馬中建交50週年：大馬各項政策向中國示好，能否帶來觀光與經濟紅利待觀察
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馬來西亞在去年底開放中國遊客免簽入境，以振興觀光產業，而今年又適逢馬中建交50週年，官方也積極表達對中國善意，如首相安華建議清華大學來馬設分校，交通部長陸兆福鼓勵民間團體舉辦建交的週年活動，也有華社領導人呼籲大馬繼續奉行「一中政策」。
（中央社）大馬安華政府執政已滿週年，未因中國新版地圖損及南海主權引發緊張關係，反因今年建交50週年讓兩國關係越發緊密，大馬也寄望對中免簽加速經濟成長，但能否獲實質觀光紅利仍待觀察。
馬來西亞與中國今年建交50週年，2023年為全面戰略夥伴關係10週年，首相安華（Anwar Ibrahim）去年3月與9月兩度赴中國訪問，強化經貿互動；大馬也邀請中國國家主席習近平今年赴大馬訪問。
安華領導的團結政府執政迄今，始終與中國密切合作，未因中國去年8月公布新版地圖損及南海主權影響。新版地圖把沙巴（Sabah）和砂拉越（Sarawak）附近大部分海域等標示為中國領土，大馬除遞抗議照會表反對，安華對南海議題仍抱持軟中帶硬立場，寄望「南海行為準則」談判，但民間社團未深究南海爭議海域紛歧，取而代之的是與中國緊密合作。
不乏有熟悉大馬政治局勢人士分析，從安華2023年底執政週年後態勢觀察，馬中今年建交50週年是強化交流的契機，大馬欲透過中國高教、交通與經濟影響力，提振經貿成長，這也導致中國在大馬影響力舉目可見。
安華日前邀習近平訪問大馬，並反映盼清華大學到大馬設立分校，大馬媒體進一步稱「如果清華成功在大馬設分校，是馬中建交50年的空前盛事」。房屋及地方政府部部長倪可敏（Nga Kor Ming）說，馬中兩國同意對智慧房屋領域簽署合作備忘錄，更希望這份備忘錄能在習近平造訪大馬時完成。
除了官方態度傾向，民間主要社團同樣深受中國影響，聲稱擁護「一中政策」。大馬中華大會堂總會（The Federation of Chinese Associations Malaysia）總會長吳添泉與大馬一中和平統一促進會會長古潤金最近在台灣總統大選揭曉後，更呼籲遵從並支持大馬奉行「一中政策」，中國影響民間社團無孔不入。交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）更鼓勵民間團體舉辦配合馬中建交50週年活動。
值得注意的是，大馬去年12月起對來自中國等國旅客實施30天免簽證入境措施，希望吸引更多旅客，全面復甦觀光旅遊業，尤其中國旅客拜地利之便，一直是大馬關注焦點。
大馬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後經濟面臨挑戰，仰賴觀光財是最直接的刺激方式，2023年的前6個月共有近50萬名中國旅客造訪，這個數字已達疫情前1/3，由於中國旅客是大馬旅遊市場主力，盼全年吸引500萬人次的中國觀光客。
不過，有不願具名的旅遊業者分析，中國旅客免簽入境雖有利於觀光收入，貌似提振經濟發展，但中國觀光客在大馬曾發生形象不佳等負面評價，甚至也曾在吉隆坡知名地標國油雙峰塔（Petronas Twin Towers）發生向路人偽稱「朋友出國失聯，老鄉幫老鄉要錢」等有損大馬觀光品質行徑，因此中國旅客免簽入境是否有助於大馬獲實質的觀光紅利，仍待觀察。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
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