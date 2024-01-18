日本自民黨安倍派將召開議員大會，是否解散成焦點

（中央社）日本自民黨最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，自民黨正進行派閥改革，安倍派最快19日召開議員大會，有青壯派議員要求幹部辭職或解散派閥。

《日本放送協會》（NHK）報導，自民黨安倍派（目前有98名議員）爆發議員收受回扣疑雲，嚴重影響首相岸田文雄所率領的內閣支持度。岸田為了宣示改革決心，成立直屬自民黨總裁（主席）的「政治刷新總部」，由他親自擔任總部長。

政治刷新總部16日召開會議討論，會中有議員認為，派閥已遭人民質疑，應該解散，但也有議員指出，基於培育人才的觀點，派閥有必要存在。政治刷新總部今天聽取法律與會計等外部專家意見，持續討論後將彙整中期報告。

東京地方檢察廳特別搜查部（東京地檢特搜部）已對自民黨最大派閥安倍派辦公室進行搜索，有安倍派所屬議員遭到逮捕。安倍派將視檢方搜查的進度，最快19日召開議員大會。這將是安倍派議員遭強制搜查以來首度召開議員大會。

一般預料，在議員大會時安倍派座長（相當於代表）鹽谷立等幹部將說明收受回扣疑雲的來龍去脈，決定訂正派閥及所屬議員收支報告的方針。

安倍派內部以青壯議員為主，有人認為安倍派的幹部應辭職，有人要求解散派閥。此外，就連安倍派的幹部也有人認為安倍派很難避免分裂。

安倍派下週也可能再召開議員大會。原本率領安倍派的前首相安倍晉三2022年7月8日遇刺身亡後，該派閥未設會長，而是由包含座長鹽谷、松野博一、萩生田光一等「5人眾」（5人小組）和幾名幹部共15人組成「常任幹事會」合力運作，但在安倍派幹部等紛紛遭檢方約談後，派內資深議員認為安倍派勢必解體，重新出發。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航