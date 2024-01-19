「我回來了！」種族主義、禁止參選爭議不斷，為何川普仍如此受共和黨人歡迎？
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美國《紐約時報》和錫耶納學院（Siena College）去（2023）年12月中旬發佈的一項民意調查顯示，他在18至29歲選民中領先六個百分點。專家們正在辯論這一個明顯趨勢的內涵，但這都表明了現在與上一次2020年選舉截然不同的局面，因為當時川普在同一年齡組中大大落後拜登24個百分點。
不管你喜歡還是討厭他，他都回來了。
美國前總統川普（Donal Trump）在愛荷華州的共和黨初選「黨團會議」（Caucus）投票中大勝，這也鞏固了他在2024年共和黨初選明確的領先地位。他的獲勝使他現在獲得的選票超過了所有其他候選人的總和。
隨後，曾經在早期初選辯論中引起轟動，但未能在黨內初選取得進展的生物科技商人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）宣佈退選，並轉而支持川普。
另一名對手賀勤森（Asa Hutchinson）隨後也宣佈退出。
如果川普能夠獲得提名並贏得預定於11月5日舉行的選舉，他將成為美國當代歷史上第一位在執政後輸掉一場選舉，然後再次回到白宮的美國總統。上一位做到這一點的美國總統，那是1892年的克里夫蘭（Grover Cleveland）。
儘管美國第60任總統的競選還處於初期階段，但川普在黨內初選就先以大勝局面開啟參選之路，這表明他在共和黨內的受歡迎程度仍然持續。以下是一些原因及分析。
經濟
在被問及為什麼她希望看到這位前總統重回政府時，美國愛荷華州的一位川普支持者說：「他將振興經濟，將汽油價格降下來。」
她在這方面的看法並非孤例，因為經濟一直是川普團隊競選給出的重要訊息。
川普的兒子艾瑞克（Eric Trump）告訴《BBC》Podcast說：「人們希望這個國家繁榮而強大。」
他說：「我的父親在任時，這個國家有著最棒的經濟，最低的失業率，最低的通脹率，最低的油價。」
確實，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發之前，也就是川普執政期間，美國經濟表現出色。但美國這個時期的經濟強勁是在民主黨歐巴馬（Barack Obama）政府治理時便開始的趨勢。
當然，由於COVID-19疫情爆發後，2020年美國經濟隨後受到有史以來最大的經濟收縮的打擊。
在繼任者拜登（Joe Biden）總統任內，烏克蘭戰爭使能源成本飆升，通貨膨脹率達到40年來的最高點，儘管現在已大幅下降，而且去（2023）年美國經濟表現得比預期更好。
「活力」川普與「瞌睡喬」
2020年川普競選活動的前媒體主管洛特爾（Marc Lotter）認為，這兩個人的過往履歷對川普有利。他告訴《BBC》：「拜登在我參與2020年競選活動時唯一缺乏的就是一份履歷。」
他又補充解釋說：「他（拜登）現在有了一份總統履歷，但人們不喜歡它。」
川普支持者布拉特拉斯（Billy Blathras）則認為川普是一位「充滿活力的領導者」。他告訴《BBC》：「我們在他的第一任期看到了他的表現。我們想要再次看到這點。在拜登總統任內，我們看到了我們國家的衰落。」
他還說：「我們真的希望看到川普在白宮時為美國人民帶來的熱情支持。」
另一位愛荷華州的川普支持者認為，川普的商業和名人背景，而不是政治背景，仍然是一個關鍵因素：「這個國家不需要由另一位政治家來管理，我相信最好的候選人應該是知道如何經營生意的人。」
許多共和黨人表示，川普的強烈個性與拜登形成鮮明對比。批評者說，拜登在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）上被攝影機捕捉到他似乎打瞌睡的畫面，因此被一些人戲稱為「瞌睡喬」（Sleepy Joe）。
當然，上一次兩人正面交鋒時，拜登拿下了勝利。
移民和「污染國家血液」言論
在去年十月份接受美國右翼網媒《國家脈搏》(The National Pulse）訪談時，川普表示移民正在「污染我們國家的血液」（poisoning the blood of our country），引發輿論嘩然。拜登抨擊川普使用了類似納粹德國時的言論。
當時拜登發出的新聞稿說：「川普表示，如果他再次上任，他將追擊所有反對他的人，消滅他所稱之為美國的害蟲 ，這是一個具體的詞匯，有著具體含義。這與你在30年代納粹德國聽到的語言相呼應，而這甚至不是川普第一次這樣說。」
研究納粹德國宣傳的歷史學家和專家告訴《BBC》，拜登這樣比較是凖確的。美國賓夕法尼亞大學歷史學教授安妮・伯格（Anne Berg）告訴《BBC》：「不僅是我們在納粹德國聽到這樣的語言，那實際上就是他們所做的。」她還引用了納粹黨在掌權後對政治對手的攻擊為例。
然而， 《BBC》在美國的合作伙伴《哥倫比亞廣播公司》（CBS）的民調發現，共和黨忠實支持川普的言論。
