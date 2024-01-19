民進黨打破「八年魔咒」繼續執政，但國防部還需要熱愛刺槍術的守舊部長嗎？
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從去年到現在，邱國正部長堅持保留刺槍術、踢正步，公然把相關訓練放回新兵訓練內容，卻對步兵如何因應無人機時代毫無準備，蔡總統難道都不知道邱國正部長為首的軍方守舊派，正在讓她以個人政治信任度作保證的兵役改革變調嗎？
在蔡總統前年年底宣示兵役改革時，曾承諾將改革訓練內容，義務役不僅將學習新的戰技，連過去被詬病的刺槍術、踢正步都會調整。然而近日若干跡象顯示，國防部並沒有認真思考要讓義務役訓練與時俱進，甚至繼續搞原來刺槍術、踢正步那一套。
國防部依然沒有放棄刺槍術、踢正步
首先是去年12月底《自由時報》報導〈一年義務役新訓迎『震撼教育』 但內容能跟上無人機時代嗎？〉其中揭露一年義務役所接受的新訓跟未來戰場嚴重脫節，沒有任何因應無人機攻擊的防衛訓練，甚至仍然強調「齊帶『殺』聲衝向山頭，運用習得的刺槍術擊退敵人」這種過時的刺槍衝鋒戰術，讓人不知今夕是何夕？
再者，近日媒體報導國防部公布「官方版一年期義務役QA說明資料」，國防部在問題33「當一年兵還有訓練刺槍術嗎？」給予肯定的答覆：
考量未來戰場景況，官兵面臨近戰機會增多，近戰格鬥不僅要求基本突刺、防刺、托擊等動作，且增加對刺、擒拿、奪刀及奪槍等訓練。
不僅如此，在問題34「當兵需要踢正步嗎？」，國防部答覆踢正步是基本教練之一，為「練力、練技、練膽、練心的方式」，這意味著義務役未來仍然可能要踢正步。國防部仍然堅持換湯不換藥的傳統刺槍術、踢正步的糟粕，此舉引起軍武圈的批評和嘲諷。
回顧陸軍基層有識者數年前在「靠北長官2022」臉書專頁曾愷切建言陸軍不要再浪費時間在練刺槍：「陸軍拜託別再浪費時間練刺槍，看一下烏俄之戰，他們有人用刺刀打贏城鎮戰（反空降）麼？拿對的武器，打對的戰術！」「臺灣需要的是專業陸軍部隊作戰，反登陸、反空降、反裝甲及後勤保養精通才是我們需要的，不是用人命去拼刺槍！而且拼人命我們有比它們還不重視人命麼？」
遺憾的是，這番苦口婆心的諫言國防部跟陸軍主事者顯然沒有聽進去，雖然極力主張刺槍術的徐衍璞已經卸任陸軍司令轉任國防部軍備副部長，但是到了2024年的今日，聲稱已經研究、考察過雙亞戰爭、烏俄戰爭等戰場經驗的軍方——特別是陸軍——仍然要新兵練刺槍，甚至無視無人機時代的潮流，要新兵上刺刀帶殺聲攻上山頭，繼續用人命去拚刺槍。
以邱國正部長為首的軍方守舊派
事實上，問題不只是刺槍術，還突顯出邱國正部長為首的軍方守舊派無意揚棄刺槍術、踢正步等糟粕，更無意進行觀念、管理文化、戰術、戰略等層面的實質革新，反而更死抱著刺槍術、踢正步等糟粕不放的開倒車怪現象。
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CES 2024馳諾瓦科技推出MCS商用電動車超高功率快充設備
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美國最大國際消費性電子展（CES 2024）盛大開展，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術「MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）」。
美國最大國際消費性電子展（CES 2024）於美國時間1月9日盛大開展，近年CES作為電動車產業鏈業者展演最新科技的重要舞台，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，於CES 2024展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術，MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）。馳諾瓦科技MCS水冷充電設備將應用在即將通過安規認證、備配6把充電槍的新品DZ480，透過兩組DZ480並聯可提供高達960kW的雙倍輸出功率，為目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，對應未來商用重型車輛、電動船舶等充電需求情境，引領電動車（EV）充電技術革新與發展。
