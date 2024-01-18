中職台鋼雄鷹成軍：王柏融與老隊友再聚，王溢正帶年輕球員重視禮貌，賴鴻誠改披戰袍有拉扯，張奕簽自培加入訓練
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王柏融到日職打拚後返台打球，今年球季要帶領雄鷹隊年輕球員打一軍，被問起要提醒年輕球員什麼，王柏融表示，「去學會接受失敗、從失敗中成長」，也表示今（18）日正式投入春訓訓練，年輕球員如果有什麼球場上的問題都可以一起討論。
王柏融與老隊友雄鷹再聚，勉年輕球員從失敗中成長
（中央社）中職台鋼雄鷹隊昨（17）日舉行成軍記者會，「台鋼大王」王柏融亮相，他表示，雄鷹隊陣中有很多過去一起打過球的隊友、並不陌生，也勉勵年輕球員「學習接受失敗、從失敗中成長」。
中華職棒台鋼雄鷹隊昨日舉行成軍記者會，「台鋼大王」披上9號台鋼雄鷹隊新球衣亮相，王柏融笑說也等了一段時間，正式記者會前穿上新球衣，隊友們都說比去（2023）年的球衣好看。
雄鷹隊陣中包括投手王溢正、野手藍寅倫、郭永維等人，都是王柏融過去在Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）時期的隊友，王柏融表示，雖然是到新的環境，但是很多以前一起打過球的隊友，昨天碰到面也沒有陌生的感覺。
王柏融到日職打拚後返台打球，今年球季要帶領雄鷹隊年輕球員打一軍，被問起要提醒年輕球員什麼，王柏融表示，「去學會接受失敗、從失敗中成長」，也表示今（18）日正式投入春訓訓練，年輕球員如果有什麼球場上的問題都可以一起討論。
王柏融直言很期待回到自己國家打球的感覺，心情很不一樣，新球季目標保持健康，希望每場比賽都可以上場。
王溢正學「年輕人的語言」，帶雄鷹年輕球員重視禮貌
（中央社）投手王溢正去年季中從樂天桃猿被交易至台鋼雄鷹，王溢正直言有感受到球員們更聽學長的話，笑說：「我的責任更重大」，為了融入年輕球員，也開始學「年輕人的語言」。
去年8月中，台鋼雄鷹與樂天桃猿隊交易，雄鷹隊用林子偉與桃猿隊換來王溢正、翁瑋均、藍寅倫，同時就王柏融契約權的轉讓達成協議，去年底王柏融也正式加盟雄鷹隊。
王溢正去年轉隊後帶著雄鷹隊的年輕球員拿下二軍總冠軍，台鋼雄鷹隊昨日舉行「I'm IN！飛向一軍」成軍記者會，被問起轉隊後這段時間與年輕球員的相處感覺，王溢正笑說，跟成熟球隊的年輕球員不一樣，「現在小朋友能力和活力都很不同」。
王溢正笑說，有發現比起教練說的話，雄鷹隊的年輕球員好像更聽學長的話，讓他感受到責任重大，王溢正帶領學弟最重視「禮貌」，一開始先了解每個球員，再慢慢開始教年輕球員，為了融入年輕球員，也要學習一些「年輕人的語言」。
王溢正去年轉隊雄鷹隊後二軍出賽以後援為主，被問起新球季定位，王溢正表示，總教練洪一中如果安排自己定位先發，就會以這個目標訓練備戰。
王溢正笑說，新球季狀況如何還要看「身體聽不聽話」，季後維持訓練調整，感覺狀態比去年球季好，先把基本功打好，球季真正開始才會知道。
雄鷹隊明年一軍例行賽，目前規劃一半的主場賽事會安排在澄清湖棒球場，領隊劉東洋也透露台北大巨蛋有考慮安排主場賽事，王溢正直言當然很期待，過去旅日生涯去過東京、福岡、大阪、札幌等地的巨蛋，很期待在台灣的巨蛋投球。
賴鴻誠改披台鋼雄鷹戰袍有拉扯，老婆幫忙做出決定
（中央社）35歲投手賴鴻誠改披台鋼雄鷹隊戰袍，他坦言思考過程有拉扯，後來由老婆幫忙做出最後決定。加入年輕球隊回歸熱情，賴鴻誠不怕失敗，「失敗越多、進步越快」。
