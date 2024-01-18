崩盤、狂飆、善變的媒體民調報導：支持度暴起暴落的原因，就只是樣本誤差嗎？

文：皮爾森數據網路調查中心

民調的品質藏在細項樣本數裡，樣本數越少誤差越大。

本文非質疑民調準確性，而是聚焦在新聞標題與選材的討論，故不討論各家民調抽樣方法。理解民調報表、看待民調結果，除了支持度的數字外，還需了解樣本數以及抽樣誤差的意義。

本次選舉，賴清德、侯友宜、柯文哲三組候選人，在不同年齡層的選民支持度上各有優勢，使得年輕族群的支持度成為各方關注焦點。新聞標題以「崩盤、慘跌、重挫、飆升」等字眼來形容年輕族群的支持度，屢見於本次大選中。

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欲討論年輕族群族群支持度變化，不能忽視抽樣誤差。一般民調在成本效益的權衡下，至少都會做滿1068份樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負3%內。然而，若要討論如20-29歲年輕族群等細項的支持度，隨著分配到各年齡層樣本數減少，抽樣誤差將增加超過正負3%。抽樣誤差的計算方式公式如下，以下提供20-29歲抽樣誤差試算。

假設單次民調樣本數為1068份，依20-29歲族群佔選舉人數比例，抽樣人數應為156人，按照上述公式就更不能忽視，在該份民意調查報表中，20-29歲族群抽樣誤差為7.8%、兩次支持度對比的最大抽樣誤差至少達11.1%。 若20-29歲抽樣人數不足，透過加權放大樣本數，實際誤差也將會隨著樣本膨脹而增高。 另，本次選舉有少數公開民調報表，以5歲為區間進行年齡變項合併。需留意當20-25歲樣本數少於100人，此時最大抽樣誤差至少達9.8%，同一位候選人20-25歲族群兩次支持度對比，最大抽樣誤差至少達13.9%。

綜上所述，無論是以性別、年齡或地區，討論候選人各族群的支持度，都需要注意樣本數分配過後，抽樣誤差增加的現象，避免淪為數字遊戲。關注年輕族群支持度時，更需注意年輕人口佔比少導致的樣本數少、抽樣誤差大，從統計上來看，候選人在年輕人支持度的波動，難以辨識究竟源自民意轉向，或只是抽樣誤差。

這次選舉，常有報導稱某族群支持度今天「崩盤」、明天「飆升」，民調風向看似每天都在變、民意如流水，也使得閱聽人對選情越來越疑惑。

案例一：美麗島追蹤民調（20-29歲）

柯文哲在年輕族群相對擁有較高的支持度，若針對這個族群的支持度寫新聞，背後隱藏著小樣本大誤差的問題，已如上述。本文就美麗島追蹤民調，持續公布之完整統計交叉分析報表，討論相關報導不合理之處。

12月底接近民調封關之際，各家媒體大量報導民調結果，並以表二中的標題，根據美麗島追蹤民調之結果，形容柯文哲20-29歲族群的支持度。本文表列美麗島追蹤民調，針對柯文哲20-29歲族群的支持度。

根據統計細看整體趨勢，20-29歲柯文哲支持度雖然有波動，但仍維持30%左右，並未有太大變化。根據本文前段試算結果，20-29歲支持度最大抽樣誤差11.1%，下表中柯文哲20-29歲支持度波動幾乎都在誤差範圍內（註：美麗島每波追蹤民調有約三分之二的樣本與前一波重複，誤差計算過於複雜，此處不另討論）。

將第86、89、92波調查，與第95、98、101波調查結果整合比較，顯示十二月上旬與下旬，柯文哲年輕族群的支持度其實相當穩定：

第86、89、92波（12/06-12/18）：34.80%（樣本≈525）

第95、98、101波（12/19-12/29）：32.35%（樣本≈572）

美麗島追蹤民調歷次柯文哲年輕族群支持度列表 調查期間 柯文哲 20-29歲支持度 第94波 12/18-12/20 30.0% 第95波 12/19-12/21 31.3% 第96波 12/20-12/22 27.2% 第97波 12/21、12/22、12/25 29.9% 第98波 12/22、12/25、12/26 25.5% 第99波 12/25-12/27 28.4% 第100波 12/26-12/28 36.1% 第101波 12/27-12/29 40.2%

然而，有些報導並未提醒誤差值，也沒有耐心等待更多樣本累積，以「震撼、巨變、驚人」註解這些很可能只是誤差導致的數字波動。對不熟悉抽樣誤差的閱聽人而言，按照這種方式理解民調，難怪會出現「年輕人太善變」、「大起大落逾10%」等可能加劇社會對立歧見的論調。

數字是冷冰冰的，人卻是活生生的。表格上的數字，或許讓人抽離實際的生活情境。但所謂10%支持度的起落，推算到實際母群人口數，相當於全台灣實實在在的28萬名20-29歲年輕人。

難道在一、二週內，全國30萬年輕人突然放棄了柯文哲，不久又有15萬年輕人默默回頭支持柯文哲嗎。這顯然違反基本投票行為理論等常識。年輕人的政治傾向或許尚未定型，但在不負責任的民調解釋下，被詮釋成「亂竄」的選民，是相當不合理的。

案例二：美麗島追蹤民調（台北市）

柯文哲在台北市執政8年，柯文哲與黃珊珊，在2014、2018、2022年的得票率分別為57.16%、41.1%、25.14%。

值得注意的是，後兩次選舉，柯文哲與黃珊珊，都是在同時有國民黨與民進黨候選人的競爭下取得得票率，可說至少有兩成的台北市民，在同時有二黨候選人的情況下，仍較支持柯文哲。然而到了12月底，卻陸續有報導以「流失、墊底、支持度僅剩10%」等詞彙形容柯文哲的台北市支持度。

雖然總統支持度與市長支持度未必一致，但在曾經執政8年的台北市僅剩10%支持度，這樣的解讀還是令人困惑。本文表列美麗島追蹤民調，針對柯文哲台北市族群的支持度如後。

美麗島追蹤民調歷次柯文哲台北市族群支持度列表 調查期間 柯文哲台北市支持度 第94波 12/18-12/20 19.7% 第95波 12/19-12/21 14.7% 第96波 12/20-12/22 8.6% 第97波 12/21、12/22、12/25 10.0% 第98波 12/22、12/25、12/26 11.7% 第99波 12/25-12/27 18.0% 第100波 12/26-12/28 21.3% 第101波 12/27-12/29 19.9%

第94波與第101波的調查，僅相隔一週的時間，柯文哲在台北市的支持度維持在20%左右。然而在第95-98波的調查中，一旦加入12月21日或12月22日的樣本，柯文哲台北市支持度就瞬間「雪崩」到10%左右。然而相近時間的其他調查結果，只要不含這二天的樣本，支持度就飆升回到二成左右。

同一批民調，柯文哲總體支持度波動不到2.6%，小於誤差範圍。台北市卻出現短時間前後超過10%支持度的起落，推算到實際母群人口數，代表的是25萬台北市民，在短時間內轉離又再度轉向柯文哲。即便柯文哲在這段期間有農地爭議，但總體支持度波動小的情況下，柯文哲台北市支持度的波動原因，更可能屬於細項樣本太少導致的誤差。

本文根據美麗島追蹤民調結果，試分析柯文哲支持者中的二大族群，20-29歲年輕族群、台北市族群。若是忽視樣本數與誤差等資訊，過度解讀細項數字，將對民調結果造成相當程度的誤解。若各選舉團隊也如此理解選情，將會多少造成錯誤決策。

案例三：ETtoday民調（50-59歲）