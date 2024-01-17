公布高端疫苗合約8大QA，疾管署：7國27疫苗都是預採購，絕無獨厚高端
我們想讓你知道的是
疾管署發言人羅一鈞指出，2021年5月28日簽約對象共有高端及聯亞兩家進入第二期臨床試驗的廠商，聯亞因為後續未取得EUA，疾管署依約與該公司解約；且依合約，若EUA未通過，業者須自行負擔所生損失，高端與聯亞都是同樣流程，都是為了確保國人最大利益之作法，絕無獨厚高端，也無「先射箭再畫靶」。
（中央社）對高端疫苗的質疑不斷。疾管署今（17）日表示，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，還有7國27個疫苗都是預採購，絕無獨厚高端，且高端疫苗通過EUA前已審查1個多月，增補保密合約與EUA通過時間無關。
2024總統選戰落幕，但高端COVID-19疫苗採購合約爭議持續發酵，高端公司昨（16）日舉行董事會，同意授權公布，衛生福利部疾病管制署下午公開多達58頁的合約文件。
不過合約公布後，在野人士仍提出質疑，質疑問題包含簽約前高端疫苗尚未取得製造許可、通過緊急使用授權（EUA）當天就立刻重新簽訂更嚴合約等。疾管署今日再次召開記者會說明。
對於高端疫苗尚未通過緊急使用授權，即與疾管署完成議價與簽約，羅一鈞說明，COVID-19疫苗均在臨床試驗階段以「預採購合約」模式簽約，以因應緊急疫情需求，儘速提供接種，此作法與另7個國家地區、有27個疫苗合約相同。
羅一鈞指出，2021年5月28日簽約對象共有高端及聯亞兩家進入第二期臨床試驗的廠商，聯亞因為後續未取得EUA，疾管署依約與該公司解約；且依合約，若EUA未通過，業者須自行負擔所生損失，高端與聯亞都是同樣流程，都是為了確保國人最大利益之作法，絕無獨厚高端，也無「先射箭再畫靶」。
為何高端疫苗通過EUA日期與採購合約要求通過EUA日期這麼接近，羅一鈞說明，高端在6月15日就已提出EUA申請，歷經1個多月食藥署審查，於7月18日召開專家會議審查。疾管署於1週後召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，同意將高端納公費，與合約要求的7月31日毫無關聯，請外界勿再影射。
有關為何EUA通過隔天7月19日即簽署保密合約，羅一鈞指出，5月28日疾管署與高端疫苗公司簽署契約，內容是參照行政院公共工程會的財物採購契約範本，但因該範本契約保密條款不足，未納入商業保密條款，因此議約過程中，雙方口頭約定應恪守保密義務。
6月8日高端公司以電子郵件向疾管署提出，在採購議約及履約過程中，會提供許多原物料資訊，為避免原物料價格外流，並參酌國際間COVID-19疫苗緊急採購狀況，希望增補保密條款。
羅一鈞說，高端於7月6日並正式發函，雙方於7月19日增補保密合約書，保密期限為自合約簽署日起滿5年後解除，與EUA通過日期毫無關聯。
疾管署補充，與聯亞公司亦於7月22日簽訂保密合約，顯示簽署保密合約與EUA通過日期是互相獨立的實情。韓國亦也類似情形，該國於2022年1月12日簽署Novavax疫苗採購合約含保密條款，亦於同日取得EUA，請外界勿惡意影射。
新聞來源
延伸閱讀
- 高端疫苗合約全文公開， 莊人祥：疫苗採購案已充分接受檢驗，無不可告人之事
- 疾管署：高端疫苗均價840元砍價成功，合約保密5年非特例，諾華H1N1疫苗7年才解密
- 藍委指高端合約疑點多，促衛福部講清楚；簽約與EUA時間遭疑，薛瑞元：不然要看良辰吉日嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
“COVID-19”的相關議題
- 2024-01-17 公布高端疫苗合約8大QA，疾管署：7國27疫苗都是預採購，絕無獨厚高端
- 2024-01-17 藍委指高端合約疑點多，促衛福部講清楚；簽約與EUA時間遭疑，薛瑞元：不然要看良辰吉日嗎？
- 2024-01-17 疾管署：高端疫苗均價840元砍價成功，合約保密5年非特例，諾華H1N1疫苗7年才解密
Tags：
運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
我們想讓你知道的是
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯，深入聊聊運動家的精神與力量。
第33屆夏季奧林匹克運動會，即將在2024年法國巴黎盛大展開！在這個運動選手的最高殿堂，全球一心共襄盛舉的體育賽事，身為奧林匹克／帕拉林匹克全球合作夥伴安聯集團，自然不能錯過！此次與運動視界攜手合作，以卓越、友誼、融合、尊重等核心價值，串聯全球運動選手與粉絲，傳遞安聯奧運代言人的精神 Get Ready For The Best！
精心規劃了2024年巴黎奧運主題雙人遊，不僅免費提供2場奧運賽事門票，更包括入住4晚巴黎市區酒店住宿，與巴黎交通往返比賽會場等超值福利，透過運動的力量，共同點燃奧運熱情！
詳情獲獎方法請讀完全文或點選收聽本集「運動視界啪」節目。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯獻聲說法，兩人暢談了在運動競技上的堅定意志與一路走來的心路歷程，且讓我們稍稍一睹節目裡的精彩內容。
「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運
奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動 Get Ready For The Best！
即日起～2024/2/29，到「奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動網站」，上傳你最精彩的運動時刻，搭配運動帶給你的人生啟發心得，就有機會獲得前往巴黎奧運的機會！