緬北少數民族武裝組織佔領西部城鎮，中國斡旋的緬甸「停火協議」能持續嗎？
我們想讓你知道的是
緬甸北部少數民族地方武裝組織的軍事行動仍持續進行。1月14日，緬甸政府軍在百力瓦鎮的最後據點被攻克，若開軍完全控制該鎮。在此有必要提及的是，皎漂特區位於若開邦，是中國「一帶一路」建設的重要支點。特區內的皎漂港是中緬油氣管道的起點。若開戰局直接影響中國利益，也影響中方人員安全。
文：林原
緬甸北部的少數民族地方武裝組織若開軍（AA）1月15日宣布，它控制了西部的一個戰略貿易中心百力瓦鎮，對軍政府造成打擊。在此之前，若開軍、果敢的緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）和德昂民族解放軍（TNLA）剛在中國雲南昆明跟緬甸軍政府舉行和談，並達成正式停火協議。
中國外交部發言人毛寧在1月12日說：「雙方同意立即停火，軍事人員脫離接觸，相關爭端和訴求通過和平談判方式解決。雙方承諾不損害中方邊民與在緬項目人員安全。」
不過，停火協議似乎並沒有讓軍事行動完全停止。據《果敢資訊網》消息，就在談判結束後的1月12日，緬甸政府軍武裝戰機仍對南桑鎮、南木渡鎮進行了轟炸。當日政府軍又對皎脈鎮、抹谷鎮、昔卜鎮進行砲襲。但緬甸軍方發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）週一（1月15日）告訴《日經新聞》，自新的停火生效以來，緬甸軍方未參與任何空襲或類似行動。
緬甸北部少數民族地方武裝組織（簡稱民地武）的軍事行動也持續進行。1月14日，緬甸政府軍在百力瓦鎮的最後據點被攻克，若開軍完全控制該鎮。在此有必要提及的是，皎漂特區位於若開邦，是中國「一帶一路」建設的重要支點。特區內的皎漂港是中緬油氣管道的起點。若開戰局直接影響中國利益，也影響中方人員安全。
去年12月14日，緬甸衝突各方經中國斡旋曾達成暫時停火。此後短期內緬甸民族民主同盟軍控制區停止了軍事行動，但德昂民族解放軍及若開軍控制地區的衝突仍在持續。德昂民族解放軍宣布，12月15日敏昂萊武裝位於南桑鎮的最後一個團部被拔除，由此德昂軍控制了該鎮。同月19日，德昂軍又拔除了敏昂萊武裝在南坎鎮的所有據點。
停火能否真正實現
1月12日生效的協議是否能真正在緬北實現停火，還是會像去年12月14日的停火那樣失敗，值得繼續觀察。美國智庫史汀生中心東亞計畫共同主任、布魯金斯客座研究員孫韻認為，這個停火本身是有限的，因為它是「三兄弟組織」與軍政府的停火。「雖然沒有明言，這次停火的地理限制應該是在中緬邊境地區，也就是說若開軍和軍政府在若開邦的交火不受此局限。目前果敢同盟軍已經拿下果敢，此輪 攻勢的結果就算是達成了，如果再向南推進，衝突勢必升溫，」她說。
關於緬甸軍方簽訂停火協議的原因，一位日本立命館大學緬甸籍博士生在接受《美國之音》採訪時指出：
「從軍事角度看，一些民族地區的防禦前線處於少數民族地方武裝組織以及人民防衛 軍（又譯人民保衛軍）的聯合攻勢下，而緬甸國家管理委員會（SAC）似乎已厭倦了戰爭；從政治角度看，緬甸國家管理委員會總是聲稱它將維持全國停火協議（Nationwide Ceasefire Agreement） ，以此作為處理與控制'民地武'問題的危機管理措施；從經濟角度來看，短期或長期的軍事衝突都會大大影響國家的社會經濟穩定及發展；從行政管理角度看，在受衝突影響的民族地區，緬甸國家管理委員會觀察到所控制城市中管治體系的崩潰；從人道主義角度看，緬甸國家管理委員會不願與少數民族地方武裝走向戰爭，因為它意識到雙方軍事衝突導致的不穩定局勢使得大量軍事人員、他們的家庭及平民遭受嚴重負面影響。」
而孫韻認為，軍政府現在拿回果敢可能性不大，簽訂停火協議防止「民地武」進一步佔領其它緬軍控制地區，對軍政府有利。至於緬甸反對派，她指出，它之前希望「三兄弟組織」能進一步領導推進全國性反軍政府的軍事運動。如果停火已經簽訂，他們將在這個方向上受到轄制。
孫韻說：「中國在軍政府腹背受敵的情況下幫助軍政府解決了至少這個方向上的危機，但是軍政府不一定會就此感念中國的好處，因為他們認為中國本身可以阻止『1027行動』。但是對於中國來說，果敢地區的電詐活動氾濫，軍政府從中漁利，因此之前不願解決此問題。中國動手解決，有理有據。」
需提及的是，目前的停火協議不涉及緬甸民族團結政府（National Unity Government）轄下的人民防衛軍，目前該武裝組織與緬甸政府軍的衝突仍在持續。
關於停火協議對緬甸局勢的影響，立命館大學緬甸籍博士生指出，這項停火協議對緬甸政治局勢有重要影響。「首先，在衝突活躍地區，穩定與安寧能夠實現；其次，和平與安全的恢復有利於社會經濟發展；再次，維護穩定的治理機制能正常運作；最後，將到來的選舉可以在沒有國內軍事衝突 阻礙的情況下進行準備，其後可以舉辦全國範圍內的大選，」他說。
這次緬北戰火從10月27日重燃，少數民族地方武裝組織（民地武）向政府軍發動攻擊。當日，同盟軍佔領果敢清水河區。11月7日，緬甸民族民主同盟軍攻占政府軍多個軍事據點，奪回了勐古縣城控制權。26日，同盟軍在木姐區勐古地區佔領邊境貿易口岸金三角（Kyin San Kyawt）。28日，同盟軍又全面收復緬軍盤踞經營近三十年的果敢拱掌據點，解放興旺區。
德昂民族解放軍12月16日宣布，在前一日攻下撣邦貿易重鎮南散（Namhsan）。 1月5日， 「三兄弟武裝聯盟」發聲明稱，已控制果敢自治區首府老街（Laukkai），設在老街的軍方地區總部已投降。
關於緬甸政府軍在緬北戰場上不斷敗退的原因，孫韻博士認為這與緬軍需要把精銳部隊保留在下緬甸尤其是緬族聚居區有關。而《果敢資訊網》有論者提出：兩個原因導致緬援軍不能到達緬北：一是緬軍自己的虛弱；二是對「下緬甸」革命武裝的恐懼。
停火前的戰局演變
去年（2023）10月27日，緬甸民族民主同盟軍、德昂民族解放軍、若開軍發表《「1027」行動聲明》，聲稱他們聯合採取軍事行動的目的包括：聯合所有革命組織推翻緬軍人集團的獨裁統治 ；根除包括中緬邊境地區在內的全國範圍內的電信詐騙、詐騙窩點及其保護傘等。
緬北戰事重啟的原因之一是果敢電詐集團將園區內電詐人員秘密轉移期間，發生人質奪槍逃跑，於是電詐集團武裝人員開槍掃射試圖逃跑者，導致六十人左右死傷。
Tags：
以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。