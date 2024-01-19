各黨戰神就定位，新國會比追劇還精彩？盤點新科立委網路聲量10大人氣王

新國會選舉結果周末出爐，國民黨取得52席躍升最大黨，而後為民進黨51席、民眾黨八席，以及與國民黨友好的無黨籍兩席，形成三黨不過半局面，其中高達10位民進黨籍現任立委被拉下馬，屬意交棒的四個席次遭截斷，另與民進黨合作的無黨籍立委趙正宇也無緣連任。

即將於2月1日開議的新國會，三黨均無法單獨取得絕對優勢，勢必眾聲喧嘩。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，盤點73席區域立委當中非現任者，以及各黨新任不分區立委，過去一年的網路輿情聲量表現，並列出表現最佳前10名，解析誰是新國會的「聲量王」與「人氣王」。

Photo Credit: TPOC

第十名 葉元之（總聲量=126,357則）

國民黨新北市議員葉元之今年轉戰立委，憑藉網路媒體與電視政論節目的高聲量，主打空戰策略，「逆襲」戰勝爭取3連霸的民進黨立委羅致政。

原本葉元之不被外界看好，認為他的勝率很低，甚至因出席電視台政論節目次數遠比在議會和審查會發言、簽到的次數還多，挨批「通告藝人」，藍白合破局後，他緊急派員「手繪趙少康」滅火，掀起熱議。

不過，投票日倒數兩周前，羅致政爆出深偽私密影片、疑似與總統蔡英文及行政院前院長蘇貞昌對話音檔流出等爭議，選情遭到重創，最終葉元之以2千多票差距險勝。根據網路數據調查結果，葉元之在調查期間內創造12.6萬則總聲量，網路好感度（P/N值）0.39。

Photo Credit: 中央社

第九名 顏寬恒（總聲量=148,628則）

國民黨前立委顏寬恒2020年立委選舉失利，敗給當時代表台灣基進參選的對手陳柏惟，隨後立委補選敗給民進黨提名的林靜儀，今年力拚收復失土。

這次選舉他以傳承在地服務為主軸，搭配家族雄厚的地方組織實力，成功獲得選民支持，從開票之初就一路大幅領先對手，達成重回國會的目標。根據網路數據調查結果，顏寬恒在調查期間內創造14.8萬則總聲量。

Photo Credit: 中央社

第八名 王世堅（總聲量=184,983則）

昔日曾擔任立委，而後耕耘台北市議會多年的王世堅，因外貌被網友暱稱為「恰吉」，他憑藉風趣敢言的風格，經常是政論節目座上賓，屢屢創造金句更成為網路流行語。

王世堅在去年民進黨立委初選期間，與英系結盟，阻斷綠色友誼連線「少主」立委何志偉爭取連任之路，隨後大選則是對上市議會的同事、國民黨台北市議員游淑慧，由於他所處的台北市第2選區（士林、大同）政黨結構本就綠大於藍，王世堅也把握此優勢，成功挺進國會。

根據網路數據調查結果，他在調查期間內創造超過18.4萬則總聲量。

Photo Credit: 中央社

第七名 謝龍介（總聲量=240,078則）

因為講著一口流利台語的謝龍介，被不少網友暱稱「龍介仙」。過去他在擔任台南市議員期間，就經常在議會殿堂上與時任市長賴清德鬥嘴，在賴清德轉任閣揆後，進一步投入區域立委選舉，喊出「一生督你一人」成為網友津津樂道的話題，今年總統選舉也不例外。

儘管謝龍介並未擔任藍營主要攻擊手角色，但他在被提名為國民黨不分區立委後，親赴各縣市輔選藍營區域立委候選人，頗受支持者好評，對凝聚藍軍士氣功不可沒。

根據網路數據調查結果，他在去年創造24萬則總聲量，值得一提的是，他的網路好感度達到1.05，這得利於他的負面聲量比例僅23%偏低，正面聲量比例高達24%，是唯一正面聲量突破兩成者，同時，他也是唯一一位正面聲量大於負面聲量的入榜者，堪稱「人氣王」。

Photo Credit: 中央社

第六名 黃捷（總聲量=342,201則）

被支持者封為「白眼女神」的黃捷，前年剛剛成功連任高雄市議員。

今年立委選舉期間，民進黨立委趙天麟遭踢爆昔日出軌中國籍「小三」，愛家形象蒙塵更引發國安疑慮等質疑，最終黯然退選。而黃捷則在高雄市長陳其邁力薦下，臨危受命跨區參選市議員，與多位出身太陽花學運的年輕世代候選人組成「這個世代」連線，最終成功接棒，刷新「最年輕立委」的紀錄。

根據網路數據調查結果，她在調查期間內獲得34.2萬則總聲量，好感度為0.72，僅次謝龍介，可以說是「好感度女王」。

Photo Credit: 中央社

第五名 黃珊珊（總聲量=472,447則）

前年參選台北市長惜敗的黃珊珊，今年擔任民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事，經常代表柯陣營接受時事聯訪、媒體專訪，因此入榜可說是「預料之中」的事。

黃珊珊在去年中政壇討論藍白合期間，在柯營扮演「主戰派」的角色，根據網路數據調查結果，她去年創造47.2萬則總聲量，好感度為0.42，作為民眾黨核心要角，未來進入國會，她勢必將會在各黨團攻防過程中，擔任關鍵角色。

Photo Credit: 中央社

第四名 羅智強（總聲量=574,420則）

前台北市議員羅智強今年重新回到台北市大安區參選，對上同樣擁有全國知名度的社民黨立委候選人苗博雅，本次立委選戰期間，羅智強積極經營自媒體，透過短影音針砭時事、進行政治攻防。

根據網路數據調查結果，他在調查期間內創造57.4萬多則總聲量，好感度0.65，正面聲量比例達到17%，是入榜的10名「立院聲量王」當中表現前段班，如今成功挺進立法院，料想也會成為媒體焦點。

Photo Credit: 中央社

第三名 黃國昌（總聲量=1,153,830則）

前立委黃國昌卸任立委後，積極經營社群平台，透過Facebook踢爆民進黨政府弊案或民進黨公職醜聞，同時開設YouTube直播節目，維持「昌粉」凝聚力。今年他終於離開時代力量，投入民眾黨懷抱，列入民眾黨安全名單之中，最終如願重回立法院。