在《CBS》訪問註冊的共和黨選民對川普的聲明是否同意或不同意，採用了兩種提問方式。一半的受訪者僅被問及「污染血液」的言論，而未指明發言者，另一半被告知是川普說的。
無論如何，大多數共和黨選民都同意這樣的說法。在不知道發言者是誰的共和黨人中，有72％的人同意這個說法；而在了解這個言論來自川普時，高達82％的人同意這種說法，這都表明川普對移民的立場繼續吸引著他的支持者。
年輕美國人的強烈支持
川普最近有一個意外令選情提振的消息是民調顯示，他可能在年輕選民中領先於拜登。美國《紐約時報》和錫耶納學院（Siena College）去年12月中旬發佈的一項民意調查顯示，他在18至29歲選民中領先六個百分點。
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CES 2024馳諾瓦科技推出MCS商用電動車超高功率快充設備
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美國最大國際消費性電子展（CES 2024）盛大開展，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術「MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）」。
美國最大國際消費性電子展（CES 2024）於美國時間1月9日盛大開展，近年CES作為電動車產業鏈業者展演最新科技的重要舞台，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，於CES 2024展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術，MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）。馳諾瓦科技MCS水冷充電設備將應用在即將通過安規認證、備配6把充電槍的新品DZ480，透過兩組DZ480並聯可提供高達960kW的雙倍輸出功率，為目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，對應未來商用重型車輛、電動船舶等充電需求情境，引領電動車（EV）充電技術革新與發展。
得益於與車廠、充電站運營商（CPOs），住宅、停車場、加油站以及重型車隊等多方面的豐富合作經驗，馳諾瓦科技在競爭激烈的全球市場中建立穩固的商業基礎，目標在2024年達到50%營收成長，馳諾瓦科技總公司發言人林飛宏指出：「馳諾瓦科技除了持續研發前瞻性的充電技術，提供業界最快速的充電設備系統服務外，也順應NACS北美充電標準需求，致力完善電動車充電基礎設施，成功打入北美電動車（EV）市場，成為各界夥伴合作首選，也為夥伴打造設計、生產、驗證到服務的一條龍模式，並透過車輛與技術整合，實現最佳的充電效率。」
馳諾瓦科技MCS商用電動車快充系統 全球最高功率商用單一直流快充連接器
看準城市公共運輸系統、企業商用電動重型車隊大規模電動化的客戶需求持續成長，馳諾瓦科技首度於CES 2024亮相MCS（百萬瓦充電系統）超高功率充電解決方案，滿足商用電動車在長途行駛、商用重型車輛、以及電動船舶等需要大量且快速的充電需求。MCS系統採用直流電，可提供高達3.84百萬瓦、1,250伏特及最高3,000安培輸出，超出既有CCS水冷規格500安培的6倍，是目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，與CCS1、CCS2、NACS、GBT、CHAdeMO多種充電標準兼容，同時符合OCPP 2.0、DIN70121和ISO 15118國際標準。馳諾瓦科技亦針對不同商業車隊客戶的需求進行系統模組化設計，可在未來進行電力擴充升級，MCS系統同時擁有先進的遠程診斷功能，提供更即時和準確的故障排除。
單體式480kW極速充電設備同步展出，引領EV快充市場革新
Level 2家用、商用交流慢充電設備AW48、AX80滿足多元充電需求
除了亮相最新MCS系統，馳諾瓦科技同步於CES 2024展出單體式480kW極速充電設備DQ480、暢銷機種DD360等多款快速充電設備產品，及AW48、AX80兩款慢充機種，滿足從家用到車廠、充電站營運商等海內外合作夥伴在不同商用場域情境應用的全方位需求。
DQ480為全球首款整合電源櫃與充電系統設計的單體式480kW極速充電設備，搭配可自由排列的一櫃四槍與客製冷卻系統，高速輸出500安培電流，提供4輛車同時充電，適合有快速充電需求但存在既有用地受限的商業車隊、加油站、商業中心與購物中心等都會型停車場域。DQ480設計貼近使用者需求，迴旋式槍線管理系統讓車主在充電槍拉取與回彈更輕鬆省力，加速營運商充電設備車輛迴轉與使用效率外，亦可針對客戶需求搭配7吋、21.5吋與32吋三選二的客製化螢幕組合作為廣告曝光版位，創造多樣營收來源，促進異業合作結盟機會。
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