澤倫斯基籲西方續援，稱俄羅斯不會停止侵烏；普亭：衝突若持續，烏克蘭所面臨打擊恐無法挽回
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澤倫斯基前幾年都是透過影片在世界經濟論壇發表演說，今年則親自前往瑞士阿爾卑斯山度假勝地達沃斯與會。他在會中表示，對於擊退俄羅斯入侵，2024是至關重要的一年。身穿黑色軍事工作服的澤倫斯基依然擁有明星般的魅力，贏得觀眾起立鼓掌，上台時還被形容是「歷史人物」。
戰火未歇，烏克蘭外長：2024年首要目標為掌握制空權
（中央社）烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）17日表示，隨著俄羅斯全面侵略烏克蘭邁入第3個年頭，烏克蘭2024年的首要目標就是掌握制空權。
《法新社》報導，庫列巴在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）發表前述言論的幾個小時之前，俄羅斯於夜間發動的無人機和飛彈攻勢在烏克蘭全國各地造成20人受傷。
庫列巴在世界經濟論壇演講時指出：「2024年，首要目標當然是將俄羅斯逐出我國空域……因為掌控天空的人將決定這場戰爭何時結束，以及如何結束。」
基輔當局長期以來一直呼籲西方國家提供先進戰機，以支援駐紮在烏克蘭南部和東部的部隊。
為回應烏克蘭的要求，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週宣布，法國將提供烏克蘭大約40枚SCALP長程巡弋飛彈，還有數百枚炸彈，協助基輔當局抵禦俄國侵略。
但比起俄國軍隊最近在烏克蘭全國各地投放的彈藥量，這項軍援承諾仍是相對有限。
普亭：衝突若持續，烏克蘭所面臨打擊恐無法挽回
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）16日表示，俄軍在與烏克蘭將近2年的衝突中占上風，並且警告烏克蘭，若衝突持續下去，烏克蘭恐面臨「無法挽回」的打擊。
《法新社》報導，隨著衝突陷入僵局，烏克蘭東部和南部的前線一年多來幾乎毫無移動。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）敦促西方確保烏克蘭握有在戰場上取得進展所需的空中優勢，數小時後，普亭稱俄軍占上風。
普亭16日透過電視發表談話指出：「他們不僅反攻失敗，主動權還完全掌握在俄羅斯武裝部隊手中。」
他說：「如果這種情況繼續下去，烏克蘭的國家地位可能會遭逢無法挽回、非常嚴重的打擊。」
普亭還說，近來針對俄羅斯平民的攻擊相當「野蠻」。
去年12月30日，鄰近俄烏邊界的俄羅斯城市貝爾哥羅德（Belgorod）有20餘人喪命，莫斯科當局稱這是烏軍發動的跨境砲襲攻擊。
普亭16日說：「他們在試著表明他們也能有所作為。但他們沒有解決軍事任務，反而用這種野蠻的行徑做事。用無差別的武器在和平的定居地上執行攻擊。」
俄羅斯2022年2月對烏克蘭全面發動軍事行動，導致西方以一連串前所未見的制裁措施對付莫斯科，並提供基輔當局數以十億計美元的軍事和經濟援助。
據《路透社》報導，由於烏克蘭的反攻未能對牢牢站穩腳跟的俄軍取得任何實質進展，普亭關於戰爭走勢的聲明近幾個月來變得愈來愈自信且強勢。
澤倫斯基提出的和平解決方案呼籲恢復烏克蘭領土完整、停止敵對行為及俄羅斯撤軍等。
俄羅斯則稱，任何談判都必須考量俄軍在實地建立的「新現實」。
澤倫斯基籲西方續援，稱普亭掠食者不會停止侵烏
烏克蘭總統澤倫斯基16日在瑞士達沃斯警告，俄羅斯不會停止侵略烏克蘭，呼籲西方國家繼續支持烏國，但他也對和平談判抱持開放態度。
《法新社》報導，澤倫斯基前幾年都是透過影片在世界經濟論壇發表演說，今年則親自前往瑞士阿爾卑斯山度假勝地達沃斯與會。他在會中表示，對於擊退俄羅斯入侵，2024是至關重要的一年。
身穿黑色軍事工作服的澤倫斯基依然擁有明星般的魅力，贏得觀眾起立鼓掌，上台時還被形容是「歷史人物」。
隨著俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿2年，澤倫斯基面臨愈來愈多不確定性，包括美國國會在是否提供更多武器方面陷入僵局、歐洲列強耐心漸失、美國前總統川普重返白宮的威脅迫在眉睫，他曾輕蔑地拒絕援助烏克蘭。
澤倫斯基說，今年將是決定性的一年。
澤倫斯基會見了美國國務卿布林肯（Antony Blinken），布林肯承諾，儘管國會對於是否繼續軍援烏克蘭抱有疑慮，美國仍會「維持我們的支持」。
澤倫斯基在演講中駁回凍結與俄羅斯衝突的可能性。俄羅斯雖未能在2022年2月迅速占領烏克蘭，但基本上成功抵禦了烏克蘭在東部地區發起的大規模反攻。
澤倫斯基說：「任何凍結的衝突最終都將重新爆發。」
他指出，在俄羅斯2014年入侵並兼併克里米亞半島（Crimean peninsula）後，德國和法國一直是明斯克外交進程的擔保人；然而俄羅斯總統普亭是一個不會滿足於「冷凍產品」的「掠食者」，「我不相信普亭會改變，因為這只有人類才能做到」。
儘管如此，澤倫斯基對和平談判仍抱持開放態度，但前提是必須滿足烏克蘭的先決條件。
澤倫斯基稍早已提議在瑞士舉行世界領袖高層和平峰會，他說「我邀請每一位尊重和平與國際法的領袖和國家加入我們」。
新聞來源
延伸閱讀
- 烏克蘭情報戰：在克里米亞秘密監視俄軍一舉一動的特工組織「阿泰什」
- 《路透社》：烏克蘭反攻失利，築路障挖壕溝重點轉向防禦
- 開戰兩年後重訪俄羅斯，我發現部分民眾漸漸對普亭產生懷疑
- 為了中華民國的國家利益，我們需要一個「吞敗仗的烏克蘭」
- 《日經亞洲》：普亭告訴習近平俄烏戰爭「至少打5年」，可能影響中國統一台灣計畫
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
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SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。