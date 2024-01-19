「我回來了！」種族主義、禁止參選爭議不斷，為何川普仍如此受共和黨人歡迎？

不管你喜歡還是討厭他，他都回來了。

美國前總統川普（Donal Trump）在愛荷華州的共和黨初選「黨團會議」（Caucus）投票中大勝，這也鞏固了他在2024年共和黨初選明確的領先地位。他的獲勝使他現在獲得的選票超過了所有其他候選人的總和。

隨後，曾經在早期初選辯論中引起轟動，但未能在黨內初選取得進展的生物科技商人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）宣佈退選，並轉而支持川普。

另一名對手賀勤森（Asa Hutchinson）隨後也宣佈退出。

如果川普能夠獲得提名並贏得預定於11月5日舉行的選舉，他將成為美國當代歷史上第一位在執政後輸掉一場選舉，然後再次回到白宮的美國總統。上一位做到這一點的美國總統，那是1892年的克里夫蘭（Grover Cleveland）。

儘管美國第60任總統的競選還處於初期階段，但川普在黨內初選就先以大勝局面開啟參選之路，這表明他在共和黨內的受歡迎程度仍然持續。以下是一些原因及分析。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2023年，川普的支持者在賓州的一場集會上。

經濟

在被問及為什麼她希望看到這位前總統重回政府時，美國愛荷華州的一位川普支持者說：「他將振興經濟，將汽油價格降下來。」

她在這方面的看法並非孤例，因為經濟一直是川普團隊競選給出的重要訊息。

川普的兒子艾瑞克（Eric Trump）告訴《BBC》Podcast說：「人們希望這個國家繁榮而強大。」

他說：「我的父親在任時，這個國家有著最棒的經濟，最低的失業率，最低的通脹率，最低的油價。」

確實，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發之前，也就是川普執政期間，美國經濟表現出色。但美國這個時期的經濟強勁是在民主黨歐巴馬（Barack Obama）政府治理時便開始的趨勢。

當然，由於COVID-19疫情爆發後，2020年美國經濟隨後受到有史以來最大的經濟收縮的打擊。

在繼任者拜登（Joe Biden）總統任內，烏克蘭戰爭使能源成本飆升，通貨膨脹率達到40年來的最高點，儘管現在已大幅下降，而且去（2023）年美國經濟表現得比預期更好。

「活力」川普與「瞌睡喬」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 許多共和黨人表示，川普的強烈個性與拜登形成鮮明對比

2020年川普競選活動的前媒體主管洛特爾（Marc Lotter）認為，這兩個人的過往履歷對川普有利。他告訴《BBC》：「拜登在我參與2020年競選活動時唯一缺乏的就是一份履歷。」

他又補充解釋說：「他（拜登）現在有了一份總統履歷，但人們不喜歡它。」

川普支持者布拉特拉斯（Billy Blathras）則認為川普是一位「充滿活力的領導者」。他告訴《BBC》：「我們在他的第一任期看到了他的表現。我們想要再次看到這點。在拜登總統任內，我們看到了我們國家的衰落。」

他還說：「我們真的希望看到川普在白宮時為美國人民帶來的熱情支持。」

另一位愛荷華州的川普支持者認為，川普的商業和名人背景，而不是政治背景，仍然是一個關鍵因素：「這個國家不需要由另一位政治家來管理，我相信最好的候選人應該是知道如何經營生意的人。」

許多共和黨人表示，川普的強烈個性與拜登形成鮮明對比。批評者說，拜登在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）上被攝影機捕捉到他似乎打瞌睡的畫面，因此被一些人戲稱為「瞌睡喬」（Sleepy Joe）。

當然，上一次兩人正面交鋒時，拜登拿下了勝利。

移民和「污染國家血液」言論

Photo Credit: Getty Images / BBC News 拜登之後抨擊川普使用了類似納粹德國時的言論。

在去年十月份接受美國右翼網媒《國家脈搏》(The National Pulse）訪談時，川普表示移民正在「污染我們國家的血液」（poisoning the blood of our country），引發輿論嘩然。拜登抨擊川普使用了類似納粹德國時的言論。

當時拜登發出的新聞稿說：「川普表示，如果他再次上任，他將追擊所有反對他的人，消滅他所稱之為美國的害蟲 ，這是一個具體的詞匯，有著具體含義。這與你在30年代納粹德國聽到的語言相呼應，而這甚至不是川普第一次這樣說。」

研究納粹德國宣傳的歷史學家和專家告訴《BBC》，拜登這樣比較是凖確的。美國賓夕法尼亞大學歷史學教授安妮・伯格（Anne Berg）告訴《BBC》：「不僅是我們在納粹德國聽到這樣的語言，那實際上就是他們所做的。」她還引用了納粹黨在掌權後對政治對手的攻擊為例。

然而， 《BBC》在美國的合作伙伴《哥倫比亞廣播公司》（CBS）的民調發現，共和黨忠實支持川普的言論。

在《CBS》訪問註冊的共和黨選民對川普的聲明是否同意或不同意，採用了兩種提問方式。一半的受訪者僅被問及「污染血液」的言論，而未指明發言者，另一半被告知是川普說的。

無論如何，大多數共和黨選民都同意這樣的說法。在不知道發言者是誰的共和黨人中，有72％的人同意這個說法；而在了解這個言論來自川普時，高達82％的人同意這種說法，這都表明川普對移民的立場繼續吸引著他的支持者。

年輕美國人的強烈支持

Photo Credit: Getty Images / BBC News 年輕人的選票能否幫助川普在今（2024）年11月成為美國總統？

川普最近有一個意外令選情提振的消息是民調顯示，他可能在年輕選民中領先於拜登。美國《紐約時報》和錫耶納學院（Siena College）去年12月中旬發佈的一項民意調查顯示，他在18至29歲選民中領先六個百分點。