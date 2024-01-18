中職台鋼雄鷹飛向一軍，洪一中直言高雄經營不容易，領隊：有討論台北大巨蛋排主場賽事

林振賢任雄鷹二軍總教，網羅邱俊文入教練團

（中央社）中職台鋼雄鷹隊昨（17）日公布教練團名單，一軍總教練洪一中、二軍總教練林振賢，另外網羅國立體大棒球隊總教練邱俊文任二軍內野守備教練。領隊劉東洋表示，二軍教練團還會補強。

中華職棒台鋼雄鷹隊昨日在高雄舉行「I'm IN！飛向一軍」成軍記者會，會中也公布一、二軍教練團名單，二軍總教練由林振賢擔任，二軍教練團內野守備教練邱俊文、外野守備兼跑壘教練吳承翰等人是新面孔。

領隊劉東洋表示，今年球季一、二軍的聯繫溝通很重要，林振賢與洪一中長期共事，訓練配合也很順暢，林振賢執教資歷豐富，是很有經驗也嚴格的教練，先前也有帶過球隊打冬季棒球聯盟，球團評估後認為林振賢任二軍總教練條件很合適。

雄鷹隊網羅現任國立體大棒球隊總教練邱俊文任二軍內野守備教練，劉東洋表示，過去邱俊文擔任球員期間，自己在聯盟服務也有接觸，知道邱俊文執教風評不錯。

雄鷹隊一、二軍教練團大致底定，但二軍捕手教練還在洽談中，劉東洋表示，目前台灣、日本籍的教練都有同時談，希望可以找到最合適的人選。

台鋼雄鷹飛向一軍，洪一中直言高雄經營不容易

（中央社）中職台鋼雄鷹隊以高雄為根據地今年正式「飛向一軍」，總教練洪一中細數，目前4支曾落腳高雄的球隊他待過3隊，「高雄經營不是這麼容易」，也直言要很努力。

中華職棒新軍台鋼雄鷹隊去（2023）年先從二軍出發、拿下二軍總冠軍，季後打冬季棒球聯盟賽事也奪冠，延續氣勢今年正式投入一軍例行賽，昨日特別安排在高雄展覽館舉行「I'm IN！飛向一軍」成軍記者會，並開放限額球迷一同參與盛會。

雄鷹隊總教練洪一中受訪表示，過去中職球隊比較少這麼大陣仗，但相信每個球隊要成立都會很重視。聽到昨日有250名球迷一同進場參與成軍記者會，洪一中說：「我們還是要努力。」

洪一中有感而發表示，雄鷹隊是剛成立的球隊，可能球迷有新鮮感，要過一段時間再來看經營成果。洪一中細數，從高屏雷公隊、La New熊隊、義大犀牛隊到台鋼雄鷹隊，4支曾落腳高雄的球隊他就待過3隊，前面3隊經營都滿困難的，最後La New也把主場拉到桃園。

洪一中表示，雖然目前可能大家關注的東西有不一樣，但整體環境沒有太大的轉變，也希望可以跟高雄市政府溝通，看能不能有更完善的球場和設施。

洪一中表示，澄清湖棒球場雖然一直在整修，但也已經老舊，位處地點交通不方便，也許願高雄可以有一個能登上國際舞台的球場，好的球場吸引更多的球隊、吸引大型國際賽來高雄舉辦，「可以從高雄打向世界，將高雄行銷到全世界。」

台鋼雄鷹成軍記者會，領隊：有討論台北大巨蛋排主場賽事

（中央社）中職台鋼雄鷹隊昨日舉行「I'm IN！飛向一軍」成軍記者會，雄鷹隊今年加入一軍賽季，領隊劉東洋透露，目前會在高雄澄清湖主場安排約一半主場，另外也有討論在台北大巨蛋安排主場賽事。

中華職棒台鋼雄鷹隊今年球季正式投入一軍賽事，首度一軍亮相將是3月31日客場與樂天桃猿隊交手，主場首戰為4月5日迎戰富邦悍將隊。

中職今年球季例行賽先前僅先公布了對戰賽程，還沒有確定場地安排，雄鷹隊領隊劉東洋昨日受訪表示，目前澄清湖棒球場整修狀況有持續跟市府確認，市府也希望可以趕上雄鷹隊一軍主場首戰的時間。

劉東洋表示，今年雄鷹隊一軍主場賽事預計有一半會安排在澄清湖棒球場，其餘球場都在討論中，預計也會安排東部球場，主場排在台北大巨蛋也有考慮，目前設定如果有機會在台北大巨蛋安排主場，可能是2連戰。

雄鷹隊總教練洪一中表示，如果有機會在台北大巨蛋安排主場當然很期待，相信每一隊都會想要嘗試，也表示目前還沒有正式進到台北大巨蛋看過。

台鋼雄鷹教練團公布，會長蔡其昌喊2年拚總冠軍

（中央社記）中職台鋼雄鷹隊昨日舉行「I'm IN！飛向一軍」記者會，公布全新主客場球衣和一、二軍教練團名單，一軍總教練洪一中要帶球隊「飛向一軍總冠軍」，中職會長蔡其昌喊話2年拚總冠軍。

中華職棒台鋼雄鷹隊昨日在高雄展覽館舉行成軍記者會，記者會上公布新球季主客場球衣、練習衣、春訓球衣等，吉祥物TAKAO也亮相，TAKAO名字取自於高雄舊地名（打狗），背號07則是取自高雄的電話區碼。

雄鷹隊也公布完整一、二軍教練團名單，一軍總教練為洪一中，首席兼內野守備教練鄧蒔陽、打擊教練路易士（Luis Santos）、外野守備兼跑壘教練黃甘霖、投手統籌教練橫田久則、投手教練蕭任汶、牛棚教練沈柏蒼、捕手教練鄭漢禮、體能教練里隆文、體能訓練員林大展。

二軍總教練為林振賢，首席兼打擊教練蔡昱詳、助理打擊教練鄭乃文、內野守備教練邱俊文、外野守備兼跑壘教練吳承翰、助理投手教練福永春吾、體能訓練員陸康其。

中職會長蔡其昌有期待，喊話味全龍隊重返一軍3年拿下總冠軍，「看雄鷹隊能不能2年就拿下總冠軍」。蔡其昌為中職第6隊催生者，他也號召球迷「為台鋼雄鷹催下去」，講完之後笑說「講這句話好像還在選舉」。

蔡其昌表示，剛選舉完還忙著在謝票，但謝謝球迷的支持，「我知道很多球迷不是民進黨的，但知道蔡其昌是很熱血的球迷、很愛棒球」。他在路上遇到很多球迷加油打氣，「雖然我覺得他們總統搞不好投柯文哲，但他們知道如果中職會長是立法委員，棒球界的聲音才有人會聽到。」

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