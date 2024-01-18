緬北少數民族武裝組織佔領西部城鎮，中國斡旋的緬甸「停火協議」能持續嗎？

文：林原

緬甸北部的少數民族地方武裝組織若開軍（AA）1月15日宣布，它控制了西部的一個戰略貿易中心百力瓦鎮，對軍政府造成打擊。在此之前，若開軍、果敢的緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）和德昂民族解放軍（TNLA）剛在中國雲南昆明跟緬甸軍政府舉行和談，並達成正式停火協議。

中國外交部發言人毛寧在1月12日說：「雙方同意立即停火，軍事人員脫離接觸，相關爭端和訴求通過和平談判方式解決。雙方承諾不損害中方邊民與在緬項目人員安全。」

Photo Credit： Uwe Dedering CC BY SA 3.0 百力瓦鎮在緬甸的位置

不過，停火協議似乎並沒有讓軍事行動完全停止。據《果敢資訊網》消息，就在談判結束後的1月12日，緬甸政府軍武裝戰機仍對南桑鎮、南木渡鎮進行了轟炸。當日政府軍又對皎脈鎮、抹谷鎮、昔卜鎮進行砲襲。但緬甸軍方發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）週一（1月15日）告訴《日經新聞》，自新的停火生效以來，緬甸軍方未參與任何空襲或類似行動。

緬甸北部少數民族地方武裝組織（簡稱民地武）的軍事行動也持續進行。1月14日，緬甸政府軍在百力瓦鎮的最後據點被攻克，若開軍完全控制該鎮。在此有必要提及的是，皎漂特區位於若開邦，是中國「一帶一路」建設的重要支點。特區內的皎漂港是中緬油氣管道的起點。若開戰局直接影響中國利益，也影響中方人員安全。

去年12月14日，緬甸衝突各方經中國斡旋曾達成暫時停火。此後短期內緬甸民族民主同盟軍控制區停止了軍事行動，但德昂民族解放軍及若開軍控制地區的衝突仍在持續。德昂民族解放軍宣布，12月15日敏昂萊武裝位於南桑鎮的最後一個團部被拔除，由此德昂軍控制了該鎮。同月19日，德昂軍又拔除了敏昂萊武裝在南坎鎮的所有據點。

Photo Credit：VOA/ AFP 緬甸德昂民族解放軍士兵在撣邦北部的南康鎮站崗。照片攝於2023年11月9日。

停火能否真正實現

1月12日生效的協議是否能真正在緬北實現停火，還是會像去年12月14日的停火那樣失敗，值得繼續觀察。美國智庫史汀生中心東亞計畫共同主任、布魯金斯客座研究員孫韻認為，這個停火本身是有限的，因為它是「三兄弟組織」與軍政府的停火。「雖然沒有明言，這次停火的地理限制應該是在中緬邊境地區，也就是說若開軍和軍政府在若開邦的交火不受此局限。目前果敢同盟軍已經拿下果敢，此輪 攻勢的結果就算是達成了，如果再向南推進，衝突勢必升溫，」她說。

關於緬甸軍方簽訂停火協議的原因，一位日本立命館大學緬甸籍博士生在接受《美國之音》採訪時指出：

「從軍事角度看，一些民族地區的防禦前線處於少數民族地方武裝組織以及人民防衛 軍（又譯人民保衛軍）的聯合攻勢下，而緬甸國家管理委員會（SAC）似乎已厭倦了戰爭；從政治角度看，緬甸國家管理委員會總是聲稱它將維持全國停火協議（Nationwide Ceasefire Agreement） ，以此作為處理與控制'民地武'問題的危機管理措施；從經濟角度來看，短期或長期的軍事衝突都會大大影響國家的社會經濟穩定及發展；從行政管理角度看，在受衝突影響的民族地區，緬甸國家管理委員會觀察到所控制城市中管治體系的崩潰；從人道主義角度看，緬甸國家管理委員會不願與少數民族地方武裝走向戰爭，因為它意識到雙方軍事衝突導致的不穩定局勢使得大量軍事人員、他們的家庭及平民遭受嚴重負面影響。」

而孫韻認為，軍政府現在拿回果敢可能性不大，簽訂停火協議防止「民地武」進一步佔領其它緬軍控制地區，對軍政府有利。至於緬甸反對派，她指出，它之前希望「三兄弟組織」能進一步領導推進全國性反軍政府的軍事運動。如果停火已經簽訂，他們將在這個方向上受到轄制。

孫韻說：「中國在軍政府腹背受敵的情況下幫助軍政府解決了至少這個方向上的危機，但是軍政府不一定會就此感念中國的好處，因為他們認為中國本身可以阻止『1027行動』。但是對於中國來說，果敢地區的電詐活動氾濫，軍政府從中漁利，因此之前不願解決此問題。中國動手解決，有理有據。」

需提及的是，目前的停火協議不涉及緬甸民族團結政府（National Unity Government）轄下的人民防衛軍，目前該武裝組織與緬甸政府軍的衝突仍在持續。

Photo Credit: GettyImages 緬甸全民盟政府（NUG）成立的⼈⺠防衛軍（PDF）對抗軍政府的仰光人民國防軍成員

關於停火協議對緬甸局勢的影響，立命館大學緬甸籍博士生指出，這項停火協議對緬甸政治局勢有重要影響。「首先，在衝突活躍地區，穩定與安寧能夠實現；其次，和平與安全的恢復有利於社會經濟發展；再次，維護穩定的治理機制能正常運作；最後，將到來的選舉可以在沒有國內軍事衝突 阻礙的情況下進行準備，其後可以舉辦全國範圍內的大選，」他說。

這次緬北戰火從10月27日重燃，少數民族地方武裝組織（民地武）向政府軍發動攻擊。當日，同盟軍佔領果敢清水河區。11月7日，緬甸民族民主同盟軍攻占政府軍多個軍事據點，奪回了勐古縣城控制權。26日，同盟軍在木姐區勐古地區佔領邊境貿易口岸金三角（Kyin San Kyawt）。28日，同盟軍又全面收復緬軍盤踞經營近三十年的果敢拱掌據點，解放興旺區。

德昂民族解放軍12月16日宣布，在前一日攻下撣邦貿易重鎮南散（Namhsan）。 1月5日， 「三兄弟武裝聯盟」發聲明稱，已控制果敢自治區首府老街（Laukkai），設在老街的軍方地區總部已投降。

關於緬甸政府軍在緬北戰場上不斷敗退的原因，孫韻博士認為這與緬軍需要把精銳部隊保留在下緬甸尤其是緬族聚居區有關。而《果敢資訊網》有論者提出：兩個原因導致緬援軍不能到達緬北：一是緬軍自己的虛弱；二是對「下緬甸」革命武裝的恐懼。

Photo Credit: GettyImages 2023年12月4日，坐在卡車上的緬甸軍人在仰光街道巡邏。

停火前的戰局演變

去年（2023）10月27日，緬甸民族民主同盟軍、德昂民族解放軍、若開軍發表《「1027」行動聲明》，聲稱他們聯合採取軍事行動的目的包括：聯合所有革命組織推翻緬軍人集團的獨裁統治 ；根除包括中緬邊境地區在內的全國範圍內的電信詐騙、詐騙窩點及其保護傘等。

緬北戰事重啟的原因之一是果敢電詐集團將園區內電詐人員秘密轉移期間，發生人質奪槍逃跑，於是電詐集團武裝人員開槍掃射試圖逃跑者，導致六十人左右死傷。