投手賴鴻誠去年季後沒有被放入樂天桃猿隊契約保留球員名單中，今年1月初確定加盟台鋼雄鷹隊。賴鴻誠目前為止中職累積12年資歷，是經驗豐富的投手，雄鷹隊也期待賴鴻誠帶給年輕投手群更多安定感。
雄鷹隊昨日舉行「I'm IN！飛向一軍」成軍記者會，賴鴻誠受訪談起最後的決定，直言「真的考慮滿久的」，主要考慮的點是家人與小孩，很久沒有離開家這麼遠，自己無法下決定，決定交給老婆幫忙，老婆很支持，要他不要顧慮後面這麼多事情，有想就去執行，直到跨年最後一刻才決定邁出這一步。
雄鷹隊是年輕球隊，賴鴻誠表示，換了一個新的環境，但球場上就是球技和實力說話，也拋開年紀跟年輕球員打成一片、回歸熱情，希望帶著這些年輕球員到不同的殿堂。賴鴻誠有感而發成功是需要經驗的累積，失敗越多、進步越快，不要害怕嘗試、也不要害怕失敗，如果沒有嘗試就不會成功。
賴鴻誠季後維持訓練，著重在加速身體的恢復和代謝，維持重量訓練，希望可以提升球場上的表現，穩定控球和球速，也要想辦法讓教練團快點認識自己。
雄鷹隊是高雄的球隊，賴鴻誠中職生涯前半段也效力過義大犀牛隊（富邦悍將前身），對高雄不陌生，他表示，再度回到高雄有很多感觸，感覺又回歸原點、重新出發。
台鋼雄鷹選秀旅外球員是方向，張奕簽自培加入訓練
（中央社）中職台鋼雄鷹隊昨日舉行成軍記者會，董事長王炯棻致詞提到選秀期待選到好的旅外球員；領隊劉東洋表示，旅外球員質和量不錯是方向，並證實投手張奕簽自培合約、今日加入訓練。
中華職棒台鋼雄鷹隊昨日在高雄舉行「I'm IN！飛向一軍」成軍記者會，董事長王炯棻致詞時提到，雄鷹隊今年將邁入一軍賽季，也迎來了「台鋼大王」王柏融，讓王柏融經典加油曲重現球場。
王炯棻接著提到今年季中選秀說：「相信今年季中選秀選到好的旅外球員，有助於戰力很大的提升。」
王炯棻的發言是否表示雄鷹隊選秀人選已鎖定，領隊劉東洋表示，目前選秀名單還沒完全確定，但現在看起來有旅外資歷且有意投入選秀的人選，質和量都不錯，如果考量需要即戰力球員，旅外球員會是一個方向。
具有日職資歷的投手張奕去年底返台跟著雄鷹隊訓練，也有代表雄鷹隊在冬季棒球聯盟出賽。劉東洋證實與張奕簽下自行培訓球員合約，今日球隊在高雄國慶青埔球場的訓練，張奕也會亮相一起訓練。
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2024展開AI手機新紀元！三星首款AI手機Galaxy S24系列究竟有哪些能耐？
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隨著人工智慧技術不斷發展，2024年預期將會成為「AI手機」大行其道的開端，相關功能和應用將更為廣泛，並大幅地改變人們使用智慧型手機的習慣，而三星即將發表「史上最AI的手機」，又有哪些厲害之處？
毫無疑問，AI人工智慧絕對是近一兩年科技界的「顯學」，尤其今年生成式AI更是有著極為躍進式的發展，包括可以透過自然語言對話、下達指令的聊天機器人，以及可以透過文字敘述、生成各類型影像創作的圖像生成式AI，都有非常多元的服務應用在生活之中。
隨著2024年的到來，市場也預測AI人工智慧下一個爆發性發展的場域，將會是大家所熟悉的「智慧型手機」，像是三星將在台灣時間1/18凌晨2:00發表的新旗艦機Galaxy S24系列，傳言將會成為首款深度整合人工智慧的「AI手機」，這款跨世代的產品會帶來哪些革新，又將怎麼影響我們使用手機的方式？在接下來的文章中將為大家帶來詳細解析！
AI將帶來智慧型手機的新一波革新
