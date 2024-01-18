《華爾街日報》：美國軍售交付延宕，台灣防務顯現脆弱一面

（中央社）美國《華爾街日報》報導，台灣訂購了約190億美元的美國飛彈、火箭發射器等武器，以協助抵禦來自北京的威脅，但唯一的問題是，美國對其中許多訂單的交付還要拖到好幾年後。

據報導，軍事分析家與前台灣國防官員表示，美國對台軍售交付延宕，會使台灣在中國入侵或封鎖時變得更加脆弱，因為台灣本土的武器工業規模依舊很小。

台灣選出拒絕應中國要求屈服的新總統，這意味著在沒有動用武器的情況下，北京近期對取得台灣控制權的選項已經不多。北京一再矢言將把台灣置於其控制之下，必要時將動武。

總統當選人賴清德表示，他將持續增強台灣的軍力。他13日在勝選後說：「面對中國的文攻武赫，我有守護台灣的決心。」

報導說，台灣高度依賴美國提供軍事裝備，採購範圍從噴射戰鬥機到翻新的海軍軍艦皆有。台灣的部隊也接受一小隊美國駐台軍事人員的訓練。

然而，美國前總統川普與現任總統拜登政府任內簽署的大多數國防裝備合約，都因官僚拖延與國防製造商產能受限而停擺，積壓的未交付訂單金額來到190億美元。

據報台灣前國防部長楊念祖說：「我們告訴美國，『拜託至少提供有限數量的先進系統，以便我們能夠開始訓練』，但卻沒有得到回應。」

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）16日被問到交付延宕的問題時說，華府將恪守協助台灣自衛的承諾，「美國正在利用國會授權的所有工具」來履行這項承諾。

其中規模最大的交易之一，是在2020年簽署以23億7000萬美元採購400枚魚叉（Harpoon）反艦飛彈與相關裝備的合約，當時沒有提到明確交付日期。美國五角大廈去年下了生產相同數量飛彈的訂單，預定將於2029年3月完成這項計畫。美國國防部沒有提到買受國，但一名台灣政府官員說，據台北方面理解這是同一份訂單。

台灣的國防部發言人說，台灣在軍購案上與美國密切協調，軍售案是依據雙方商定的時程進行。五角大廈沒有回應關於魚叉飛彈訂單的置評請求。

報導還說，其他尚待交付的武器包括29套高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System）發射器，是在2020年與2022年分兩批訂購，還有MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機、戰車、魚雷與其他飛彈。

交付延遲主要是因美國國防承包商未能迅速提高產能，這個瓶頸也妨礙了對烏克蘭的交貨。

美國國務院官員芮斯尼克（Mira Resnick）去年9月在關於與台灣國防合作的國會聽證會上說：「我們正竭盡所能協助提升工業產能、加快生產速度並縮短漫長的交貨時間。」

報導提到，台灣與美國官員慎防北京可能會在賴清德5月就職前加強演習，不過台灣的國防部表示尚未發現任何異常情況。

軍事戰略家普遍假設，在面臨中國的全面入侵時，台灣可能最多撐個幾週或幾個月。美國軍事戰略智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）去年發布的報告預測，發生衝突時，如果沒有美國大規模軍事干預，台灣很容易在90天內被中國擊敗。

這份蘭德報告的主要執筆人何天睦（Timothy Heath）表示，美國積欠的大批訂單若都能向台灣完成武器交付，將能阻止中國如此迅速地取得勝利。

在對美國延遲交付武器感到沮喪之餘，台灣官員更加重視台灣本土製造的軍事裝備，包括去年完工的第一艘國產潛艦。軍事戰略家說，台灣潛艦在瞄準中國軍艦上將扮演關鍵角色，包括航空母艦在內。

報導說，在現任總統蔡英文任內，台灣將年度軍事開支提高一倍，達到占國內生產毛額（GDP）約2％。2021年，台灣提出約87億美元的補充預算，主要用於本土製造的反艦飛彈與護衛艦級戰艦。

政治分析家認為，即將上任的賴清德很可能會維持相同的支出方式。但他所屬的民主進步黨在這次立法委員選舉中失去對立法院的控制權，可能會讓國防採購變得更複雜。

報導還說，台灣在國際上遭到孤立以及對美國的依賴，導致台灣的國防產業相對較不發達。台灣最大的武器製造機構是國家中山科學研究院，專門生產飛彈且已轉而提高產量。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，台灣需要儲備約2000枚反艦飛彈與4000枚防空飛彈。

烏克蘭在打了近兩年的俄烏戰爭中消耗大量彈藥，這樣的經驗凸顯了儲備大量砲彈、飛彈等彈藥的重要性。

報導最後寫道，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies, CSIS）2022年發布的報告提到，如果沒有美國支援，在與中國爆發全面衝突的3個月後，台灣的砲兵部隊將無異於步兵，因為他們將耗盡彈藥。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