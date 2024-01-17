公布高端疫苗合約8大QA，疾管署：7國27疫苗都是預採購，絕無獨厚高端

（中央社）對高端疫苗的質疑不斷。疾管署今（17）日表示，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，還有7國27個疫苗都是預採購，絕無獨厚高端，且高端疫苗通過EUA前已審查1個多月，增補保密合約與EUA通過時間無關。

2024總統選戰落幕，但高端COVID-19疫苗採購合約爭議持續發酵，高端公司昨（16）日舉行董事會，同意授權公布，衛生福利部疾病管制署下午公開多達58頁的合約文件。

不過合約公布後，在野人士仍提出質疑，質疑問題包含簽約前高端疫苗尚未取得製造許可、通過緊急使用授權（EUA）當天就立刻重新簽訂更嚴合約等。疾管署今日再次召開記者會說明。

對於高端疫苗尚未通過緊急使用授權，即與疾管署完成議價與簽約，羅一鈞說明，COVID-19疫苗均在臨床試驗階段以「預採購合約」模式簽約，以因應緊急疫情需求，儘速提供接種，此作法與另7個國家地區、有27個疫苗合約相同。

羅一鈞指出，2021年5月28日簽約對象共有高端及聯亞兩家進入第二期臨床試驗的廠商，聯亞因為後續未取得EUA，疾管署依約與該公司解約；且依合約，若EUA未通過，業者須自行負擔所生損失，高端與聯亞都是同樣流程，都是為了確保國人最大利益之作法，絕無獨厚高端，也無「先射箭再畫靶」。

為何高端疫苗通過EUA日期與採購合約要求通過EUA日期這麼接近，羅一鈞說明，高端在6月15日就已提出EUA申請，歷經1個多月食藥署審查，於7月18日召開專家會議審查。疾管署於1週後召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，同意將高端納公費，與合約要求的7月31日毫無關聯，請外界勿再影射。

有關為何EUA通過隔天7月19日即簽署保密合約，羅一鈞指出，5月28日疾管署與高端疫苗公司簽署契約，內容是參照行政院公共工程會的財物採購契約範本，但因該範本契約保密條款不足，未納入商業保密條款，因此議約過程中，雙方口頭約定應恪守保密義務。

6月8日高端公司以電子郵件向疾管署提出，在採購議約及履約過程中，會提供許多原物料資訊，為避免原物料價格外流，並參酌國際間COVID-19疫苗緊急採購狀況，希望增補保密條款。

羅一鈞說，高端於7月6日並正式發函，雙方於7月19日增補保密合約書，保密期限為自合約簽署日起滿5年後解除，與EUA通過日期毫無關聯。

疾管署補充，與聯亞公司亦於7月22日簽訂保密合約，顯示簽署保密合約與EUA通過日期是互相獨立的實情。韓國亦也類似情形，該國於2022年1月12日簽署Novavax疫苗採購合約含保密條款，亦於同日取得EUA，請外界勿惡意影射。

Medigen COVID-19 vaccine 高端疫苗合約公開會相關問題彙整 from ssuserd66db11

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