《華爾街日報》：美國會調查疫情溯源，北京延遲2週揭露COVID-19病毒基因測序

（中央社）《華爾街日報》報導，美國國會調查發現，2019年底，中國研究人員已對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒基因測序，但北京隔逾2週才公布細節，外界再度質疑中國在疫情初期到底掌握多少資訊。

美國聯邦眾議院能源暨商業委員會從衛生及公共服務部（HHS）取得的文件顯示，2019年12月28日，中國一名研究員將COVID-19致命病毒幾乎完整的序列圖譜上傳美國政府運作的資料庫。當時中方官員仍稱湖北省武漢市出現「不明原因」肺炎，尚未關閉爆發疫情的華南海鮮批發市場。

中國直到2020年1月11日才和世界衛生組織（WHO）分享病毒基因序列資訊。

報導寫道，新消息無法平息COVID-19究竟源於動物傳播還是實驗室洩漏引發的爭論，僅代表世界仍無法掌握疫情源頭全貌。

2019年底，全球科學家與政府仍致力解開日後定名COVID-19、造成數百萬人死亡的神祕傳染病謎團。多位專家表示，如能把握間隔那2週，將有助國際醫界了解COVID-19傳播方式、築起醫療防線、為疫苗研發打下根基。

美國病毒學家布倫（Jesse Bloom）說，「這凸顯我們對中國政府公布的訊息準確性必須多謹慎小心。」

中國駐美大使館發言人堅稱，中國的疫情防控政策科學、有效，符合中國國情，「經得起歷史檢驗」。

美國眾院能源暨商業委員會數月來追查疫情源頭，揚言傳喚衛生及公共服務部後，共和黨籍議員取得上述文件。衛生及公共服務部助理部長艾格林（Melanie Egorin）寫道，2019年12月28日，中國醫學科學院病原生物學研究所研究員任麗麗將SARS-CoV-2新型冠狀病毒基因序列圖譜，上傳到美國國家衛生研究院（NIH）運作的基因資料庫GenBank。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），病毒基因序列資料2020年1月5日就分享給中國疾病預防控制中心，比中國當局分享給世衛組織早6天。

艾格林寫道，任麗麗提供的病毒基因序列未曾發表，美國國家衛生研究院依程序要求她提供更多技術詳情但未獲回應後，於2020年1月16日從資料庫刪除。任麗麗當時未回應的原因不明。

2020年1月12日，美國國家衛生研究院從另一來源得到並發表SARS-CoV-2病毒基因序列。

艾格林向眾院能源暨商業委員會表示，2020年1月12日發表的基因序列和任麗麗提供的版本「幾乎雷同」。

委員會主席麥莫里斯羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）聲明，現在發現中國國家附屬實驗室一名研究員測定病毒基因序列，比北京公開時間早很多，顯示美國「無法信任任何中共提供的所謂『事實』或資料，基於這類資訊的任何科學理論正當性也受到嚴重質疑。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