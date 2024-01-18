中國發布2023年經濟數據：GDP年增幅5.2%，人口淨減擴大至208萬，青年失業率14.9%不計在校生

1月17日，中國國家統計局公布了2023年經濟數據，全年中國國內生產總值（GDP）同比增長5.2%，年初中國制訂的全年增長目標是5%左右。

但從中國官方到經濟學家都指出，中國經濟目前仍然存在社會預期偏弱，房地產市場疲軟等問題。

此外，中國重新發布調整過口徑的青年失業率數據；同期公布的人口數據顯示，中國人口在上一年下降85萬人的基礎上，減少數量進一步擴大至208萬。

怎麼看這一數字

2023年3月的全國兩會上，中國前總理李克強最後一次作政府工作報告，定下了5%左右的GDP增速目標。該目標是1994年中國開始設置經濟增長目標以來最低的數字。不過在新冠疫情爆發的第一年即2020年，中國沒有設置GDP增長目標，最終當年中國經濟增速為2.2%。

當時媒體和分析師認為，考慮到2022年中國僅實現3%的經濟增長，而2023年的經濟增長目標是在去年較低基數上計算，該目標較為保守。

「在中國改變防疫政策之時，市場對中國經濟過於樂觀了。」經濟學人智庫（EIU）首席中國經濟學家蘇月向《BBC中文》表示，市場預期中國會出現其他主要經濟體的快速、「V型」復甦。

然而這種反彈型的復甦並沒有出現，每個季度的數據都在在5%的目標上下波動，最終全年中國實現5.2%的增長，超過了5%的目標。

穆迪分析（Moody』s Analytics）向《BBC中文》表示，儘管中國經濟實現了5%左右的增長目標，但過去一年並不盡如人意。在擺脫疫情限制的第一年，本以為家庭和企業會彌補失去的時間，開展大量經濟活動。然而得到的卻是家庭信心動搖和企業擔憂的一年。事實上，中國在整個2023年的掙扎在最後一個季度的GDP數據中得到了體現；經濟增長並不理想，整個經濟的復甦也不均衡。

穆迪分析認為，從年中開始的零敲碎打的支持措施對扭轉局面幾乎毫無作用。顯然，中國經濟需要額外的刺激。對家庭的直接支持可能是撬開人們錢包所需的撬棍，但近年來決策者一直不看好這一點。相反，寬鬆貨幣政策和為基礎設施、能源和製造業項目發行新債看起來更有可能。

中國國家統計局局長康義在17日的新聞發布會上表示，5.2%的增速不僅高於全球3%左右的預計增速，而且在世界主要經濟體中名列前茅，對世界增長的貢獻率超過30%，是世界經濟增長的最大引擎。

值得一提的是，今年的增速目標也受到「低基數效應」的影響——2022年中國處在疫情及封城之中全年增速3%，顯著低於疫情前的增速，2023年是以2022年GDP為基數計算，因此使實際增長值比看起來偏高。

人口減少208萬

17日的發布會上還公布中國人口最新數據，全國人口為14.1億人（140967萬人），全年出生人口902萬人（比2022年少54萬人），死亡人口1110萬人（比2022年多69萬），人口減少208萬人。

對比上一年，中國的出生人口進一步減少，死亡人口進一步增多，使人口減少進一步擴大——中國2022年出生人口為956萬人，死亡人口為1041萬人，人口比上一年年末減少85萬人。

蘇月此前預測，青年失業率高企和收入預期疲軟，可能會進一步推遲年輕人結婚和生育計劃，拖累新生兒數量。

2016年，中國廢除了「獨生子女」政策，允許夫婦生育兩個孩子。2021年，當局將限制放寬到「三孩」。

近年來，中央和地方政府還提供了稅收優惠、更好的孕產婦保健措施和其他激勵政策，試圖扭轉出生率的快速下跌。例如，去年湖南長沙就發布新政，對生育三個及以上子女的家庭，每孩可享受一次性育兒補貼1萬元人民幣（1480美元）。

但數據顯示，2019年，中國人口出生率還在10‰以上，2021年則為7.52‰，「三孩」政策後2022年進一步下降到6.77‰，2023年人口出生率為6.39‰。

房地產拖累

Photo Credit: EPA / BBC News 中國房地產業持續低迷，政府正在放鬆種種管制措施，但效果有待觀察。

全年數據顯示房地產市場全面下滑——

2023年全年房地產開發投資同比下降9.6%；

商品房銷售額下降6.5%；

房企施工面積同比下降7.2%；

房屋新開工面積下降20.4%。

房地產業拖累了整體投資，比如去年全年民間投資下降0.4%；扣除房地產開發投資，民間投資增長9.2%。

「疫情之後，所有人都期待中國經濟強勁反彈，然而一件事情破壞了這一復甦趨勢。」瑞銀中國首席經濟學家汪濤在近期一場公開活動上表示，中國正處於歷史上最嚴重的房地產衰退期，目前房屋開工率僅為2020年的35%，相比2021年的房屋銷售量下降了40%以上。這一非常嚴重的房地產衰退期立即產生兩個溢出效應：

地方政府財政。中國地方政府收入很大程度上依賴土地出讓金，以往的渠道被堵塞了，地方政府又害怕公開違約，所以不得不削減開支，甚至推遲或削減公務員工資。他們所做的不是支持經濟，而是財政緊縮，對經濟毫無幫助。

家庭消費。在中國，家庭財富的大部分是住房，超過60%。當房地產市場下滑時，家庭消費信心收到影響，尤其是中產階級，比如中產階級的大件家電消費明顯下降。

穆迪分析判斷，沒有跡象表明房地產市場多年來的調整已接近底線。這阻礙了私人投資，使許多人有充分理由緊縮開支。

青年就業數據再次發布

17日再次發布了青年就業數據——全年全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比上年下降0.4個百分點；其中，不包含在校生的16—24歲、25—29歲、30—59歲勞動力調查失業率分別為14.9%、6.1%、3.9%。

去年8月，中國國家統計局宣布停止發布16-24歲人群失業率。此前中國的青年失業率持續處於較高水平，且逐月攀升，1—6月各月分別為17.3%、18.1%、19.6%、20.4%、20.8%和21.3%。自4月開始就超過2022年7月的19.9%，屢創2018年有統計以來的新高。