen）本月稍早表示，在媒體報導數起非法領養的事件後，有必要針對領養系統進行審查。

《世道報》指出，部分菲律賓孩童被販賣，出生證明也遭偽造。

該報引述尼爾森表示，「偽造文書的風險很大，以致我們不能確定孩童的法律安全受到保護」。他宣布，挪威將暫停從上述4國領養兒童。

去（2023）年11月，挪威兒童、青年及家庭事務局也停止從馬達加斯加領養小孩，原因是缺乏安全機制以確保過程符合國際領養原則。

瑞典唯一領養機構去年11月也表示，在發現兒童出生地文件疑似遭到偽造後，已暫停從韓國領養孩子。

挪威共有3家私人領養機構，分別處理由不同國家領養的孩童。Verdens Barn負責泰國、韓國及南非；Inoradopt負責匈牙利、台灣、保加利亞及捷克；Adoptionsforum負責菲律賓、哥倫比亞及秘魯。

挪威才喊卡，丹麥也停止從台菲泰等6國領養小孩

（中央社）挪威剛傳出暫停從台灣、泰國、菲律賓等國領養小孩，丹麥唯一的領養機構當地時間16日也表示，鑒於近來報導說有違規情事，機構已停止相關作業，丹麥人將無法再領養國外小孩。

《法新社》報導，「丹麥國際收養」（Danish International Adoption）機構在聲明中說，機構方面已「開始在管控下逐步結束促進國際收養的活動」。

在上述消息宣布前，丹麥社會事務部以涉及就業規範的違規情事為由暫停從6個國家領養小孩，「丹麥國際收養」目前與這6國有合作，包括捷克、印度、菲律賓、南非、台灣和泰國。

「丹麥國際收養」16日表示別無選擇，只能關閉。去年在外界擔憂可能存在欺詐情事的疑慮下，「丹麥國際收養」已停止從馬達加斯加領養小孩。

「丹麥國際收養」16日說：「就丹麥目前情況來看，國際收養活動不能再由像我們這樣的非政府組織（NGO）來運作。」

「丹麥國際收養」表示目前仍在處理36件領養程序，但未提供有關這些案件後續將如何發展的細節。

據《美聯社》和丹麥媒體《The Local Denmark》報導，過去10年來丹麥的國際收養人數暴跌。據「丹麥國際收養」說法，1970年代到2010年丹麥每年約領養400到500個小孩，過去3年減至20到40人。

與此同時，在媒體報導數起非法領養的事件後，挪威兒童、青年及家庭事務局（Bufdir）去年12月停止從菲律賓、台灣和泰國領養小孩，到了今（2024）年1月也不再允許從韓國領養小孩。

挪威兒童、青年及家庭事務局曾建議將所有國際領養活動凍結兩年，以待調查結果出爐，但政府排除這個可能性，並要求事務局盡快提交評估報告。

挪威、丹麥暫停從台領養，衛福部：未接獲違法通報

（中央社）挪威、丹麥2國接連暫停從台灣領養小孩，衛福部社家署17日表示，台灣收出養遵守《海牙國際收養公約》，且近年皆以在國內為原則，目前也未接獲反映台灣有違法出養情況。

挪威媒體16日報導，挪威暫停從菲律賓、泰國、台灣及韓國領養小孩，等待數起疑似非法案件的調查結果出爐。丹麥唯一的領養機構也接著表示，鑒於近來報導說有違規情事，機構已停止相關作業，丹麥人將無法再領養國外小孩。

衛生福利部社會及家庭署長簡慧娟接受《中央社》記者電訪表示，統計2022年全國共215個孩子出養，其中有110個是出養到國外；各國中，又以美國62個佔大宗，歐洲國家中以瑞典15個、荷蘭10個較多，挪威、丹麥都各只有1個。

簡慧娟指出，近年來國內收出養政策調整，逐步改為加強孩子原生家庭的支持，盡量讓孩子在原生家庭中成長，真的有不得已的情況，才會趕快幫孩子找更適合的家庭，且若真的要出養，也會以國內家庭為原則。不過受國人收出養觀念影響，國內較難出養、出養到國外的主要都是年紀較長的孩子。

對於挪威、丹麥相繼暫停自台灣領養，簡慧娟說，先前有聽聞歐洲部分國家可能會開始減少跨國收養，但仍須看各國實際政策變化；台灣向來遵守《海牙國際收養公約》，且目前還沒有接到其他國家反映，台灣有違法收出養情況。

國內收養規範，社家署副署長張美美說明，國內收出養皆遵守國際公約，例如要做收出養的機構，是採許可制，且所有機構都須遵守一定處理流程，要跟國際上其他機構合作，也要經過政府同意；出養前，社工會先進行家庭評估，將相關資料交給法院，並經過國內法官同意，才能進行出養。

兒福聯盟社工處副處長李芳玲告訴《中央社》記者，國內法規規定，兒童收出養程序必須以機構對機構為對口，而台灣目前只有兒福聯盟有與挪威建立合作關係，從2015年開始，總計出養15名孩童到挪威。