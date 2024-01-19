各黨戰神就定位，新國會比追劇還精彩？盤點新科立委網路聲量10大人氣王
我們想讓你知道的是
2024年立委選舉，王世堅、黃國昌、謝龍介、韓國瑜等人當選，讓許多人對下一屆立法院的議事攻防倍感期待，統整過去一年的網路輿情聲量表現，誰是新國會的10大「聲量王」呢？
新國會選舉結果周末出爐，國民黨取得52席躍升最大黨，而後為民進黨51席、民眾黨八席，以及與國民黨友好的無黨籍兩席，形成三黨不過半局面，其中高達10位民進黨籍現任立委被拉下馬，屬意交棒的四個席次遭截斷，另與民進黨合作的無黨籍立委趙正宇也無緣連任。
即將於2月1日開議的新國會，三黨均無法單獨取得絕對優勢，勢必眾聲喧嘩。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，盤點73席區域立委當中非現任者，以及各黨新任不分區立委，過去一年的網路輿情聲量表現，並列出表現最佳前10名，解析誰是新國會的「聲量王」與「人氣王」。
第十名 葉元之（總聲量=126,357則）
國民黨新北市議員葉元之今年轉戰立委，憑藉網路媒體與電視政論節目的高聲量，主打空戰策略，「逆襲」戰勝爭取3連霸的民進黨立委羅致政。
原本葉元之不被外界看好，認為他的勝率很低，甚至因出席電視台政論節目次數遠比在議會和審查會發言、簽到的次數還多，挨批「通告藝人」，藍白合破局後，他緊急派員「手繪趙少康」滅火，掀起熱議。
不過，投票日倒數兩周前，羅致政爆出深偽私密影片、疑似與總統蔡英文及行政院前院長蘇貞昌對話音檔流出等爭議，選情遭到重創，最終葉元之以2千多票差距險勝。根據網路數據調查結果，葉元之在調查期間內創造12.6萬則總聲量，網路好感度（P/N值）0.39。
第九名 顏寬恒（總聲量=148,628則）
國民黨前立委顏寬恒2020年立委選舉失利，敗給當時代表台灣基進參選的對手陳柏惟，隨後立委補選敗給民進黨提名的林靜儀，今年力拚收復失土。
這次選舉他以傳承在地服務為主軸，搭配家族雄厚的地方組織實力，成功獲得選民支持，從開票之初就一路大幅領先對手，達成重回國會的目標。根據網路數據調查結果，顏寬恒在調查期間內創造14.8萬則總聲量。
第八名 王世堅（總聲量=184,983則）
昔日曾擔任立委，而後耕耘台北市議會多年的王世堅，因外貌被網友暱稱為「恰吉」，他憑藉風趣敢言的風格，經常是政論節目座上賓，屢屢創造金句更成為網路流行語。
王世堅在去年民進黨立委初選期間，與英系結盟，阻斷綠色友誼連線「少主」立委何志偉爭取連任之路，隨後大選則是對上市議會的同事、國民黨台北市議員游淑慧，由於他所處的台北市第2選區（士林、大同）政黨結構本就綠大於藍，王世堅也把握此優勢，成功挺進國會。
根據網路數據調查結果，他在調查期間內創造超過18.4萬則總聲量。
第七名 謝龍介（總聲量=240,078則）
因為講著一口流利台語的謝龍介，被不少網友暱稱「龍介仙」。過去他在擔任台南市議員期間，就經常在議會殿堂上與時任市長賴清德鬥嘴，在賴清德轉任閣揆後，進一步投入區域立委選舉，喊出「一生督你一人」成為網友津津樂道的話題，今年總統選舉也不例外。
儘管謝龍介並未擔任藍營主要攻擊手角色，但他在被提名為國民黨不分區立委後，親赴各縣市輔選藍營區域立委候選人，頗受支持者好評，對凝聚藍軍士氣功不可沒。
根據網路數據調查結果，他在去年創造24萬則總聲量，值得一提的是，他的網路好感度達到1.05，這得利於他的負面聲量比例僅23%偏低，正面聲量比例高達24%，是唯一正面聲量突破兩成者，同時，他也是唯一一位正面聲量大於負面聲量的入榜者，堪稱「人氣王」。
第六名 黃捷（總聲量=342,201則）
被支持者封為「白眼女神」的黃捷，前年剛剛成功連任高雄市議員。
今年立委選舉期間，民進黨立委趙天麟遭踢爆昔日出軌中國籍「小三」，愛家形象蒙塵更引發國安疑慮等質疑，最終黯然退選。而黃捷則在高雄市長陳其邁力薦下，臨危受命跨區參選市議員，與多位出身太陽花學運的年輕世代候選人組成「這個世代」連線，最終成功接棒，刷新「最年輕立委」的紀錄。
根據網路數據調查結果，她在調查期間內獲得34.2萬則總聲量，好感度為0.72，僅次謝龍介，可以說是「好感度女王」。
第五名 黃珊珊（總聲量=472,447則）
前年參選台北市長惜敗的黃珊珊，今年擔任民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事，經常代表柯陣營接受時事聯訪、媒體專訪，因此入榜可說是「預料之中」的事。
黃珊珊在去年中政壇討論藍白合期間，在柯營扮演「主戰派」的角色，根據網路數據調查結果，她去年創造47.2萬則總聲量，好感度為0.42，作為民眾黨核心要角，未來進入國會，她勢必將會在各黨團攻防過程中，擔任關鍵角色。
第四名 羅智強（總聲量=574,420則）
前台北市議員羅智強今年重新回到台北市大安區參選，對上同樣擁有全國知名度的社民黨立委候選人苗博雅，本次立委選戰期間，羅智強積極經營自媒體，透過短影音針砭時事、進行政治攻防。
根據網路數據調查結果，他在調查期間內創造57.4萬多則總聲量，好感度0.65，正面聲量比例達到17%，是入榜的10名「立院聲量王」當中表現前段班，如今成功挺進立法院，料想也會成為媒體焦點。
第三名 黃國昌（總聲量=1,153,830則）
前立委黃國昌卸任立委後，積極經營社群平台，透過Facebook踢爆民進黨政府弊案或民進黨公職醜聞，同時開設YouTube直播節目，維持「昌粉」凝聚力。今年他終於離開時代力量，投入民眾黨懷抱，列入民眾黨安全名單之中，最終如願重回立法院。