得益於與車廠、充電站運營商（CPOs），住宅、停車場、加油站以及重型車隊等多方面的豐富合作經驗，馳諾瓦科技在競爭激烈的全球市場中建立穩固的商業基礎，目標在2024年達到50%營收成長，馳諾瓦科技總公司發言人林飛宏指出：「馳諾瓦科技除了持續研發前瞻性的充電技術，提供業界最快速的充電設備系統服務外，也順應NACS北美充電標準需求，致力完善電動車充電基礎設施，成功打入北美電動車（EV）市場，成為各界夥伴合作首選，也為夥伴打造設計、生產、驗證到服務的一條龍模式，並透過車輛與技術整合，實現最佳的充電效率。」
馳諾瓦科技MCS商用電動車快充系統 全球最高功率商用單一直流快充連接器
看準城市公共運輸系統、企業商用電動重型車隊大規模電動化的客戶需求持續成長，馳諾瓦科技首度於CES 2024亮相MCS（百萬瓦充電系統）超高功率充電解決方案，滿足商用電動車在長途行駛、商用重型車輛、以及電動船舶等需要大量且快速的充電需求。MCS系統採用直流電，可提供高達3.84百萬瓦、1,250伏特及最高3,000安培輸出，超出既有CCS水冷規格500安培的6倍，是目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，與CCS1、CCS2、NACS、GBT、CHAdeMO多種充電標準兼容，同時符合OCPP 2.0、DIN70121和ISO 15118國際標準。馳諾瓦科技亦針對不同商業車隊客戶的需求進行系統模組化設計，可在未來進行電力擴充升級，MCS系統同時擁有先進的遠程診斷功能，提供更即時和準確的故障排除。
單體式480kW極速充電設備同步展出，引領EV快充市場革新
Level 2家用、商用交流慢充電設備AW48、AX80滿足多元充電需求
除了亮相最新MCS系統，馳諾瓦科技同步於CES 2024展出單體式480kW極速充電設備DQ480、暢銷機種DD360等多款快速充電設備產品，及AW48、AX80兩款慢充機種，滿足從家用到車廠、充電站營運商等海內外合作夥伴在不同商用場域情境應用的全方位需求。
DQ480為全球首款整合電源櫃與充電系統設計的單體式480kW極速充電設備，搭配可自由排列的一櫃四槍與客製冷卻系統，高速輸出500安培電流，提供4輛車同時充電，適合有快速充電需求但存在既有用地受限的商業車隊、加油站、商業中心與購物中心等都會型停車場域。DQ480設計貼近使用者需求，迴旋式槍線管理系統讓車主在充電槍拉取與回彈更輕鬆省力，加速營運商充電設備車輛迴轉與使用效率外，亦可針對客戶需求搭配7吋、21.5吋與32吋三選二的客製化螢幕組合作為廣告曝光版位，創造多樣營收來源，促進異業合作結盟機會。
在家用、商用大樓等交流充電樁的需求上，馳諾瓦科技則展示AW48智能住宅充電設備，滿足住宅家用、商辦大樓等需要OCPP和雙向支援的充電需求； AX80則針對商用車隊和公共充電而設計，同時符合CTEP/NTEP標準。
關於馳諾瓦科技
馳諾瓦科技股份有限公司為飛宏科技旗下子公司，致力為全球市場提供整合性電動載具充電解決方案，營業據點遍及歐洲、美國及亞洲。馳諾瓦科技累積多年豐富的ODM/OEM經驗，擁有專業知識、技術能力、高標準生產製造品質，為國際客戶設計適用於不同場域的高度客製化產品與服務。馳諾瓦科技所提出的充電解決方案，從超高功率快速充電一體樁、分體樁到大螢幕廣告樁，在全球已出貨超過60,000座充電樁。馳諾瓦科技所思考的是站在客戶和使用者的立場，發展全方位的充電解決方案，創造優良的使用者體驗來獲得更好的商業效率。馳諾瓦科技在乎與合作夥伴間的文化相容性，期待透過綠能減碳結合永續發展，引領全球綠色循環供應鏈，為股東、同仁、社會及環境帶來正向的社會創新價值。
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