回顧2023年，科技圈中最為熱門的話題毫無疑問就是「AI人工智慧」，而且與過去AI只是一個「概念」不同，今年的「生成式AI」可說是絕大多數人「看得到，摸得到」的技術，其中以大型語言模型（LLM）為基礎的聊天機器人ChatGPT最引領風騷，無論是各類型問題的回答、文本內容生成、翻譯甚至是寫程式碼都無一不通，讓Google也不得不提前將自己的王牌「Google Bard」打出來。其他圖像式生成AI服務如Midjourney、DALL-E、Stable Diffusion、Bing Image Creator，以及Meta測試中的Imagine也都成為熱門話題。
也因為AI成為未來科技發展的趨勢，預料下一階段AI將會大舉發展的方向將會「從雲端走向本地端」，像是已經有了大型語言模型與圖像生成AI模型已經推出本地端電腦可以運行的版本，而未來行動裝置的硬體效能也朝向AI運算強化的方向發展，也讓智慧型手機成為AI技術整合的下一個目標。
其實早在多年前，AI人工智慧的技術就已經深入智慧型手機領域，像是三星很早就利用人工智慧協助相機拍攝的影像優化，包括拍攝多幀影像即時合成以獲得更明亮、更清晰的照片成品，以及能夠偵測相機拍攝畫面的主題、場景進行即時參數的調校…等。此外，也已有一些手機品牌整合了AI人工智慧，除了拍照之外，錄製影片也借重AI進行背景降噪，或是影像編輯器能夠去除多餘物件、變換天空或水面的樣式…等，讓影像編修更化繁為簡。
三星的「高斯計劃」
作為智慧型手機全球出貨量數一數二的品牌，三星電子自然也深知AI人工智慧對於智慧型手機發展的重要性，也因此在2023年11月於南韓舉行的三星開發者大會中，首度公開了自家的生成式AI模型「三星高斯（Samsung Gauss）」，這款模型也包括了語言、程式碼與圖像生成三個部份，試圖透過人工智慧的力量來改善手機用戶的使用體驗。
其中三星高斯語言模型可以透過簡單的提示指令協助用戶撰寫完整的電子郵件，總結報告文件重點，同時也能進行多語言的文件翻譯，進而提升工作效率；而三星高斯程式碼則是基於程式碼助手（Code.i）協助內部軟體開發流程優化，使開發者能快速進行程式碼的撰寫，並透過互動介面支援程式碼敘述與測試範生成，進一步縮短開發時程。另外三星高斯圖像生成則是一款影像輔助工具，可以輕鬆生成與編輯創意圖像，包括影像風格的更改為添加，也能將低解析度影像轉換為高解析度。
三星也表示高斯目前將用於提升三星內部員工的生產力，但不久就將拓展至各類三星產品的應用程式中，來提供嶄新的用戶體驗，而先前外媒也發現三星向歐盟、英國提交了「AI Smartphone」與「AI Phone」這些與「AI智慧型手機」相關的商標申請，因此可預期即將到來的旗艦機Galaxy S24系列將成為三星首款主打AI人工智慧的手機。
Galaxy S24可能帶來哪些AI應用？
在三星先前的Galaxy系列智慧型手機中，就已經導入了AI人工智慧的技術來優化應用功能，像是在Galaxy S10系列就為相機功能加入AI人工智慧技術，包括可以透過AI技術辨識物體、自動調校最佳拍攝效果的「場景智慧辨識」功能也持續不斷進化，像是在Galaxy S21系列開始就加入了「月亮拍攝模式」，可透過Space Zoom的超長變焦搭配「細節強化引擎」，以「多重影像疊合」技術合成25倍以上焦段的10多張影像，並利用「超解析度」技術去除雜訊、強化清晰度與細節，以拍攝出清晰的月亮照。此外，Galaxy S24系列也預計將會針對夜拍進行強化，同樣也利用AI 協助辨識畫面物件，進行主題與背景的分離，在低光下也能拍出更專業的肖象照。
當然，即將到來的Galaxy S24若是有了「三星高斯」AI人工智慧模型的加持，功能應用絕對不僅止於相機功能的應用，根據爆料者Benlt Bruhner Pro在推特上的貼文揭露，三星將隨著One UI 6.1的更新，為Galaxy S24系列打造獨家的AI人工智慧功能，其中有多個功能是專為影音、圖像優化的功能，同時也有類似ChatGPT的任務輔助聊天機器人功能，且功能可能比大家預期還要強大！
