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《日經亞洲》：川普初選奏捷可能與賴清德同為總統，成北京夢魘

《日經亞洲》：川普初選奏捷可能與賴清德同為總統，成北京夢魘
Photo Credit: GettyImages

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CSIS高級顧問車維德（Victor Cha）表示，他不認為川普再度執政後，會想因台灣而跟中國展開地緣戰略競爭，因為這類行動會有相關成本。車維德指出，「川普的外交政策很大程度上是由金錢決定。他的外交政策主要方針不是維護價值觀、民主，也不是盟友，而是真金白銀。」

（中央社）《日經亞洲》（Nikkei Asia）16日引述一位分析家的說法指出，前美國總統川普（Donald Trump）和台灣總統當選人賴清德同時都當總統的可能性，恐逼得北京當局重新構思戰略。

美國智庫亞洲協會（Asia Society）轄下亞洲社會政策研究所（ASPI）執行主任但若雲（Rorry Daniels）在一場研討會說道，「北京真正的夢魘不一定是看到賴清德當選，而是賴清德與川普可能又入主白宮的組合」。

川普在15日的共和黨愛荷華州總統初選，取得51%得票率勝出，距離11月再度對決美國總統拜登（Joe Biden）的選戰更近一步。

台灣執政的民進黨總統候選人賴清德於13日以40.1%得票率當選總統，國民黨總統候選人侯友宜和民眾黨總統候選人柯文哲則是總計拿下大約60%的票數。

但若雲說，她對2024年兩岸不會有危機抱持審慎樂觀態度，但未來可能會出現問題。

但若雲表示：「首先，重要的是賴清德對於自己希望如何處理兩岸關係，提出了相當冷靜的評估。」

但若雲還說，賴清德表示將致力維護台海和平，依照中華民國憲政體制維持現狀，是在就職前訴求穩健的重要訊息。

但若雲認為，中國不希望台灣成為美國總統初選或大選的焦點，或許是北京這次對台灣總統選舉反應相對溫和的原因，儘管中國最不偏好的候選人當選總統。不過，但若雲警告，這種溫和的態度不會一直持續下去。

她指出，「北京認為賴清德和川普都是不可預測，且兩人對中國在世界上運用權力抱持敵意態度。」

但若雲提到，曾在川普執政期間擔任國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo）於2022年訪台，當時他提出美國應立即採取行動，承認台灣是一個自由的主權國家。但若雲還說，蓬佩奧有可能在未來的共和黨政府擔任要職。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）主任林碧瑩（Bonny Lin）則在CSIS主辦的研討會上表示，即使賴清德採取跟現任總統蔡英文同樣的行動，北京的反應可能仍會更強烈。

林碧瑩說，「像是美國國會高層級代表團訪台，或倘若美國總統大選結束，總統當選人和賴清德通電話，就像蔡總統之前那樣。我不認為中國的反應還會一樣」，她還指出，「中國將會升高局勢」。

CSIS高級顧問車維德（Victor Cha）表示，他不認為川普再度執政後，會想因台灣而跟中國展開地緣戰略競爭，因為這類行動會有相關成本。

車維德指出，「川普的外交政策很大程度上是由金錢決定。他的外交政策主要方針不是維護價值觀、民主，也不是盟友，而是真金白銀。」

在台灣本次大選前，北京當局和拜登政府幾乎天天都有聯繫。

中國不但恢復和美國的軍事對話，還派出中共中央對外聯絡部部長劉建超訪問華府，商務部長王文濤也和美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）通電話。

美國喬治華盛頓大學教授沙特（Robert Sutter）告訴日經亞洲：「這是一種妥協」。

曾任職美國政府官員的沙特指出：「一年半來，他們堅持立場，直到美國改變對中政策。這釋出了一項訊息：他們願意合作。」

沙特警告說，這並非中國國家主席習近平外交政策目標出現改變，而是中國在達成這些目標上面臨了限制。

包括中國軍隊尚未準備好對抗美國、拜登拉攏盟邦和夥伴，以及「中國若攻台，拜登將提供台灣援助的非比尋常立場」。

沙特指出，「這屆美國政府比冷戰最熾時期以來的任何政府，都還更可能直接以武力介入對抗中國的攻擊」。

不過，沙特提到，當前的現狀是中國不能接受的，「目前情況跟習近平想要的很不同。這對美國來說很不利」。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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