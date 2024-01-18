法國新生兒數創戰後最低，馬克宏承諾改革育嬰假惹議，女權人士：別管我們的子宮
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一般認為，在已開發國家，要維持人口水準，每名女性平均生育數應達2.2個，而要支撐法國2023年退休改革計畫，估計也應達1.8個；然而，法國2023年的生育數字低於這兩項目標。這可能意味著，如果出生率沒有拉高，改革計畫就無法如預期減少退休金赤字。
法國新生兒數創戰後最低，馬克宏承諾改革育嬰假
（中央社）法國2023年新生兒數降到第2次世界大戰之後最低，這對向來相對穩定的法國人口來說是一次打擊。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）16日承諾徹底檢討育嬰假，提高給付薪資。
法國國家統計及經濟研究局（INSEE）在人口普查年度報告中表示，法國2023年有67萬8000名新生兒，比2022年減少7%，更比2020年的高峰減少20%。
法國數十年來獨樹一幟，出生率不像德國、義大利、西班牙等歐洲國家那樣大幅滑落。
人口學者往往認為這是因為法國擁有慷慨的健康和兒童照護機制，並為有孩子的人提供減稅和其他優惠，尤其是生3個孩子或以上的人。
這有助於緩和人口老化的衝擊，同時對國家未來長期成長有利，因為經濟學者說，長期成長的前景通常取決於人口、生產力增長和勞動力參與。
《路透社》報導，馬克宏在記者會上說：「只有提高出生率，法國才能更強大……一套薪資更高的育嬰假新制將可讓有意願的雙親與孩子待在一起6個月。」
除了基本的產假之外，為人父母的法國人目前還可申請額外的一年育嬰假，且可展延兩次。
不過，現行制度每月僅支付略多於400歐元（約新台幣1萬3700元），馬克宏說，有些父母因此而焦慮；他還說，現行制度也使得母親離開勞動市場太久。
法國國家統計及經濟研究局表示，2023年每名母親平均生1.68個孩子，比2022年平均1.79個更少，已降到30年來最低。
2021年，法國與捷克平均生育數字在歐洲聯盟國家中居冠，達1.83個。
一般認為，在已開發國家，要維持人口水準，每名女性平均生育數應達2.2個，而要支撐法國2023年退休改革計畫，估計也應達1.8個；然而，法國2023年的生育數字低於這兩項目標。這可能意味著，如果出生率沒有拉高，改革計畫就無法如預期減少退休金赤字。
民意調查機構OpinionWay替「為家庭團結」（Unis pour les Familles）協會調查1萬1000人的意見後發現，膝下無子的受訪者中，有三分之二想要孩子；已有孩子的受訪者中，也有五分之一會想生更多孩子。
但受訪者中有30%提到，不生更多孩子的理由包括擔心經濟、社會和氣候前景。還有約28%的受訪者說，養孩子太花錢。
根據法國國家統計及經濟研究局的每月調查，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、能源價格飆漲和創下新高的通貨膨脹率等危機接連爆發，嚴重打擊家庭信心，難以從2022年中期的歷史低點恢復。
馬克宏宣布多項新措施，力圖提振聲望
（中央社）法國總統馬克宏16日罕見地舉行記者會，宣布一系列旨在凝聚更大公民責任和安全的措施，承諾打造「更強大、更公平」法國，試圖為其最後一任注入新活力。
《法新社》報導，馬克宏第2個、也是最後一個任期還有3年多時間，近幾週來，在經歷一連串危機和極右翼日益嚴峻的挑戰後，馬克宏一直處於不利地位。
上週，他宣布一個明顯向右傾斜的新內閣，任命34歲的艾塔爾（Gabriel Attal）為法國有史以來最年輕的總理。
他宣布可能導致未來兩年強制要求學生穿著制服的試驗，並表示所有孩子都應學習法國國歌馬賽曲（La Marseillaise），還提出讓所有學生參加戲劇課程的想法。
馬克宏說：「我相信我們有成功的基礎，我們孩子明日生活會比我們今日生活更好。」
「法國將會更加強大……如果我們更團結，如果我們重新學會分享價值觀、共同文化以及在課堂、街道、公共交通和商店中的尊重。」
馬克宏促生育政策惹議，女權人士：別管我們的子宮
（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）計畫提振內國低迷的出生率，但在17日招致強烈抗議，女權主義者及左派政治人物指控，馬克宏試圖控制女性的身體。
《法新社》報導，馬克宏16日在記者會上表示，法國需要推行他所說的「人口重振」計畫。他矢言提供更佳的育嬰假，並且解決不孕問題。
馬克宏說：「只有提高出生率，法國才能更強大……一套薪資更高的育嬰假新制，將可讓有意願的雙親與孩子待在一起6個月。」
對此，法國婦女基金會（Fondation des Femmes）負責人梅菲爾（Anne-Cecile Mailfert）在社群媒體X（前身推特）發文說：「別管我們的子宮。」
另外，幫助婦女及家庭的CIDFF協會也對此表達「嚴重關切」。CIDFF指出：「生育主義者政策的實施，與婦女自主權嚴重背道而馳，引發令人擔憂的政治和社會倒退。」
此外，法國左派政治人物也抨擊上述計畫。左翼政黨「不屈法國」（France Unbowed）議員寇比雅（Alexis Corbiere）指稱：「女性的身體不是武器。」
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。