功能預測1：AI聊天機器人
擁有三星高斯的語言模型之後，預料Galaxy S24系最將會加入類似ChatGPT這可以用聊天問答方式協助用戶的聊天機器人，以協助執行簡單任務的處理、解答問題、處理方程式…等，可以視為Bixby助手的進階版。
功能預測2：通話內容摘要、即時翻譯
同樣是透過語言模型的協助，Galaxy S24系列可藉由AI聆聽通話內容，並協助從中摘要重要的內容，並提供建議後續的操作，例如將會議、活動標註至行事曆中，任務加註至待辦清單中…等，省去使用者手動操作的麻煩。
此外，透過AI也可以在通話中即時翻譯不同語言的內容，為使用者消除不同語系之間的語言隔閡，能更為順暢地進行即時溝通。
功能預測3：影像編輯器強化，AI生成影像邊界
影像編輯工具也是許多使用者不可或缺的工具，同時Galaxy S也有不少導入AI技術的功能，像是之前的物件橡皮擦、去除反光、自動去背…等優化功能，而預期Galaxy S24系列也將加入一些更新功能；此外，過去在使用影像編輯器時，經常會因為裁切、旋轉造成畫面出現空白處，Galaxy S24可能加入的AI生成功能可透過既有照片內容，以AI人工智慧生成邊界外的內容，有點類似Adobe的Firefly服務，在我們進行影像裁切、旋轉時若畫面有空白區塊，即可透過這個功能完整化。
功能預測4：AI生成桌布
對於希望能透過主畫面、鎖定螢幕圖像的更換來展現個人風格的使用者來說，Galaxy S24系列可能加入的「AI生成桌布」功能可以進一步為你獲得更豐富多元的選擇性，直接在佈景主題中以AI生成不同主題的桌布，並能完美地與三星One UI整合。
功能預測5：整理Samsung Notes中的筆記與文本
三星發展多年的筆記工具Samsung Notes是不少人做筆記的最愛，不過對於重度使用者來說，往往做完筆記之後還需要花費不少時間進行內容的整理、十分浪費時間，因此透過AI人工智慧「一鍵」整理Samsung Notes的筆記內容、將其轉換為有序的條列內容能夠節省使用者不少時間，也成為筆記重度使用者的救星。
功能預測6：改善電力續航與電池壽命
對於使用者來說，智慧型手機的功能強大，但卻也因為讓人極為仰賴這些功能的使用，往往導致手機電力續航的不足，而經年累月的使用也可能造成電池壽命的大幅衰退，而這也是各大手機品牌持續不斷努力優化的地方，而先前也有傳言指出Galaxy S24系列將會利用AI深度學習，根據用戶使用手機的習慣，主動進行系統效能的調校與優化，同時主動改進充電方式，進一步延長電池壽命。
結語
AI人工智慧技術並非科技界的新鮮事，但卻在近一兩年獲得令人驚訝的躍進發展，而其中主要原因也在於「大型語言模型」與「生成式 AI」技術所帶來貼近人們生活的實際體驗，讓每一個人都能「親身體驗」到AI科技對於我們的幫助。
而這股浪潮預料也將在2024年吹向智慧型手機這個人們再熟悉不過、同時也是不可或缺的重要工具上，而三星作為智慧型手機的領域品牌，自然也會聚焦於AI技術領域，同時就如過去三星一直強調「有意義的創新」這個核心理念，相信也將會為使用者帶來更貼近生活、更「有感」的應用方案。
三星將於台灣時間今年1月18日凌晨2:00舉行Galaxy S24系列發表會，作為三星2024年的第一款旗艦機，預期Galaxy S24系列也將為AI技術「落地」提供不同面向的重要舞台，為使用者帶來更多應用層面的可能性，讓過往的使用問題能被妥善解決，帶來更具效率的生活方式，同時也為未來帶來更多可能性，讓我們一起期待智慧型手機再度跨世代進化。
台灣時間1/18凌晨2:00一起關注三星發表會 看看AI超能力 >http://www.samsung.com/tw/unpacked