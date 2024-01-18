崩盤、狂飆、善變的媒體民調報導：支持度暴起暴落的原因，就只是樣本誤差嗎？
我們想讓你知道的是
本次選舉眾多關於民調的報導中，常可以看到「崩盤」、「狂飆」，以及哪個族群「善變」等等的字眼，但若攤開這些數據會發現，與其從政治事件解釋民調起落，波動的真正原因可能出在小樣本不可避免的誤差——這或許不是最吸引人的冰冷解釋，但卻是最合理的解釋。
文：皮爾森數據網路調查中心
民調的品質藏在細項樣本數裡，樣本數越少誤差越大。
本文非質疑民調準確性，而是聚焦在新聞標題與選材的討論，故不討論各家民調抽樣方法。理解民調報表、看待民調結果，除了支持度的數字外，還需了解樣本數以及抽樣誤差的意義。
本次選舉，賴清德、侯友宜、柯文哲三組候選人，在不同年齡層的選民支持度上各有優勢，使得年輕族群的支持度成為各方關注焦點。新聞標題以「崩盤、慘跌、重挫、飆升」等字眼來形容年輕族群的支持度，屢見於本次大選中。
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年輕族群民調支持度相關報導
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時間
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標題
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8月中
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11月初
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11月中
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12月底
欲討論年輕族群族群支持度變化，不能忽視抽樣誤差。一般民調在成本效益的權衡下，至少都會做滿1068份樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負3%內。然而，若要討論如20-29歲年輕族群等細項的支持度，隨著分配到各年齡層樣本數減少，抽樣誤差將增加超過正負3%。抽樣誤差的計算方式公式如下，以下提供20-29歲抽樣誤差試算。
- 假設單次民調樣本數為1068份，依20-29歲族群佔選舉人數比例，抽樣人數應為156人，按照上述公式就更不能忽視，在該份民意調查報表中，20-29歲族群抽樣誤差為7.8%、兩次支持度對比的最大抽樣誤差至少達11.1%。
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若20-29歲抽樣人數不足，透過加權放大樣本數，實際誤差也將會隨著樣本膨脹而增高。
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另，本次選舉有少數公開民調報表，以5歲為區間進行年齡變項合併。需留意當20-25歲樣本數少於100人，此時最大抽樣誤差至少達9.8%，同一位候選人20-25歲族群兩次支持度對比，最大抽樣誤差至少達13.9%。
綜上所述，無論是以性別、年齡或地區，討論候選人各族群的支持度，都需要注意樣本數分配過後，抽樣誤差增加的現象，避免淪為數字遊戲。關注年輕族群支持度時，更需注意年輕人口佔比少導致的樣本數少、抽樣誤差大，從統計上來看，候選人在年輕人支持度的波動，難以辨識究竟源自民意轉向，或只是抽樣誤差。
這次選舉，常有報導稱某族群支持度今天「崩盤」、明天「飆升」，民調風向看似每天都在變、民意如流水，也使得閱聽人對選情越來越疑惑。
案例一：美麗島追蹤民調（20-29歲）
柯文哲在年輕族群相對擁有較高的支持度，若針對這個族群的支持度寫新聞，背後隱藏著小樣本大誤差的問題，已如上述。本文就美麗島追蹤民調，持續公布之完整統計交叉分析報表，討論相關報導不合理之處。
12月底接近民調封關之際，各家媒體大量報導民調結果，並以表二中的標題，根據美麗島追蹤民調之結果，形容柯文哲20-29歲族群的支持度。本文表列美麗島追蹤民調，針對柯文哲20-29歲族群的支持度。
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美麗島追蹤民調年輕族群支持度相關報導
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時間
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標題
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第96波
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第98波
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第100波
根據統計細看整體趨勢，20-29歲柯文哲支持度雖然有波動，但仍維持30%左右，並未有太大變化。根據本文前段試算結果，20-29歲支持度最大抽樣誤差11.1%，下表中柯文哲20-29歲支持度波動幾乎都在誤差範圍內（註：美麗島每波追蹤民調有約三分之二的樣本與前一波重複，誤差計算過於複雜，此處不另討論）。
將第86、89、92波調查，與第95、98、101波調查結果整合比較，顯示十二月上旬與下旬，柯文哲年輕族群的支持度其實相當穩定：
第86、89、92波（12/06-12/18）：34.80%（樣本≈525）
第95、98、101波（12/19-12/29）：32.35%（樣本≈572）
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美麗島追蹤民調歷次柯文哲年輕族群支持度列表
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調查期間
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柯文哲 20-29歲支持度
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第94波
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12/18-12/20
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30.0%
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第95波
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12/19-12/21
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31.3%
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第96波
