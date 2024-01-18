韓式泡麵進軍北美、東南亞市場出口總額創新高，為何韓食深受海外消費者喜愛？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

韓國食品近年來廣受海外市場歡迎，該國去（2023）年食品外銷量及出口總額更創歷史新高。據韓國農林畜產食品部（MAFRA）統計，2023年12月中旬前的農產品及食品出口總額已達90億美元（約新台幣2841億元／約港幣704億元），較2022年同期相比增長約3％。

韓國英文新聞媒體《韓國先驅報》（The Korea Herald）表示，該年度所有外銷食品當中以韓式泡麵外銷量增幅最大，相比2022年同期成長約24％，產值達9.38億美元（約新台幣296億元／約港幣73.4億元），韓式泡麵也一舉躍升為韓國第一大出口食品。此外，韓國草莓及稻米的出口總額也飆升超過20％，韓式泡菜（kimchi）的出口額亦增加10.3％。

首爾大學（SNU）食品商業研究室負責人文政勳（Moon Jung-hoon）對此稱：「韓國國內市場的食品銷售目前已達飽和，因此韓國的大型食品公司多開始轉向投資海外市場，尤其在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情趨緩後更積極開發美國、越南等國的食品市場商機。」

《韓國先驅報》強調，韓式泡麵的外銷增長無疑推動韓國食品的整體出口量，以韓式零食、泡麵及超市經營為主要業務的韓國企業農心（Nongshim）單在2023年第三季營業額便已衝破4290萬美元（約新台幣13.5億元／約港幣3.35億元），比2022年同期增長一倍以上，農心企業位於美國及中國的海外子公司營收亦高達數千萬美元。

農心企業一位不具名的高層指出，其公司最受海外消費者歡迎的食品為辛拉麵（Shin Ramyun），該商品的海外銷量從2021年開始便已超過韓國國內市場的銷量。

「進口至美國連鎖零售企業的辛拉麵銷量在COVID-19疫情過後持續增長，而農心在2022年建於美國的第二家食品工廠其生產力也逐漸提高，我們會優化分銷網路系統及強化管理模式，以此確保辛拉麵等韓食能在沃爾瑪（Walmart）等零售企業中不斷增加銷量。」農心高層如此提及。