“2024立委選舉”的相關議題
- 2024-01-19 政壇渣男何其多：愛上藍綠白以外的小黨，都是難以承受的政治傷害
- 2024-01-19 各黨戰神就定位，新國會比追劇還精彩？盤點新科立委網路聲量10大人氣王
- 2024-01-18 【圖表】一黨獨大打破了嗎？各縣市過去5屆立委藍綠版圖變化一次看
- 2024-01-17 立院正副院長傳出「韓昌配」，黃國昌：毫無興趣，只想強力監督行政部門
Tags：
91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
我們想讓你知道的是
91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
零售業走過疫情低谷，終於在2022年迎來春燕。2022年全球零售市場銷售額超過27兆美元，預計2024年將達到30兆美元以上；台灣零售2022年營業額達4兆2,815億元，零售網路銷售額（電商交易）達到新台幣4,930億元，兩者皆創下歷史新高。
產業欣欣向榮，當然少不了業內參與者的共襄盛舉。91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
近期，91APP技術實力更上層樓，以Google Cloud環境為基礎，在組織內落實數據治理之外，也使用Google Cloud AI平台Vertex AI，推出91APP獨家開發的零售AI模型jooii（全通路智慧幫手），目前測試結果，有使用jooii推薦的商品，比起沒有運用AI模型演算的點擊率，整整高出3倍成效。
91APP發展產業模型解決零售業根本問題
事實上，91APP最早以開店系統切進市場，營運策略隨著市場定位而逐漸確立，目前主力即是聚焦在提供零售業數位轉型方案。因此這幾年91APP大力提倡D2C（Direct-to-Consumer）模式，就是在幫助零售品牌，掌握第一方數據，運用場景技術來推進與消費者的接觸/互動情境。
91APP產品長李昆謀表示，「前五年我們是在解決產業的已知問題，例如幫品牌客戶增添開店系統的更多功能，但是，近五年我們在協助產業尋找下一個方向、探索未知問題。因此我們的角色就像客戶委外的IT，為他們探索新技術應用於零售場景，幫助商家成長。」
Cookie退場第一方數據更顯重要，91APP利用GCP推動數據治理
Google預計在2024年第一季開始移除Chrome的第三方Cookie，這也讓越來越多零售品牌注意到第一方數據的重要性。李昆謀表示，「光是一家大型業者，一年的數據量可以多達上百億，我們勢必需要一個強勁的基礎設備，才能幫客戶建立起數據中台。」
確實，零售橫跨線上線下，龐大的顧客銷售及CRM數據，加上想要搭建CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台、DMP（Data Management Platform）資料管理平台，必須先收攏數據，才能有後續的清洗、整理動作、並洞悉出商業價值。於是，91APP導入一系列Google Cloud的解決方案，包含Pub/Sub、Dataflow進行實時分析數據，接著也採用BigQuery企業資料倉儲，運用內建機器學習、商業智慧（BI）功能，達到數據驅動業務目標。
當時會立刻選擇Google Cloud作為雲端基礎建設的夥伴，李昆謀表示，「Google Cloud示範一套完整的Best Practice，讓我們覺得把這些方案導入內部，對資料清洗、梳理是非常有幫助的。」的確，91APP運用Google Cloud雲端及機器學習相關資源，陸續開發會員分群模型（NAPL）、購買意圖模型（DCIU），幫助零售品牌以數據為依歸來尋找新客、鞏固舊客。
91APP與Google Cloud合作越久，導入的應用方案也更深入，其中一項是使用Looker商業智慧平台嵌入式數據分析，落實數據治理工程。由於零售業數據欄位相當龐雜，且在勾稽或針對訂單定義的溝通過程，往往發現雙方數據對不上的問題。
為了解決根本的痛點，91APP組成數據治理定義小組，針對數據定義大表的欄位有了明確的規範，並透過Looker作為數據治理的核心中台。如今，91APP所有同仁都能在Looker Studio快速拉出報表，不僅所有數據都能對齊，甚至也能透過API方式將Looker的數據匯出給零售客戶使用，達成「書同文、車同軌」的Data Governance-as-a-Service境界。
運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
看準未來消費者會透過AI自然語言模型，也就是以對話方式來搜尋商品，形成新的購物模式。近期91APP使用Google Cloud的Vertex AI，透過Embedding Model模型，更深入理解文本含義後，抽出768維度的連續向量空間，運算出高度關連性的產品群集。
摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
除了運算效能，91APP也相當重視GenAI的原料，也就是Embedding模型處理特徵值後，重新運算的成效表現。因為過去特徵值主要是根據View-also-view或Buy-also-buy概念，從消費者行為做相關產品推薦。如今透過Vertex Search，等於91APP把過去ML、DL技術進一步融合商品素材、語義、行為等特徵值所算出來的模型，讓兩個技術混搭後的推薦結果，發現成效比單一技術表現更好。
對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。