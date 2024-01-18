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日本自民黨安倍派將召開議員大會，是否解散成焦點

日本自民黨安倍派將召開議員大會，是否解散成焦點
日本首相岸田文雄｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

東京地方檢察廳特別搜查部已對自民黨最大派閥安倍派辦公室進行搜索，有安倍派所屬議員遭到逮捕。安倍派將視檢方搜查的進度，最快19日召開議員大會。這將是安倍派議員遭強制搜查以來首度召開議員大會。

（中央社）日本自民黨最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，自民黨正進行派閥改革，安倍派最快19日召開議員大會，有青壯派議員要求幹部辭職或解散派閥。

《日本放送協會》（NHK）報導，自民黨安倍派（目前有98名議員）爆發議員收受回扣疑雲，嚴重影響首相岸田文雄所率領的內閣支持度。岸田為了宣示改革決心，成立直屬自民黨總裁（主席）的「政治刷新總部」，由他親自擔任總部長。

政治刷新總部16日召開會議討論，會中有議員認為，派閥已遭人民質疑，應該解散，但也有議員指出，基於培育人才的觀點，派閥有必要存在。政治刷新總部今天聽取法律與會計等外部專家意見，持續討論後將彙整中期報告。

東京地方檢察廳特別搜查部（東京地檢特搜部）已對自民黨最大派閥安倍派辦公室進行搜索，有安倍派所屬議員遭到逮捕。安倍派將視檢方搜查的進度，最快19日召開議員大會。這將是安倍派議員遭強制搜查以來首度召開議員大會。

一般預料，在議員大會時安倍派座長（相當於代表）鹽谷立等幹部將說明收受回扣疑雲的來龍去脈，決定訂正派閥及所屬議員收支報告的方針。

安倍派內部以青壯議員為主，有人認為安倍派的幹部應辭職，有人要求解散派閥。此外，就連安倍派的幹部也有人認為安倍派很難避免分裂。

安倍派下週也可能再召開議員大會。原本率領安倍派的前首相安倍晉三2022年7月8日遇刺身亡後，該派閥未設會長，而是由包含座長鹽谷、松野博一、萩生田光一等「5人眾」（5人小組）和幾名幹部共15人組成「常任幹事會」合力運作，但在安倍派幹部等紛紛遭檢方約談後，派內資深議員認為安倍派勢必解體，重新出發。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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