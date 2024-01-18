澤倫斯基籲西方續援，稱俄羅斯不會停止侵烏；普亭：衝突若持續，烏克蘭所面臨打擊恐無法挽回

戰火未歇，烏克蘭外長：2024年首要目標為掌握制空權

（中央社）烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）17日表示，隨著俄羅斯全面侵略烏克蘭邁入第3個年頭，烏克蘭2024年的首要目標就是掌握制空權。

《法新社》報導，庫列巴在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）發表前述言論的幾個小時之前，俄羅斯於夜間發動的無人機和飛彈攻勢在烏克蘭全國各地造成20人受傷。

庫列巴在世界經濟論壇演講時指出：「2024年，首要目標當然是將俄羅斯逐出我國空域……因為掌控天空的人將決定這場戰爭何時結束，以及如何結束。」

基輔當局長期以來一直呼籲西方國家提供先進戰機，以支援駐紮在烏克蘭南部和東部的部隊。

為回應烏克蘭的要求，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週宣布，法國將提供烏克蘭大約40枚SCALP長程巡弋飛彈，還有數百枚炸彈，協助基輔當局抵禦俄國侵略。

但比起俄國軍隊最近在烏克蘭全國各地投放的彈藥量，這項軍援承諾仍是相對有限。

普亭：衝突若持續，烏克蘭所面臨打擊恐無法挽回

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）16日表示，俄軍在與烏克蘭將近2年的衝突中占上風，並且警告烏克蘭，若衝突持續下去，烏克蘭恐面臨「無法挽回」的打擊。

《法新社》報導，隨著衝突陷入僵局，烏克蘭東部和南部的前線一年多來幾乎毫無移動。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）敦促西方確保烏克蘭握有在戰場上取得進展所需的空中優勢，數小時後，普亭稱俄軍占上風。

普亭16日透過電視發表談話指出：「他們不僅反攻失敗，主動權還完全掌握在俄羅斯武裝部隊手中。」

他說：「如果這種情況繼續下去，烏克蘭的國家地位可能會遭逢無法挽回、非常嚴重的打擊。」

普亭還說，近來針對俄羅斯平民的攻擊相當「野蠻」。

去年12月30日，鄰近俄烏邊界的俄羅斯城市貝爾哥羅德（Belgorod）有20餘人喪命，莫斯科當局稱這是烏軍發動的跨境砲襲攻擊。

普亭16日說：「他們在試著表明他們也能有所作為。但他們沒有解決軍事任務，反而用這種野蠻的行徑做事。用無差別的武器在和平的定居地上執行攻擊。」

俄羅斯2022年2月對烏克蘭全面發動軍事行動，導致西方以一連串前所未見的制裁措施對付莫斯科，並提供基輔當局數以十億計美元的軍事和經濟援助。

據《路透社》報導，由於烏克蘭的反攻未能對牢牢站穩腳跟的俄軍取得任何實質進展，普亭關於戰爭走勢的聲明近幾個月來變得愈來愈自信且強勢。

澤倫斯基提出的和平解決方案呼籲恢復烏克蘭領土完整、停止敵對行為及俄羅斯撤軍等。

俄羅斯則稱，任何談判都必須考量俄軍在實地建立的「新現實」。

澤倫斯基籲西方續援，稱普亭掠食者不會停止侵烏

烏克蘭總統澤倫斯基16日在瑞士達沃斯警告，俄羅斯不會停止侵略烏克蘭，呼籲西方國家繼續支持烏國，但他也對和平談判抱持開放態度。

《法新社》報導，澤倫斯基前幾年都是透過影片在世界經濟論壇發表演說，今年則親自前往瑞士阿爾卑斯山度假勝地達沃斯與會。他在會中表示，對於擊退俄羅斯入侵，2024是至關重要的一年。

身穿黑色軍事工作服的澤倫斯基依然擁有明星般的魅力，贏得觀眾起立鼓掌，上台時還被形容是「歷史人物」。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿2年，澤倫斯基面臨愈來愈多不確定性，包括美國國會在是否提供更多武器方面陷入僵局、歐洲列強耐心漸失、美國前總統川普重返白宮的威脅迫在眉睫，他曾輕蔑地拒絕援助烏克蘭。

澤倫斯基說，今年將是決定性的一年。

澤倫斯基會見了美國國務卿布林肯（Antony Blinken），布林肯承諾，儘管國會對於是否繼續軍援烏克蘭抱有疑慮，美國仍會「維持我們的支持」。

澤倫斯基在演講中駁回凍結與俄羅斯衝突的可能性。俄羅斯雖未能在2022年2月迅速占領烏克蘭，但基本上成功抵禦了烏克蘭在東部地區發起的大規模反攻。

澤倫斯基說：「任何凍結的衝突最終都將重新爆發。」

他指出，在俄羅斯2014年入侵並兼併克里米亞半島（Crimean peninsula）後，德國和法國一直是明斯克外交進程的擔保人；然而俄羅斯總統普亭是一個不會滿足於「冷凍產品」的「掠食者」，「我不相信普亭會改變，因為這只有人類才能做到」。

儘管如此，澤倫斯基對和平談判仍抱持開放態度，但前提是必須滿足烏克蘭的先決條件。

澤倫斯基稍早已提議在瑞士舉行世界領袖高層和平峰會，他說「我邀請每一位尊重和平與國際法的領袖和國家加入我們」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航