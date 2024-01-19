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民進黨打破「八年魔咒」繼續執政，但國防部還需要熱愛刺槍術的守舊部長嗎？

民進黨打破「八年魔咒」繼續執政，但國防部還需要熱愛刺槍術的守舊部長嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

從去年到現在，邱國正部長堅持保留刺槍術、踢正步，公然把相關訓練放回新兵訓練內容，卻對步兵如何因應無人機時代毫無準備，蔡總統難道都不知道邱國正部長為首的軍方守舊派，正在讓她以個人政治信任度作保證的兵役改革變調嗎？

在蔡總統前年年底宣示兵役改革時，曾承諾將改革訓練內容，義務役不僅將學習新的戰技，連過去被詬病的刺槍術、踢正步都會調整。然而近日若干跡象顯示，國防部並沒有認真思考要讓義務役訓練與時俱進，甚至繼續搞原來刺槍術、踢正步那一套。

國防部依然沒有放棄刺槍術、踢正步

首先是去年12月底《自由時報》報導〈一年義務役新訓迎『震撼教育』 但內容能跟上無人機時代嗎？〉其中揭露一年義務役所接受的新訓跟未來戰場嚴重脫節，沒有任何因應無人機攻擊的防衛訓練，甚至仍然強調「齊帶『殺』聲衝向山頭，運用習得的刺槍術擊退敵人」這種過時的刺槍衝鋒戰術，讓人不知今夕是何夕？

再者，近日媒體報導國防部公布「官方版一年期義務役QA說明資料」，國防部在問題33「當一年兵還有訓練刺槍術嗎？」給予肯定的答覆：

考量未來戰場景況，官兵面臨近戰機會增多，近戰格鬥不僅要求基本突刺、防刺、托擊等動作，且增加對刺、擒拿、奪刀及奪槍等訓練。

不僅如此，在問題34「當兵需要踢正步嗎？」，國防部答覆踢正步是基本教練之一，為「練力、練技、練膽、練心的方式」，這意味著義務役未來仍然可能要踢正步。國防部仍然堅持換湯不換藥的傳統刺槍術、踢正步的糟粕，此舉引起軍武圈的批評和嘲諷。

回顧陸軍基層有識者數年前在「靠北長官2022」臉書專頁曾愷切建言陸軍不要再浪費時間在練刺槍：「陸軍拜託別再浪費時間練刺槍，看一下烏俄之戰，他們有人用刺刀打贏城鎮戰（反空降）麼？拿對的武器，打對的戰術！」「臺灣需要的是專業陸軍部隊作戰，反登陸、反空降、反裝甲及後勤保養精通才是我們需要的，不是用人命去拼刺槍！而且拼人命我們有比它們還不重視人命麼？」

遺憾的是，這番苦口婆心的諫言國防部跟陸軍主事者顯然沒有聽進去，雖然極力主張刺槍術的徐衍璞已經卸任陸軍司令轉任國防部軍備副部長，但是到了2024年的今日，聲稱已經研究、考察過雙亞戰爭、烏俄戰爭等戰場經驗的軍方——特別是陸軍——仍然要新兵練刺槍，甚至無視無人機時代的潮流，要新兵上刺刀帶殺聲攻上山頭，繼續用人命去拚刺槍。

以邱國正部長為首的軍方守舊派

事實上，問題不只是刺槍術，還突顯出邱國正部長為首的軍方守舊派無意揚棄刺槍術、踢正步等糟粕，更無意進行觀念、管理文化、戰術、戰略等層面的實質革新，反而更死抱著刺槍術、踢正步等糟粕不放的開倒車怪現象。

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