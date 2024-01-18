中職台鋼雄鷹飛向一軍，洪一中直言高雄經營不容易，領隊：有討論台北大巨蛋排主場賽事
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中華職棒台鋼雄鷹隊今年球季正式投入一軍賽事，首度一軍亮相將是3月31日客場與樂天桃猿隊交手，主場首戰為4月5日迎戰富邦悍將隊。
林振賢任雄鷹二軍總教，網羅邱俊文入教練團
（中央社）中職台鋼雄鷹隊昨（17）日公布教練團名單，一軍總教練洪一中、二軍總教練林振賢，另外網羅國立體大棒球隊總教練邱俊文任二軍內野守備教練。領隊劉東洋表示，二軍教練團還會補強。
中華職棒台鋼雄鷹隊昨日在高雄舉行「I'm IN！飛向一軍」成軍記者會，會中也公布一、二軍教練團名單，二軍總教練由林振賢擔任，二軍教練團內野守備教練邱俊文、外野守備兼跑壘教練吳承翰等人是新面孔。
領隊劉東洋表示，今年球季一、二軍的聯繫溝通很重要，林振賢與洪一中長期共事，訓練配合也很順暢，林振賢執教資歷豐富，是很有經驗也嚴格的教練，先前也有帶過球隊打冬季棒球聯盟，球團評估後認為林振賢任二軍總教練條件很合適。
雄鷹隊網羅現任國立體大棒球隊總教練邱俊文任二軍內野守備教練，劉東洋表示，過去邱俊文擔任球員期間，自己在聯盟服務也有接觸，知道邱俊文執教風評不錯。
雄鷹隊一、二軍教練團大致底定，但二軍捕手教練還在洽談中，劉東洋表示，目前台灣、日本籍的教練都有同時談，希望可以找到最合適的人選。
台鋼雄鷹飛向一軍，洪一中直言高雄經營不容易
（中央社）中職台鋼雄鷹隊以高雄為根據地今年正式「飛向一軍」，總教練洪一中細數，目前4支曾落腳高雄的球隊他待過3隊，「高雄經營不是這麼容易」，也直言要很努力。
中華職棒新軍台鋼雄鷹隊去（2023）年先從二軍出發、拿下二軍總冠軍，季後打冬季棒球聯盟賽事也奪冠，延續氣勢今年正式投入一軍例行賽，昨日特別安排在高雄展覽館舉行「I'm IN！飛向一軍」成軍記者會，並開放限額球迷一同參與盛會。
雄鷹隊總教練洪一中受訪表示，過去中職球隊比較少這麼大陣仗，但相信每個球隊要成立都會很重視。聽到昨日有250名球迷一同進場參與成軍記者會，洪一中說：「我們還是要努力。」
洪一中有感而發表示，雄鷹隊是剛成立的球隊，可能球迷有新鮮感，要過一段時間再來看經營成果。洪一中細數，從高屏雷公隊、La New熊隊、義大犀牛隊到台鋼雄鷹隊，4支曾落腳高雄的球隊他就待過3隊，前面3隊經營都滿困難的，最後La New也把主場拉到桃園。
洪一中表示，雖然目前可能大家關注的東西有不一樣，但整體環境沒有太大的轉變，也希望可以跟高雄市政府溝通，看能不能有更完善的球場和設施。
洪一中表示，澄清湖棒球場雖然一直在整修，但也已經老舊，位處地點交通不方便，也許願高雄可以有一個能登上國際舞台的球場，好的球場吸引更多的球隊、吸引大型國際賽來高雄舉辦，「可以從高雄打向世界，將高雄行銷到全世界。」
台鋼雄鷹成軍記者會，領隊：有討論台北大巨蛋排主場賽事
（中央社）中職台鋼雄鷹隊昨日舉行「I'm IN！飛向一軍」成軍記者會，雄鷹隊今年加入一軍賽季，領隊劉東洋透露，目前會在高雄澄清湖主場安排約一半主場，另外也有討論在台北大巨蛋安排主場賽事。
中華職棒台鋼雄鷹隊今年球季正式投入一軍賽事，首度一軍亮相將是3月31日客場與樂天桃猿隊交手，主場首戰為4月5日迎戰富邦悍將隊。
中職今年球季例行賽先前僅先公布了對戰賽程，還沒有確定場地安排，雄鷹隊領隊劉東洋昨日受訪表示，目前澄清湖棒球場整修狀況有持續跟市府確認，市府也希望可以趕上雄鷹隊一軍主場首戰的時間。
劉東洋表示，今年雄鷹隊一軍主場賽事預計有一半會安排在澄清湖棒球場，其餘球場都在討論中，預計也會安排東部球場，主場排在台北大巨蛋也有考慮，目前設定如果有機會在台北大巨蛋安排主場，可能是2連戰。
雄鷹隊總教練洪一中表示，如果有機會在台北大巨蛋安排主場當然很期待，相信每一隊都會想要嘗試，也表示目前還沒有正式進到台北大巨蛋看過。
台鋼雄鷹教練團公布，會長蔡其昌喊2年拚總冠軍
（中央社記）中職台鋼雄鷹隊昨日舉行「I'm IN！飛向一軍」記者會，公布全新主客場球衣和一、二軍教練團名單，一軍總教練洪一中要帶球隊「飛向一軍總冠軍」，中職會長蔡其昌喊話2年拚總冠軍。
中華職棒台鋼雄鷹隊昨日在高雄展覽館舉行成軍記者會，記者會上公布新球季主客場球衣、練習衣、春訓球衣等，吉祥物TAKAO也亮相，TAKAO名字取自於高雄舊地名（打狗），背號07則是取自高雄的電話區碼。
雄鷹隊也公布完整一、二軍教練團名單，一軍總教練為洪一中，首席兼內野守備教練鄧蒔陽、打擊教練路易士（Luis Santos）、外野守備兼跑壘教練黃甘霖、投手統籌教練橫田久則、投手教練蕭任汶、牛棚教練沈柏蒼、捕手教練鄭漢禮、體能教練里隆文、體能訓練員林大展。
二軍總教練為林振賢，首席兼打擊教練蔡昱詳、助理打擊教練鄭乃文、內野守備教練邱俊文、外野守備兼跑壘教練吳承翰、助理投手教練福永春吾、體能訓練員陸康其。
中職會長蔡其昌有期待，喊話味全龍隊重返一軍3年拿下總冠軍，「看雄鷹隊能不能2年就拿下總冠軍」。蔡其昌為中職第6隊催生者，他也號召球迷「為台鋼雄鷹催下去」，講完之後笑說「講這句話好像還在選舉」。
蔡其昌表示，剛選舉完還忙著在謝票，但謝謝球迷的支持，「我知道很多球迷不是民進黨的，但知道蔡其昌是很熱血的球迷、很愛棒球」。他在路上遇到很多球迷加油打氣，「雖然我覺得他們總統搞不好投柯文哲，但他們知道如果中職會長是立法委員，棒球界的聲音才有人會聽到。」
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。