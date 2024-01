「我回來了！」種族主義、禁止參選爭議不斷，為何川普仍如此受共和黨人歡迎？

不管你喜歡還是討厭他,他都回來了。

美國前總統川普(Donal Trump)在愛荷華州的共和黨初選「黨團會議」(Caucus)投票中大勝,這也鞏固了他在2024年共和黨初選明確的領先地位。他的獲勝使他現在獲得的選票超過了所有其他候選人的總和。

隨後,曾經在早期初選辯論中引起轟動,但未能在黨內初選取得進展的生物科技商人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)宣佈退選,並轉而支持川普。

另一名對手賀勤森(Asa Hutchinson)隨後也宣佈退出。

如果川普能夠獲得提名並贏得預定於11月5日舉行的選舉,他將成為美國當代歷史上第一位在執政後輸掉一場選舉,然後再次回到白宮的美國總統。上一位做到這一點的美國總統,那是1892年的克里夫蘭(Grover Cleveland)。

儘管美國第60任總統的競選還處於初期階段,但川普在黨內初選就先以大勝局面開啟參選之路,這表明他在共和黨內的受歡迎程度仍然持續。以下是一些原因及分析。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2023年,川普的支持者在賓州的一場集會上。

經濟

在被問及為什麼她希望看到這位前總統重回政府時,美國愛荷華州的一位川普支持者說:「他將振興經濟,將汽油價格降下來。」

她在這方面的看法並非孤例,因為經濟一直是川普團隊競選給出的重要訊息。

川普的兒子艾瑞克(Eric Trump)告訴《BBC》Podcast說:「人們希望這個國家繁榮而強大。」

他說:「我的父親在任時,這個國家有著最棒的經濟,最低的失業率,最低的通脹率,最低的油價。」

確實,在COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情爆發之前,也就是川普執政期間,美國經濟表現出色。但美國這個時期的經濟強勁是在民主黨歐巴馬(Barack Obama)政府治理時便開始的趨勢。

當然,由於COVID-19疫情爆發後,2020年美國經濟隨後受到有史以來最大的經濟收縮的打擊。

在繼任者拜登(Joe Biden)總統任內,烏克蘭戰爭使能源成本飆升,通貨膨脹率達到40年來的最高點,儘管現在已大幅下降,而且去(2023)年美國經濟表現得比預期更好。

「活力」川普與「瞌睡喬」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 許多共和黨人表示,川普的強烈個性與拜登形成鮮明對比

2020年川普競選活動的前媒體主管洛特爾(Marc Lotter)認為,這兩個人的過往履歷對川普有利。他告訴《BBC》:「拜登在我參與2020年競選活動時唯一缺乏的就是一份履歷。」

他又補充解釋說:「他(拜登)現在有了一份總統履歷,但人們不喜歡它。」

川普支持者布拉特拉斯(Billy Blathras)則認為川普是一位「充滿活力的領導者」。他告訴《BBC》:「我們在他的第一任期看到了他的表現。我們想要再次看到這點。在拜登總統任內,我們看到了我們國家的衰落。」

他還說:「我們真的希望看到川普在白宮時為美國人民帶來的熱情支持。」

另一位愛荷華州的川普支持者認為,川普的商業和名人背景,而不是政治背景,仍然是一個關鍵因素:「這個國家不需要由另一位政治家來管理,我相信最好的候選人應該是知道如何經營生意的人。」

許多共和黨人表示,川普的強烈個性與拜登形成鮮明對比。批評者說,拜登在第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)上被攝影機捕捉到他似乎打瞌睡的畫面,因此被一些人戲稱為「瞌睡喬」(Sleepy Joe)。

當然,上一次兩人正面交鋒時,拜登拿下了勝利。

移民和「污染國家血液」言論

Photo Credit: Getty Images / BBC News 拜登之後抨擊川普使用了類似納粹德國時的言論。

在去年十月份接受美國右翼網媒《國家脈搏》(The National Pulse)訪談時,川普表示移民正在「污染我們國家的血液」(poisoning the blood of our country),引發輿論嘩然。拜登抨擊川普使用了類似納粹德國時的言論。

當時拜登發出的新聞稿說:「川普表示,如果他再次上任,他將追擊所有反對他的人,消滅他所稱之為美國的害蟲 ,這是一個具體的詞匯,有著具體含義。這與你在30年代納粹德國聽到的語言相呼應,而這甚至不是川普第一次這樣說。」

研究納粹德國宣傳的歷史學家和專家告訴《BBC》,拜登這樣比較是凖確的。美國賓夕法尼亞大學歷史學教授安妮・伯格(Anne Berg)告訴《BBC》:「不僅是我們在納粹德國聽到這樣的語言,那實際上就是他們所做的。」她還引用了納粹黨在掌權後對政治對手的攻擊為例。

然而, 《BBC》在美國的合作伙伴《哥倫比亞廣播公司》(CBS)的民調發現,共和黨忠實支持川普的言論。

在《CBS》訪問註冊的共和黨選民對川普的聲明是否同意或不同意,採用了兩種提問方式。一半的受訪者僅被問及「污染血液」的言論,而未指明發言者,另一半被告知是川普說的。

無論如何,大多數共和黨選民都同意這樣的說法。在不知道發言者是誰的共和黨人中,有72%的人同意這個說法;而在了解這個言論來自川普時,高達82%的人同意這種說法,這都表明川普對移民的立場繼續吸引著他的支持者。

年輕美國人的強烈支持

Photo Credit: Getty Images / BBC News 年輕人的選票能否幫助川普在今(2024)年11月成為美國總統?

川普最近有一個意外令選情提振的消息是民調顯示,他可能在年輕選民中領先於拜登。美國《紐約時報》和錫耶納學院(Siena College)去年12月中旬發佈的一項民意調查顯示,他在18至29歲選民中領先六個百分點。