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12/20-12/22
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27.2%
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第97波
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12/21、12/22、12/25
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29.9%
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第98波
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12/22、12/25、12/26
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25.5%
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第99波
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12/25-12/27
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28.4%
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第100波
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12/26-12/28
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36.1%
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第101波
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12/27-12/29
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40.2%
然而，有些報導並未提醒誤差值，也沒有耐心等待更多樣本累積，以「震撼、巨變、驚人」註解這些很可能只是誤差導致的數字波動。對不熟悉抽樣誤差的閱聽人而言，按照這種方式理解民調，難怪會出現「年輕人太善變」、「大起大落逾10%」等可能加劇社會對立歧見的論調。
數字是冷冰冰的，人卻是活生生的。表格上的數字，或許讓人抽離實際的生活情境。但所謂10%支持度的起落，推算到實際母群人口數，相當於全台灣實實在在的28萬名20-29歲年輕人。
難道在一、二週內，全國30萬年輕人突然放棄了柯文哲，不久又有15萬年輕人默默回頭支持柯文哲嗎。這顯然違反基本投票行為理論等常識。年輕人的政治傾向或許尚未定型，但在不負責任的民調解釋下，被詮釋成「亂竄」的選民，是相當不合理的。
案例二：美麗島追蹤民調（台北市）
柯文哲在台北市執政8年，柯文哲與黃珊珊，在2014、2018、2022年的得票率分別為57.16%、41.1%、25.14%。
值得注意的是，後兩次選舉，柯文哲與黃珊珊，都是在同時有國民黨與民進黨候選人的競爭下取得得票率，可說至少有兩成的台北市民，在同時有二黨候選人的情況下，仍較支持柯文哲。然而到了12月底，卻陸續有報導以「流失、墊底、支持度僅剩10%」等詞彙形容柯文哲的台北市支持度。
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美麗島追蹤民調台北市族群支持度相關報導
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時間
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標題
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第97波
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第98波
雖然總統支持度與市長支持度未必一致，但在曾經執政8年的台北市僅剩10%支持度，這樣的解讀還是令人困惑。本文表列美麗島追蹤民調，針對柯文哲台北市族群的支持度如後。
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美麗島追蹤民調歷次柯文哲台北市族群支持度列表
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調查期間
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柯文哲台北市支持度
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第94波
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12/18-12/20
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19.7%
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第95波
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12/19-12/21
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14.7%
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第96波
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12/20-12/22
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8.6%
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第97波
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12/21、12/22、12/25
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10.0%
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第98波
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12/22、12/25、12/26
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11.7%
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第99波
