趙少康籲立院龍頭選舉藍白合作，柯建銘回應民眾黨國會改革：我們不會理你這套
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台灣民眾黨不分區立委當選人黃國昌等人，日前提出的新國會改革訴求，柯建銘除一一反駁，更強調民進黨一路都在做國會改革，選立法院長是在選國家跟立法院顏面，處理國會外交，大家應該是要以這個人是否適任來談，而非用毫無憲政體制、法制的東西來綁架，「我們不會理你這套」。
趙少康籲立院龍頭選舉藍白合作，別計較小恩小怨
（中央社）2024大選落幕，立法院長選舉之爭備受矚目，戰鬥藍發起人趙少康17日說，他不關心誰配誰，也承認民眾黨主席柯文哲變來變去，但希望國民黨忘掉以前，別計較小恩小怨，從正、副院長選舉開始建立合作，不然國會最大黨也是虛的。
國民黨在這次立委選舉獲得52席，有媒體報導，國民黨暌違8年回歸立法院最大黨，只是新國會局勢「三黨不過半」，民眾黨成為關鍵少數。據藍營黨務人士透露，鎖定國民黨不分區立委韓國瑜和民眾黨不分區立委黃國昌組成「韓昌配」，爭取立法院正、副院長。
趙少康17日在接受媒體訪問時表示，誰配誰他沒這麼關心，只關心將來在野一定要合作，既然要聯合就要有誠意、善意，他也坦承柯文哲會變來變去，但以前的事情就忘掉。
趙少康說，未來立法院若藍白合作，加起來62席，就有很大力量，可牽制民進黨不良施政，但若分散就牽制不了；呼籲還是從大方向看，不要計較小恩小怨、小枝小節，「我不懂這麼簡單的道理你想不通嗎」。
此外，趙少康日前分析藍營敗選原因，指新北市長侯友宜口才不佳過於保守、太聽智庫的話等是原因，他今天則要大家不能斷章取義，趙少康說，他也講侯友宜很多優點，包括肚量胸襟大、很沉穩，只是不會講煽情的話。
趙少康表示，選舉是挑戰者沒有當選什麼都沒有，所以很多時候要給選民希望，選舉也是財富再平均，平常政治太偏向資方、有權有勢者，弱勢者票多，必須要給好處，要有很多承諾給弱勢者，不敢承諾就很難選。
趙少康說，學者或智庫有一套理性的衡量方式，但選舉有時候感性很重要，通常理性不能感動選民，所以中間有很多矛盾跟衝突。
柯建銘：選立院龍頭如選國家顏面，挑戰一關一關過
2024年立委選舉落幕，新國會呈現三黨不過半。對於立法院長選舉，民進黨團總召柯建銘17日受訪說，選立法院長是要選國家、立法院顏面，面對挑戰一關一關過，只要藍白一結合，正副院長就會是他們的。
2024總統、立委選舉結果13日出爐，民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴當選新任正副總統，國民黨雖然輸掉總統大選，但成功翻轉部分立委選區，成為國會最大黨，加上以無黨籍參選立委的陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現三黨不過半局面。
民進黨立法院黨團總召柯建銘17日接受YahooTV「齊有此理」節目專訪，對於立法院將於2月1日舉行正副院長選舉，他說，大家要了解，當藍白加起來時就是62票、民進黨團為51票，「他們（藍白）一結合的話，正副院長就是他們的」。
柯建銘說，大家要知道立法院長的功能，而且「不是院長是我們的，之後就會一路順遂，沒有這個可能性」，而立法院長最重要的工作就屬國會外交、主持院會，也是國家門面的代表。大家要很務實面對這一個三黨不過半的局面，對民進黨團來說，這是高度充滿挑戰，任何恐懼、驚慌、憂慮都沒用。
至於立法院長選舉，柯建銘認為，如果藍白要合作的話，就自己去藍白合，但也不無可能民眾黨會推出正副院長候選人，自己投自己，免除投韓國瑜被恥笑的情形，但這樣就是保送韓國瑜（當立法院長）。
柯建銘說，民進黨團有自己的態度，不要去乞求違背原則的東西。主持人王時齊追問，難道不可能綠白合；柯建銘指出，除非他們主動起義來歸。
此外，台灣民眾黨不分區立委當選人黃國昌等人，日前提出的新國會改革訴求，包含修法建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查等規範，並要求有意競逐立法院正副院長人選具體回應民眾黨訴求，屆時將作為黨團投票的態度依據。
柯建銘除一一反駁，更強調民進黨一路都在做國會改革，選立法院長是在選國家跟立法院顏面，處理國會外交，大家應該是要以這個人是否適任來談，而非用毫無憲政體制、法制的東西來綁架，「我們不會理你這套」。
至於未來立法院挑戰，柯建銘指出，國民黨曾說年金改革、轉型正義、水利會官派要重來，接下來4年還有很多人事同意權案，這都要一關一關過。
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責任編輯：羅元祺
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
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