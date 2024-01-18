外資賣超782億元史上第3大，半導體金控航運遭狙擊；新台幣重貶1.97角爆史上第6大巨量
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匯銀主管分析，伊朗涉入紅海紛爭，葉門叛軍「青年運動」與美軍方面的緊張局勢升溫，均使紅海危機愈演愈烈； 在此同時，原先轉為鴿派立場的美國聯準會理事華勒（Christopher Waller），16日又說聯準會不必快速降息，市場重新修正降息預期，引起金融市場波瀾。
外資賣超782億元史上第3大，半導體、金控、航運遭狙擊
（中央社）台指期17日結算，台股現貨帶量下殺，終場下跌185點收在17161點，摜破17300點和17200點，失守季線支撐，外資17日大賣782億元創史上第3大量，連2日賣超台股達1233億元，外資賣超個股涵蓋半導體、金控、航運及高股息ETF等。
美國聯邦準備理事會（Fed）官員言論淡化市場期待3月降息預期，美公債殖利率翻揚，美股跌多於漲，台指期17日結算，台股現貨震盪帶量下殺，電子股與代表中小型股的櫃買OTC指數，失守短均線和月線，金融摜破半年線，航運股下挫失守年線支撐，汽車和電機機電族群拉回，台股大盤摜破17300點和17200點，跌破季線約17222點支撐。
終場加權指數17161.79點，下跌185.08點，跌幅1.07%，成交值放大至新台幣3820.43億元，加計盤後3876.97億元，是去年12月15日以來單日最大量。
三大法人17日外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超699.05億元，其中外資17日賣超782.22億元，創下單日第3大賣超規模。自營商買超14.84億元，終結連34個交易日賣超，投信買超68.33億元。
根據資料，外資在2021年2月26日賣超台股944億元，是歷年單日最大量，其次是2022年3月7日，外資賣超台股822億元，外資17日賣超台股規模，超越2007年7月27日，躍居第3大賣超規模。外資連兩日賣超台股規模累計達1233.29億元。
在台指期淨部位，三大法人淨空單減少1340口至13443口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少2716口至14532口。
觀察外資17日買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，聯電、華邦電、中信金、新光金、元大台灣50 ETF、開發金、台新金、國泰金、鴻海、第一金、富邦金、兆豐金、復華台灣科技優息ETF、長榮航等，均遭外資賣超逾2萬張，其中聯電遭外資賣超達9.49萬張排名第1。
另外國泰永續高股息ETF、群益台灣精選高息ETF、合庫金、力積電、台積電、中鋼、玉山金、元大金、彰銀、緯創、英業達、華航、台企銀、華新、國泰台灣領袖50 ETF、華南金、台達電、永豐金、大同等，也均遭外資賣超逾萬張。
啟發投顧副總經理容逸燊接受《中央社》記者電訪分析，美聯準會官員發言讓市場期待3月降息落空，美公債殖利率升高，美元指數翻揚，外資在台股賣超壓力增加，台指期17日結算，外資淨空單再回補。
展望台股後市，容逸燊表示，18日台積電法人說明會相當關鍵，其中毛利率、今年資本支出、半導體產業景氣展望等，牽動外資回頭加碼台股動向。
展望2月農曆春節前台股動向，容逸燊預期，可留意科技股財報等基本面，市場賣壓難免，指數高檔震盪，不過市場仍看好美聯準會降息，加上消費電子產品市況從谷底翻揚，第1季台股仍有機會伺機上攻。
容逸燊指出，在3月至4月股利政策陸續公布前，被動式ETF仍有機會再進場，不過須留意降息後是否有利多出盡的狀況。
新台幣兌美元匯率17日再重貶近2角，收31.589元，容逸燊指出，新台幣近期走貶，主要是美元指數反彈，包括新台幣在內等亞洲貨幣均走弱，新台幣匯率走貶地緣政治風險因素影響較小。
外資出走，新台幣重貶1.97角爆史上第6大巨量
（中央社）地緣政治風險升溫，外資匯出，新台幣匯率貶勢加劇，17日盤中一度暴跌逾2角，在央行力守之下，終場跌幅收斂，收在31.589元，重貶1.97角、跌0.62%，兩大外匯市場總成交金額高達35.26億美元，爆史上第6大巨量。
匯銀主管分析，伊朗涉入紅海紛爭，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）與美軍方面的緊張局勢升溫，均使紅海危機愈演愈烈； 在此同時，原先轉為鴿派立場的美國聯準會理事華勒（Christopher Waller），16日又說聯準會不必快速降息，市場重新修正降息預期，引起金融市場波瀾。
國際局勢動盪，外資17日擴大匯出力道，股匯市再次上演雙殺，台股大跌185.08點，收在17161.79點；三大法人合計賣超699.05億元，其中外資大砍782億元，創單日第3大賣超紀錄。
外匯交易員指出，外資17日匯出態勢如同瘋狗浪，一波接一波，台幣貶勢好比失速列車，上午以31.45元開出後，開盤不到半小時，就失守31.5元關卡，儘管央行進場防守，勉強提供支撐，但不敵熱錢洶湧匯出，匯價再破31.6元，盤中最低觸及31.625元、狂貶逾2角。
外資大舉出走，台北及元太外匯市場爆出驚人巨量，總成交金額高達35.26億美元，不只是史上第6大，也創下金融海嘯以來單日最大量。
根據央行統計，由於市場修正降息預期，加上避險情緒升溫，美元指數17日續漲0.41%，亞幣全倒，人民幣跌0.19%，新台幣下挫0.62%，韓元重貶0.92%，日圓最為慘烈、狂殺1.16%。
2024年開年以來，新台幣匯率出師不利，不過半個月左右，累計已經貶掉8.54角；本週短短3個交易日，就狂跌4.6角，貶勢洶洶，央行不得不出面穩定匯市，連2日出面安撫市場信心，強調新台幣貶值非關國內因素，而是反映近日國際美元強勢，新台幣匯率仍屬相對穩定。
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。