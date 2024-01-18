中職台鋼雄鷹成軍：王柏融與老隊友再聚，王溢正帶年輕球員重視禮貌，賴鴻誠改披戰袍有拉扯，張奕簽自培加入訓練

王柏融與老隊友雄鷹再聚，勉年輕球員從失敗中成長

（中央社）中職台鋼雄鷹隊昨（17）日舉行成軍記者會，「台鋼大王」王柏融亮相，他表示，雄鷹隊陣中有很多過去一起打過球的隊友、並不陌生，也勉勵年輕球員「學習接受失敗、從失敗中成長」。

中華職棒台鋼雄鷹隊昨日舉行成軍記者會，「台鋼大王」披上9號台鋼雄鷹隊新球衣亮相，王柏融笑說也等了一段時間，正式記者會前穿上新球衣，隊友們都說比去（2023）年的球衣好看。

雄鷹隊陣中包括投手王溢正、野手藍寅倫、郭永維等人，都是王柏融過去在Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）時期的隊友，王柏融表示，雖然是到新的環境，但是很多以前一起打過球的隊友，昨天碰到面也沒有陌生的感覺。

王柏融到日職打拚後返台打球，今年球季要帶領雄鷹隊年輕球員打一軍，被問起要提醒年輕球員什麼，王柏融表示，「去學會接受失敗、從失敗中成長」，也表示今（18）日正式投入春訓訓練，年輕球員如果有什麼球場上的問題都可以一起討論。

王柏融直言很期待回到自己國家打球的感覺，心情很不一樣，新球季目標保持健康，希望每場比賽都可以上場。

王溢正學「年輕人的語言」，帶雄鷹年輕球員重視禮貌

（中央社）投手王溢正去年季中從樂天桃猿被交易至台鋼雄鷹，王溢正直言有感受到球員們更聽學長的話，笑說：「我的責任更重大」，為了融入年輕球員，也開始學「年輕人的語言」。

去年8月中，台鋼雄鷹與樂天桃猿隊交易，雄鷹隊用林子偉與桃猿隊換來王溢正、翁瑋均、藍寅倫，同時就王柏融契約權的轉讓達成協議，去年底王柏融也正式加盟雄鷹隊。

王溢正去年轉隊後帶著雄鷹隊的年輕球員拿下二軍總冠軍，台鋼雄鷹隊昨日舉行「I'm IN！飛向一軍」成軍記者會，被問起轉隊後這段時間與年輕球員的相處感覺，王溢正笑說，跟成熟球隊的年輕球員不一樣，「現在小朋友能力和活力都很不同」。

王溢正笑說，有發現比起教練說的話，雄鷹隊的年輕球員好像更聽學長的話，讓他感受到責任重大，王溢正帶領學弟最重視「禮貌」，一開始先了解每個球員，再慢慢開始教年輕球員，為了融入年輕球員，也要學習一些「年輕人的語言」。

王溢正去年轉隊雄鷹隊後二軍出賽以後援為主，被問起新球季定位，王溢正表示，總教練洪一中如果安排自己定位先發，就會以這個目標訓練備戰。

王溢正笑說，新球季狀況如何還要看「身體聽不聽話」，季後維持訓練調整，感覺狀態比去年球季好，先把基本功打好，球季真正開始才會知道。

雄鷹隊明年一軍例行賽，目前規劃一半的主場賽事會安排在澄清湖棒球場，領隊劉東洋也透露台北大巨蛋有考慮安排主場賽事，王溢正直言當然很期待，過去旅日生涯去過東京、福岡、大阪、札幌等地的巨蛋，很期待在台灣的巨蛋投球。

賴鴻誠改披台鋼雄鷹戰袍有拉扯，老婆幫忙做出決定

（中央社）35歲投手賴鴻誠改披台鋼雄鷹隊戰袍，他坦言思考過程有拉扯，後來由老婆幫忙做出最後決定。加入年輕球隊回歸熱情，賴鴻誠不怕失敗，「失敗越多、進步越快」。

投手賴鴻誠去年季後沒有被放入樂天桃猿隊契約保留球員名單中，今年1月初確定加盟台鋼雄鷹隊。賴鴻誠目前為止中職累積12年資歷，是經驗豐富的投手，雄鷹隊也期待賴鴻誠帶給年輕投手群更多安定感。

雄鷹隊昨日舉行「I'm IN！飛向一軍」成軍記者會，賴鴻誠受訪談起最後的決定，直言「真的考慮滿久的」，主要考慮的點是家人與小孩，很久沒有離開家這麼遠，自己無法下決定，決定交給老婆幫忙，老婆很支持，要他不要顧慮後面這麼多事情，有想就去執行，直到跨年最後一刻才決定邁出這一步。

雄鷹隊是年輕球隊，賴鴻誠表示，換了一個新的環境，但球場上就是球技和實力說話，也拋開年紀跟年輕球員打成一片、回歸熱情，希望帶著這些年輕球員到不同的殿堂。賴鴻誠有感而發成功是需要經驗的累積，失敗越多、進步越快，不要害怕嘗試、也不要害怕失敗，如果沒有嘗試就不會成功。

賴鴻誠季後維持訓練，著重在加速身體的恢復和代謝，維持重量訓練，希望可以提升球場上的表現，穩定控球和球速，也要想辦法讓教練團快點認識自己。

雄鷹隊是高雄的球隊，賴鴻誠中職生涯前半段也效力過義大犀牛隊（富邦悍將前身），對高雄不陌生，他表示，再度回到高雄有很多感觸，感覺又回歸原點、重新出發。

台鋼雄鷹選秀旅外球員是方向，張奕簽自培加入訓練

（中央社）中職台鋼雄鷹隊昨日舉行成軍記者會，董事長王炯棻致詞提到選秀期待選到好的旅外球員；領隊劉東洋表示，旅外球員質和量不錯是方向，並證實投手張奕簽自培合約、今日加入訓練。

中華職棒台鋼雄鷹隊昨日在高雄舉行「I'm IN！飛向一軍」成軍記者會，董事長王炯棻致詞時提到，雄鷹隊今年將邁入一軍賽季，也迎來了「台鋼大王」王柏融，讓王柏融經典加油曲重現球場。

王炯棻接著提到今年季中選秀說：「相信今年季中選秀選到好的旅外球員，有助於戰力很大的提升。」

王炯棻的發言是否表示雄鷹隊選秀人選已鎖定，領隊劉東洋表示，目前選秀名單還沒完全確定，但現在看起來有旅外資歷且有意投入選秀的人選，質和量都不錯，如果考量需要即戰力球員，旅外球員會是一個方向。

具有日職資歷的投手張奕去年底返台跟著雄鷹隊訓練，也有代表雄鷹隊在冬季棒球聯盟出賽。劉東洋證實與張奕簽下自行培訓球員合約，今日球隊在高雄國慶青埔球場的訓練，張奕也會亮相一起訓練。

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