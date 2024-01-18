Netflix《單身即地獄：第三季》到底在紅什麼？戀愛實境秀只要有健美肌肉、火辣身材就行了嗎？

韓國最受歡迎的Netflix超人氣戀愛實境節目《單身即地獄：第三季》重磅回歸，並於1月9日播出大結局。本季也被譽為是三季之中最精彩的一季，出演人物的個性都很坦率直接，主持人、觀眾也都十分投入，充滿費洛蒙的畫面與浪漫戀愛感，還製作出不少名場面在韓網引發熱議。

《單身即地獄》主要分為天堂島與地獄島兩部分的戀愛求生競賽，及俊男美女彼此之間互相求偶競爭。《單身即地獄》的好看之處，除了有外表顏值媲美藝人的出演成員，各自擁有姣好身型或健美身軀的魔鬼身材，還有每個參賽者的性格都十分有特色，及男男、女女、男女之間的各種心理戰爭。

Photo Credit: Netflix 《單身即地獄：第三季》劇照

《單身即地獄》節目系列，由製作單位安排12位各具魅力的單身男女來到荒島尋覓對象，在9天8夜的相處期間可以更換對象，地獄島與世隔絕，不開放使用現代電子設備，只能使用節目組提供的簡易食材，與簡陋器具料理自行解決一日三餐，也不能公開年齡與職業等個人資料。

唯有在地獄島順利配對成功，成員才能離開這座島，前往天堂度過浪漫約會夜。在天堂島可以入住豪華泳池別墅，享受兩人時光，進行浪漫的約會。節目最有趣的部分，就是不到最後一集做出最後選擇，根本無法真正猜中參加成員的選擇及配對結果。

大受歡迎的《單身即地獄》，每一季都帶來驚喜與新鮮感。第三季天堂島、地獄島玩法更升級，節目設定與規則變新穎，節奏變得更加明快，拍攝規格也持續升級，讓人看得欲罷不能。本季更是從公佈主持人開始，就已經引爆熱烈討論，為觀眾帶來不少驚喜。

本季很特別的點，就是邀請曾以參加者身分出演《單身即地獄》第二季的金珍映DEX作為新任主持，加入原本由洪真慶、李多熙、曹圭賢、韓海四位共同主持群，成為節目第五位觀察者及主持人。

金珍映有著帥氣臉蛋與壯碩身材，在節目裡創造出許多曖昧名場面，被稱為「曖昧達人」，第二季節目播完後便正式出道，參與了許多實境節目及YouTuber網路節目，態度幽默、觀察入微，為節目增添不少新的能量，讓許多段落變得更好笑，金珍映以前屆熱門參加者的身份加入主持群，也是第三季的一大看頭，也是本季不可或缺的重要角色。