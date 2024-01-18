《華爾街日報》：美國會調查疫情溯源，北京延遲2週揭露COVID-19病毒基因測序
我們想讓你知道的是
委員會主席麥莫里斯羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）聲明，現在發現中國國家附屬實驗室一名研究員測定病毒基因序列，比北京公開時間早很多，顯示美國「無法信任任何中共提供的所謂『事實』或資料，基於這類資訊的任何科學理論正當性也受到嚴重質疑。」
（中央社）《華爾街日報》報導，美國國會調查發現，2019年底，中國研究人員已對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒基因測序，但北京隔逾2週才公布細節，外界再度質疑中國在疫情初期到底掌握多少資訊。
美國聯邦眾議院能源暨商業委員會從衛生及公共服務部（HHS）取得的文件顯示，2019年12月28日，中國一名研究員將COVID-19致命病毒幾乎完整的序列圖譜上傳美國政府運作的資料庫。當時中方官員仍稱湖北省武漢市出現「不明原因」肺炎，尚未關閉爆發疫情的華南海鮮批發市場。
中國直到2020年1月11日才和世界衛生組織（WHO）分享病毒基因序列資訊。
報導寫道，新消息無法平息COVID-19究竟源於動物傳播還是實驗室洩漏引發的爭論，僅代表世界仍無法掌握疫情源頭全貌。
2019年底，全球科學家與政府仍致力解開日後定名COVID-19、造成數百萬人死亡的神祕傳染病謎團。多位專家表示，如能把握間隔那2週，將有助國際醫界了解COVID-19傳播方式、築起醫療防線、為疫苗研發打下根基。
美國病毒學家布倫（Jesse Bloom）說，「這凸顯我們對中國政府公布的訊息準確性必須多謹慎小心。」
中國駐美大使館發言人堅稱，中國的疫情防控政策科學、有效，符合中國國情，「經得起歷史檢驗」。
美國眾院能源暨商業委員會數月來追查疫情源頭，揚言傳喚衛生及公共服務部後，共和黨籍議員取得上述文件。衛生及公共服務部助理部長艾格林（Melanie Egorin）寫道，2019年12月28日，中國醫學科學院病原生物學研究所研究員任麗麗將SARS-CoV-2新型冠狀病毒基因序列圖譜，上傳到美國國家衛生研究院（NIH）運作的基因資料庫GenBank。
根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），病毒基因序列資料2020年1月5日就分享給中國疾病預防控制中心，比中國當局分享給世衛組織早6天。
艾格林寫道，任麗麗提供的病毒基因序列未曾發表，美國國家衛生研究院依程序要求她提供更多技術詳情但未獲回應後，於2020年1月16日從資料庫刪除。任麗麗當時未回應的原因不明。
2020年1月12日，美國國家衛生研究院從另一來源得到並發表SARS-CoV-2病毒基因序列。
艾格林向眾院能源暨商業委員會表示，2020年1月12日發表的基因序列和任麗麗提供的版本「幾乎雷同」。
委員會主席麥莫里斯羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）聲明，現在發現中國國家附屬實驗室一名研究員測定病毒基因序列，比北京公開時間早很多，顯示美國「無法信任任何中共提供的所謂『事實』或資料，基於這類資訊的任何科學理論正當性也受到嚴重質疑。」
新聞來源
延伸閱讀
- 《紐約時報》：中國嚴控科研改寫COVID-19敘事，妨礙疫情溯源調查
- 《美聯社》取得錄音檔：中國拖延公布疫情資訊，WHO為哄中國只好多稱讚
- 英媒：COVID-19爆發前武漢科學家與共軍合造病毒，中國隱匿2016年「墨江事件」疑為病毒起源
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
“COVID-19”的相關議題
- 2024-01-18 《華爾街日報》：美國會調查疫情溯源，北京延遲2週揭露COVID-19病毒基因測序
- 2024-01-17 公布高端疫苗合約8大QA，疾管署：7國27疫苗都是預採購，絕無獨厚高端
- 2024-01-17 藍委指高端合約疑點多，促衛福部講清楚；簽約與EUA時間遭疑，薛瑞元：不然要看良辰吉日嗎？
Tags：
玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。