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12/25-12/27
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18.0%
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第100波
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12/26-12/28
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21.3%
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第101波
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12/27-12/29
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19.9%
第94波與第101波的調查，僅相隔一週的時間，柯文哲在台北市的支持度維持在20%左右。然而在第95-98波的調查中，一旦加入12月21日或12月22日的樣本，柯文哲台北市支持度就瞬間「雪崩」到10%左右。然而相近時間的其他調查結果，只要不含這二天的樣本，支持度就飆升回到二成左右。
同一批民調，柯文哲總體支持度波動不到2.6%，小於誤差範圍。台北市卻出現短時間前後超過10%支持度的起落，推算到實際母群人口數，代表的是25萬台北市民，在短時間內轉離又再度轉向柯文哲。即便柯文哲在這段期間有農地爭議，但總體支持度波動小的情況下，柯文哲台北市支持度的波動原因，更可能屬於細項樣本太少導致的誤差。
本文根據美麗島追蹤民調結果，試分析柯文哲支持者中的二大族群，20-29歲年輕族群、台北市族群。若是忽視樣本數與誤差等資訊，過度解讀細項數字，將對民調結果造成相當程度的誤解。若各選舉團隊也如此理解選情，將會多少造成錯誤決策。
案例三：ETtoday民調（50-59歲）
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91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
我們想讓你知道的是
91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
零售業走過疫情低谷，終於在2022年迎來春燕。2022年全球零售市場銷售額超過27兆美元，預計2024年將達到30兆美元以上；台灣零售2022年營業額達4兆2,815億元，零售網路銷售額（電商交易）達到新台幣4,930億元，兩者皆創下歷史新高。
產業欣欣向榮，當然少不了業內參與者的共襄盛舉。91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
近期，91APP技術實力更上層樓，以Google Cloud環境為基礎，在組織內落實數據治理之外，也使用Google Cloud AI平台Vertex AI，推出91APP獨家開發的零售AI模型jooii（全通路智慧幫手），目前測試結果，有使用jooii推薦的商品，比起沒有運用AI模型演算的點擊率，整整高出3倍成效。
91APP發展產業模型解決零售業根本問題
事實上，91APP最早以開店系統切進市場，營運策略隨著市場定位而逐漸確立，目前主力即是聚焦在提供零售業數位轉型方案。因此這幾年91APP大力提倡D2C（Direct-to-Consumer）模式，就是在幫助零售品牌，掌握第一方數據，運用場景技術來推進與消費者的接觸/互動情境。
91APP產品長李昆謀表示，「前五年我們是在解決產業的已知問題，例如幫品牌客戶增添開店系統的更多功能，但是，近五年我們在協助產業尋找下一個方向、探索未知問題。因此我們的角色就像客戶委外的IT，為他們探索新技術應用於零售場景，幫助商家成長。」
Cookie退場第一方數據更顯重要，91APP利用GCP推動數據治理
Google預計在2024年第一季開始移除Chrome的第三方Cookie，這也讓越來越多零售品牌注意到第一方數據的重要性。李昆謀表示，「光是一家大型業者，一年的數據量可以多達上百億，我們勢必需要一個強勁的基礎設備，才能幫客戶建立起數據中台。」
確實，零售橫跨線上線下，龐大的顧客銷售及CRM數據，加上想要搭建CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台、DMP（Data Management Platform）資料管理平台，必須先收攏數據，才能有後續的清洗、整理動作、並洞悉出商業價值。於是，91APP導入一系列Google Cloud的解決方案，包含Pub/Sub、Dataflow進行實時分析數據，接著也採用BigQuery企業資料倉儲，運用內建機器學習、商業智慧（BI）功能，達到數據驅動業務目標。
當時會立刻選擇Google Cloud作為雲端基礎建設的夥伴，李昆謀表示，「Google Cloud示範一套完整的Best Practice，讓我們覺得把這些方案導入內部，對資料清洗、梳理是非常有幫助的。」的確，91APP運用Google Cloud雲端及機器學習相關資源，陸續開發會員分群模型（NAPL）、購買意圖模型（DCIU），幫助零售品牌以數據為依歸來尋找新客、鞏固舊客。
91APP與Google Cloud合作越久，導入的應用方案也更深入，其中一項是使用Looker商業智慧平台嵌入式數據分析，落實數據治理工程。由於零售業數據欄位相當龐雜，且在勾稽或針對訂單定義的溝通過程，往往發現雙方數據對不上的問題。
為了解決根本的痛點，91APP組成數據治理定義小組，針對數據定義大表的欄位有了明確的規範，並透過Looker作為數據治理的核心中台。如今，91APP所有同仁都能在Looker Studio快速拉出報表，不僅所有數據都能對齊，甚至也能透過API方式將Looker的數據匯出給零售客戶使用，達成「書同文、車同軌」的Data Governance-as-a-Service境界。
運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
看準未來消費者會透過AI自然語言模型，也就是以對話方式來搜尋商品，形成新的購物模式。近期91APP使用Google Cloud的Vertex AI，透過Embedding Model模型，更深入理解文本含義後，抽出768維度的連續向量空間，運算出高度關連性的產品群集。
摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
除了運算效能，91APP也相當重視GenAI的原料，也就是Embedding模型處理特徵值後，重新運算的成效表現。因為過去特徵值主要是根據View-also-view或Buy-also-buy概念，從消費者行為做相關產品推薦。如今透過Vertex Search，等於91APP把過去ML、DL技術進一步融合商品素材、語義、行為等特徵值所算出來的模型，讓兩個技術混搭後的推薦結果，發現成效比單一技術表現更好。
對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。