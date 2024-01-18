法國新生兒數創戰後最低，馬克宏承諾改革育嬰假惹議，女權人士：別管我們的子宮

法國新生兒數創戰後最低，馬克宏承諾改革育嬰假

（中央社）法國2023年新生兒數降到第2次世界大戰之後最低，這對向來相對穩定的法國人口來說是一次打擊。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）16日承諾徹底檢討育嬰假，提高給付薪資。

法國國家統計及經濟研究局（INSEE）在人口普查年度報告中表示，法國2023年有67萬8000名新生兒，比2022年減少7%，更比2020年的高峰減少20%。

法國數十年來獨樹一幟，出生率不像德國、義大利、西班牙等歐洲國家那樣大幅滑落。

人口學者往往認為這是因為法國擁有慷慨的健康和兒童照護機制，並為有孩子的人提供減稅和其他優惠，尤其是生3個孩子或以上的人。

這有助於緩和人口老化的衝擊，同時對國家未來長期成長有利，因為經濟學者說，長期成長的前景通常取決於人口、生產力增長和勞動力參與。

《路透社》報導，馬克宏在記者會上說：「只有提高出生率，法國才能更強大……一套薪資更高的育嬰假新制將可讓有意願的雙親與孩子待在一起6個月。」

除了基本的產假之外，為人父母的法國人目前還可申請額外的一年育嬰假，且可展延兩次。

不過，現行制度每月僅支付略多於400歐元（約新台幣1萬3700元），馬克宏說，有些父母因此而焦慮；他還說，現行制度也使得母親離開勞動市場太久。

法國國家統計及經濟研究局表示，2023年每名母親平均生1.68個孩子，比2022年平均1.79個更少，已降到30年來最低。

2021年，法國與捷克平均生育數字在歐洲聯盟國家中居冠，達1.83個。

一般認為，在已開發國家，要維持人口水準，每名女性平均生育數應達2.2個，而要支撐法國2023年退休改革計畫，估計也應達1.8個；然而，法國2023年的生育數字低於這兩項目標。這可能意味著，如果出生率沒有拉高，改革計畫就無法如預期減少退休金赤字。

民意調查機構OpinionWay替「為家庭團結」（Unis pour les Familles）協會調查1萬1000人的意見後發現，膝下無子的受訪者中，有三分之二想要孩子；已有孩子的受訪者中，也有五分之一會想生更多孩子。

但受訪者中有30%提到，不生更多孩子的理由包括擔心經濟、社會和氣候前景。還有約28%的受訪者說，養孩子太花錢。

根據法國國家統計及經濟研究局的每月調查，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、能源價格飆漲和創下新高的通貨膨脹率等危機接連爆發，嚴重打擊家庭信心，難以從2022年中期的歷史低點恢復。

馬克宏宣布多項新措施，力圖提振聲望

（中央社）法國總統馬克宏16日罕見地舉行記者會，宣布一系列旨在凝聚更大公民責任和安全的措施，承諾打造「更強大、更公平」法國，試圖為其最後一任注入新活力。

《法新社》報導，馬克宏第2個、也是最後一個任期還有3年多時間，近幾週來，在經歷一連串危機和極右翼日益嚴峻的挑戰後，馬克宏一直處於不利地位。

上週，他宣布一個明顯向右傾斜的新內閣，任命34歲的艾塔爾（Gabriel Attal）為法國有史以來最年輕的總理。

他宣布可能導致未來兩年強制要求學生穿著制服的試驗，並表示所有孩子都應學習法國國歌馬賽曲（La Marseillaise），還提出讓所有學生參加戲劇課程的想法。

馬克宏說：「我相信我們有成功的基礎，我們孩子明日生活會比我們今日生活更好。」

「法國將會更加強大……如果我們更團結，如果我們重新學會分享價值觀、共同文化以及在課堂、街道、公共交通和商店中的尊重。」

馬克宏促生育政策惹議，女權人士：別管我們的子宮

（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）計畫提振內國低迷的出生率，但在17日招致強烈抗議，女權主義者及左派政治人物指控，馬克宏試圖控制女性的身體。

《法新社》報導，馬克宏16日在記者會上表示，法國需要推行他所說的「人口重振」計畫。他矢言提供更佳的育嬰假，並且解決不孕問題。

馬克宏說：「只有提高出生率，法國才能更強大……一套薪資更高的育嬰假新制，將可讓有意願的雙親與孩子待在一起6個月。」

對此，法國婦女基金會（Fondation des Femmes）負責人梅菲爾（Anne-Cecile Mailfert）在社群媒體X（前身推特）發文說：「別管我們的子宮。」

另外，幫助婦女及家庭的CIDFF協會也對此表達「嚴重關切」。CIDFF指出：「生育主義者政策的實施，與婦女自主權嚴重背道而馳，引發令人擔憂的政治和社會倒退。」

此外，法國左派政治人物也抨擊上述計畫。左翼政黨「不屈法國」（France Unbowed）議員寇比雅（Alexis Corbiere）指稱：「女性的身體不是武器。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航